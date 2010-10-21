[Индекс номера 153 (10.10.2019)]



Вопрос недели

Какой музей нужен Норильску?

Я считаю, что некоторые особые места Норильска должны стать продолжением музея под открытым небом. Особенно люблю Старый город...



Екатерина Морозова, сотрудник Норильской епархии: – Я живу в Норильске 12 лет, за это время город стал мне близким, здесь родились двое моих детей. Они ещё дошкольники, но я стараюсь водить их в музей, чтобы ребята приобщались к истории, учились любить и понимать место, в котором живут. Нам очень нравятся народные гулянья, которые проводят на Масленицу. Я бы вообще хотела, чтобы детям больше рассказывали про народную культуру и искусство. Хорошо бы устроить особое пространство для ребятишек, где бы они весело познавали новое, им же пока не все экспозиции интересны. Поэтому нам нравится ездить в Таймырский краеведческий музей, где есть свой планетарий, можно брать в руки экспонаты. Дети, привыкшие к гаджетам, в большем восторге от старинного телефона, через который можно послушать любопытную информацию по истории.

Лариса Стрючкова, исследователь Таймыра: – Для развития туризма чем больше музеев хороших и разных, тем лучше. И прекрасно, что в Норильске есть и производственные музеи, и школьные, и частные, например музеи СССР. Думаю, они будут продолжать появляться, потому что надобность в этом есть. Городской же музей в том виде, в котором он сегодня существует, полностью соответствует нынешним требованиям, идёт в ногу со временем и меняется вместе с ним. Историческое наследие, современное искусство, природные красоты Таймыра, производственная деятельность и культурная жизнь Норильска, освоение, развитие и потенциал территории — всё нашло отражение в нашем музее. Он любим жителями города и востребован многочисленными гостями.

Мария, коренная норильчанка: – История нашего города трагична, и это задаёт определённый тон в тематике нашего музея. При этом его сотрудникам удаётся давать материал интересно, не углубляясь чрезмерно только в мрачные подробности. Мой сын в 9-м классе, и он всегда с большой охотой бывает в музее, не пропускает крупные мероприятия, и, думаю, в том числе благодаря этому многое знает о Норильске и его прошлом. Наверное, я бы попросила сотрудников чаще организовывать мероприятия и для дошкольников. А старшему поколению, полагаю, интересны были бы экскурсии по городу. Сейчас они проводятся, но, как правило, в привязке к праздникам, а хочется чаще — знаю, такая потребность есть.

Николай Надежин, руководитель школьной студии комиксов и манги: – Я очень люблю наш музей, у меня с ним и глубоко личные истории связаны. Мне не забыть торжественный приём в пионеры в музее, который тогда находился в конце Ленинского... Сейчас чаще бываю в его залах по работе. Запланировал пойти на выставку о пионерии, приветствую, что открылась экспозиция о ГУЛАГе. Считаю, что в нашем городе, у которого такое сложное прошлое, надо чаще и как можно доступнее говорить о времени репрессий. И уверен, что музейщикам надо стремиться к простоте и не заморачиваться с подачей материала. Рабочему человеку нужно просто взять за руку своего ребёнка, прийти сюда и сказать — посмотри как всё было... Вижу, что музей ищет современные подходы. В той же работе PolArt–резиденции, которая привозит продвинутых творцов. Но я иногда не могу понять, для кого делаются их проекты. У меня как у горожанина, который занимается с ребятами творчеством, возникает много вопросов. Я, прежде всего, за те новшества, которые помогут развиваться норильским детям!

Ирина Липская, предприниматель: – Мне кажется, для такого маленького городка, как Норильск, музеев у нас вполне достаточно. На мой взгляд, и то, что есть, не до конца востребовано. Хотя можно, например, организовать «Музей ненужных вещей». Норильчане зачастую выбрасывают на помойку массу интересных предметов — от норковых шуб до старых керосиновых ламп — вот и собрать бы их в одном месте. У всего своя история: кто сделал, почём и где приобрели и для чего. Чаще бывает, что купили не «для чего–то», а «потому что». Вещи очень многое могут рассказать про жизнь своих хозяев, про их привычки и быт. Периодически в этом музее можно будет устраивать дни открытых дверей и распродавать экспонаты, фонды–то можно регулярно пополнять, а так и прибыль, и массовость посещений, и, опять же, помещения не будут захламляться. Говорит эксперт Дарья Чапковская, московский художник, создатель частного музея «Домик Е. А. Керсновской» в Ессентуках – Музей — очень важное место для такого непростого города, как Норильск. Это особая площадка, притягивающая разные виды деятельности человека — от сбора документов, организации выставок и встреч до современного искусства, которое сейчас становится важным катализатором того, что происходит с людьми. Это такая точка сборки, узел, который собирает воедино сложную жизнь города. Слово «музей» у многих часто ассоциируется с чем–то консервативным. Но сегодня они становятся динамичным пространством, которое мгновенно реагирует на актуальные нужды людей, от современных выставок до образовательных программ. Я не профессионал в музейном деле, но жизнь распорядилась так, что мне как художнику выпало стать хранителем памяти Евфросинии Керсновской. С удовольствием сотрудничаю и с другими музеями, понимая их важную миссию для развития общества. С норильчанами общение началось ещё в конце 1990–х, с выставки, открывшей для многих в городе имя заключённой Норильлага Керсновской, работавшей в 1940–х медсестрой в Центральной лагерной больнице, затем — первой женщиной–шахтёром в Норильске. Поводом к созданию нынешней новой выставки «Личный осмотр» стала обнаруженная в Норильской межрайонной больнице № 1 научная работа известного хирурга Виктора Кузнецова, иллюстрированная медсестрой Фросей. До недавних пор мы считали эти записи утраченными. В дни, когда шла музейная лаборатория «Музей города — всем городом», шёл и монтаж экспозиции, которая рассказывает об истории двух первых лечебниц вашего города — Центральной больницы лагеря и Центральной больницы комбината. Материалы для экспозиции кропотливо собраны музеем в архивах города, системы здравоохранения и «Норникеля». Часть экспонатов предоставил и фонд сохранения наследия Евфросинии Керсновской. Норильский музей удивляет умением создавать неожиданные пространства. Новая экспозиция разворачивается в символической прачечной, которая объединяла две первые клиники. Завтра в Музее Норильска в 18.30 мы с режиссёром Евгенией Дюрич представим всем желающим фильм о побеге Евфросинии Керсновской из Сибири в 1942 году. За полгода она в одиночку прошла полторы тысячи километров по тайге и непролазным болотам. Благодаря подробно описанному маршруту её следования при побеге мы в 2018 году повторили часть пути, отыскав тех, кто хранит память о событиях прошлого. Премьера фильма «Побег» недавно состоялась в Музее истории ГУЛАГа, второй показ — в Музее Норильска, которому я желаю непрестанного развития. Ему удалось собрать воедино целый исторический пласт истории города, это просто уникально и заслуживает каталога или научной работы. И знаете, я считаю, некоторые особые места Норильска должны стать продолжением музея под открытым небом. Особенно люблю Старый город, он для меня связан с историей Евфросинии Керсновской и всех тех людей, которых она сохранила в своих воспоминаниях, и благодаря этому они живы для нас. Это и лагпункт Нагорный, и гора Шмидтиха — всё это места памяти.

Фото Ирины ДАНИЛЕНКО www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Я живу в Норильске 12 лет, за это время город стал мне близким, здесь родились двое моих детей. Они ещё дошкольники, но я стараюсь водить их в музей, чтобы ребята приобщались к истории, учились любить и понимать место, в котором живут. Нам очень нравятся народные гулянья, которые проводят на Масленицу. Я бы вообще хотела, чтобы детям больше рассказывали про народную культуру и искусство. Хорошо бы устроить особое пространство для ребятишек, где бы они весело познавали новое, им же пока не все экспозиции интересны. Поэтому нам нравится ездить в Таймырский краеведческий музей, где есть свой планетарий, можно брать в руки экспонаты. Дети, привыкшие к гаджетам, в большем восторге от старинного телефона, через который можно послушать любопытную информацию по истории.– Для развития туризма чем больше музеев хороших и разных, тем лучше. И прекрасно, что в Норильске есть и производственные музеи, и школьные, и частные, например музеи СССР. Думаю, они будут продолжать появляться, потому что надобность в этом есть. Городской же музей в том виде, в котором он сегодня существует, полностью соответствует нынешним требованиям, идёт в ногу со временем и меняется вместе с ним. Историческое наследие, современное искусство, природные красоты Таймыра, производственная деятельность и культурная жизнь Норильска, освоение, развитие и потенциал территории — всё нашло отражение в нашем музее. Он любим жителями города и востребован многочисленными гостями.– История нашего города трагична, и это задаёт определённый тон в тематике нашего музея. При этом его сотрудникам удаётся давать материал интересно, не углубляясь чрезмерно только в мрачные подробности. Мой сын в 9-м классе, и он всегда с большой охотой бывает в музее, не пропускает крупные мероприятия, и, думаю, в том числе благодаря этому многое знает о Норильске и его прошлом. Наверное, я бы попросила сотрудников чаще организовывать мероприятия и для дошкольников. А старшему поколению, полагаю, интересны были бы экскурсии по городу. Сейчас они проводятся, но, как правило, в привязке к праздникам, а хочется чаще — знаю, такая потребность есть.– Я очень люблю наш музей, у меня с ним и глубоко личные истории связаны. Мне не забыть торжественный приём в пионеры в музее, который тогда находился в конце Ленинского... Сейчас чаще бываю в его залах по работе. Запланировал пойти на выставку о пионерии, приветствую, что открылась экспозицияо ГУЛАГе. Считаю, что в нашем городе, у которого такое сложное прошлое, надо чаще и как можно доступнее говорить о времени репрессий. И уверен, что музейщикам надо стремиться к простоте и не заморачиваться с подачей материала. Рабочему человеку нужно просто взять за руку своего ребёнка, прийти сюда и сказать — посмотри как всё было... Вижу, что музей ищет современные подходы. В той же работе PolArt–резиденции, которая привозит продвинутых творцов. Но я иногда не могу понять, для кого делаются их проекты. У меня как у горожанина, который занимается с ребятами творчеством, возникает много вопросов. Я, прежде всего, за те новшества, которые помогут развиваться норильским детям!– Мне кажется, для такого маленького городка, как Норильск, музеев у нас вполне достаточно. На мой взгляд, и то, что есть, не до конца востребовано. Хотя можно, например, организовать «Музей ненужных вещей». Норильчане зачастую выбрасывают на помойку массу интересных предметов — от норковых шуб до старых керосиновых ламп — вот и собрать бы их в одном месте. У всего своя история: кто сделал, почём и где приобрели и для чего. Чаще бывает, что купили не «для чего–то», а «потому что». Вещи очень многое могут рассказать про жизнь своих хозяев, про их привычки и быт. Периодически в этом музее можно будет устраивать дни открытых дверей и распродавать экспонаты, фонды–то можно регулярно пополнять, а так и прибыль, и массовость посещений, и, опять же, помещения не будут захламляться.

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