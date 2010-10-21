[Индекс номера 150 (04.10.2019)]



Общество

Ураган Грета

Вопросы глобального изменения климата и экологии — тема номер один во всем мире. Недавно с трибуны ООН свои мысли по этому поводу в довольно жёсткой манере озвучила Грета Тунберг, 16–летняя школьница из Стокгольма, экологический активист. Её эмоциональная речь породила целый ураган разнородных откликов.









Мир просыпается Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Грета Тунберг обвинила национальных лидеров во лжи и краже её детства, сказав, что мировое сообщество пренебрегает проблемой климатических и экологических угроз. «Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы разрушаются, мы стоим на пороге массового вымирания, но всё, о чём вы можете говорить, — это деньги и сказки об экономическом росте. Как вы смеете?!» — цитирует резкое высказывание Тунберг информагентство «Новости». Активистка раскритиковала предложение вдвое сократить вредные выбросы в атмосферу за десятилетие, поскольку это создает 50–процентную вероятность того, что температура на Земле повысится на 1,5 градуса Цельсия. Также она отметила, что мир наконец просыпается, хотят того политики или нет. РИА «Новости» напомнило, что свой первый одиночный пикет Грета провела в августе прошлого года у здания шведского парламента. Она требовала от руководства страны выполнить Парижское соглашение о климате. После этого она отказалась ходить в школу по пятницам и запустила акцию «Пятницы ради будущего», к которой вскоре присоединились школьники из других стран.







Планета «Голливуд» Знаменитый актёр Арнольд Шварценеггер прислал Грете Тунберг электромобиль Tesla Model 3. На нём девушка должна была добраться до США и Канады, чтобы принять участие в мероприятиях по защите окружающей среды, а также путешествовать на автомобиле по Северной Каролине с комфортом и без ущерба для экологии. Как отмечает «КП», голливудская знаменитость и шведская активистка встречались в Австрии в этом году, и Шварценеггер предложил школьнице любую посильную помощь.







Не учите нас жить! Более полумиллиона человек приняли участие в климатическом митинге в Монреале, сообщает агентство со ссылкой на телеканал CBC. Главное требование собравшихся: необходимы более решительные действия, чтобы спасти планету от последствий изменения климата. Гостем и вдохновителем этого митинга, как и других акций, прошедших в Канаде и некоторых других странах, стала Грета Тунберг. Отмечается, что именно молодые люди, студенты и школьники, которым разрешили пропустить занятия, стали основной движущей силой протестов. Общественные группы, стоящие за ними, требуют в том числе отказаться от любых новых нефтегазовых проектов и сократить выбросы к 2030 году до одной четвёртой от уровня выбросов в 2005 году.







Девочке нужно объяснить... Пресс–секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил значимость проблем, которые подняла в ООН Грета Тунберг. Представитель Кремля напомнил, что экология является составной частью национальных проектов. Кроме того, он отметил участие России в ряде международных проектов, посвящённых данной проблеме, в частности Парижской конвенции. Также Песков выразил беспокойство из–за эмоциональных перегрузок Тунберг. По его мнению, главное — чтобы хрупкий детский организм всё перенёс. «Постановка вопроса, конечно, оправданная. Просто наверняка девочке нужно объяснить, что многие страны действительно прикладывают очень большие усилия, чтобы бороться с той угрозой, с теми вызовами, которые в области экологии и климата стоят перед человечеством», — заключил Песков.







Посты и лишения Президент фонда, поддерживающего парижский «Арт–музей Токио», был уволен после поста в Facebook, где критиковал выступление Греты Тунберг в ООН. «Эта сумасшедшая только добавляет ненависти в наше общество, в котором и так достаточно негатива», — написал Бернар Шенбо. В самом фонде от высказываний Шенбо открестились и пообещали в ближайшее время выбрать нового президента, сообщает РБК со ссылкой на Le Parisien. Наставник молодёжной команды итальянского клуба «Гроссето» Томмазо Касалини отправлен в отставку за оскорбительный пост в социальной сети, посвящённый шведской активистке Грете Тунберг, сообщает издание Газета.Ru со ссылкой на «Чемпионат». На официальном сайте вышло заявление от лица клуба: «Мы убеждены, что наши сотрудники должны служить примером для детей и молодёжи». Касалини в Facebook извинился за свои слова.







Грету Тунберг услышали в Альметьевске В «Татнефти» назначен новый директор — по климату, сообщает издание. Независимому экологическому куратору переданы полномочия по надзору за предстоящим исполнением Киотского протокола, к которому Россия присоединится с будущего года. Согласно этому документу, страны–участницы обязаны с 2020 года принять меры по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу.



Свой взгляд Елена Попова, журналист, внештатный автор «ЗП» Медиа на свой лад пытаются объяснить феномен шведской школьницы, потрясшей ООН, да и весь мир своей речью в защиту окружающей среды. Грету Тунберг сравнивают с Орлеанской девой. Проводят исторические аналогии, вспоминая крестовый поход детей в Европе, российских юродивых и одержимых, подталкивавших к действию миллионы людей. Тех, кто оказался в нужном месте в нужный час. Впрочем, оглушительные аплодисменты в адрес девочки, не постеснявшейся отчитать мировых лидеров за «украденное детство», кое–кто склонен объяснять её заболеванием — Грета страдает синдромом Аспергера. Не слишком–то этично, на мой взгляд. В чём особенность таких людей? Они концентрируются на какой–то сверхидее, которая становится смыслом жизни. Грета искренне верит в то, что говорит. И, возможно, именно в этом причина её успеха. Темперамент и страстность выступления шведской школьницы представляют собой резкий контраст со скучными речами политиков. Впрочем, что нового может сказать нам девочка из Стокгольма? На мой взгляд — ничего. Экологической катастрофой мир пугают уже давно. Грета, спасая планету, яростно критикует систему: «Я как будто умираю внутри, если не протестую!» Мне же больше импонирует позиция матери Терезы, которая всегда говорила: «Я никогда не пойду на митинг против войны. Только к движению ЗА мир я могу присоединиться». Созидать, а не разрушать. Действовать, а не просто вести разговоры. По-моему, проекты норильских эковолонтеров по очистке Красных Камней или Арктического побережья от мусора намного более ценны, нежели эмоциональные речи 16–летней шведской школьницы. Хотя для подростков, привыкших жить в сети, возможно, её идеи и станут открытием. И, может быть, даже поводом задуматься о глобальном потеплении. Юная шведка пытается доказать делами верность идее: она запретила своим родителям ездить на машине из–за выхлопов и летать на самолетах из–за выбросов СО2. Однако представить, что то же самое сделают тысячи норильчан, для которых лайнеры — единственная возможность попасть на Большую землю, я не могу. Так же, как не могу представить, что канет в Лету Северный морской путь — отказаться от него из–за СО2 требовал от транспортных компаний ещё до появления Греты в ООН президент Франции Эммануэль Макрон. Правда, о том, как будут выживать таймырские посёлки, лишённые северного завоза, великовозрастные «экоактивисты» явно не задумываются. Призывы возведённой в экоикону Греты Тунберг вызывают неоднозначные чувства при всей их актуальности. Особенно когда начинаешь задумываться: кто ещё смог бы добраться до штаб–квартиры ООН трансатлантическим рейсом за 40 000 евро на яхте родственника князя Монако, чтобы не оставлять за собой «углеродный след» в небе? За плечами Греты Тунберг явно стоят большие деньги и чьи–то политические аппетиты. Кто спонсирует юную нобелевскую номинантку? А вот это интересный вопрос. И ответа на него пока не даёт никто.

Елена Попова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Грета Тунберг обвинила национальных лидеров во лжи и краже её детства, сказав, что мировое сообщество пренебрегает проблемой климатических и экологических угроз. «Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы разрушаются, мы стоим на пороге массового вымирания, но всё, о чём вы можете говорить, — это деньги и сказки об экономическом росте. Как вы смеете?!» — цитирует резкое высказывание Тунберг информагентство «Новости».Активистка раскритиковала предложение вдвое сократить вредные выбросы в атмосферу за десятилетие, поскольку это создает 50–процентную вероятность того, что температура на Земле повысится на 1,5 градуса Цельсия. Также она отметила, что мир наконец просыпается, хотят того политики или нет.РИА «Новости» напомнило, что свой первый одиночный пикет Грета провела в августе прошлого года у здания шведского парламента. Она требовала от руководства страны выполнить Парижское соглашение о климате. После этого она отказалась ходить в школу по пятницам и запустила акцию «Пятницы ради будущего», к которой вскоре присоединились школьники из других стран.Знаменитый актёр Арнольд Шварценеггер прислал Грете Тунберг электромобиль Tesla Model 3. На нём девушка должна была добраться до США и Канады, чтобы принять участие в мероприятиях по защите окружающей среды, а также путешествовать на автомобиле по Северной Каролине с комфортом и без ущерба для экологии. Как отмечает «КП», голливудская знаменитость и шведская активистка встречались в Австрии в этом году, и Шварценеггер предложил школьнице любую посильную помощь.Более полумиллиона человек приняли участие в климатическом митинге в Монреале, сообщает агентство со ссылкой на телеканал CBC. Главное требование собравшихся: необходимы более решительные действия, чтобы спасти планету от последствий изменения климата. Гостем и вдохновителем этого митинга, как и других акций, прошедших в Канаде и некоторых других странах, стала Грета Тунберг. Отмечается, что именно молодые люди, студенты и школьники, которым разрешили пропустить занятия, стали основной движущей силой протестов. Общественные группы, стоящие за ними, требуют в том числе отказаться от любых новых нефтегазовых проектов и сократить выбросы к 2030 году до одной четвёртой от уровня выбросов в 2005 году.Пресс–секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил значимость проблем, которые подняла в ООН Грета Тунберг. Представитель Кремля напомнил, что экология является составной частью национальных проектов. Кроме того, он отметил участие России в ряде международных проектов, посвящённых данной проблеме, в частности Парижской конвенции. Также Песков выразил беспокойство из–за эмоциональных перегрузок Тунберг. По его мнению, главное — чтобы хрупкий детский организм всё перенёс. «Постановка вопроса, конечно, оправданная. Просто наверняка девочке нужно объяснить, что многие страны действительно прикладывают очень большие усилия, чтобы бороться с той угрозой, с теми вызовами, которые в области экологии и климата стоят перед человечеством», — заключил Песков.Президент фонда, поддерживающего парижский «Арт–музей Токио», был уволен после поста в Facebook, где критиковал выступление Греты Тунберг в ООН. «Эта сумасшедшая только добавляет ненависти в наше общество, в котором и так достаточно негатива», — написал Бернар Шенбо. В самом фонде от высказываний Шенбо открестились и пообещали в ближайшее время выбрать нового президента, сообщает РБК со ссылкой на Le Parisien. Наставник молодёжной команды итальянского клуба «Гроссето» Томмазо Касалини отправлен в отставку за оскорбительный пост в социальной сети, посвящённый шведской активистке Грете Тунберг, сообщает издание Газета.Ru со ссылкой на «Чемпионат». На официальном сайте вышло заявление от лица клуба: «Мы убеждены, что наши сотрудники должны служить примером для детей и молодёжи». Касалини в Facebook извинился за свои слова.В «Татнефти» назначен новый директор — по климату, сообщает издание. Независимому экологическому куратору переданы полномочия по надзору за предстоящим исполнением Киотского протокола, к которому Россия присоединится с будущего года. Согласно этому документу, страны–участницы обязаны с 2020 года принять меры по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу.

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