К 15 октября завершится ремонт зала единоборств Дома физкультуры.
Торги по выбору подрядчика — им стал ИП Игорь Галька — завершились только в августе. Зал рабочим этого предпринимателя давно знаком — два года назад они меняли здесь окна на пластиковые. В этот раз предстояли более масштабные работы.
– Поскольку здание историческое, решено оставить важные архитектурные детали, например, украшения колонн. Планировка помещения также будет сохранена. Думаю, уже в этом году спортсмены смогут приступить к тренировкам, — сообщил Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства.
В ходе ремонта строители заменят напольное покрытие, проводку, выровняют стены, оштукатурят и покрасят их, отремонтируют раздевалки и душевые. Площадь зала относительно невелика — 360 кв. м, сумма контракта — 3,4 миллиона рублей. По словам подрядчика, проблем в ходе работ не возникло, к моменту их начала зал был в удовлетворительном состоянии. После окончания ремонта в помещении уложат борцовские маты.
Напомним, фасад здания ДФК обновили в 2017 году, ещё за несколько лет до этого — входную группу и игровой зал первого этажа.Татьяна Сергеева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда