[Индекс номера 153 (10.10.2019)]

 Перспективы 
Климат улучшается

На заседании правительства Красноярского края представлен прогноз социально–экономического развития региона на 2020 год.
С докладом выступил министр экономики и регионального развития края Егор Васильев, который рассказал о перспективах развития региона в 2020 и плановом периоде 2021–2022 годов.
– В настоящее время реализованные в 2014–2018 годах проекты в нефтедобыче, металлургии практически выведены на проектную мощность. Только за последние два года промышленное производство края возросло более чем на 15% в сопоставимых ценах, идёт подготовка к реализации очередных этапов развития компаний. В целом в среднесрочном периоде мы прогнозируем положительные тенденции по основным отраслям экономики. Значимым направлением развития промышленности, как и в прошлые годы, останется добывающий сектор. Прогнозируемый рост промышленного производства в целом за три года составит 5%.
Добыча нефти возрастёт на 14%, золота на 4,7%. В обрабатывающих отраслях также ожидается рост — 2,2%. Динамичное развитие прогнозируется в обработке древесины — рост 8% в 2020 году, в 2021–2022 годах — на уровне 5,0–5,5% в год, — сообщается на официальном портале Красноярского края.
Благодаря реализации крупных проектов в ключевых отраслях объём инвестиций в крае в текущем году сохранится на высоком уровне и по оценке составит 421,6 млрд рублей. Ожидается ежегодный рост объёма инвестиций — в 2020 году до 443 млрд рублей и концу периода до 498,6 млрд рублей.
– Показатели прогноза инвестиций на среднесрочный период подготовлены консервативно, так как крупные проекты в нефтедобыче и металлургии в основном завершены, а планируемые к реализации проекты КИП «Енисейская Сибирь» находятся на начальном этапе, — уточнил Егор Васильев.
Прогнозируемые изменения в отраслях экономики края отразятся на показателе валового регионального продукта края. По словам министра, в 2020–2022 годах в условиях улучшения инвестиционного климата, а также реализации внешнеэкономического потенциала краевой экономики прогнозируется рост ВРП на уровне 1,3% в среднем в год. Величина ВРП края увеличится с 2,3 трлн рублей по оценке текущего года до 2,6 трлн рублей в 2022 году. Напомним, что за последние 10 лет среднегодовой прирост ВРП края (2,8%) существенно опережал темп прироста суммарного ВРП субъектов РФ (1,3%) и ВВП России (0,9% в год).

Подготовила Марина Андриюк
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