[Индекс номера 151 (08.10.2019)]

 Проекты 
Победа экстремалов

Общественная организация «Шторм» представила горожанам проект «Заполярный фристайл», победивший в конкурсе Фонда президентских грантов.
Проект рассчитан на подростков от 12 до 18 лет, особенно на тех, кого можно назвать трудными и отнести к группе риска, находящихся в социально опасном положении, а также на ребят из неполных семей или семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и детей–сирот.
Руководитель «Шторма» Андрей Герасимов рассказал, что идею проекта «Заполярный фристайл» подсказала жизненная ситуация Афлатуна Мехралиева. Парень из неполной семьи с тяжёлым материальным положением. Он очень хотел заниматься экстремальными видами спорта. Пришёл в «Шторм» и стал помогать в проведении различных мероприятий, а взамен получил возможность бесплатно тренироваться и пользоваться снаряжением.
Работа запланирована по направлениям скейтбординг, сноубординг, роликовые коньки, велоспорт и мастерская по ремонту оборудования, в которой все желающие смогут пройти обучение. Необходимое оснащение уже закуплено. Инструкторы прошли специальную подготовку.
Проект охватит Норильск и Дудинку. В столице Таймыра проведут занятия по сноубордингу, а летом – региональные соревнования по скейтбордингу и агрессивным роликам. В Норильске пройдут тренировки по агрессивным роликам, скейтбордингу, сноубордингу, а также велотренировки и велоэкскурсии. В «Шторме» ждут всех, кто хочет освоить экстремальные виды спорта. Телефон для справок: 49–41–49.

Наталья Черкашина
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График отключения горячей воды в Норильске.
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Статьи текущего номера:
Перспективы 
В Дудинке прошло выездное заседание дискуссионного клуба проектного офиса развития Арктики «Стратегическая сессия — Арктика–2035». Важность этого события для нашей территории переоценить трудно, поскольку мнения работающих и живущих здесь людей предполагается учесть при принятии стратегии развития Крайнего Севера и Арктики на правительственном уровне.

Актуально 
В Норильске продолжаются капремонты крыш. На прошлой неделе комиссия приняла сразу три кровли, обновлённые на средства регионального оператора.

Ремонты 
К 15 октября завершится ремонт зала единоборств Дома физкультуры.

Есть повод 
Снежок? Нет. Зефир? Неверно. А! Пломбир! Так назвали белого мишку из просветительского центра, которому исполнился год.

Проекты 
Общественная организация «Шторм» представила горожанам проект «Заполярный фристайл», победивший в конкурсе Фонда президентских грантов.

Итоги 
Норильская делегация вернулась с регионального этапа национальной премии Russian Event Awards, где представляла проект карнавала «В городе — театр!» Он занял первое место и вышел на всероссийский уровень.

Литера 
Она улетела, но обещала вернуться. Дарёна Хэйл завершила работу с норильскими авторами в рамках «Северного тревелога».

Мини–футбол 
Продолжаются игры чемпионата России по мини–футболу. В четвёртом туре «Норильский никель» уступил на выезде екатеринбуржской «Синаре» — 2:4 и 0:3.

Новости:
 8 октября 2019 
17:31 Выбираем имя мишке. «Роснефть» совместно с красноярским парком флоры и фауны «Роев ручей» объявляют конкурс на лучшее имя для спасенной в Норильске белой медведицы.
17:27 «Норникель» проведёт экофорум в Москве.
17:23 Сегодня на заседании правительства Красноярского края представлен прогноз социально-экономического развития Красноярского края на 2020 год.
17:20 Предъявите документы! В Кайеркане прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-2019».
16:01 Впервые в школе паркура «Экстремальный Север» прошло открытое занятие для подростков из детского дома.
15:31 В Государственном Кремлёвском дворце в День учителя наградили победителей Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019».
15:30 Рисуем «Мир моего дома». Стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс патриотического рисунка.
15:29 Молодые парламентарии провели образовательный форум в Норильске.
15:27 Норильские музыкальные сезоны. Агентство развития Норильска организует в городе большой музыкальный праздник.
14:20 Затоны Енисейского речного пароходства готовятся принимать флот на зимовку.
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