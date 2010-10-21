[Индекс номера 151 (08.10.2019)]



Мини–футбол

Неуступчивый Урал

Продолжаются игры чемпионата России по мини–футболу. В четвёртом туре «Норильский никель» уступил на выезде екатеринбуржской «Синаре» — 2:4 и 0:3.

«Синара» — непростой соперник для любого, и отчётный тур тому яркое подтверждение. Прошлый сезон уральцы, откровенно говоря, провалили. Заняв в регулярном чемпионате третье место, в плей–офф подопечные Евгения Давлетшина оступились уже в четвертьфинале. Впрочем, и северяне дальше первой стадии плей–офф в прошлом розыгрыше Суперлиги не прошли. К отчётному туру команды подошли соседями по турнирной таблице — у «Норильского никеля» было десять очков и третья позиция, у «Синары» — восемь очков и четвёртое место. При этом история противостояний между клубами насчитывала 65 матчей, в 35 из которых побеждали екатеринбуржцы, в 17 — норильчане. Одни забивают, другие пропускают С первых минут матча стало очевидно: встреча обещает стать напряжённой и бескомпромиссной. На второй минуте хозяева площадки, разыграв многоходовку, вывели на ударную позицию Сергея Абрамова, который со средней дистанции оказался точен. Поймав кураж, «Синара» продолжила наседать на ворота гостей, но до поры до времени оборона норильчан серьёзных ошибок не допускала. Однако и защита екатеринбуржцев поблажек сопернику не давала. Под занавес первого тайма счёт на табло всё же изменился: перехватив мяч на чужой половине площадки, уральцы соорудили контратаку, точку в которой поставил Никита Фахрутдинов. Обескураженные таким приёмом, ко второй 25–минутке никельщики подошли более основательно. На 34–й минуте стараниями опытнейшего Сергея Сергеева, реализовавшего розыгрыш углового, интрига матча возродилась. Но радость «Норникеля» была недолгой: уже спустя минуту Никита Балух, воспользовавшись откровенным провалом в оборонительных рядах северян, восстановил преимущество своей команды — 3:1. В концовке встречи гости заменили вратаря на пятого полевого, но, как часто бывает в таких ситуациях, риск не оправдался: за минуту до финальной сирены пустые ворота поразил Валерий Дёмин. У подопечных Евгения Куксевича хватило сил ответить результативным ударом в исполнении Сергеева, чьё голевое чутьё, впрочем, уже ни на что не повлияло. 4:2 — закономерная победа «Синары». Во второй встрече место в воротах у норильчан занял Иван Поддубный, сменивший на посту Николая Балашова. У екатеринбуржцев игру пропускал капитан команды Абрамов, отличившийся за день до этого. По сравнению с предыдущей встречей на этот раз оба соперника смотрелись уверенно: в некоторых моментах отлично действовали голкиперы, под стать им действовали и защитники. В первом тайме зрители забитых мячей так и не увидели. Спустя четыре минуты после перерыва «Синара» открыла счёт: Роман Букин сделал выверенную передачу на набегавшего Максима Окулова, и восьмой номер чёрно–белых изо всех сил вколотил снаряд в сетку. Следующего гола долго ждать не пришлось: потребовалось лишь две минуты, чтобы вновь огорчить гостей, — на этот раз постарался Дёмин, подключившийся к контратаке с правого фланга. К концу матча, когда вероятность второго поражения стала более чем очевидна, «Норникель» вновь вывел пятого полевого. Появление лучшего бомбардира прошлого сезона Руслана Кудзиева во вратарской майке, естественно, игру обострило и сказалось на счёте, но не в пользу отыгрывающейся стороны: на 47–й минуте дубль оформил Дёмин, переправив мяч в никем не прикрытые ворота. 3:0 — сухая победа хозяев.

По итогам тура «Норильский никель» остался с десятью очками в активе, опустившись на пятую строчку турнирной таблицы. Лидирует в лиге «Газпром–ЮГРА» с 19 очками. Следующий соперник норильчан — «Тюмень», игры с которым пройдут 2 и 3 ноября в Норильске. Реализация хромает На послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич посетовал, что намеченный план на игру его команда не выдержала: – Соперник любит играть, постоянно контролируя мяч, поэтому нам нужно было в первую очередь разрушить это. Я попросил ребят сыграть поближе, в прессинг, но в таком случае появились большие зазоры. К тому же добавляется самый лучший игрок в лиге — Сергей Абрамов, которого мы почему–то не встречаем на подступах к нашим воротам и в итоге получаем гол. В последнее время появилась тенденция, когда, пропуская голы, мы начинаем в себе сомневаться, осторожничаем, не навязываем прессинг. Попробовали в конце с пятым полевым переломить игру — ещё один гол. В итоге тактически и психологически соперник нас переиграл. Говоря о второй игре, Куксевич заметил: в футболе бывает много непонятного: – После встречи мои помощники дали мне статистику по матчу: по голевым моментам мы переиграли соперника в три раза, по ударам в створ ворот — в два раза. Но на табло счет 3:0 в пользу соперника. Имея в первом тайме четыре выхода один на один, мы ни одним не воспользовались. Но жизнь продолжается, будем работать дальше.

Михаил Туаев Фото с официального сайта МФК «Синара» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда «Синара» — непростой соперник для любого, и отчётный тур тому яркое подтверждение. Прошлый сезон уральцы, откровенно говоря, провалили. Заняв в регулярном чемпионате третье место, в плей–офф подопечные Евгения Давлетшина оступились уже в четвертьфинале. Впрочем, и северяне дальше первой стадии плей–офф в прошлом розыгрыше Суперлиги не прошли.К отчётному туру команды подошли соседями по турнирной таблице — у «Норильского никеля» было десять очков и третья позиция, у «Синары» — восемь очков и четвёртое место. При этом история противостояний между клубами насчитывала 65 матчей, в 35 из которых побеждали екатеринбуржцы, в 17 — норильчане.С первых минут матча стало очевидно: встреча обещает стать напряжённой и бескомпромиссной. На второй минуте хозяева площадки, разыграв многоходовку, вывели на ударную позицию Сергея Абрамова, который со средней дистанции оказался точен. Поймав кураж, «Синара» продолжила наседать на ворота гостей, но до поры до времени оборона норильчан серьёзных ошибок не допускала. Однако и защита екатеринбуржцев поблажек сопернику не давала. Под занавес первого тайма счёт на табло всё же изменился: перехватив мяч на чужой половине площадки, уральцы соорудили контратаку, точку в которой поставил Никита Фахрутдинов.Обескураженные таким приёмом, ко второй 25–минутке никельщики подошли более основательно. На 34–й минуте стараниями опытнейшего Сергея Сергеева, реализовавшего розыгрыш углового, интрига матча возродилась. Но радость «Норникеля» была недолгой: уже спустя минуту Никита Балух, воспользовавшись откровенным провалом в оборонительных рядах северян, восстановил преимущество своей команды — 3:1. В концовке встречи гости заменили вратаря на пятого полевого, но, как часто бывает в таких ситуациях, риск не оправдался: за минуту до финальной сирены пустые ворота поразил Валерий Дёмин. У подопечных Евгения Куксевича хватило сил ответить результативным ударом в исполнении Сергеева, чьё голевое чутьё, впрочем, уже ни на что не повлияло. 4:2 — закономерная победа «Синары».Во второй встрече место в воротах у норильчан занял Иван Поддубный, сменивший на посту Николая Балашова. У екатеринбуржцев игру пропускал капитан команды Абрамов, отличившийся за день до этого. По сравнению с предыдущей встречей на этот раз оба соперника смотрелись уверенно: в некоторых моментах отлично действовали голкиперы, под стать им действовали и защитники. В первом тайме зрители забитых мячей так и не увидели.Спустя четыре минуты после перерыва «Синара» открыла счёт: Роман Букин сделал выверенную передачу на набегавшего Максима Окулова, и восьмой номер чёрно–белых изо всех сил вколотил снаряд в сетку. Следующего гола долго ждать не пришлось: потребовалось лишь две минуты, чтобы вновь огорчить гостей, — на этот раз постарался Дёмин, подключившийся к контратаке с правого фланга. К концу матча, когда вероятность второго поражения стала более чем очевидна, «Норникель» вновь вывел пятого полевого. Появление лучшего бомбардира прошлого сезона Руслана Кудзиева во вратарской майке, естественно, игру обострило и сказалось на счёте, но не в пользу отыгрывающейся стороны: на 47–й минуте дубль оформил Дёмин, переправив мяч в никем не прикрытые ворота. 3:0 — сухая победа хозяев.На послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич посетовал, что намеченный план на игру его команда не выдержала:– Соперник любит играть, постоянно контролируя мяч, поэтому нам нужно было в первую очередь разрушить это. Я попросил ребят сыграть поближе, в прессинг, но в таком случае появились большие зазоры. К тому же добавляется самый лучший игрок в лиге — Сергей Абрамов, которого мы почему–то не встречаем на подступах к нашим воротам и в итоге получаем гол. В последнее время появилась тенденция, когда, пропуская голы, мы начинаем в себе сомневаться, осторожничаем, не навязываем прессинг. Попробовали в конце с пятым полевым переломить игру — ещё один гол. В итоге тактически и психологически соперник нас переиграл.Говоря о второй игре, Куксевич заметил: в футболе бывает много непонятного:– После встречи мои помощники дали мне статистику по матчу: по голевым моментам мы переиграли соперника в три раза, по ударам в створ ворот — в два раза. Но на табло счет 3:0 в пользу соперника. Имея в первом тайме четыре выхода один на один, мы ни одним не воспользовались. Но жизнь продолжается, будем работать дальше.

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