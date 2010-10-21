[Индекс номера 154 (11.10.2019)]



Нужна помощь

В поисках поддержки

Артуру Игнатьеву требуется помощь неравнодушных горожан.

Артуру 15 лет, он живёт в посёлке Тухард. В марте 2018 года мальчик проснулся и не смог встать с постели из–за сильной слабости. Он с трудом дышал, у него кружилась голова, а сидеть мог только с помощью взрослых. К вечеру ребёнок уже не смог самостоятельно держать голову. Артура срочно отправили в норильскую больницу, где выявили дегенеративное заболевание нервной системы. В процессе лечения состояние здоровья мальчика немного улучшилось, но приступы слабости стали регулярными. За год Артур дважды побывал в Генетическом центре имени Н. И. Пирогова в Москве, где ему поставили диагноз «гипокалиемический периодический паралич». Однако врачи до сих пор не смогли подобрать ему эффективное лечение. Сейчас Артуру необходимо пройти дополнительное генетическое обследование — полное секвенирование. Стоимость процедуры — 47 тысяч рублей. Она позволит врачам найти причину заболевания и определиться с дальнейшими действиями. Анализ можно сдать в одной из клиник Норильска, после этого Артур с мамой поедут в Москву. Для семьи, где мама – инвалид третьей группы и одна воспитывает троих детей (помимо Артура растут ещё ребята семи и десяти лет), требуемая сумма неподъёмна. В благотворительный фонд «69 параллель» семья обратилась через фримаркет «Сундук», где подбирала необходимые предметы быта и одежду. Теперь к вопросу подключились профессионалы. Помочь Артуру можно сделав перевод с помощью сайта bf69.ru или отправив СМС на номер 3434 с текстом «ФОНД69 200» или любой другой суммой — тогда средства спишутся со счёта телефона. Также можно приобрести что–то полезное для себя в обмен на благотворительное пожертвование в «Сундуке». Подробную информацию об Артуре или других благополучателях фонда «69 параллель» можно получить по телефонам: 8–905–092–69–69 и 46–52–22.

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Артуру 15 лет, он живёт в посёлке Тухард. В марте 2018 года мальчик проснулся и не смог встать с постели из–за сильной слабости. Он с трудом дышал, у него кружилась голова, а сидеть мог только с помощью взрослых. К вечеру ребёнок уже не смог самостоятельно держать голову. Артура срочно отправили в норильскую больницу, где выявили дегенеративное заболевание нервной системы. В процессе лечения состояние здоровья мальчика немного улучшилось, но приступы слабости стали регулярными. За год Артур дважды побывал в Генетическом центре имени Н. И. Пирогова в Москве, где ему поставили диагноз «гипокалиемический периодический паралич». Однако врачи до сих пор не смогли подобрать ему эффективное лечение.Сейчас Артуру необходимо пройти дополнительное генетическое обследование — полное секвенирование. Стоимость процедуры — 47 тысяч рублей. Она позволит врачам найти причину заболевания и определиться с дальнейшими действиями. Анализ можно сдать в одной из клиник Норильска, после этого Артур с мамой поедут в Москву. Для семьи, где мама – инвалид третьей группы и одна воспитывает троих детей (помимо Артура растут ещё ребята семи и десяти лет), требуемая сумма неподъёмна.В благотворительный фонд «69 параллель» семья обратилась через фримаркет «Сундук», где подбирала необходимые предметы быта и одежду. Теперь к вопросу подключились профессионалы. Помочь Артуру можно сделав перевод с помощью сайта bf69.ru или отправив СМС на номер 3434 с текстом «ФОНД69 200» или любой другой суммой — тогда средства спишутся со счёта телефона. Также можно приобрести что–то полезное для себя в обмен на благотворительное пожертвование в «Сундуке».Подробную информацию об Артуре или других благополучателях фонда «69 параллель» можно получить по телефонам: 8–905–092–69–69 и 46–52–22.

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