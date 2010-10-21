[Индекс номера 153 (10.10.2019)]



Народная азбука

Казахи

«Заполярная Правда» продолжает проект, посвящённый норильчанам разных национальностей: рассказывает о том, чем они живут сегодня и какой вклад в развитие города внесли их предшественники. Сейчас в Норильске проживают люди 80 разных национальностей, и мы предлагаем лучше узнать наших земляков, начав с азов.

Нурлыбай Шухаев Наш герой родился в 1965 году в Казахстане, в рабочем посёлке Ачисай, что рядом с городом Кентау Чимкентской области. Окончил там школу, поступил в училище. В 1984 году был призван в армию. Попал на флот, где отбыл положенные три года. На морском тральщике ходил в дальние походы по полгода, был даже в Африке. Вернулся домой в звании старшины 1–й статьи и почти сразу же переехал в Норильск. В нашем городе он восемь лет возглавлял казахскую диаспору, к созданию которой сам же приложил руку. Когда готовилась эта статья, Нурлыбай Тулентаевич навсегда уехал на историческую родину, но, по его признанию, Заполярье навсегда останется в сердце. – Когда я ещё служил на флоте, брат писал, что я мог бы приехать к нему в Норильск. В письме я ответил, что если мать и наш старший брат не будут против — отца мы рано потеряли, – так и сделаю. Как и многие, на Севере я не планировал задерживаться надолго: максимум на два–три года. На деле же я прожил здесь 31 год. Чем меня тогда удивил Норильск? В общем–то, ничем. Дело в том, что на флоте мой корабль базировался в Полярном, поэтому морозами и жгучими ветрами меня было не запугать. Сперва устроился электриком в «Талнахторг», затем перешёл подземным электрослесарем на рудник «Таймырский», где проработал почти семь лет. В 1999 году поступил на службу в военизированную горноспасательную часть — там я трудился до самого последнего дня. Как мы знаем, Норильск строили люди разных национальностей, но большинство казахов стали перебираться сюда только после 1970–х годов. Дело в том, что в Кентау (кстати, название города переводится как «рудная гора») находился крупный полиметаллический комбинат, который тесно сотрудничал с НГМК. Рабочие ездили друг к другу по обмену опытом, и некоторым из них предлагали остаться в Норильске. Чем дальше ты находишься от дома, тем сильнее тебя тянет к корням, к землякам. Поэтому я совсем не удивлён, что в Норильске всегда были сильно развиты землячества, ведь где как не на Крайнем Севере особенно сильно хочется прикоснуться к родной культуре и традициям. Благо, в Заполярье мои земляки никогда не забывали, откуда они родом. Всегда проводились какие–то мероприятия, которые, однако, носили локальный характер — несколько семей могли собраться, например, на турбазе и отметить какой–нибудь национальный праздник, завести новые знакомства. Естественно, при всём этом нам не хватало организованности. В то же время мы знали о существовании различных диаспор и землячеств, которые начали появляться в 1990–х. Наблюдали за ними со стороны и всегда думали, мол, нужно и нам что–то подобное придумать. К сожалению, тогда дальше разговоров дело не шло. Всё изменилось в 2010 году, когда мы познакомились с представителями казахской диаспоры в Красноярске, которые убедили нас всерьёз взяться за эту идею. Долго не могли выбрать лидера: миссия ответственная, поэтому многие отказывались. И поскольку у меня уже был кое–какой опыт работы с земляками — собрать деньги на лечение, урегулировать какой–нибудь спор, меня уговорили стать председателем. Официально диаспора была зарегистрирована в 2011 году и получила название «Ынтымак», то есть «содружество». Как многие отмечают, по прошествии восьми лет наше объединение зарекомендовало себя с наилучшей стороны. Мы участвуем в национально–культурных праздниках, прививаем нашей молодёжи чувство межэтнического взаимоуважения и долга, стараемся, чтобы дети не забывали родной язык и традиции. Особое место в нашей работе занимают национальные костюмы и кухня, которые славятся на весь мир и которые мы также представляем на всевозможных городских гуляньях. Сегодня в Норильске появляются новые национально–культурные объединения. И я рад и горд тем, что мне и моим землякам тоже удалось внести свою лепту в укрепление межнациональных связей. Я убежден, что страх чего–то иного возникает от невежества. К счастью, в Норильске люди всегда умели уважать соседей и доверять друг другу, оставаться сильными и независящими от чужих мнений, разлагающих сердце и разум. Уезжая из Норильска, я с теплотой буду вспоминать о нём, рассказывать о тех, с кем мне посчастливилось жить и работать в одном городе. Наши люди



Алмаз Сатаров Приехал в Норильск из Алма–Аты в 1947 году. Участвовал в строительстве медного завода, затем был плавильщиком анодного отделения. Неоднократно занимал первые места в конкурсах профмастерства. Ветеран комбината, награждён орденом Дружбы народов, званием «Заслуженный металлург СССР». Уехал из Норильска в 1985 году. Талгат Муштекенов Десятый директор рудника «Комсомольский», горняк с 33–летним талнахским стажем. Родился в Белогорске, в семье все были металлургами. Окончил в Красноярске институт цветных металлов. В Норильск приехал в 1986–м по распределению. Начинал рабочим очистного забоя, на «Таймырском» прошёл путь до главного инженера рудника, а в ноябре 2013–го был назначен директором «Комсомольского».

Маратхан Оспанов Приехал в Норильск из города Кентау в 1996 году после окончания горно–металлургического техникума. Начал работать в Норильском шахтостроительном тресте обычным замерщиком, вырос до горного мастера, начальника участка треста. Сегодня продолжает работать в «Норникеле» — взрывником ШПУ–4 Заполярной строительной компании. Неоднократно получал благодарности и почётные грамоты от руководства «Норникеля» и города.

Михаил Туаев Фото из архива Нурлыбая Шухаева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда

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