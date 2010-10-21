Завершаются работы на последней из четырёх площадок, обустроенных по программе «Формирование комфортной городской среды».
|Новые детские площадки в Центральном районе почти готовы к эксплуатации
Сдать объект во дворе ул. Комсомольской, 43в, обещают к понедельнику. Изначально планировалось сделать это ещё к 25 сентября, но подрядчика, по его словам, подвёл субподрядчик.
– У меня прежде не было опыта работы с детскими площадками, потому я нанял мастеров. Они сделали часть заказа, взяли аванс и исчезли. На данный момент работаю со своими сотрудниками, — рассказал предприниматель Эдуард Кузнецов.
Сейчас на площадке смонтировано больше половины оборудования, в ближайшие дни рабочие закрепят основные конструкции, сделают отверстия под качели, зальют основание (как позволит температура на улице), затем до конца соберут игровые детали и уложат покрытие из резиновой крошки. Последнее специально предназначено для районов Крайнего Севера, отмечают специалисты управления городского хозяйства администрации Норильска, и уже показало себя с хорошей стороны.
На остальных площадках — на ул. Комсомольской, 11, ул. Бегичева, 27а, ул. Талнахской, 52, где работу ведёт тот же подрядчик, всё готово на 95%, рассказывает Анвар Низамутдинов, главный специалист отдела благоустройства УГХ. Остались мелочи: навесное оборудование, сетки, перила. Причём на трёх адресах площадки устроены с нуля: выполнена планировка дворового участка, устроены поребрики, покрытие, поверх которого смонтировано детское игровое оборудование. Стоимость монтажа на четырёх объектах — 250 тысяч рублей, цена оборудования — 11 миллионов.
– Сейчас подрядчик работает под контролем управления городского хозяйства чётко, качественно, без нарушения технологий. Но медленно: должного опыта не имеет.
Контракт по этим объектам начался 5 августа, и обычно проблем со временем не возникает: у нас был опыт монтажа 10 площадок за три месяца. Знаю, что многие не понимают, почему мы вообще поздно начинаем монтировать, скажем, не в июне, а в августе. Причина — проблемы с выбором подрядчика. Порой даже приходится перезапускать лоты, поскольку никто не заявился на конкурс, — пояснил Анвар Низамутдинов.
Он также добавил, что новое оборудование простоит зиму без потерь. Татьяна Зачупейко Фото Ирины Яринскойwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда