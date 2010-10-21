[Индекс номера 153 (10.10.2019)]

 В крае 
Бюджетная политика

Приоритетами краевого бюджета на 2020–2022 годы станут развитие территорий, социальная поддержка и нацпроекты.
Для разработки параметров главного финансового документа региона выбран базовый вариант прогноза социально–экономического развития края, предполагающий умеренный рост цен бюджетообразующих металлов, снижение цен на нефть с 62,2 $ за баррель в 2019 году до 55 $ в 2022 году. Валютный курс будет достаточно стабильным и останется в диапазоне 65,7–66,5 рублей за доллар. Основой доходной части бюджета традиционно являются налог на прибыль, налог на имущество, налог на добычу полезных ископаемых, акцизы.
Приоритетными направлениями бюджетной политики станут выполнение стратегических задач развития страны, поставленных в 204–м Указе президента РФ, совершенствование системы межбюджетных отношений и финансовая поддержка муниципальных образований края, а также стабилизация и снижение госдолга, отмечается на официальном портале правительства региона.
Доходы запланированы в размере 242,5 млрд рублей, расходы составят 248,5 млрд рублей. Технический дефицит, который не будет влиять на исполнение бюджета, — 6 млрд рублей.
При формировании проекта бюджета проиндексирован целый ряд социально значимых расходов. Так, в 2020 году на 3,9% индексируются социальные выплаты и расходы на питание в учреждениях, на 5,3% — расходы учреждений на коммунальные услуги, на 3% — тариф страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающих граждан. Фонд финансовой поддержки муниципальных образований края увеличится на 6,5%.
– Дополнительные средства предусмотрены на обеспечение повышения МРОТ с 1 января 2020 года. Также с 1 октября на три процента будет проиндексирована заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы. Общий объём дополнительных расходов на повышение заработной платы в 2020 году составит около 6 млрд рублей, — отметил министр финансов края Владимир Бахарь.
В 2020–2022 годах планируется построить и разработать проектно–сметную документацию 100 социальных объектов в территориях края. В течение трёх лет появится 19 детских садов, 13 школ, начнётся проектирование ещё трёх школ и здания для Мариинской женской гимназии. В сфере здравоохранения продолжится строительство онкодиспансера в Красноярске и акушерского корпуса больницы в Енисейске, запланировано строительство и других учреждений. За три года будет введено в эксплуатацию 15 спортивных объектов. Общий объём капитальных расходов на строительство социальных объектов составит более 23 млрд рублей.
Кроме того, бюджет будет решать ряд новых задач, таких как реновация парка воздушных судов, приобретение новых теплоходов, строительство автодорожного моста через Енисей в районе посёлка Высокогорский Енисейского района.
– Одна из главных задач нового бюджета — содействие устойчивому развитию муниципальных образований края. Это касается как вопросов территориального развития, развития экономики, так и финансовой поддержки территорий. Почти половина расходов краевого бюджета будет направлена в муниципальные образования края по различным направлениям, — подчеркнул Владимир Бахарь.
До 15 октября проект бюджета будет внесён на рассмотрение в Законодательное собрание края.

Подготовил Николай Кондрашов
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
Актуально 
Применение нового противогололёдного материала для посыпки норильских улиц стало предметом встречи представителей «Норильскавтодора», компании «ИЛАН–Норильск» и журналистов.

В крае 
Приоритетами краевого бюджета на 2020–2022 годы станут развитие территорий, социальная поддержка и нацпроекты.

Перспективы 
На заседании правительства Красноярского края представлен прогноз социально–экономического развития региона на 2020 год.

Ситуация 
Из 1145 семей, проживавших в пяти аварийных домах города, 487 расселены. Найти новый дом предстоит ещё 658 семьям.

Реконструкция 
Детский сад на ул. Московской, 18, сдадут в 2020 году. Сейчас там продолжаются общестроительные работы.

Искатели 
«Заполярная Правда» продолжает цикл публикаций, посвящённых норильчанам, чья страсть — коллекционирование. И сегодня гость нашей рубрики — дробильщик цеха подготовки сырья и шихты Надеждинского металлургического завода Виталий Шпейтер. Он — нумизмат, то есть собиратель монет и купюр.

Народная азбука 
«Заполярная Правда» продолжает проект, посвящённый норильчанам разных национальностей: рассказывает о том, чем они живут сегодня и какой вклад в развитие города внесли их предшественники. Сейчас в Норильске проживают люди 80 разных национальностей, и мы предлагаем лучше узнать наших земляков, начав с азов.

Подробно 
Музей Норильска ударно отмечает свое 80–летие. Недавно прошла программа Памяти, затем — музейная лаборатория, а сегодня открывается новая экспозиция — «Личный осмотр».

Вопрос недели 
Я считаю, что некоторые особые места Норильска должны стать продолжением музея под открытым небом. Особенно люблю Старый город...

Новости:
 10 октября 2019 
15:46 Правительство предложило наказывать рублём родителей курящих детей.
15:24 В гараже подстанции скорой помощи пополнение. Новый медтранспорт на базе КамАЗа сможет доставлять пациентов из отдалённых районов при закрытых по погоде дорогах.
15:08 Красава в Норильске. Популярный блогер привёз в Норильск тренера академии «Барселоны».
15:06 Ситуация с проблемным спуском от бассейна успешно разрешилась. Теперь горожане ходят по новой лестнице.
15:05 Артуру Игнатьеву требуется помощь неравнодушных горожан.
14:17 Пуринская база получила новый объект – всепогодный жилой модуль из современных материалов.
13:58 В стадию внутренней и внешней отделки вступил проект реконструкции общежития на ул. Таймырской, 6, и жилого дома на ул. Кравца, 10, в Талнахе.
13:30 Она поспешила, он не пропустил. В ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе пострадала женщина.
13:14 При маркировке книг и фильмов теперь не нужно указывать конкретный возраст «рекомендуемых» читателей.
12:42 Сделать капремонт и сэкономить дважды: сначала на самом ремонте, а потом — на оплате.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх