«Заполярная Правда» продолжает цикл публикаций, посвящённых норильчанам, чья страсть — коллекционирование. И сегодня гость нашей рубрики — дробильщик цеха подготовки сырья и шихты Надеждинского металлургического завода Виталий Шпейтер. Он — нумизмат, то есть собиратель монет и купюр.
|XIII век в Китае была собрана коллекция монет, состоящая из 100 тыс. экземпляров, одна из наиболее старых в мире.7 850 000 $ стоит сегодня самая дорогая монета — серебрянный доллар с изображением девушки с распущенными волосами.1020 кг весит самая тяжёлая монета в один миллион австралийских долларов, выпущенная в Австралии в 2012 году.4020 монет собрал житель Лобни. Это самая большая частная коллекция в нашей стране, попавшая в 2017 году в Книгу рекордов Гиннесса России.160 валют существует сегодня. Государств же — более 250. В 27 странах национальная валюта называется долларом.
Серьёзным коллекционером Виталий себя не считает, объясняет, что монеты для него — это хобби, «которое не отнимает много сил и времени, но моральное удовлетворение приносит». И ценен для него каждый экземпляр. Правда, особо редких монет и купюр, которые можно было бы продать за огромные деньги, у Виталия нет, но при этом «в голодный год эта коллекция прокормить сможет». Коллекционирование денежных знаков во всём мире — не только увлечение, но и ещё неплохое вложение средств. На грамотных инвестициях в редкие монеты сегодня можно зарабатывать больше, чем на облигациях и даже на акциях. По мнению специалистов, доходность нумизматики может составлять 10–50% годовых.
Вспоминая, как всё начиналось, собиратель рассказал, что лет десять назад в магазине ему попалась юбилейная десятирублёвая монета, которая отличалась от большинства бывших в обращении. Заинтересовавшись, он почитал информацию о ней в интернете, узнал, какие ещё коллекционные монеты были выпущены Центробанком, и решил их собирать. Причём они буквально сами шли в руки — стали чаще попадаться в торговых точках как ему, так и его близким. Иностранной валютой — тайскими батами, болгарскими левами, турецкими лирами и курушами и т. д. — коллекция Виталия пополнилась за счёт коллег и друзей. Сам он за границу ещё не выезжал. И его сердцу больше дороги монеты и банкноты времён СССР.
Сколько точно экспонатов в его коллекции, Виталий не считал, говорит, что альбомов десять: «Монеты США», «Монеты России», «Монеты СССР», «Боны (то есть купюры) мира». Также есть коллекционные альбомы «Памятные десятирублёвые монеты России» и «Города воинской славы». Бывает, что сначала Виталий приобретает альбом, а потом уже ищет экземпляры для него. Так, например, альбом «Красная книга России», предназначенный для серии памятных монет Центрального банка Российской Федерации с изображением редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, пока пуст.
|Коллекция монет «Города Воинской славы»
Бывший военный, побывавший в горячих точках, Виталий особо дорожит монетами из этой коллекции. Самая ценная для него — «Белгород». Коллекционер родился и часто бывает в «городе первого салюта». Такое название возникло потому, что 5 августа 1943 года в Москве был дан первый за время ВОВ артиллерийский салют войскам, освободившим Белгород.
|Монеты, выпущенные в честь Олимпийских игр в Москве
В нашей стране традиция выпуска памятных монет в честь знаменательных событий появилась в 1965 году: с 1 рубля, посвящённого 20–летию Победы над фашистской Германией. Серия юбилейных монет Олимпиады–1980 в СССР быстро приобрела коллекционную ценность. Кстати, в год проведения летней Олимпиады в Москве Виталий родился.
|Советский червонец
Собиратель помнит время, когда в обиходе были эти деньги. И сегодня, рассматривая их, вспоминает детство, думает о родителях, и на душе становится тепло. Особо ценно для коллекционера то, что большинство купюр и монеток советских времён он нашёл в своей старой квартире.
|Рейхсмарка
Денежная единица Веймарской республики, Третьего рейха и послевоенной Германии с 1924 по 1948 год. Дата выпуска купюры из коллекции нашего героя — 15 сентября 1944 года. Кстати, предки Виталия Шпейтера — из поволжских немцев, сосланных на Алтай. А прадед погиб в Великую Отечественную.Надежда Сидор Фото Владимира МАКУШКИНАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда