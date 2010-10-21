[Индекс номера 151 (08.10.2019)]



Перспективы

Говорит Норильск

В Дудинке прошло выездное заседание дискуссионного клуба проектного офиса развития Арктики «Стратегическая сессия — Арктика–2035». Важность этого события для нашей территории переоценить трудно, поскольку мнения работающих и живущих здесь людей предполагается учесть при принятии стратегии развития Крайнего Севера и Арктики на правительственном уровне.

О целях проведения подобного рода встреч говорит название самого проекта, подразумевающего разработку программы развития северных территорий России на период до 2035 года. Уже проведены конференции в Салехарде, Ненецком автономном округе, республиках Коми, Саха, Карелия, других арктических и приполярных территориях. Основная задача сейчас — это создание банка идей, своего рода цифровой платформы с дальнейшим привлечением экспертов и общественности к разработке государственной стратегии пространственного развития макрорегиона. Заседание выездного дискуссионного клуба проектного офиса развития Арктики проходило в формате видеоконференции. Собеседниками северян стали заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов, директор департамента федеральных и региональных программ «Норникеля» Андрей Грачёв и многие их коллеги. Начиная сессию, член Правления экспертного совета Проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий отметил: – Мы собрали представителей общественности, бизнеса, органов местного самоуправления и промышленников с одной целью — рассмотреть и принять как можно больше предложений для формирования концепции развития Арктической зоны на правительственном уровне. Встреча в Дудинке стала шестой, проходившей в данном формате. По словам Александра Крутикова, столь продолжительная подготовка обусловлена в первую очередь тем, что совместные решения, выработанные в общем обсуждении проблем, являются лучшим способом определить будущее Арктической зоны. В дискуссии участвовали эксперты, делегаты от муниципальных образований, общественных организаций, агентств и предприятий, крупнейшим из которых стал «Норникель». Норильск на встрече представляли и. о. главы города Андрей Малков, председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, а также новый директор Агентства развития Норильска Максим Миронов. Норильчане были серьёзно настроены на отстаивание интересов всех, кто живёт и работает за полярным кругом, акцентируя своё внимание прежде всего на проблемах жилищного фонда, не забывая при этом о бытовой, культурной и социальной сторонах повседневной жизни. Как выяснилось в процессе дискуссии, большинство вопросов, поднятых жителями Большого Норильска, являются не просто злободневными, а первоочередными для выработки их решения. Ведущая роль Как заметил Александр Крутиков, Норильск вообще является главным промышленным городом Российской Арктики и в случае точно выбранной тактики подготовки программы развития вполне может стать центральной площадкой для реализации многих арктических проектов. – Важно понимать, что Красноярский край является не только ведущим промышленным центром, но и ключевым регионом в развитии Арктики. — Сказал Александр Крутиков в приветственном слове. — Прежде всего потому, что без проектов, которые готовятся сейчас к реализации на Таймыре, цель, поставленная президентом России по достижению грузоперевозок в 80 млн тонн по Северному морскому пути, не может быть достигнута. Хозяева площадки обсуждения — таймырцы По единодушному мнению участников сессии Норильск уже сейчас может служить примером того, как высокий экономический потенциал способен создать основу для решения многих социальных вопросов. По мнению экспертов, это единственная территория в Арктике, где в последнее время наблюдается стабильный рост численности населения, что само по себе свидетельствует об эффективной политике развития территории. Это также является последствием смелых шагов по созданию комфортной городской среды. Александр Крутиков уже встречался с главой Норильска Ринатом Ахметчиным и обсуждал с ним основные городские проблемы, среди которых были выделены несколько наиболее актуальных тем. На сессии в Дудинке они были отражены в докладе и. о. главы Норильска Андрея Малкова. Он посчитал крайне важным то, что у города появилась возможность заявить о своих чаяниях. Статистика свидетельствует: порядка одного процента промышленного производства России и свыше 30% в Красноярском крае — результат стабильной работы градообразующего предприятия Норильска, которое инвестирует немалые средства в расширение и модернизацию производства, а также в экологические проекты. Все производственные планы «Норникеля» на долгосрочную перспективу учтены в стратегии развития Норильска до 2030 года. Самая представительная делегация — из Норильска Квартирный вопрос Создание комфортных условий проживания, возобновление жилищного строительства и модернизация социальных объектов сегодня являются главными стратегическими направлениями в развитии Большого Норильска. Одна из основных проблем города, как и прочих арктических территорий — состояние жилищного фонда, обсуждалась на Арктическом форуме в Петербурге. Жилой фонд Норильска — наследие ещё советских времен, и каждый год аварийными становятся один–два дома из числа хрущёвок и гостинок. Фактический срок их эксплуатации в настоящее время составляет от 40 до 50 лет при нормативных требованиях от 25 до 30 лет. Если не принимать действенных мер, объём аварийных площадей будет нарастать как снежный ком, что в итоге приведёт к дефициту жилых помещений. У Севморпути большое будущее

Суровые климатические условия, низкое качество или отсутствие инфраструктуры с учётом общей площади территорий и сейчас — непреодолимый барьер для их освоения сугубо рыночными силами. Без государственной поддержки северных и восточных регионов экономической деятельности на данных территориях вовсе бы не было. По мнению специалистов, единственный способ обеспечить норильчан жильём — начать жилищное строительство в ближайшее время. В связи с этим в Норильске разработан проект программы строительства жилищного фонда до 2035 года. За время её реализации планируется снести 45 аварийных и ветхих строений, построить 97 новых жилых домов и восстановить три дома, имеющих историческую ценность. Общий объём финансирования программы предварительно оценивается в 84 миллиарда рублей. Следует заметить, что компаний, занимающихся строительством и производством материалов для него, в Норильске сейчас нет. Наряду со сложной транспортной логистикой и суровым климатом это влияет на себестоимость возведения жилья, которая значительно превышает среднерыночную по России. Поэтому жилищное строительство в Норильске — исключительно социальный проект, и без организации государственно–частного партнёрства реализовать его будет практически невозможно. Не забыли и об экологии При этом у Норильска есть успешный опыт внедрения программ, чьё финансирование поступает из различных источников. Речь идёт о переселении северян на материк и модернизации объектов жилищно–коммунальной инфраструктуры. Наш город с учётом существующих наработок вполне готов стать пилотной территорией по строительству жилья с использованием новых технологий в условиях Арктики. Впоследствии этот процесс можно будет распространить на все арктические территории страны. Норильские предложения Андрей Малков в своём выступлении озвучил конкретные предложения по решению назревших вопросов. В первую очередь речь шла как раз о возобновлении жилищного строительства в городах Арктической зоны, не имеющих автомобильного и железнодорожного сообщения с главными магистралями, с обязательным софинансированием со стороны государства. Вторым предложением, предусматривающим государственное участие, является принятие мер по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с высокой степенью износа: постоянный контроль за объектами энергообеспечения в условиях особых климатических рисков — это насущная необходимость для Севера. Следующее предложение касалось включить в программу вузов подготовку специалистов для работы в Арктической зоне. В качестве закрепляющей меры должна быть предусмотрена обязанность выпускников по окончании обучения отработать в течении определённого срока в Заполярье. Поле для исследований Ещё одна тема, на которой остановился Андрей Малков, это возобновление научных исследований влияния экстремального климата на жизнедеятельность человека в арктических условиях. Успешный опыт в этой области у государства уже есть — изыскания, проводимые институтом Крайнего Севера, внесли существенный вклад в изучение влияния экстремальных северных условий на человеческий организм, а также в развитие северной биологической науки. Заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов не только поддержал норильчан, но обратил особое внимание присутствующих на ситуацию с жилищным фондом в районах Крайнего Севера: – Проблема ветшающего жилья характерна для всех регионов Арктики, — отметил он. — Старое жильё сейчас достигло такой степени износа, что в ближайшее время может одномоментно стать аварийным, и тогда вместо развития Арктики мы получим чрезвычайную ситуацию, выходить из которой придётся ценой огромных усилий. Со стороны правительства края Анатолий Цыкалов одобрил инициативы норильчан, пояснив, что работа в этом направлении уже ведётся. На сегодняшний день проектно–сметная документация в отношении возобновления в городе жилищного строительства разработана и находится в стадии экспертной оценки, проработка вопроса о финансировании столь масштабного проекта ещё впереди. При этом Анатолий Цыкалов ещё раз подчеркнул, что в случае принятия к исполнению данной программы Норильск станет якорной площадкой пилотного проекта строительства во всем российском Заполярье, сохранит и приумножит рабочие места. Коренные народы — участники госпрограммы Выгодно всем В ходе дискуссии говорили и о повышении инвестиционной привлекательности городов, находящихся за полярным кругом. В частности, председатель Норильского городского Совета АлександрПестряков отметил необходимость включения в стратегию развития Арктики мер государственной поддержки для градообразующих предприятий, реализующих инвестиционные проекты на арктических территориях, и в целом для субъектов предпринимательства, работающих в Арктической зоне.

В следующем году заканчивается срок действия национальной стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации. Президент поручил разработать стратегию развития региона до 2035 года. – Все прекрасно понимают, с какими сложностями сталкиваются инвесторы в условиях Заполярья, — сказал Александр Пестряков во время своего доклада. — Речь идёт о строительстве инфраструктурных объектов, создании социальной инфраструктуры, новых производственных мощностей и обеспечении долгосрочного устойчивого финансирования. Здесь не обойтись без серьёзной помощи со стороны государства. В данном контексте мы можем обсуждать введение налоговых льгот для бизнеса. Это снижение ставки по налогу на прибыль в доле федерального и регионального бюджетов, установление льготной ставки по налогу на добычу полезных ископаемых. Плюс к тому — освобождение от налога на имущество, которое создаётся в рамках реализации инвестиционных проектов в арктических регионах. Срок действия льгот предлагается установить на период не менее десяти лет. Меры государственной поддержки сделают северные территории страны более интересными для инвесторов, будут стимулировать создание новых предприятий малого и среднего бизнеса.

В стратегию развития Арктики необходимо внести программу переселения жителей Норильска и Дудинки. Её действие заканчивается в 2020 году, однако уже с 2016-го прекращено федеральное финансирование, из-за чего около 8000 семей останутся в очереди на переселение и не смогут воспользоваться ею. Север ждут иновации Шаг за шагом Директор Агентства развития Норильска Максим Миронов в своём выступлении на выездной сессии коснулся вопросов разработки и реализации экологических проектов, их актуальности для территории. Возможное введение налоговых льгот в части продвижения природоохранных программ и туристического бизнеса он назвал большим шагом к позиционированию плато Путорана в качестве центра притяжения для российских и иностранных туристов. Одно из приоритетных направлений АРН — развитие инфраструктуры данного природного объекта, для чего, по словам Максима Миронова, также необходимо участие инвесторов. – Один из инструментов, который должен найти отражение в стратегии развития Арктики, это снятие ограничения по корректировке платы за негативное воздействие на окружающую среду и возможность уменьшать её размер на сумму произведенных расходов на природоохранные мероприятия, — заявил Максим Миронов. — Для эффективной планомерной работы в этой области существующих мер государственной поддержки может оказаться недостаточно, в связи с чем необходимо вводить дополнительные. Это позволит воплотить в жизнь крупные инвестиционные проекты природоохранного назначения в Арктической зоне и тем самым будет способствовать социально–экономическому развитию российской Арктики. Заполярная логистика Практика показывает, что успешная реализация проектов во многом зависит от направленности предложений, прозвучавших на местах, а вместе с тем — от готовности принять участие в общем деле, в том числе в области инвестирования. Об этом в заключительном слове на стратегической сессии сказал и заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. В этом контексте предложения Норильска по формированию стратегии развития Арктической зоны, а также конкретные шаги, предпринятые городом во взаимодействии с градообразующим предприятием, служат основанием для того, чтобы Норильск и Таймыр могли претендовать на главенствующую роль в арктической программе. В связи с этим особенно актуальным выглядят наработанный на данный момент опыт и механизм применения уже существующих программ и проектов.

Денис Кожевников Фото Ирины ЯРИНСКОЙ, Дениса КОЖЕВНИКОВА, Владимира МАКУШКИНА, с сайтов severpost.ru, porarctic.ru, neftegaz.press www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда О целях проведения подобного рода встреч говорит название самого проекта, подразумевающего разработку программы развития северных территорий России на период до 2035 года. Уже проведены конференции в Салехарде, Ненецком автономном округе, республиках Коми, Саха, Карелия, других арктических и приполярных территориях. Основная задача сейчас — это создание банка идей, своего рода цифровой платформы с дальнейшим привлечением экспертов и общественности к разработке государственной стратегии пространственного развития макрорегиона.Заседание выездного дискуссионного клуба проектного офиса развития Арктики проходило в формате видеоконференции. Собеседниками северян стали заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов, директор департамента федеральных и региональных программ «Норникеля» Андрей Грачёв и многие их коллеги.Начиная сессию, член Правления экспертного совета Проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий отметил:– Мы собрали представителей общественности, бизнеса, органов местного самоуправления и промышленников с одной целью — рассмотреть и принять как можно больше предложений для формирования концепции развития Арктической зоны на правительственном уровне.Встреча в Дудинке стала шестой, проходившей в данном формате. По словам Александра Крутикова, столь продолжительная подготовка обусловлена в первую очередь тем, что совместные решения, выработанные в общем обсуждении проблем, являются лучшим способом определить будущее Арктической зоны.В дискуссии участвовали эксперты, делегаты от муниципальных образований, общественных организаций, агентств и предприятий, крупнейшим из которых стал «Норникель».Норильск на встрече представляли и. о. главы города Андрей Малков, председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, а также новый директор Агентства развития Норильска Максим Миронов.Норильчане были серьёзно настроены на отстаивание интересов всех, кто живёт и работает за полярным кругом, акцентируя своё внимание прежде всего на проблемах жилищного фонда, не забывая при этом о бытовой, культурной и социальной сторонах повседневной жизни. Как выяснилось в процессе дискуссии, большинство вопросов, поднятых жителями Большого Норильска, являются не просто злободневными, а первоочередными для выработки их решения.Как заметил Александр Крутиков, Норильск вообще является главным промышленным городом Российской Арктики и в случае точно выбранной тактики подготовки программы развития вполне может стать центральной площадкой для реализации многих арктических проектов.– Важно понимать, что Красноярский край является не только ведущим промышленным центром, но и ключевым регионом в развитии Арктики. — СказалАлександр Крутиков в приветственном слове. — Прежде всего потому, что без проектов, которые готовятся сейчас к реализации на Таймыре, цель, поставленная президентом России по достижению грузоперевозок в 80 млн тонн по Северному морскому пути, не может быть достигнута.По единодушному мнению участников сессии Норильск уже сейчас может служить примером того, как высокий экономический потенциал способен создать основу для решения многих социальных вопросов. По мнению экспертов, это единственная территория в Арктике, где в последнее время наблюдается стабильный рост численности населения, что само по себе свидетельствует об эффективной политике развития территории. Это также является последствием смелых шагов по созданию комфортной городской среды.Александр Крутиков уже встречался с главой Норильска Ринатом Ахметчиным и обсуждал с ним основные городские проблемы, среди которых были выделены несколько наиболее актуальных тем. На сессии в Дудинке они были отражены в докладе и. о. главы Норильска Андрея Малкова. Он посчитал крайне важным то, что у города появилась возможность заявить о своих чаяниях.Статистика свидетельствует: порядка одного процента промышленного производства России и свыше 30% в Красноярском крае — результат стабильной работы градообразующего предприятия Норильска, которое инвестирует немалые средства в расширение и модернизацию производства, а также в экологические проекты. Все производственные планы «Норникеля» на долгосрочную перспективу учтены в стратегии развития Норильска до 2030 года.Создание комфортных условий проживания, возобновление жилищного строительства и модернизация социальных объектов сегодня являются главными стратегическими направлениями в развитии Большого Норильска. Одна из основных проблем города, как и прочих арктических территорий — состояние жилищного фонда, обсуждалась на Арктическом форуме в Петербурге. Жилой фонд Норильска — наследие ещё советских времен, и каждый год аварийными становятся один–два дома из числа хрущёвок и гостинок. Фактический срок их эксплуатации в настоящее время составляет от 40 до 50 лет при нормативных требованиях от 25 до 30 лет. Если не принимать действенных мер, объём аварийных площадей будет нарастать как снежный ком, что в итоге приведёт к дефициту жилых помещений.По мнению специалистов, единственный способ обеспечить норильчан жильём — начать жилищное строительство в ближайшее время. В связи с этим в Норильске разработан проект программы строительства жилищного фонда до 2035 года. За время её реализации планируется снести 45 аварийных и ветхих строений, построить 97 новых жилых домов и восстановить три дома, имеющих историческую ценность. Общий объём финансирования программы предварительно оценивается в 84 миллиарда рублей.Следует заметить, что компаний, занимающихся строительством и производством материалов для него, в Норильске сейчас нет. Наряду со сложной транспортной логистикой и суровым климатом это влияет на себестоимость возведения жилья, которая значительно превышает среднерыночную по России. Поэтому жилищное строительство в Норильске — исключительно социальный проект, и без организации государственно–частного партнёрства реализовать его будет практически невозможно.При этом у Норильска есть успешный опыт внедрения программ, чьё финансирование поступает из различных источников. Речь идёт о переселении северян на материк и модернизации объектов жилищно–коммунальной инфраструктуры. Наш город с учётом существующих наработок вполне готов стать пилотной территорией по строительству жилья с использованием новых технологий в условиях Арктики. Впоследствии этот процесс можно будет распространить на все арктические территории страны.Андрей Малков в своём выступлении озвучил конкретные предложения по решению назревших вопросов. В первую очередь речь шла как раз о возобновлении жилищного строительства в городах Арктической зоны, не имеющих автомобильного и железнодорожного сообщения с главными магистралями, с обязательным софинансированием со стороны государства. Вторым предложением, предусматривающим государственное участие, является принятие мер по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с высокой степенью износа: постоянный контроль за объектами энергообеспечения в условиях особых климатических рисков — это насущная необходимость для Севера.Следующее предложение касалось включить в программу вузов подготовку специалистов для работы в Арктической зоне. В качестве закрепляющей меры должна быть предусмотрена обязанность выпускников по окончании обучения отработать в течении определённого срока в Заполярье.Ещё одна тема, на которой остановился Андрей Малков, это возобновление научных исследований влияния экстремального климата на жизнедеятельность человека в арктических условиях. Успешный опыт в этой области у государства уже есть — изыскания, проводимые институтом Крайнего Севера, внесли существенный вклад в изучение влияния экстремальных северных условий на человеческий организм, а также в развитие северной биологической науки.Заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов не только поддержал норильчан, но обратил особое внимание присутствующих на ситуацию с жилищным фондом в районах Крайнего Севера:– Проблема ветшающего жилья характерна для всех регионов Арктики, — отметил он. — Старое жильё сейчас достигло такой степени износа, что в ближайшее время может одномоментно стать аварийным, и тогда вместо развития Арктики мы получим чрезвычайную ситуацию, выходить из которой придётся ценой огромных усилий.Со стороны правительства края Анатолий Цыкалов одобрил инициативы норильчан, пояснив, что работа в этом направлении уже ведётся. На сегодняшний день проектно–сметная документация в отношении возобновления в городе жилищного строительства разработана и находится в стадии экспертной оценки, проработка вопроса о финансировании столь масштабного проекта ещё впереди.При этом Анатолий Цыкалов ещё раз подчеркнул, что в случае принятия к исполнению данной программы Норильск станет якорной площадкой пилотного проекта строительства во всем российском Заполярье, сохранит и приумножит рабочие места.В ходе дискуссии говорили и о повышении инвестиционной привлекательности городов, находящихся за полярным кругом. В частности, председатель Норильского городского Совета АлександрПестряков отметил необходимость включения в стратегию развития Арктики мер государственной поддержки для градообразующих предприятий, реализующих инвестиционные проекты на арктических территориях, и в целом для субъектов предпринимательства, работающих в Арктической зоне.– Все прекрасно понимают, с какими сложностями сталкиваются инвесторы в условиях Заполярья, — сказал АлександрПестряков во время своего доклада. — Речь идёт о строительстве инфраструктурных объектов, создании социальной инфраструктуры, новых производственных мощностей и обеспечении долгосрочного устойчивого финансирования. Здесь не обойтись без серьёзной помощи со стороны государства. В данном контексте мы можем обсуждать введение налоговых льгот для бизнеса. Это снижение ставки по налогу на прибыль в доле федерального и регионального бюджетов, установление льготной ставки по налогу на добычу полезных ископаемых. Плюс к тому — освобождение от налога на имущество, которое создаётся в рамках реализации инвестиционных проектов в арктических регионах. Срок действия льгот предлагается установить на период не менее десяти лет. Меры государственной поддержки сделают северные территории страны более интересными для инвесторов, будут стимулировать создание новых предприятий малого и среднего бизнеса.Директор Агентства развития Норильска Максим Миронов в своём выступлении на выездной сессии коснулся вопросов разработки и реализации экологических проектов, их актуальности для территории. Возможное введение налоговых льгот в части продвижения природоохранных программ и туристического бизнеса он назвал большим шагом к позиционированию плато Путорана в качестве центра притяжения для российских и иностранных туристов. Одно из приоритетных направлений АРН — развитие инфраструктуры данного природного объекта, для чего, по словам Максима Миронова, также необходимо участие инвесторов.– Один из инструментов, который должен найти отражение в стратегии развития Арктики, это снятие ограничения по корректировке платы за негативное воздействие на окружающую среду и возможность уменьшать её размер на сумму произведенных расходов на природоохранные мероприятия, — заявил Максим Миронов. — Для эффективной планомерной работы в этой области существующих мер государственной поддержки может оказаться недостаточно, в связи с чем необходимо вводить дополнительные. Это позволит воплотить в жизнь крупные инвестиционные проекты природоохранного назначения в Арктической зоне и тем самым будет способствовать социально–экономическому развитию российской Арктики.Практика показывает, что успешная реализация проектов во многом зависит от направленности предложений, прозвучавших на местах, а вместе с тем — от готовности принять участие в общем деле, в том числе в области инвестирования. Об этом в заключительном слове на стратегической сессии сказал и заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. В этом контексте предложения Норильска по формированию стратегии развития Арктической зоны, а также конкретные шаги, предпринятые городом во взаимодействии с градообразующим предприятием, служат основанием для того, чтобы Норильск и Таймыр могли претендовать на главенствующую роль в арктической программе. В связи с этим особенно актуальным выглядят наработанный на данный момент опыт и механизм применения уже существующих программ и проектов.

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