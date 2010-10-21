Городской центр здоровья станет общественным и предложит корпоративные программы первичной профилактики заболеваемости.
Ежегодно до полутора тысяч норильчан пользуются услугами центра здоровья, который доказывает свою эффективность — свыше 90% обратившихся отмечают улучшения в состоянии. Это и есть приоритетная задача центра, работающего в поликлинике № 1 на ул. Кирова, 19, — первичная профилактика хронических социально значимых неинфекционных заболеваний. Сюда входит контроль веса и его коррекция, подбор плана питания и физических нагрузок, помощь в отказе от курения, устранение иных факторов риска.
– Наиболее частая причина смертности населения нашей страны — сердечно–сосудистые заболевания, факторы риска которых известны и устранимы, — рассказывает Валерий Потапов, врач–терапевт центра здоровья отделения профилактики поликлиники № 1. — Что до веса, то мы не просто выявляем индекс массы тела, а с помощью специального оборудования выделяем «состав» веса — жировую массу, мышечную и т. д. Оборудование позволяет отследить динамику веса как раз по составляющим. Эта услуга есть и в частных клиниках, но у нас она бесплатна по полису ОМС для пациентов от 18 лет и старше, поскольку мы — часть взрослой поликлиники.
Пациентам предлагаются рекомендации индивидуального характера, включая, при необходимости, программный модуль с ежедневным меню. Но, по словам врачей, важнее помочь людям в целом сформировать принципы правильного питания и придерживаться их. То же касается и физических нагрузок. Главная цель — не достижение пациентом идеального веса, а оздоровление, устранение факторов риска, ведь лишний вес часто сопровождают давление, высокий холестерин, различные заболевания.
С трансформацией стал возможен более широкий охват заинтересованных горожан. Центр будет формировать корпоративные программы для трудовых коллективов. Они включают как индивидуальные обследования, так и лекционные встречи по питанию и физической нагрузке. Составление таких программ, считают врачи, станет плюсом и для работников, и для работодателей.Татьяна Сергееваwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда