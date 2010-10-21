[Индекс номера 151 (08.10.2019)]

 Литера 
Стихи, рассказы, притчи

Она улетела, но обещала вернуться. Дарёна Хэйл завершила работу с норильскими авторами в рамках «Северного тревелога».
Две недели красноярская писательница Дарёна Хэйл работала с начинающими поэтами и писателями Норильска. Этот грантовый проект — «Северный тревелог» — публичная библиотека реализовала при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» и Музея Норильска.
За время занятий в норильской поэтической лаборатории под руководством Дарёны Хэйл родилось несколько десятков стихов и рассказов. Одна из участниц, сделавшая для себя ряд творческих открытий, даже посвятила гостье своё стихотворение. В целом горожане писали о разном: о любви, о литературе, о своём месте в жизни и, конечно же, о Норильске.
Дарёна Хэйл тоже составила своё представление о нашем суровом городе:
— Мне в Норильске понравилось абсолютно всё: архитектура центральных улиц и окраин. Понравился относительно новый, как я поняла, стрит–арт, особенно полярный медведь. Понравился вид из окна АРТ–резиденции — на историческую часть города. И даже северный ветер мне понравился, он как бы намекает, что нужно что–то тяжёлое положить в сумочку. Или хотя бы поплотнее поесть.
Любопытным опытом для начинающих писателей стало проведение литературной игры для прозаиков. Из общей колоды карточек–заданий игроки по очереди вытащили место действия истории, сюжет, персонажей, препятствие и ключ–фразу, которая обязательно должна быть в рассказе. На творчество выделил лишь полтора часа. В итоге на свет появились несколько триллеров, пара юмористических рассказов и ряд философских притч. Это авторская игра Хэйл, которая в ближайшее время станет «настолкой». В неё можно будет играть как на занятиях по литературному творчеству, так и просто в компании друзей, готовых в любое время взяться за перо.
Все написанные в рекордно короткие сроки рассказы наряду со стихами войдут в сборник «Норильск пишет», который выпустят в самое ближайшее время в одном из норильских издательств. Дарёна Хэйл выступит в роли литературного редактора.
«Так что я ещё вернусь!» — погрозила Дарёна тем авторам, кто ещё не отшлифовал свои шедевры. Хотя нет, скорее, она это сказала другим тоном: теперь она точно уверена, что поездка в Норильск — это не северная ссылка, а реальный приз от организаторов конкурса «Северный тревелог».

Елена Коваленко
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
График отключения горячей воды в Норильске.
Просмотр.
Статьи текущего номера:
Перспективы 
В Дудинке прошло выездное заседание дискуссионного клуба проектного офиса развития Арктики «Стратегическая сессия — Арктика–2035». Важность этого события для нашей территории переоценить трудно, поскольку мнения работающих и живущих здесь людей предполагается учесть при принятии стратегии развития Крайнего Севера и Арктики на правительственном уровне.

Актуально 
В Норильске продолжаются капремонты крыш. На прошлой неделе комиссия приняла сразу три кровли, обновлённые на средства регионального оператора.

Ремонты 
К 15 октября завершится ремонт зала единоборств Дома физкультуры.

Есть повод 
Снежок? Нет. Зефир? Неверно. А! Пломбир! Так назвали белого мишку из просветительского центра, которому исполнился год.

Проекты 
Общественная организация «Шторм» представила горожанам проект «Заполярный фристайл», победивший в конкурсе Фонда президентских грантов.

Итоги 
Норильская делегация вернулась с регионального этапа национальной премии Russian Event Awards, где представляла проект карнавала «В городе — театр!» Он занял первое место и вышел на всероссийский уровень.

Литера 
Она улетела, но обещала вернуться. Дарёна Хэйл завершила работу с норильскими авторами в рамках «Северного тревелога».

Мини–футбол 
Продолжаются игры чемпионата России по мини–футболу. В четвёртом туре «Норильский никель» уступил на выезде екатеринбуржской «Синаре» — 2:4 и 0:3.

Новости:
 8 октября 2019 
17:31 Выбираем имя мишке. «Роснефть» совместно с красноярским парком флоры и фауны «Роев ручей» объявляют конкурс на лучшее имя для спасенной в Норильске белой медведицы.
17:27 «Норникель» проведёт экофорум в Москве.
17:23 Сегодня на заседании правительства Красноярского края представлен прогноз социально-экономического развития Красноярского края на 2020 год.
17:20 Предъявите документы! В Кайеркане прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-2019».
16:01 Впервые в школе паркура «Экстремальный Север» прошло открытое занятие для подростков из детского дома.
15:31 В Государственном Кремлёвском дворце в День учителя наградили победителей Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019».
15:30 Рисуем «Мир моего дома». Стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс патриотического рисунка.
15:29 Молодые парламентарии провели образовательный форум в Норильске.
15:27 Норильские музыкальные сезоны. Агентство развития Норильска организует в городе большой музыкальный праздник.
14:20 Затоны Енисейского речного пароходства готовятся принимать флот на зимовку.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх