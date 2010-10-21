[Индекс номера 151 (08.10.2019)]



Есть повод

Пломбир, но не тает

Снежок? Нет. Зефир? Неверно. А! Пломбир! Так назвали белого мишку из просветительского центра, которому исполнился год.

В минувшее воскресенье просветительский центр «Белый мишка» в очередной раз устроил в Молодёжном центре Норильска большой детский праздник с интересными затеями и любимыми угощениями. Поводов было два. 4 октября мир отметил День защиты животных, а миссия просветительского центра состоит в том, чтобы привлечь внимание людей к проблемам сокращения популяции белого медведя. К тому же центр отработал в Норильске уже год и обрёл массу друзей, с которыми хотелось разделить радость первых успехов. – Всего один год, но как много уже сделано. И за это мы благодарны экологическому фонду Сибирского Федерального университета и Проектному офису развития Арктики (ПОРА). В том, что просветительский центр в Норильске был нужен, нет сомнений. Сейчас в нём занимается вдвое больше школьников, чем в прошлом году, и мы слышим от родителей и самих ребят только положительные отзывы. Я уверена, что воспитанники «Белого мишки» станут примером не только для сверстников, но и взрослых и будут бережно относится к природе, — отметила в своей поздравительной речи заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева. Накануне праздника центр объявил конкурс на имя для своего главного героя — белого медведя. Норильчане предложили 35 вариантов, среди которых немало голосов набрали Зефир и Снежок, но абсолютным фаворитом стало имя Пломбир. В свой день рождения Пломбир получил массу творческих и полезных подарков, побывал со своими маленькими гостями на всех интерактивных площадках, которые развернулись в Молодёжном центре, помог провести благотворительную акцию для бездомных животных приюта «Даря надежду», а в финале провёл экологический флешмоб и угостил всех сладостями. Добавим, просветительский проект «Белый мишка» — это современный центр детского творчества и экологического просвещения. Через изобразительную, декоративно–прикладную деятельность, театр и литературу, а также компьютерную графику и анимацию дети изучают белого медведя, его соседей по Арктике, природу региона и многое другое. Занятия для учеников 1–4 классов проводятся два раза в неделю. Также «Белый мишка» открыт для ребят постарше — они могут посещать группы выходного дня. Подробности – на сайте

Оксана Кириллова Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В минувшее воскресенье просветительский центр «Белый мишка» в очередной раз устроил в Молодёжном центре Норильска большой детский праздник с интересными затеями и любимыми угощениями. Поводов было два. 4 октября мир отметил День защиты животных, а миссия просветительского центра состоит в том, чтобы привлечь внимание людей к проблемам сокращения популяции белого медведя. К тому же центр отработал в Норильске уже год и обрёл массу друзей, с которыми хотелось разделить радость первых успехов.– Всего один год, но как много уже сделано. И за это мы благодарны экологическому фонду Сибирского Федерального университета и Проектному офису развития Арктики (ПОРА). В том, что просветительский центр в Норильске был нужен, нет сомнений. Сейчас в нём занимается вдвое больше школьников, чем в прошлом году, и мы слышим от родителей и самих ребят только положительные отзывы. Я уверена, что воспитанники «Белого мишки» станут примером не только для сверстников, но и взрослых и будут бережно относится к природе, — отметила в своей поздравительной речи заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева.Накануне праздника центр объявил конкурс на имя для своего главного героя — белого медведя. Норильчане предложили 35 вариантов, среди которых немало голосов набрали Зефир и Снежок, но абсолютным фаворитом стало имя Пломбир.В свой день рождения Пломбир получил массу творческих и полезных подарков, побывал со своими маленькими гостями на всех интерактивных площадках, которые развернулись в Молодёжном центре, помог провести благотворительную акцию для бездомных животных приюта «Даря надежду», а в финале провёл экологический флешмоб и угостил всех сладостями.Добавим, просветительский проект «Белый мишка» — это современный центр детского творчества и экологического просвещения. Через изобразительную, декоративно–прикладную деятельность, театр и литературу, а также компьютерную графику и анимацию дети изучают белого медведя, его соседей по Арктике, природу региона и многое другое. Занятия для учеников 1–4 классов проводятся два раза в неделю. Также «Белый мишка» открыт для ребят постарше — они могут посещать группы выходного дня. Подробности – на сайте spasimishku.ru

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