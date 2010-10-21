[Индекс номера 153 (10.10.2019)]

 Реконструкция 
Мы немного подрастём

Детский сад на ул. Московской, 18, сдадут в 2020 году. Сейчас там продолжаются общестроительные работы.
Здание садика № 85 «Искорка» было построено в 1986 году, но в девяностые он закрылся. Много лет на Московской, 18, размещался филиал ЛГУ, арендовали площади различные клубы, кружки и спортивные объединения. Проект реконструкции здания был заказан городом в 2013–м, после чего арендаторов расселили, но работы всё откладывались, и площади долгое время пустовали. Финансовая возможность отремонтировать детский сад появилась в 2018–м. Контракт на 221 млн рублей был заключён с подрядчиком «Строй–СИТИ». Документ подразумевает проведение комплекса строительно–монтажных работ под ключ. Проект предусматривает открытие современного детского сада на 11 групп — 236 детей от трёх до семи лет. Изначально планировалось, что объект будет сдан к 10 октября 2019 года, но этот срок был продлён.
– Поскольку проект делался шесть лет назад, поменялись СНиПы, и мы были вынуждены пойти на внесение изменений в проектную документацию и повторное прохождение госэкспертизы. Это не повлечёт серьёзных изменений в конструкции самого здания. К концу года мы получим экспертизу новых проектных решений и постараемся сдать садик в эксплуатацию ко второму–третьему кварталу следующего года, — пояснил Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства.
Грядущие изменения не мешают подрядчику выполнять текущую работу: заниматься прокладкой системы отопления, внутренней отделкой. Корректировка коснётся системы вентиляции, которая будет отвечать современным нормативам температуры и влажности в помещениях.
К настоящему моменту в здании демонтированы старые и возведены новые перегородки, выполнена стяжка пола, проложен электрокабель, ожидается поступление вентиляционного оборудования. После сборки всех инжиниринговых систем строители займутся чистовой отделкой: колеровочное решение помещений выберут с учётом мнения администрации будущего учреждения.
Как рассказал представитель «Строй–СИТИ» Александр Минченко, на сегодня фасад здания облицован негорючими материалами, утеплён, монтируется система отопления. В здании появятся бассейн и пищеблок, уже выполнена полная перепланировка, усилена конструкция нулевого цикла.
Мебель и игрушки после сдачи объекта закупит управление дошкольного образования. А вот детская игровая площадка на улице уже готова. Она, кстати, стала намного больше — занята вся территория вплоть до здания налоговой службы. Установлены несколько беседок и многочисленное игровое оборудование.

Татьяна Зачупейко
Фото Ирины ЯРИНСКОЙ
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