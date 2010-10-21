[Индекс номера 151 (08.10.2019)]



Литера

Стихи, рассказы, притчи

Она улетела, но обещала вернуться. Дарёна Хэйл завершила работу с норильскими авторами в рамках «Северного тревелога».

Две недели красноярская писательница Дарёна Хэйл работала с начинающими поэтами и писателями Норильска. Этот грантовый проект — «Северный тревелог» — публичная библиотека реализовала при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» и Музея Норильска. За время занятий в норильской поэтической лаборатории под руководством Дарёны Хэйл родилось несколько десятков стихов и рассказов. Одна из участниц, сделавшая для себя ряд творческих открытий, даже посвятила гостье своё стихотворение. В целом горожане писали о разном: о любви, о литературе, о своём месте в жизни и, конечно же, о Норильске. Дарёна Хэйл тоже составила своё представление о нашем суровом городе: — Мне в Норильске понравилось абсолютно всё: архитектура центральных улиц и окраин. Понравился относительно новый, как я поняла, стрит–арт, особенно полярный медведь. Понравился вид из окна АРТ–резиденции — на историческую часть города. И даже северный ветер мне понравился, он как бы намекает, что нужно что–то тяжёлое положить в сумочку. Или хотя бы поплотнее поесть. Любопытным опытом для начинающих писателей стало проведение литературной игры для прозаиков. Из общей колоды карточек–заданий игроки по очереди вытащили место действия истории, сюжет, персонажей, препятствие и ключ–фразу, которая обязательно должна быть в рассказе. На творчество выделил лишь полтора часа. В итоге на свет появились несколько триллеров, пара юмористических рассказов и ряд философских притч. Это авторская игра Хэйл, которая в ближайшее время станет «настолкой». В неё можно будет играть как на занятиях по литературному творчеству, так и просто в компании друзей, готовых в любое время взяться за перо. Все написанные в рекордно короткие сроки рассказы наряду со стихами войдут в сборник «Норильск пишет», который выпустят в самое ближайшее время в одном из норильских издательств. Дарёна Хэйл выступит в роли литературного редактора. «Так что я ещё вернусь!» — погрозила Дарёна тем авторам, кто ещё не отшлифовал свои шедевры. Хотя нет, скорее, она это сказала другим тоном: теперь она точно уверена, что поездка в Норильск — это не северная ссылка, а реальный приз от организаторов конкурса «Северный тревелог».

Елена Коваленко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Две недели красноярская писательница Дарёна Хэйл работала с начинающими поэтами и писателями Норильска. Этот грантовый проект — «Северный тревелог» — публичная библиотека реализовала при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» и Музея Норильска.За время занятий в норильской поэтической лаборатории под руководством Дарёны Хэйл родилось несколько десятков стихов и рассказов. Одна из участниц, сделавшая для себя ряд творческих открытий, даже посвятила гостье своё стихотворение. В целом горожане писали о разном: о любви, о литературе, о своём месте в жизни и, конечно же, о Норильске.Дарёна Хэйл тоже составила своё представление о нашем суровом городе:— Мне в Норильске понравилось абсолютно всё: архитектура центральных улиц и окраин. Понравился относительно новый, как я поняла, стрит–арт, особенно полярный медведь. Понравился вид из окна АРТ–резиденции — на историческую часть города. И даже северный ветер мне понравился, он как бы намекает, что нужно что–то тяжёлое положить в сумочку. Или хотя бы поплотнее поесть.Любопытным опытом для начинающих писателей стало проведение литературной игры для прозаиков. Из общей колоды карточек–заданий игроки по очереди вытащили место действия истории, сюжет, персонажей, препятствие и ключ–фразу, которая обязательно должна быть в рассказе. На творчество выделил лишь полтора часа. В итоге на свет появились несколько триллеров, пара юмористических рассказов и ряд философских притч. Это авторская игра Хэйл, которая в ближайшее время станет «настолкой». В неё можно будет играть как на занятиях по литературному творчеству, так и просто в компании друзей, готовых в любое время взяться за перо.Все написанные в рекордно короткие сроки рассказы наряду со стихами войдут в сборник «Норильск пишет», который выпустят в самое ближайшее время в одном из норильских издательств. Дарёна Хэйл выступит в роли литературного редактора.«Так что я ещё вернусь!» — погрозила Дарёна тем авторам, кто ещё не отшлифовал свои шедевры. Хотя нет, скорее, она это сказала другим тоном: теперь она точно уверена, что поездка в Норильск — это не северная ссылка, а реальный приз от организаторов конкурса «Северный тревелог».

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