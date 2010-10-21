[Индекс номера 154 (11.10.2019)]

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Наперекор стихии

В гараже подстанции скорой помощи пополнение. Новый медтранспорт на базе КамАЗа сможет доставлять пациентов из отдалённых районов города при закрытых по погоде дорогах.
Прежде проблему доставки больных решали с помощью технологического железнодорожного транспорта, за эту помощь врачи скорой всегда были благодарны. Теперь трудности будут решены благодаря новой машине, оснащённой аппаратурой для разных групп больных, в том числе реанимационной техникой.
Владимир Мороз, главный врач подстанции скорой медицинской помощи Норильска, рассказал:
– Нам нужен был автомобиль высокой проходимости, ведь больных мы довольно часто перевозим пациентов из Талнаха, Кайеркана, Дудинки. Столица Таймыра — не наша подведомственная территория, но в случае необходимости мы на своём транспорте доставляем больных. Так было, например, в прошлом году, когда мы возили людей на диализ в Дудинку или, наоборот, оттуда в сосудистый центр, который находится в горбольнице Норильска. Жителям Кайеркана оказывают помощь на местной подстанции скорой, но часто требуется привезти их в горбольницу или перинатальный центр. Хотя мы можем принять роды и на месте — на подстанции для этого оборудована комната, но после женщину и младенца надо забрать в специализированное учреждение.
Модель нового автомобиля прошла испытания по транспортировке больных из труднодоступных районов в ряде северных городов, например, в якутском Мирном. Она зарекомендовала себя с положительной стороны, получив одобрение специалистов Минздрава и Минтранса РФ.
Новый КамАЗ обошёлся в 14,3 млн рублей. Его салон рассчитан на двоих лежачих пациентов, а на посадочных местах можно транспортировать до четырёх человек. Салон имеет автономное отопление: нагрев происходит в течение нескольких минут. Подъём больных на носилках в салон осуществляется с помощью лафета.
Работать на новом транспорте будут водители подстанции, имеющие соответствующую категорию прав. Медицинское обслуживание пациентов станут вести несколько врачебных бригад. Последних в городе полный набор — 18, что соответствует нормативу обеспечения: по одной бригаде на каждые 10 тысяч человек населения.
– Спасибо администрации Норильска и комбинату, оказавшим нам большую поддержку в приобретении этого автомобиля. Теперь наша задача — продолжать оказывать качественную медпомощь на догоспитальном этапе, — благодарит руководитель норильской скорой. — Если метель так разойдётся, что штаб «Шторм» не даст разрешения нашей машине на проезд, будем договариваться с администрацией города, с управлением по делам ГОиЧС, чтобы перед ней выпускали снегоочистительную технику. В любом случае будем искать решение, но о пациентах позаботимся.

Татьяна Зачупейко
Фото Ирины ЯРИНСКОЙ
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Актуально 
В гараже подстанции скорой помощи пополнение. Новый медтранспорт на базе КамАЗа сможет доставлять пациентов из отдалённых районов города при закрытых по погоде дорогах.

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