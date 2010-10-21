[Индекс номера 151 (08.10.2019)]



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Не страшны ни огонь, ни вода

В Норильске продолжаются капремонты крыш. На прошлой неделе комиссия приняла сразу три кровли, обновлённые на средства регионального оператора.

Одна из них, по адресу ул. Комсомольская, 52, должна была «откапиталиться» ещё в прошлом году, но конкурс по выбору подрядчика прошёл только в августе, закончить работы планировалось к 14 декабря. Это не устроило самого подрядчика, и по решению собственников жилья в доме ремонт кровли перенесли на нынешний год. По словам представителей управления жилищно–коммунального хозяйства администрации Норильска, капремонт этой кровли, судя по её состоянию, не делался несколько десятков лет. Стоимость работ на объекте составила 18,5 миллиона рублей. Подрядчик, компания «СеверныйБыт», заменил 1890 кв. м утеплителя и стяжки на чердаке, 2657 кв. м кровельного покрытия и обрешётку, которая держит кровельное покрытие. Помимо этого, установлено 35 куб. м деревянных элементов стропильной системы крыши, как того требовало проектное решение. Дерево было обработано огнебиозащитными составами, в подтверждение чему будут предъявлены соответствующие протоколы. – Материал покрытия защищает древесину от рассыхания, гниения, от излишней влаги, а также от огня. Такой древесине требуется очень высокая температура для возгорания, бытовой пожар её не возьмёт. Это увеличивает срок службы дерева как минимум в два раза. Также мы заменили старые вентиляционные шахты, прежде выполненные из деревянных материалов и оббитые оцинкованными листами. Мы их демонтировали, выложили шахты кирпичом, оштукатурили и утеплили с применением пароизоляции, минваты и стеклоткани. Помимо этого, заменили ограждения крыши, которые стали выше почти в два раза, — рассказал Данил Харчев, заместитель начальника производственно–технического отдела подрядной организации «СеверныйБыт». Объект должны были сдать 20 сентября, но потребовалось дополнительных 12 дней из–за позднего поступления материала, нужного для обеспечения системы безопасности на крыше. На проведённые работы подрядчик даёт пятилетнюю гарантию. До конца года компании предстоит завершить ещё больше десятка других объектов. Но на них можно работать при отрицательных температурах. Как заверил Данил Харчев, то, что влечёт за собой нарушение проекта по погодным условиям, делаться не будет. – На данной крыше недочётов не зафиксировано, подрядчик сделал всё качественно. По другим объектам, надеемся, обойдётся без переноса сроков. Но бывают сложности с материалами — проблема норильская, давно знакомая. Например, весной работы ненадолго приостанавливались в связи с ожиданием поставки в навигацию. Ведь многих материалов на территории нет. Была проблема и с кровельными листами, думаю, многие жители видели крыши, которые были почти готовы — оставалось только покрытие. Сейчас такой проблемы нет, так что, надеемся, все подрядчики, а они в основном норильские, ситуацию знают хорошо — отработают качественно, и мы вовремя завершим все запланированные объекты, — отметил Сергей Гарбарук, начальник производственного отдела управления ЖКХ. Всего же за лето на средства фонда регионального оператора отремонтировали кровли на 37 домах, включая многокорпусные. Впереди по плану ещё около 45 кровель.

Татьяна Зачупейко Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Одна из них, по адресу ул. Комсомольская, 52, должна была «откапиталиться» ещё в прошлом году, но конкурс по выбору подрядчика прошёл только в августе, закончить работы планировалось к 14 декабря. Это не устроило самого подрядчика, и по решению собственников жилья в доме ремонт кровли перенесли на нынешний год. По словам представителей управления жилищно–коммунального хозяйства администрацииНорильска, капремонт этой кровли, судя по её состоянию, не делался несколько десятков лет. Стоимость работ на объекте составила 18,5 миллиона рублей. Подрядчик, компания «СеверныйБыт», заменил 1890 кв. м утеплителя и стяжки на чердаке, 2657 кв. м кровельного покрытия и обрешётку, которая держит кровельное покрытие. Помимо этого, установлено 35 куб. м деревянных элементов стропильной системы крыши, как того требовало проектное решение. Дерево было обработано огнебиозащитными составами, в подтверждение чему будут предъявлены соответствующие протоколы.– Материал покрытия защищает древесину от рассыхания, гниения, от излишней влаги, а также от огня. Такой древесине требуется очень высокая температура для возгорания, бытовой пожар её не возьмёт. Это увеличивает срок службы дерева как минимум в два раза. Также мы заменили старые вентиляционные шахты, прежде выполненные из деревянных материалов и оббитые оцинкованными листами. Мы их демонтировали, выложили шахты кирпичом, оштукатурили и утеплили с применением пароизоляции, минваты и стеклоткани. Помимо этого, заменили ограждения крыши, которые стали выше почти в два раза, — рассказал Данил Харчев, заместитель начальника производственно–технического отдела подрядной организации «СеверныйБыт».Объект должны были сдать 20 сентября, но потребовалось дополнительных 12 дней из–за позднего поступления материала, нужного для обеспечения системы безопасности на крыше. На проведённые работы подрядчик даёт пятилетнюю гарантию. До конца года компании предстоит завершить ещё больше десятка других объектов. Но на них можно работать при отрицательных температурах. Как заверил Данил Харчев, то, что влечёт за собой нарушение проекта по погодным условиям, делаться не будет.– На данной крыше недочётов не зафиксировано, подрядчик сделал всё качественно. По другим объектам, надеемся, обойдётся без переноса сроков. Но бывают сложности с материалами — проблема норильская, давно знакомая. Например, весной работы ненадолго приостанавливались в связи с ожиданием поставки в навигацию. Ведь многих материалов на территории нет. Была проблема и с кровельными листами, думаю, многие жители видели крыши, которые были почти готовы — оставалось только покрытие. Сейчас такой проблемы нет, так что, надеемся, все подрядчики, а они в основном норильские, ситуацию знают хорошо — отработают качественно, и мы вовремя завершим все запланированные объекты, — отметил Сергей Гарбарук, начальник производственного отдела управления ЖКХ.Всего же за лето на средства фонда регионального оператора отремонтировали кровли на 37 домах, включая многокорпусные. Впереди по плану ещё около 45 кровель.

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