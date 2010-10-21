[Индекс номера 154 (11.10.2019)]



Будте здоровы

Коллективный ЗОЖ

Городской центр здоровья станет общественным и предложит корпоративные программы первичной профилактики заболеваемости.

Ежегодно до полутора тысяч норильчан пользуются услугами центра здоровья, который доказывает свою эффективность — свыше 90% обратившихся отмечают улучшения в состоянии. Это и есть приоритетная задача центра, работающего в поликлинике № 1 на ул. Кирова, 19, — первичная профилактика хронических социально значимых неинфекционных заболеваний. Сюда входит контроль веса и его коррекция, подбор плана питания и физических нагрузок, помощь в отказе от курения, устранение иных факторов риска. – Наиболее частая причина смертности населения нашей страны — сердечно–сосудистые заболевания, факторы риска которых известны и устранимы, — рассказывает Валерий Потапов, врач–терапевт центра здоровья отделения профилактики поликлиники № 1. — Что до веса, то мы не просто выявляем индекс массы тела, а с помощью специального оборудования выделяем «состав» веса — жировую массу, мышечную и т. д. Оборудование позволяет отследить динамику веса как раз по составляющим. Эта услуга есть и в частных клиниках, но у нас она бесплатна по полису ОМС для пациентов от 18 лет и старше, поскольку мы — часть взрослой поликлиники. Пациентам предлагаются рекомендации индивидуального характера, включая, при необходимости, программный модуль с ежедневным меню. Но, по словам врачей, важнее помочь людям в целом сформировать принципы правильного питания и придерживаться их. То же касается и физических нагрузок. Главная цель — не достижение пациентом идеального веса, а оздоровление, устранение факторов риска, ведь лишний вес часто сопровождают давление, высокий холестерин, различные заболевания. С трансформацией стал возможен более широкий охват заинтересованных горожан. Центр будет формировать корпоративные программы для трудовых коллективов. Они включают как индивидуальные обследования, так и лекционные встречи по питанию и физической нагрузке. Составление таких программ, считают врачи, станет плюсом и для работников, и для работодателей.

Татьяна Сергеева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Ежегодно до полутора тысяч норильчан пользуются услугами центра здоровья, который доказывает свою эффективность — свыше 90% обратившихся отмечают улучшения в состоянии. Это и есть приоритетная задача центра, работающего в поликлинике № 1 на ул. Кирова, 19, — первичная профилактика хронических социально значимых неинфекционных заболеваний. Сюда входит контроль веса и его коррекция, подбор плана питания и физических нагрузок, помощь в отказе от курения, устранение иных факторов риска.– Наиболее частая причина смертности населения нашей страны — сердечно–сосудистые заболевания, факторы риска которых известны и устранимы, — рассказывает Валерий Потапов, врач–терапевт центра здоровья отделения профилактики поликлиники № 1. — Что до веса, то мы не просто выявляем индекс массы тела, а с помощью специального оборудования выделяем «состав» веса — жировую массу, мышечную и т. д. Оборудование позволяет отследить динамику веса как раз по составляющим. Эта услуга есть и в частных клиниках, но у нас она бесплатна по полису ОМС для пациентов от 18 лет и старше, поскольку мы — часть взрослой поликлиники.Пациентам предлагаются рекомендации индивидуального характера, включая, при необходимости, программный модуль с ежедневным меню. Но, по словам врачей, важнее помочь людям в целом сформировать принципы правильного питания и придерживаться их. То же касается и физических нагрузок. Главная цель — не достижение пациентом идеального веса, а оздоровление, устранение факторов риска, ведь лишний вес часто сопровождают давление, высокий холестерин, различные заболевания.С трансформацией стал возможен более широкий охват заинтересованных горожан. Центр будет формировать корпоративные программы для трудовых коллективов. Они включают как индивидуальные обследования, так и лекционные встречи по питанию и физической нагрузке. Составление таких программ, считают врачи, станет плюсом и для работников, и для работодателей.

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