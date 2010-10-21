[Индекс номера 151 (08.10.2019)]



Итоги

Да будет карнавал

Норильская делегация вернулась с регионального этапа национальной премии Russian Event Awards, где представляла проект карнавала «В городе — театр!» Он занял первое место и вышел на всероссийский уровень.

Региональный этап проходил в Улан–Удэ, где Норильск представляли главный специалист по развитию отраслевых услуг управления по делам культуры и искусства администрации Норильска Елена Дружинина и главный режиссёр Городского центра культуры Вадим Красносельский — люди, непосредственно участвовавшие в организации карнавала, объединившего тысячи норильчан. – В Норильске сейчас много внимания уделяется развитию событийного туризма — это направление внесено в стратегию развития города. Одним из её разделов является создание положительного имиджа территории. У людей, далёких от Севера, наш город ассоциируется преимущественно с суровым климатом, промышленными пейзажами. Эти стереотипы мы хотели бы переломить. В данном случае, представляя карнавал, мы хотели донести, что норильчане открыты и активно включаются в общегородские мероприятия, — поделилась Елена Дружинина. В презентации наши делегаты рассказали не только о самом шествии и его масштабах, но и углубились в детали организации праздника. Решающим в победе стало вовлечение в подготовку карнавала множества горожан, которые и шляпы с масками себе мастерили, и танцевать учились, и карнавальные ритмы отбивали на импровизированных барабанах. В этой же номинации — «Лучшее городское уличное театрализованное представление и карнавал» для городов с населением более 100 тысяч человек — Сахалин представлял проект открытия новогодней ёлки. Он создавался на пороге первых международных спортивных игр «Дети Азии», поэтому отличался особой масштабностью. В театрализованном представлении, где всё сверкало и искрилось, организаторы показали историю любви парня и девушки. В итоге этот проект разделил с Норильском первое место и также будет представлен на всероссийском уровне. – Любопытно, что в этом конкурсе проекты между собой не конкурируют, есть ряд критериев, по которым жюри оценивает работу, и в результате в нашей номинации обе идеи оказались хороши. В этом году для участия в национальной премии заявлено 118 проектов из 20 регионов Сибири и Дальнего Востока. Из них в финал вышли около 60. – Нам важно участвовать в мероприятиях такого рода, чтобы видеть качество наших проектов в сравнении с общероссийскими. Хочу сказать большое спасибо уличным театрам «В ожидании солнца» и питерскому ПЭЖО — они предложили новые подходы к действию, возможности заинтересовать людей, — говорит начальник управления культуры и искусства Ирина Субочева. — Для меня главным результатом была включённость в процесс именно городского сообщества, тех организаций, которые не входят в отрасль культуры. Это позволило нам объединить ресурсы и переформатировать мероприятие, сделав его новым, интересным. Важно, что люди поверили в нашу идею, готовились и пришли на праздник. А вот в 2020 году карнавала 1 июня не будет. Будет какой–то другой праздник, без уличного шествия. По словам Ирины Субочевой, пятилетний юбилей такого формата празднования Дня защиты детей удалось отметить большим успехом, после которого необходимо сделать паузу. – Сама идея карнавальных шествий мне видится очень привлекательной. По–моему, люди готовы выходить на улицу, идти колоннами, они скучают по массовым демонстрациям советских времён. Отказываться от карнавала мы не будем, но он состоится не 1 июня. Пока мы остановимся, оценим всё сделанное и подумаем, как его переформатировать, — подвела итог Ирина Субочева.

Марина Андриюк www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Региональный этап проходил в Улан–Удэ, где Норильск представляли главный специалист по развитию отраслевых услуг управления по делам культуры и искусства администрации Норильска Елена Дружинина и главный режиссёр Городского центра культуры Вадим Красносельский — люди, непосредственно участвовавшие в организации карнавала, объединившего тысячи норильчан.– В Норильске сейчас много внимания уделяется развитию событийного туризма — это направление внесено в стратегию развития города. Одним из её разделов является создание положительного имиджа территории. У людей, далёких от Севера, наш город ассоциируется преимущественно с суровым климатом, промышленными пейзажами. Эти стереотипы мы хотели бы переломить. В данном случае, представляя карнавал, мы хотели донести, что норильчане открыты и активно включаются в общегородские мероприятия, — поделилась Елена Дружинина.В презентации наши делегаты рассказали не только о самом шествии и его масштабах, но и углубились в детали организации праздника. Решающим в победе стало вовлечение в подготовку карнавала множества горожан, которые и шляпы с масками себе мастерили, и танцевать учились, и карнавальные ритмы отбивали на импровизированных барабанах.В этой же номинации — «Лучшее городское уличное театрализованное представление и карнавал» для городов с населением более 100 тысяч человек — Сахалин представлял проект открытия новогодней ёлки. Он создавался на пороге первых международных спортивных игр «Дети Азии», поэтому отличался особой масштабностью. В театрализованном представлении, где всё сверкало и искрилось, организаторы показали историю любви парня и девушки. В итоге этот проект разделил с Норильском первое место и также будет представлен на всероссийском уровне.– Любопытно, что в этом конкурсе проекты между собой не конкурируют, есть ряд критериев, по которым жюри оценивает работу, и в результате в нашей номинации обе идеи оказались хороши.В этом году для участия в национальной премии заявлено 118 проектов из 20 регионов Сибири и Дальнего Востока. Из них в финал вышли около 60.– Нам важно участвовать в мероприятиях такого рода, чтобы видеть качество наших проектов в сравнении с общероссийскими. Хочу сказать большое спасибо уличным театрам «В ожидании солнца» и питерскому ПЭЖО — они предложили новые подходы к действию, возможности заинтересовать людей, — говорит начальник управления культуры и искусства Ирина Субочева. — Для меня главным результатом была включённость в процесс именно городского сообщества, тех организаций, которые не входят в отрасль культуры. Это позволило нам объединить ресурсы и переформатировать мероприятие, сделав его новым, интересным. Важно, что люди поверили в нашу идею, готовились и пришли на праздник.А вот в 2020 году карнавала 1 июня не будет. Будет какой–то другой праздник, без уличного шествия. По словам Ирины Субочевой, пятилетний юбилей такого формата празднования Дня защиты детей удалось отметить большим успехом, после которого необходимо сделать паузу.– Сама идея карнавальных шествий мне видится очень привлекательной. По–моему, люди готовы выходить на улицу, идти колоннами, они скучают по массовым демонстрациям советских времён. Отказываться от карнавала мы не будем, но он состоится не 1 июня. Пока мы остановимся, оценим всё сделанное и подумаем, как его переформатировать, — подвела итог Ирина Субочева.

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