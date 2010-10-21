[Индекс номера 153 (10.10.2019)]

 Актуально 
Крошка дёгтя

Применение нового противогололёдного материала для посыпки норильских улиц стало предметом встречи представителей «Норильскавтодора», компании «ИЛАН–Норильск» и журналистов.
Тема уже не первый месяц будоражит участников дорожного движения, а с первыми заморозками она стала особенно актуальной. От автомобилистов посыпался поток жалоб: использование слишком крупной фракции посыпного материала сильно вредит авто, говорят они. А вся эта история началась с того, что в своё время представители местной общественности подняли вопрос о том, что отходы металлургического производства, чем по сути является привычный для Норильска гранулированный шлак, не могут использоваться для посыпки улиц в жилом секторе из–за потенциальной опасности для здоровья людей. Граншлаку нашли альтернативу — базальтовый отсев. Стало ли от этого лучше — об этом и говорили на встрече.
Ясность в ситуацию внёс главный инженер «ИЛАН–Норильск» Фёдор Ерофеев. По его словам, противогололёдный материал посыпки улиц в гололёд должен соответствовать определённым техническим требованиям. Использование в этом качестве базальтовой крошки — уже сложившаяся практика, например, в Ленинградской области, а также на некоторых федеральных дорогах. В Норильске её только начали внедрять, и сейчас идёт отладка оборудования, которое было специально приобретено для создания нужной фракции отсыпки. Стандарты базальтового отсева имеют параметры 3–5, 5–8 и 8–10 мм для различных областей применения. Присутствие в нём крупных частиц, по словам Федора Ерофеева, — техническая погрешность, и с наладкой техники всё встанет на свои места.
Базальтовый отсев признан материалом, наиболее подходящим для Норильска по качеству, доступности и стоимости. Сырьё добывают в карьере «Медвежий ручей» и обрабатывают в дробилке. Иные варианты для нас слишком затратны. Для сравнения: гранулированный шлак стоит 32 рубля за тонну, базальтовый отсев — 880 рублей/т, а песок — от 1200 до 1800 рублей за тонну. При этом песка нужного сорта на территории просто нет, его необходимо везти с материка.
Таким образом, выбор материала вполне обоснован. Крупные частицы должны исчезнуть из общей массы — это дорожники предложили вскоре продемонстрировать. Но и от перспективы использования гранулированного шлака для посыпки дорог пока не отказались. По мнению специалистов, в претензиях общественности упоминание об опасном влиянии граншлака было вырвано из технического контекста. На самом деле и граншлак, и базальтовый отсев относятся к одному классу опасности — четвёртому. Поэтому сейчас предприняты меры для комплексного лабораторного изучения состава норильского граншлака, для того чтобы определить, можно ли вернуться к этому материалу.
Гранулированный шлак удобен для посыпки норильских улиц по всем показателям: он дешёвый, лучше ложится на дорожное полотно, меньше сдувается ветром, имеет невысокую степень слипания и, главное, производится на месте несложным способом «холодной ванны». Но в любом случае, подчёркивает Фёдор Ерофеев, решение о том, какой материал в конце концов приживётся в Норильске, будет принято в строгом соответствии с существующим законодательством.

Денис Кожевников
Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА
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