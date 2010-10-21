[Индекс номера 153 (10.10.2019)]



В крае

Бюджетная политика

Приоритетами краевого бюджета на 2020–2022 годы станут развитие территорий, социальная поддержка и нацпроекты.

Для разработки параметров главного финансового документа региона выбран базовый вариант прогноза социально–экономического развития края, предполагающий умеренный рост цен бюджетообразующих металлов, снижение цен на нефть с 62,2 $ за баррель в 2019 году до 55 $ в 2022 году. Валютный курс будет достаточно стабильным и останется в диапазоне 65,7–66,5 рублей за доллар. Основой доходной части бюджета традиционно являются налог на прибыль, налог на имущество, налог на добычу полезных ископаемых, акцизы. Приоритетными направлениями бюджетной политики станут выполнение стратегических задач развития страны, поставленных в 204–м Указе президента РФ, совершенствование системы межбюджетных отношений и финансовая поддержка муниципальных образований края, а также стабилизация и снижение госдолга, отмечается на официальном портале правительства региона. Доходы запланированы в размере 242,5 млрд рублей, расходы составят 248,5 млрд рублей. Технический дефицит, который не будет влиять на исполнение бюджета, — 6 млрд рублей. При формировании проекта бюджета проиндексирован целый ряд социально значимых расходов. Так, в 2020 году на 3,9% индексируются социальные выплаты и расходы на питание в учреждениях, на 5,3% — расходы учреждений на коммунальные услуги, на 3% — тариф страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающих граждан. Фонд финансовой поддержки муниципальных образований края увеличится на 6,5%. – Дополнительные средства предусмотрены на обеспечение повышения МРОТ с 1 января 2020 года. Также с 1 октября на три процента будет проиндексирована заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы. Общий объём дополнительных расходов на повышение заработной платы в 2020 году составит около 6 млрд рублей, — отметил министр финансов края Владимир Бахарь. В 2020–2022 годах планируется построить и разработать проектно–сметную документацию 100 социальных объектов в территориях края. В течение трёх лет появится 19 детских садов, 13 школ, начнётся проектирование ещё трёх школ и здания для Мариинской женской гимназии. В сфере здравоохранения продолжится строительство онкодиспансера в Красноярске и акушерского корпуса больницы в Енисейске, запланировано строительство и других учреждений. За три года будет введено в эксплуатацию 15 спортивных объектов. Общий объём капитальных расходов на строительство социальных объектов составит более 23 млрд рублей. Кроме того, бюджет будет решать ряд новых задач, таких как реновация парка воздушных судов, приобретение новых теплоходов, строительство автодорожного моста через Енисей в районе посёлка Высокогорский Енисейского района. – Одна из главных задач нового бюджета — содействие устойчивому развитию муниципальных образований края. Это касается как вопросов территориального развития, развития экономики, так и финансовой поддержки территорий. Почти половина расходов краевого бюджета будет направлена в муниципальные образования края по различным направлениям, — подчеркнул Владимир Бахарь. До 15 октября проект бюджета будет внесён на рассмотрение в Законодательное собрание края.

Подготовил Николай Кондрашов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Для разработки параметров главного финансового документа региона выбран базовый вариант прогноза социально–экономического развития края, предполагающий умеренный рост цен бюджетообразующих металлов, снижение цен на нефть с 62,2 $ за баррель в 2019 году до 55 $ в 2022 году. Валютный курс будет достаточно стабильным и останется в диапазоне 65,7–66,5 рублей за доллар. Основой доходной части бюджета традиционно являются налог на прибыль, налог на имущество, налог на добычу полезных ископаемых, акцизы.Приоритетными направлениями бюджетной политики станут выполнение стратегических задач развития страны, поставленных в 204–м Указе президента РФ, совершенствование системы межбюджетных отношений и финансовая поддержка муниципальных образований края, а также стабилизация и снижение госдолга, отмечается на официальном портале правительства региона.Доходы запланированы в размере 242,5 млрд рублей, расходы составят 248,5 млрд рублей. Технический дефицит, который не будет влиять на исполнение бюджета, — 6 млрд рублей.При формировании проекта бюджета проиндексирован целый ряд социально значимых расходов. Так, в 2020 году на 3,9% индексируются социальные выплаты и расходы на питание в учреждениях, на 5,3% — расходы учреждений на коммунальные услуги, на 3% — тариф страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающих граждан. Фонд финансовой поддержки муниципальных образований края увеличится на 6,5%.– Дополнительные средства предусмотрены на обеспечение повышения МРОТ с 1 января 2020 года. Также с 1 октября на три процента будет проиндексирована заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы. Общий объём дополнительных расходов на повышение заработной платы в 2020 году составит около 6 млрд рублей, — отметил министр финансов края Владимир Бахарь.В 2020–2022 годах планируется построить и разработать проектно–сметную документацию 100 социальных объектов в территориях края. В течение трёх лет появится 19 детских садов, 13 школ, начнётся проектирование ещё трёх школ и здания для Мариинской женской гимназии. В сфере здравоохранения продолжится строительство онкодиспансера в Красноярске и акушерского корпуса больницы в Енисейске, запланировано строительство и других учреждений. За три года будет введено в эксплуатацию 15 спортивных объектов. Общий объём капитальных расходов на строительство социальных объектов составит более 23 млрд рублей.Кроме того, бюджет будет решать ряд новых задач, таких как реновация парка воздушных судов, приобретение новых теплоходов, строительство автодорожного моста через Енисей в районе посёлка Высокогорский Енисейского района.– Одна из главных задач нового бюджета — содействие устойчивому развитию муниципальных образований края. Это касается как вопросов территориального развития, развития экономики, так и финансовой поддержки территорий. Почти половина расходов краевого бюджета будет направлена в муниципальные образования края по различным направлениям, — подчеркнул Владимир Бахарь.До 15 октября проект бюджета будет внесён на рассмотрение в Законодательное собрание края.

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