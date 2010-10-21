[Индекс номера 153 (10.10.2019)]



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Музейная перестройка

Музей Норильска ударно отмечает свое 80–летие. Недавно прошла программа Памяти, затем — музейная лаборатория, а сегодня открывается новая экспозиция — «Личный осмотр».

Юбилейная лаборатория «Музей города – всем городом» запустила работу над созданием концепции музея актуальной истории. Норильчанам предстоит серьёзный эксперимент, ведь пока в стране нет реализованных в таком ключе музеев, а, значит, ответы искать предстоит нам самим. Важно, что программа городской лаборатории разработана под эгидой инициативы «Музей. Сила места» благотворительного фонда Владимира Потанина и школы управления «Сколково» при поддержке «Норникеля» и муниципалитета. На старте норильчанам представили три команды приглашённых в Норильск известных музейных проектировщиков, которые потрудятся над проектами будущих экспозиций. Впечатлила самопрезентацией московская группа из семи человек под руководством антрополога Ивана Гринько, лидера управления музейно-туристического развития «Мосгостур», который прибудет в Норильск позже. Среди модераторов встреч был один из выдающихся музейщиков страны, член президиума ИКОМ России Михаил Гнедовский. Внешним экспертам было важно узнать у горожан, что же это значит - быть норильчанином. Непросто было несколькими словами дать характеристику родному городу. Первые банальные ассоциации от «малой родины» до «интересной работы» стали после доверительного общения более живыми, касающимися реальных проблемных зон норильчан. Лиха беда начало, от встречи к встрече разговоры становились более раскованными и вдумчивыми, так что, надеемся, опытным проектировщикам будет что анализировать. В будущем они планируют индивидуальные беседы с людьми разных компетенций и личного опыта, чтобы лучше прочувствовать особый норильский дух, познакомиться с жизнью города. Приезжим спецам музейного дела было важно вникнуть и в то, чем дышит наш музей. Они познакомились с богатейшими фондами, в которых хранится 77 180 предметов, особенно внимательно выслушали выступления ведущих сотрудников Музея Норильска: о его собственной истории, об особенностях формирования экспозиций, о наиболее ценных предметах, которые позволяют лучше понять историю города. Весьма любопытными, и не только для гостей, стали итоги большого музейного соцопроса, который представил коллективный портрет современных норильчан. С марта по сентябрь 2019 года молодые специалисты отдела развития музея проинтервьюировали около 300 норильчан и гостей города от 15 до 73 лет, чтобы выяснить их отношение к городу и Музею Норильска. Весьма познавательными были и выступления гостей, поделившихся опытом создания экспозиций в разных музеях нашей страны. Прозвучал спич и от архитектора Ильи Мукосея, руководителя рабочей группы по разработке стратегии Арктического музея современного искусства (тот самый АММА на улице Комсомольской) - в составе Музея Норильска, о взаимосвязи пространств этих двух площадок. Лаборатория продолжила укреплять связи норильчан и с Музеем истории ГУЛАГА. На фоне его первой, теперь передвижной экспозиции, которую недавно представили горожанам, весьма важной оказалась встреча с Тимуром Булгаковым, сценаристом постоянной экспозиции этого музея, который становится нам родным. С такими музейными тружениками и их коллегами, представившими вторую команду проектировщиков во главе с Надеждой Максимовой, ответсеком Ассоциации музеев памяти, можно и в бой, и в разведку и... в воображаемую ночёвку в нашем музее. Во всяком случае такой формат игры был предложен норильчанам, чтобы погрузиться в более сокровенную атмосферу, способствующую размышлениям – что может сделать музей «более своим». Наиболее эффективным нам показался заключительный день лаборатории, когда третья московско-питерская команда «взяла в оборот» всех участников лаборатории. Мы умудрились за короткое время вместе, и довольно легко и весело, потрудиться над проектированием Музея норильской цивилизации. Норильчане и гости под руководством старейшины музейного цеха Леонида Копылова, президента фонда друзей музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, и молодого арт-проектировщика Андрея Рымаря предложили свои версии музея одного экспоната. А это экспозиции норильского детства, остающихся в городе и покидающих его, а ещё географии, женственности и мужественности и даже удовольствия и норильского будущего. Не все идеи отличались оригинальностью подходов, но мэтр Леонид Копылов авторитетно резюмировал, что всё озвученное пригодится для проектов нового музея и, возможно, конвертируется в будущие экспозиции. Итак, совместными усилиями маститых профессионалов и норильских музейщиков и пока немногочисленной команды заинтересованных горожан работа над созданием концепции музея города Норильска была запущена. В финале лаборатории, на экспертной панельной дискуссии «Горожанин в музее города: посетитель, герой, соучастник», все пришли к общему выводу, что старт оказался удачным. Следующий этап пройдёт в разгар зимы. А вот какой проект на финише работы будет признан жизнеспособным?.. Пока все проектировщики вызвали симпатию и доверие, признавшись, что Норильск их воодушевил своей интеллектуальной щедростью, дал почувствовать драйв, необходимый для продолжения работы. И большое желание продолжить близкое общение с жителями, которого им не хватило в этот приезд. Понятно, что успех проекта нового музея будет зависеть и от самих норильчан. Так что «соучастная практика» - не просто научное выражение, а вполне реальный современный музейный механизм. Впереди - большая и сложная работа по созданию музея про нас самих. Проект этот специалисты считают суперамбициозным, требующим формирования команды норильчан, по выражению музейщиков, разной личностной и профессиональной компетенции. Кто далёк от музейных дел, может пожать плечами: «в чём сыр-бор»? К месту вспомнить слова гендиректора фонда Потанина Оксаны Орачевой, которая считает, что современные музеи способны объединять разные институции, бизнес и органы власти, а также реализовывать проекты, воздействующие на жизнь многих сообществ, выступать катализатором реальных позитивных перемен на местах в социальной и экономической сферах. А если в переводе на рабоче-крестьянский: всем нам, независимо от образования, профессии, возраста будет гораздо интереснее жить в родном городе, формируя новые пространства. И каждый может поучаствовать в деле создания своего музея будущего, интересного людям с разными устремлениями и взглядами. В тему Благотворительный фонд Владимира Потанина объявил победителей конкурса проектов «Музей. Сила места». Среди лидеров — проект «Музей города — всем городом» Музея Норильска. Команда под руководством директора учреждения Натальи Федяниной успешно прошла все этапы конкурса и скоро сможет приступить к реализации своих замыслов. Грантовый фонд инициативы составляет 57 миллионов рублей. Кроме норильчан победили ещё четыре команды — из Красноярска, Омска, Екатеринбурга и Твери. В Российском государственном музее Арктики и Антарктики открылась выставка «Отражение Таймыра». Жители и гости Санкт-Петербурга четыре месяца будут знакомиться с художественно–этнографической коллекцией Таймырского дома народного творчества. Искусные работы мастеров–косторезов, уникальные предметы быта северян, графические и живописные полотна уже ушедших мастеров Бориса Молчанова и Мотюмяку Турдагина, а также современных художников Александра Сигунея, Ольги Боржон–Приве (Поротовой), Елены Ильянковой, Андрея Попова, Евгения и Юлии Поротовых, Дмитрия Бакланова, Виктора Асадчикова стали достойным дополнением арктической темы. Член Совета Федерации от Красноярского края Андрей Клишас специально приехал из Москвы, чтобы поддержать этот выставочный проект ТДНТ, с которым его связывает плодотворное сотрудничество. Впервые в Таймырском краеведческом музее экспонируются живописные полотна из Хакасии. Выставка «Многонациональная Сибирь. Тюркский мир» открывает новый проект «Многонациональная Сибирь», предполагающий знакомство с культурой народов, населяющих Красноярский край и другие сибирские регионы. Посетители увидят 34 работы 13 мастеров из фондов Абаканской картинной галереи им. Ф. Е. Пронских. Три работы в экспозиции можно просматривать в режиме дополненной реальности. При наведении на них смартфона изображение на экране дополняется звуком и визуальными эффектами. Выставка будет работать до 3 ноября.

Ирина Даниленко Фото Ксении АКАТНОВОЙ, Владимира МАКУШКИНА, с сайта ТДНТ и Таймырского краеведческого музея www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Юбилейная лаборатория «Музей города – всем городом» запустила работу над созданием концепции музея актуальной истории. Норильчанам предстоит серьёзный эксперимент, ведь пока в стране нет реализованных в таком ключе музеев, а, значит, ответы искать предстоит нам самим. Важно, что программа городской лаборатории разработана под эгидой инициативы «Музей. Сила места» благотворительного фонда Владимира Потанина и школы управления «Сколково» при поддержке «Норникеля» и муниципалитета.На старте норильчанам представили три команды приглашённых в Норильск известных музейных проектировщиков, которые потрудятся над проектами будущих экспозиций. Впечатлила самопрезентацией московская группа из семи человек под руководством антрополога Ивана Гринько, лидера управлениямузейно-туристического развития «Мосгостур», который прибудет в Норильск позже. Среди модераторов встреч был один из выдающихся музейщиков страны, член президиума ИКОМ России Михаил Гнедовский.Внешним экспертам было важно узнать у горожан, что же это значит - быть норильчанином. Непросто было несколькими словами дать характеристику родному городу. Первые банальные ассоциации от «малой родины» до «интересной работы» стали после доверительного общения более живыми, касающимися реальных проблемных зон норильчан. Лиха беда начало, от встречи к встрече разговоры становились более раскованными и вдумчивыми, так что, надеемся, опытным проектировщикам будет что анализировать. В будущем они планируют индивидуальные беседы с людьми разных компетенций и личного опыта, чтобы лучше прочувствовать особый норильский дух, познакомиться с жизнью города.Приезжим спецам музейного дела было важно вникнуть и в то, чем дышит наш музей. Они познакомились с богатейшими фондами, в которых хранится 77 180 предметов, особенно внимательно выслушали выступления ведущих сотрудников Музея Норильска: о его собственной истории, об особенностях формирования экспозиций, о наиболее ценных предметах, которые позволяют лучше понять историю города. Весьма любопытными, и не только для гостей, стали итоги большого музейного соцопроса, который представил коллективный портрет современных норильчан. С марта по сентябрь 2019 года молодые специалисты отдела развития музея проинтервьюировали около 300 норильчан и гостей города от 15 до 73 лет, чтобы выяснить их отношение к городу и Музею Норильска. Весьма познавательными были и выступления гостей, поделившихся опытом создания экспозиций в разных музеях нашей страны. Прозвучал спич и от архитектора Ильи Мукосея, руководителя рабочей группы по разработке стратегии Арктического музея современного искусства (тот самый АММА на улице Комсомольской) - в составе Музея Норильска, о взаимосвязи пространств этих двух площадок.Лаборатория продолжила укреплять связи норильчан и с Музеем истории ГУЛАГА. На фоне его первой, теперь передвижной экспозиции, которую недавно представили горожанам, весьма важной оказалась встреча с Тимуром Булгаковым, сценаристом постоянной экспозиции этого музея, который становится нам родным. С такими музейными тружениками и их коллегами, представившими вторую команду проектировщиков во главе с Надеждой Максимовой, ответсеком Ассоциации музеев памяти, можно и в бой, и в разведку и... в воображаемую ночёвку в нашем музее. Во всяком случае такой формат игры был предложен норильчанам, чтобы погрузиться в более сокровенную атмосферу, способствующую размышлениям – что может сделать музей «более своим».Наиболее эффективным нам показался заключительный день лаборатории, когда третья московско-питерская команда «взяла в оборот» всех участников лаборатории. Мы умудрились за короткое время вместе, и довольно легко и весело, потрудиться над проектированием Музея норильской цивилизации. Норильчане и гости под руководством старейшины музейного цеха Леонида Копылова, президента фонда друзей музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, и молодого арт-проектировщика Андрея Рымаря предложили свои версии музея одного экспоната. А это экспозиции норильского детства, остающихся в городе и покидающих его, а ещё географии, женственности и мужественности и даже удовольствия и норильского будущего. Не все идеи отличались оригинальностью подходов, но мэтр Леонид Копылов авторитетно резюмировал, что всё озвученное пригодится для проектов нового музея и, возможно, конвертируется в будущие экспозиции.Итак, совместными усилиями маститых профессионалов и норильских музейщиков и пока немногочисленной команды заинтересованных горожан работа над созданием концепции музея города Норильска была запущена. В финале лаборатории, на экспертной панельной дискуссии «Горожанин в музее города: посетитель, герой, соучастник», все пришли к общему выводу, что старт оказался удачным. Следующий этап пройдёт в разгар зимы. А вот какой проект на финише работы будет признан жизнеспособным?.. Пока все проектировщики вызвали симпатию и доверие, признавшись, что Норильск их воодушевил своей интеллектуальной щедростью, дал почувствовать драйв, необходимый для продолжения работы. И большое желание продолжить близкое общение с жителями, которого им не хватило в этот приезд.Понятно, что успех проекта нового музея будет зависеть и от самих норильчан. Так что «соучастная практика» - не просто научное выражение, а вполне реальный современный музейный механизм. Впереди - большая и сложная работа по созданию музея про нас самих. Проект этот специалисты считают суперамбициозным, требующим формирования команды норильчан, по выражению музейщиков, разной личностной и профессиональной компетенции. Кто далёк от музейных дел, может пожать плечами: «в чём сыр-бор»? К месту вспомнить слова гендиректора фонда Потанина Оксаны Орачевой, которая считает, что современные музеи способны объединять разные институции, бизнес и органы власти, а также реализовывать проекты, воздействующие на жизнь многих сообществ, выступать катализатором реальных позитивных перемен на местах в социальной и экономической сферах. А если в переводе на рабоче-крестьянский: всем нам, независимо от образования, профессии, возраста будет гораздо интереснее жить в родном городе, формируя новые пространства. И каждый может поучаствовать в деле создания своего музея будущего, интересного людям с разными устремлениями и взглядами.

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