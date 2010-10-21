[Индекс номера 154 (11.10.2019)]



Юбилей

Живём с «Надеждой»

В честь 40–летнего юбилея Надеждинского металлургического завода имени Бориса Колесникова самые лучшие работники предприятия получают звания, ордена и почётные грамоты.

«Надежда», самое молодое и высокотехнологичное производственное подразделение Заполярного филиала «Норникеля», сейчас, в дни празднования своего юбилея, вручает награды самым заслуженным работникам, тем, кто в тяжелейших условиях металлургического производства создаёт славу и мощь не только компании, но и России. Успех «Надежды» — это не только современные технические решения и прогрессивные уникальные технологии, но и труд каждого заводчанина. Об этом ещё раз напомнил директор НМЗ Владислав Любезных, поздравляя своих коллег с праздником: – Мы все гордимся нашей «Надеждой», которая, несмотря на свой молодой возраст, а 40 лет — это ещё молодость для металлургии, уже мировой лидер по производству никеля. Чтобы добиться высокого признания, предприятию пришлось пройти трудный путь развития, но благодаря профессионализму и ответственности, помноженным на талант, инициативу и веру в успех каждого работника завода, мы с честью выдерживаем все испытания. Среди награждённых — Илья Сарычев, начальник плавильного цеха № 1, который без малого четверть века отдал развитию норильской металлургии: – Наш цех сейчас — единственный в Заполярном филиале, где производят никель, и, на мой взгляд, это самое важное звено в технологической цепочке производства металла. Это подразумевает и ответственность, и профессионализм, и уверенность в том, что выполняешь важное и нужное дело. И я горжусь своими коллегами, считаю, что они достойны самых больших наград и почётных званий. А нашей «Надежде» желаю постоянного роста и процветания. Сегодня на заводе функционируют три типа производства: гидрометаллургическое, пирометаллургическое и производство технического кислорода, который в большом количестве используется при производстве металлов. Но юбилей завода — это праздник не только металлургов, но и всех жителей Большого Норильска. Вместе с заводом рос и развивался Кайеркан, ведь не случайно его называют городом, где живёт «Надежда». Елена Недбайло, заместитель главы Норильска по району Кайеркан – начальник Кайерканского территориального управления, поздравляя всех собравшихся от имени норильчан, особо подчеркнула: – Это наш общий праздник, потому что, пройдя непростой путь становления, завод сегодня — флагман мировой металлургии. И в основе этих достижений лежит труд ветеранов «Надежды» и тех, кто плавит металл сегодня. Уверена, что впереди у завода ещё много блестящих достижений. Бригадир Александр Хохлачёв вот уже почти 40 лет работает на участке по производству элементарной серы в плавильном цехе: – Я всегда гордился своей профессией. Считаю, что металлург — это настоящая мужская работа. А «Надежда» для меня второй дом, я здесь живу, а мои ребята, которых в бригаде 38 человек, мне как родные. Я с заводом практически с первого дня: «Надежде» — 40, а я работаю 39,5 лет. Родному заводу желаю процветания, хочу, чтобы на смену нам, ветеранам, приходили умные ребята, чтобы они любили завод так же, как его любим мы. Самые высокие достижения, самые важные рекорды невозможны без высокотехнологичного оборудования, без хорошего материального обеспечения, то есть без всего того, за что отвечает Татьяна Самойленко и её коллеги: – Я инженер в отделе материально–технического снабжения, где уже более 20 лет работаю. Мы обеспечиваем наших металлургов всеми необходимыми материалами: от скрепок до металлоконструкций. И всем своим коллегам я желаю процветания, пусть всегда всего хорошего у них будет в достатке. Не менее важная работа и у Владимира Грибанова, оператора пылегазоулавливающей установки. Почти 30 лет он даёт возможность работникам в цехе подготовки сырья и шихты дышать свежим воздухом: – Наши операционно–вытяжные системы очищают воздух в цехе от вредных примесей. Я уверен, что когда–нибудь наступит такое время, когда люди на «Надежде» будут работать в белых халатах и нигде не будет ни пылинки. Я искренне этого желаю. Награды, звания, благодарности и почётные грамоты в честь юбилея завода получили более 100 заводчан, но это не главное. Главное, что все, кто работают на «Надежде», готовы каждый день своим трудом подтверждать его звание — флагмана мировой металлургии. В тему

Остановка по графику В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за сентябрь. Как сообщил начальник производственного управления ЗФ «Норникеля» Владислав Стешенко, горнорудные подразделения план по добыче руды выполнили, но никеля и меди в горной массе оказалось меньше, чем планировалось. Горняки объясняют недопоставку никеля невыполнением этого показателя рудником «Таймырский». Медь в добытой руде недопоставили «Таймырский» и «Скалистый». Талнахская обогатительная фабрика план по переработке руды и выдаче металлов в концентратах выполнила, несмотря на то что предприятие было остановлено на трое суток для проведения плановых ремонтов. За время остановки подрядные организации выполнили большой объём работ. В частности, провели ревизию конвейерного парка и сопутствующего оборудования, заменили футеровку самой большой рудной мельницы в Норильске — МПСИ (мельницы полусамоизмельчения мощностью переработки свыше 10 млн тонн в год), отремонтировали две шаровые мельницы, насосно–гидроциклонные установки и другое оборудование. Медный завод план по производству черновой и катодной меди не выполнил в связи с недопоставками медесодержащего сырья во второй и третьей декадах сентября. Плановое отставание от графика также связано с проведением ремонта одного из двух главных плавильных агрегатов — ПВ–3. Работы на печи Ванюкова № 3 начались 25 августа и перешли на начало сентября. Параллельно шёл ремонт анодной печи № 4. Надеждинский металлургический завод план по производству никеля в файнштейне также не выполнил, что обусловлено как плановыми, так и внеплановыми остановками завода в связи с ремонтами котлов–утилизаторов на печах взвешенной плавки № 1 и 2. Автотранспортники, железнодорожники, ремонтники и строители в сентябре работали слаженно и не допустили отставания от графика. По словам Владислава Стешенко, основные крупные ремонты оборудования завершены. Что касается предстоящих ремонтов, то в октябре на талнахской фабрике запланирована перетяжка ленты конвейера № 1. На медном заводе на днях начали ремонт анодной печи № 1. На руднике «Комсомольский» в конце месяца начнут замену скипов на северной подъёмной машине. На «Таймырском» поменяют направляющий канат на южной подъёмной машине. На «Октябрьском» в конце месяца начнут замену дробилки на горизонте–957 метров, которые завершатся к новому году. В поисках баланса Экологическую ответственность бизнеса обсудят на экофоруме в Москве. Более 600 участников и выступления свыше 70 спикеров ожидается на VIII экологическом форуме «Ответственность бизнеса перед будущим. Технологии на стороне общества и природы», который состоится 17–18 октября. Традиционное ежегодное мероприятие организовано «Норникелем», Экологическим фондом Сибирского федерального университета (Экофондом СФУ) и Научно–исследовательским институтом проблем экологии (НИИПЭ). Среди основных тем — поиск баланса между социально–экономическим развитием регионов и сохранением достойной окружающей среды, вопросы государственно–частного партнёрства и внедрения наилучших доступных технологий, а также реализация федерального проекта «Чистый воздух». В ходе экофорума состоится презентация текущих и перспективных проектов «Норникеля» и других крупных промышленных компаний, заинтересованных в улучшении экологической обстановки на Крайнем Севере, а также Экофонда Сибирского федерального университета. Среди участников, которые планируют выступить на экофоруме — министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин, статс–секретарь — вице–президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Дмитрий Пристансков, заместитель председателя Госдумы Российской Федерации Ольга Епифанова, спикер Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов и руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Александр Власов. «Опыт проведения экофорумов прошлых лет демонстрирует эффективность площадки для конструктивного диалога бизнеса, государства, экологической общественности и общества в целом», — отметил Дмитрий Пристансков.

Лариса Стецевич Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда «Надежда», самое молодое и высокотехнологичное производственное подразделение Заполярного филиала «Норникеля», сейчас, в дни празднования своего юбилея, вручает награды самым заслуженным работникам, тем, кто в тяжелейших условиях металлургического производства создаёт славу и мощь не только компании, но и России. Успех «Надежды» — это не только современные технические решения и прогрессивные уникальные технологии, но и труд каждого заводчанина.Об этом ещё раз напомнил директор НМЗ Владислав Любезных, поздравляя своих коллег с праздником:– Мы все гордимся нашей «Надеждой», которая, несмотря на свой молодой возраст, а 40 лет — это ещё молодость для металлургии, уже мировой лидер по производству никеля. Чтобы добиться высокого признания, предприятию пришлось пройти трудный путь развития, но благодаря профессионализму и ответственности, помноженным на талант, инициативу и веру в успех каждого работника завода, мы с честью выдерживаем все испытания.Среди награждённых — Илья Сарычев, начальник плавильного цеха № 1, который без малого четверть века отдал развитию норильской металлургии:– Наш цех сейчас — единственный в Заполярном филиале, где производят никель, и, на мой взгляд, это самое важное звено в технологической цепочке производства металла. Это подразумевает и ответственность, и профессионализм, и уверенность в том, что выполняешь важное и нужное дело. И я горжусь своими коллегами, считаю, что они достойны самых больших наград и почётных званий. А нашей «Надежде» желаю постоянного роста и процветания.Сегодня на заводе функционируют три типа производства: гидрометаллургическое, пирометаллургическое и производство технического кислорода, который в большом количестве используется при производстве металлов.Но юбилей завода — это праздник не только металлургов, но и всех жителей Большого Норильска. Вместе с заводом рос и развивался Кайеркан, ведь не случайно его называют городом, где живёт «Надежда».Елена Недбайло, заместитель главы Норильска по району Кайеркан – начальник Кайерканского территориального управления, поздравляя всех собравшихся от имени норильчан, особо подчеркнула:– Это наш общий праздник, потому что, пройдя непростой путь становления, завод сегодня — флагман мировой металлургии. И в основе этих достижений лежит труд ветеранов «Надежды» и тех, кто плавит металл сегодня. Уверена, что впереди у завода ещё много блестящих достижений.Бригадир Александр Хохлачёв вот уже почти 40 лет работает на участке по производству элементарной серы в плавильном цехе:– Я всегда гордился своей профессией. Считаю, что металлург — это настоящая мужская работа. А «Надежда» для меня второй дом, я здесь живу, а мои ребята, которых в бригаде 38 человек, мне как родные. Я с заводом практически с первого дня: «Надежде» — 40, а я работаю 39,5 лет. Родному заводу желаю процветания, хочу, чтобы на смену нам, ветеранам, приходили умные ребята, чтобы они любили завод так же, как его любим мы.Самые высокие достижения, самые важные рекорды невозможны без высокотехнологичного оборудования, без хорошего материального обеспечения, то есть без всего того, за что отвечает Татьяна Самойленко и её коллеги:– Я инженер в отделе материально–технического снабжения, где уже более 20 лет работаю. Мы обеспечиваем наших металлургов всеми необходимыми материалами: от скрепок до металлоконструкций. И всем своим коллегам я желаю процветания, пусть всегда всего хорошего у них будет в достатке.Не менее важная работа и у Владимира Грибанова, оператора пылегазоулавливающей установки. Почти 30 лет он даёт возможность работникам в цехе подготовки сырья и шихты дышать свежим воздухом:– Наши операционно–вытяжные системы очищают воздух в цехе от вредных примесей. Я уверен, что когда–нибудь наступит такое время, когда люди на «Надежде» будут работать в белых халатах и нигде не будет ни пылинки. Я искренне этого желаю.Награды, звания, благодарности и почётные грамоты в честь юбилея завода получили более 100 заводчан, но это не главное. Главное, что все, кто работают на «Надежде», готовы каждый день своим трудом подтверждать его звание — флагмана мировой металлургии.

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