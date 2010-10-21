[Индекс номера 153 (10.10.2019)]



Перспективы

Климат улучшается

На заседании правительства Красноярского края представлен прогноз социально–экономического развития региона на 2020 год.

С докладом выступил министр экономики и регионального развития края Егор Васильев, который рассказал о перспективах развития региона в 2020 и плановом периоде 2021–2022 годов. – В настоящее время реализованные в 2014–2018 годах проекты в нефтедобыче, металлургии практически выведены на проектную мощность. Только за последние два года промышленное производство края возросло более чем на 15% в сопоставимых ценах, идёт подготовка к реализации очередных этапов развития компаний. В целом в среднесрочном периоде мы прогнозируем положительные тенденции по основным отраслям экономики. Значимым направлением развития промышленности, как и в прошлые годы, останется добывающий сектор. Прогнозируемый рост промышленного производства в целом за три года составит 5%. Добыча нефти возрастёт на 14%, золота на 4,7%. В обрабатывающих отраслях также ожидается рост — 2,2%. Динамичное развитие прогнозируется в обработке древесины — рост 8% в 2020 году, в 2021–2022 годах — на уровне 5,0–5,5% в год, — сообщается на официальном портале Красноярского края. Благодаря реализации крупных проектов в ключевых отраслях объём инвестиций в крае в текущем году сохранится на высоком уровне и по оценке составит 421,6 млрд рублей. Ожидается ежегодный рост объёма инвестиций — в 2020 году до 443 млрд рублей и концу периода до 498,6 млрд рублей. – Показатели прогноза инвестиций на среднесрочный период подготовлены консервативно, так как крупные проекты в нефтедобыче и металлургии в основном завершены, а планируемые к реализации проекты КИП «Енисейская Сибирь» находятся на начальном этапе, — уточнил Егор Васильев. Прогнозируемые изменения в отраслях экономики края отразятся на показателе валового регионального продукта края. По словам министра, в 2020–2022 годах в условиях улучшения инвестиционного климата, а также реализации внешнеэкономического потенциала краевой экономики прогнозируется рост ВРП на уровне 1,3% в среднем в год. Величина ВРП края увеличится с 2,3 трлн рублей по оценке текущего года до 2,6 трлн рублей в 2022 году. Напомним, что за последние 10 лет среднегодовой прирост ВРП края (2,8%) существенно опережал темп прироста суммарного ВРП субъектов РФ (1,3%) и ВВП России (0,9% в год).

Подготовила Марина Андриюк www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда С докладом выступил министр экономики и регионального развития края Егор Васильев, который рассказал о перспективах развития региона в 2020 и плановом периоде 2021–2022 годов.– В настоящее время реализованные в 2014–2018 годах проекты в нефтедобыче, металлургии практически выведены на проектную мощность. Только за последние два года промышленное производство края возросло более чем на 15% в сопоставимых ценах, идёт подготовка к реализации очередных этапов развития компаний. В целом в среднесрочном периоде мы прогнозируем положительные тенденции по основным отраслям экономики. Значимым направлением развития промышленности, как и в прошлые годы, останется добывающий сектор. Прогнозируемый рост промышленного производства в целом за три года составит 5%.Добыча нефти возрастёт на 14%, золота на 4,7%. В обрабатывающих отраслях также ожидается рост — 2,2%. Динамичное развитие прогнозируется в обработке древесины — рост 8% в 2020 году, в 2021–2022 годах — на уровне 5,0–5,5% в год, — сообщается на официальном портале Красноярского края.Благодаря реализации крупных проектов в ключевых отраслях объём инвестиций в крае в текущем году сохранится на высоком уровне и по оценке составит 421,6 млрд рублей. Ожидается ежегодный рост объёма инвестиций — в 2020 году до 443 млрд рублей и концу периода до 498,6 млрд рублей.– Показатели прогноза инвестиций на среднесрочный период подготовлены консервативно, так как крупные проекты в нефтедобыче и металлургии в основном завершены, а планируемые к реализации проекты КИП «Енисейская Сибирь» находятся на начальном этапе, — уточнил Егор Васильев.Прогнозируемые изменения в отраслях экономики края отразятся на показателе валового регионального продукта края. По словам министра, в 2020–2022 годах в условиях улучшения инвестиционного климата, а также реализации внешнеэкономического потенциала краевой экономики прогнозируется рост ВРП на уровне 1,3% в среднем в год. Величина ВРП края увеличится с 2,3 трлн рублей по оценке текущего года до 2,6 трлн рублей в 2022 году. Напомним, что за последние 10 лет среднегодовой прирост ВРП края (2,8%) существенно опережал темп прироста суммарного ВРП субъектов РФ (1,3%) и ВВП России (0,9% в год).

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















