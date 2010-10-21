[Индекс номера 151 (08.10.2019)]



Ремонты

На татами – маляры

К 15 октября завершится ремонт зала единоборств Дома физкультуры.

Торги по выбору подрядчика — им стал ИП Игорь Галька — завершились только в августе. Зал рабочим этого предпринимателя давно знаком — два года назад они меняли здесь окна на пластиковые. В этот раз предстояли более масштабные работы. – Поскольку здание историческое, решено оставить важные архитектурные детали, например, украшения колонн. Планировка помещения также будет сохранена. Думаю, уже в этом году спортсмены смогут приступить к тренировкам, — сообщил Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства. В ходе ремонта строители заменят напольное покрытие, проводку, выровняют стены, оштукатурят и покрасят их, отремонтируют раздевалки и душевые. Площадь зала относительно невелика — 360 кв. м, сумма контракта — 3,4 миллиона рублей. По словам подрядчика, проблем в ходе работ не возникло, к моменту их начала зал был в удовлетворительном состоянии. После окончания ремонта в помещении уложат борцовские маты. Напомним, фасад здания ДФК обновили в 2017 году, ещё за несколько лет до этого — входную группу и игровой зал первого этажа.

Татьяна Сергеева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Торги по выбору подрядчика — им стал ИП Игорь Галька — завершились только в августе. Зал рабочим этого предпринимателя давно знаком — два года назад они меняли здесь окна на пластиковые. В этот раз предстояли более масштабные работы.– Поскольку здание историческое, решено оставить важные архитектурные детали, например, украшения колонн. Планировка помещения также будет сохранена. Думаю, уже в этом году спортсмены смогут приступить к тренировкам, — сообщил Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства.В ходе ремонта строители заменят напольное покрытие, проводку, выровняют стены, оштукатурят и покрасят их, отремонтируют раздевалки и душевые. Площадь зала относительно невелика — 360 кв. м, сумма контракта — 3,4 миллиона рублей. По словам подрядчика, проблем в ходе работ не возникло, к моменту их начала зал был в удовлетворительном состоянии. После окончания ремонта в помещении уложат борцовские маты.Напомним, фасад здания ДФК обновили в 2017 году, ещё за несколько лет до этого — входную группу и игровой зал первого этажа.

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