[Индекс номера 153 (10.10.2019)]

 Ситуация 
Пора съезжать

Из 1145 семей, проживавших в пяти аварийных домах города, 487 расселены. Найти новый дом предстоит ещё 658 семьям.
На сегодня из 661 жилого помещения, которые необходимо расселить, 321 является собственностью граждан; 215 заняты нанимателями по договорам социального найма; 125 — по иным видам найма. Напомним, в октябре 2017 года сразу четыре городских гостинки были признаны аварийными и подлежащими сносу: на ул. Лауреатов, 31 (1974 года постройки); ул. Надеждинской, 18 (1977 года); ул. Шахтёрской, 5 (1976 года) и 18 (1977 года). Эти дома собраны из газозолобетонных панелей, их срок службы ограничен 25 годами, а по факту они прослужили два срока. В ноябре прошлого года аварийным признали ещё один дом — на ул. Дзержинского, 3.
В настоящее время ни одно из этих зданий полностью не расселено, тогда как существует установленный распоряжением администрации города срок на переселение — декабрь 2020 года.
– Но в случае если мы уйдём в затяжные судебные разбирательства, срок придётся продлевать. Ведь даже если в здании осталась хоть одна семья, дом не отключишь от отопления, людей не выселишь на улицу. Мы работаем с норильчанами, предлагая значительно больше вариантов, чем положено по закону, но иногда вынуждены обращаться в суд с заявлением об изъятии жилого помещения путём выкупа и регистрации перехода права собственности к муниципалитету. За последние полтора года мы подали 95 исковых заявлений подобного рода. Судом, кстати, закончилось дело последней семьи, живущей на ул. Комсомольской, 20, сейчас ждём, когда жительница освободит квартиру. Остальные жилые помещения свободны, — пояснила начальник управления жилфонда администрации Норильска Марина Покровская.

Татьяна Зачупейко
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