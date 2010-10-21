[Индекс номера 154 (11.10.2019)]



Профи

Спецназ

Ремонтник — профессия «вечная»: пока существуют механизмы, они будут нуждаться в ремонте, а значит, его труд всегда остаётся востребованным. Настоящего спеца отличают терпение, мастерство и богатый опыт — уверен Юрий Кузнецов, слесарь–ремонтник технологического оборудования «Норильскремонта» предприятия «Норильскникельремонт».

Уж кто–кто, а Кузнецов знает, о чём говорит: ремонту различных агрегатов он отдал более 30 лет. Сейчас он покидает наш город, но о прошедших здесь годах вспоминает с теплом. Молодой «дембель» Юра Кузнецов приехал в Норильск по оргнабору в далеком 1984–м, а вместе с ним — ещё 72 его сослуживца, бойцы знаменитой отдельной мотострелковой дивизии особого назначения ВВ МВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского. – В армии нам довелось охранять важные государственные объекты, которые и по сей день находятся под грифом «секретно»; обеспечивать порядок на массовых мероприятия, таких как похороны Брежнева, парады, хоккейные и футбольные международные матчи. А потом мы в полном составе «передислоцировались» в Заполярье, — рассказывает Юрий Иванович. — Нам повезло: практически все устроились на «Надежду», в «Норильскгазоочистку» — так и работали молодёжно–комсомольской бригадой, держались друг за дружку. Затем перешли в трест «Норильскреммонтаж», который позже стал «Норильскремонтом» и вошёл в состав «Норильскникельремонта». Сейчас многие уехали: и Гена Петров, и Саня Выборнов... Вот и мне пора собираться, ребята зовут. С 1991 года и до последнего времени Юрий Кузнецов работал на участке № 46 по ремонту технологического оборудования плавильного и сушильного цехов медного завода — одном из важных подразделений «Норильскремонта». Зона ответственности Кузнецова и его коллег — ремонты конвейерного транспорта, сушильных барабанов, кранов разных типов, печей Ванюкова. Число работников — почти 150 человек: электрогазосварщики и слесари–ремонтники. Практически каждый имеет не только высокий разряд по основной профессии, но и владеет смежными специальностями: не зря этих людей называют универсалами. По словам Кирилла Носонова, начальника участка, его ребята могут отремонтировать оборудование любой сложности: – Главное, чтобы была техническая документация. Все наши специалисты умеют читать чертежи, разбираются в документации, характеристиках оборудования. Время сейчас такое, без знаний никуда. Вот в августе мы ремонтировали транспортёр и рудоспуски в дробильном цехе НОФ. Нелегко было, но интересно... Главное, мы видим: наш труд нужен компании, без ремонтников не обойтись. – У нас не заскучаешь, мы каждый раз сталкиваемся с чем-то новым, — вторит Юрий Кузнецов. — Например, в 2014 году на отметке + 12500 м произвели сборку охладителя газов «Квенчер» массой 120 тонн, восстановили усиление площадки обслуживания с монтажом накатных путей и механизмов передвижения. А ведь охладитель — это сложнейшая конструкция: пришлось и документацию изучать, и чертежи к местности привязывать. Работал Кузнецов и с анодными печами. С введением автоматического розлива увеличилась их эффективность, но проще они не стали. Сама печь — это огромный агрегат длиной 14,0 метров, работающий в круглосуточном режиме. Температура в ней — 1500 градусов при плавлении и 1000 при розливе металла. Медеразливочная машина, в свою очередь, представляет собой этакую карусель. Черновую медь разливают в изложницы для получения анодов, которые поступают в цех электролиза меди, при этом сама машина ходит по кругу. Нередко приходилось ремонтировать механизмы съёма анодов, дозирующих ковшей, ревизировать редукторы хода карусели, настраивать ход машины, которая должна работать как часы. – Мне повезло и с наставниками, и с начальством, и с участком. Надеюсь, что, когда мы, ветераны, уйдём, нас заменят такие же любящие свою профессию ребята, потому что без любви в нашем деле нельзя. Механизмы — они как дети: хоть и железные, но чувствуют заботу и отвечают взаимностью. Поэтому всем коллегам на прощание я желаю не только здоровья, но и творческих успехов, — подводит итог Юрий Иванович. В тему

Управляя рисками Основные задачи центра оценки и управления производственными рисками «Норильскникельремонта» — выявление, оценка и контроль рисков в области промышленной и противопожарной безопасности, охраны труда, дорожного движения и экологии, контрольно–профилактическая работа в цехах и подразделениях. Три года назад, в 2016 году, в «Норильскникельремонте» был создан центр оценки и управления производственными рисками. Заместитель начальника центра Евгений Качура рассказал о его работе: – Решением основных задач занимаются не только специалисты нашего центра, но и руководители и сотрудники структурных подразделений общества под нашим патронажем. Мы считаем своей главной целью нулевой травматизм на производстве, а достигнуть таких показателей можно только при условии тесного взаимодействия с каждым сотрудником «Норильскникельремонта». Специалисты центра регулярно организовывают семинары по внедрению стандарта оценки рисков, плановые и внеплановые проверки соблюдения работниками обязанностей по идентификации опасностей. Кроме того, они разрабатывают реестр идентификации опасностей и рисков. Каждый вид работы разбивается на отдельные операции с детализацией до уровня, где чётко прослеживается связь между выполняемой операцией и опасностью. – Посещая рабочие места, каждый из нас общается с коллегами, подробно рассказывает им о методике проведения динамической оценки рисков, о мероприятиях по визуализации имеющихся рисков и проделанной работе, направленной на их снижение или полное устранение, — продолжает Евгений Качура. — Нам очень помогает наглядный материал проекта «Охота на риски», включающий в себя видеоролики и фотографии. По классификации существует четыре уровня рисков: умеренные, значительные, высокие, критические. На каждый вид риска составляется план мероприятий по его устранению и минимизации. В случае если у подразделений «Норильск-никельремонта» недостаточно полномочий и средств для устранения и минимизации рисков, то вопрос передается на вышестоящий уровень. Как показывает практика, работники легко запоминают теоретические данные, а вот на практике дела обстоят несколько иначе. То есть знать — знают, а грамотно воплотить в жизнь по различным причинам не получается. И наша задача — вовремя подсказать, как вести себя в рискованной ситуации на рабочем месте, объяснить, что ни в коем случае нельзя проходить мимо нарушений техники безопасности, а, наоборот, необходимо принять меры, предупреждающие развитие нежелательных последствий. Начни с себя У каждого сотрудника центра есть ежегодные творческие планы по повышению уровня производственной безопасности и охраны труда в подразделениях «Норильскникельремонта». Стоит отметить, что общение с работниками о производственных рисках может проходить не только в рабочей обстановке, но также во время дружеских встреч на базах отдыха, совместных занятий спортом или на выездных экскурсиях. – Как показывает практика, в непринуждённой обстановке более эффективно можно обсудить наболевшие темы, достичь понимания или выработать консенсус в спорных ситуациях, — поясняет Евгений Качура. — Неформальные встречи способствуют повышению уровня осведомлённости работников в вопросах, связанных с оценкой рисков. У человека есть возможность получить исчерпывающую информацию по действующим в «Норильскникельремонте» стандартам. Тем самым у работников формируется правильное отношение к нормативным документам, они, уже имея теоретическую подготовку, под другим углом начинают смотреть на производство, легко определяя все имеющиеся опасности, в итоге могут грамотно управлять идентифицированными рисками. Всё это позволяет повысить безопасность и культуру производства. При этом можно одновременно вовлекать в процесс всех работников «Норильскникельремонта», от рабочего до директора. Если человек на своём рабочем месте умеет видеть, оценивать и управлять рисками, значит, он может безопасно выполнять свои обязанности, что важно для безопасности и сохранения здоровья каждого из нас.

Лариса Стецевич Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Уж кто–кто, а Кузнецов знает, о чём говорит: ремонту различных агрегатов он отдал более 30 лет. Сейчас он покидает наш город, но о прошедших здесь годах вспоминает с теплом. Молодой «дембель» Юра Кузнецов приехал в Норильск по оргнабору в далеком 1984–м, а вместе с ним — ещё 72 его сослуживца, бойцы знаменитой отдельной мотострелковой дивизии особого назначения ВВ МВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского.– В армии нам довелось охранять важные государственные объекты, которые и по сей день находятся под грифом «секретно»; обеспечивать порядок на массовых мероприятия, таких как похороны Брежнева, парады, хоккейные и футбольные международные матчи. А потом мы в полном составе «передислоцировались» в Заполярье, — рассказывает Юрий Иванович. — Нам повезло: практически все устроились на «Надежду», в «Норильскгазоочистку» — так и работали молодёжно–комсомольской бригадой, держались друг за дружку. Затем перешли в трест «Норильскреммонтаж», который позже стал «Норильскремонтом» и вошёл в состав «Норильскникельремонта». Сейчас многие уехали: и Гена Петров, и Саня Выборнов... Вот и мне пора собираться, ребята зовут.С 1991 года и до последнего времени Юрий Кузнецов работал на участке № 46 по ремонту технологического оборудования плавильного и сушильного цехов медного завода — одном из важных подразделений «Норильскремонта». Зона ответственности Кузнецова и его коллег — ремонты конвейерного транспорта, сушильных барабанов, кранов разных типов, печей Ванюкова. Число работников — почти 150 человек: электрогазосварщики и слесари–ремонтники. Практически каждый имеет не только высокий разряд по основной профессии, но и владеет смежными специальностями: не зря этих людей называют универсалами.По словам Кирилла Носонова, начальника участка, его ребята могут отремонтировать оборудование любой сложности:– Главное, чтобы была техническая документация. Все наши специалисты умеют читать чертежи, разбираются в документации, характеристиках оборудования. Время сейчас такое, без знаний никуда. Вот в августе мы ремонтировали транспортёр и рудоспуски в дробильном цехе НОФ. Нелегко было, но интересно... Главное, мы видим: наш труд нужен компании, без ремонтников не обойтись.– У нас не заскучаешь, мы каждый раз сталкиваемся с чем-то новым, — вторит Юрий Кузнецов. — Например, в 2014 году на отметке + 12500 м произвели сборку охладителя газов «Квенчер» массой 120 тонн, восстановили усиление площадки обслуживания с монтажом накатных путей и механизмов передвижения. А ведь охладитель — это сложнейшая конструкция: пришлось и документацию изучать, и чертежи к местности привязывать.Работал Кузнецов и с анодными печами. С введением автоматического розлива увеличилась их эффективность, но проще они не стали. Сама печь — это огромный агрегат длиной 14,0 метров, работающий в круглосуточном режиме. Температура в ней — 1500 градусов при плавлении и 1000 при розливе металла. Медеразливочная машина, в свою очередь, представляет собой этакую карусель. Черновую медь разливают в изложницы для получения анодов, которые поступают в цех электролиза меди, при этом сама машина ходит по кругу. Нередко приходилось ремонтировать механизмы съёма анодов, дозирующих ковшей, ревизировать редукторы хода карусели, настраивать ход машины, которая должна работать как часы.– Мне повезло и с наставниками, и с начальством, и с участком. Надеюсь, что, когда мы, ветераны, уйдём, нас заменят такие же любящие свою профессию ребята, потому что без любви в нашем деле нельзя. Механизмы — они как дети: хоть и железные, но чувствуют заботу и отвечают взаимностью. Поэтому всем коллегам на прощание я желаю не только здоровья, но и творческих успехов, — подводит итог Юрий Иванович.

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