[Индекс номера 151 (08.10.2019)]



Проекты

Победа экстремалов

Общественная организация «Шторм» представила горожанам проект «Заполярный фристайл», победивший в конкурсе Фонда президентских грантов.

Проект рассчитан на подростков от 12 до 18 лет, особенно на тех, кого можно назвать трудными и отнести к группе риска, находящихся в социально опасном положении, а также на ребят из неполных семей или семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и детей–сирот. Руководитель «Шторма» Андрей Герасимов рассказал, что идею проекта «Заполярный фристайл» подсказала жизненная ситуация Афлатуна Мехралиева. Парень из неполной семьи с тяжёлым материальным положением. Он очень хотел заниматься экстремальными видами спорта. Пришёл в «Шторм» и стал помогать в проведении различных мероприятий, а взамен получил возможность бесплатно тренироваться и пользоваться снаряжением. Работа запланирована по направлениям скейтбординг, сноубординг, роликовые коньки, велоспорт и мастерская по ремонту оборудования, в которой все желающие смогут пройти обучение. Необходимое оснащение уже закуплено. Инструкторы прошли специальную подготовку. Проект охватит Норильск и Дудинку. В столице Таймыра проведут занятия по сноубордингу, а летом – региональные соревнования по скейтбордингу и агрессивным роликам. В Норильске пройдут тренировки по агрессивным роликам, скейтбордингу, сноубордингу, а также велотренировки и велоэкскурсии. В «Шторме» ждут всех, кто хочет освоить экстремальные виды спорта. Телефон для справок: 49–41–49.

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Проект рассчитан на подростков от 12 до 18 лет, особенно на тех, кого можно назвать трудными и отнести к группе риска, находящихся в социально опасном положении, а также на ребят из неполных семей или семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и детей–сирот.Руководитель «Шторма» Андрей Герасимов рассказал, что идею проекта «Заполярный фристайл» подсказала жизненная ситуация Афлатуна Мехралиева. Парень из неполной семьи с тяжёлым материальным положением. Он очень хотел заниматься экстремальными видами спорта. Пришёл в «Шторм» и стал помогать в проведении различных мероприятий, а взамен получил возможность бесплатно тренироваться и пользоваться снаряжением.Работа запланирована по направлениям скейтбординг, сноубординг, роликовые коньки, велоспорт и мастерская по ремонту оборудования, в которой все желающие смогут пройти обучение. Необходимое оснащение уже закуплено. Инструкторы прошли специальную подготовку.Проект охватит Норильск и Дудинку. В столице Таймыра проведут занятия по сноубордингу, а летом – региональные соревнования по скейтбордингу и агрессивным роликам. В Норильске пройдут тренировки по агрессивным роликам, скейтбордингу, сноубордингу, а также велотренировки и велоэкскурсии. В «Шторме» ждут всех, кто хочет освоить экстремальные виды спорта. Телефон для справок: 49–41–49.

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