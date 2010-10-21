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Ремонтник — профессия «вечная»: пока существуют механизмы, они будут нуждаться в ремонте, а значит, его труд всегда остаётся востребованным. Настоящего спеца отличают терпение, мастерство и богатый опыт — уверен Юрий Кузнецов, слесарь–ремонтник технологического оборудования «Норильскремонта» предприятия «Норильскникельремонт».
Уж кто–кто, а Кузнецов знает, о чём говорит: ремонту различных агрегатов он отдал более 30 лет. Сейчас он покидает наш город, но о прошедших здесь годах вспоминает с теплом. Молодой «дембель» Юра Кузнецов приехал в Норильск по оргнабору в далеком 1984–м, а вместе с ним — ещё 72 его сослуживца, бойцы знаменитой отдельной мотострелковой дивизии особого назначения ВВ МВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского.
– В армии нам довелось охранять важные государственные объекты, которые и по сей день находятся под грифом «секретно»; обеспечивать порядок на массовых мероприятия, таких как похороны Брежнева, парады, хоккейные и футбольные международные матчи. А потом мы в полном составе «передислоцировались» в Заполярье, — рассказывает Юрий Иванович. — Нам повезло: практически все устроились на «Надежду», в «Норильскгазоочистку» — так и работали молодёжно–комсомольской бригадой, держались друг за дружку. Затем перешли в трест «Норильскреммонтаж», который позже стал «Норильскремонтом» и вошёл в состав «Норильскникельремонта». Сейчас многие уехали: и Гена Петров, и Саня Выборнов... Вот и мне пора собираться, ребята зовут.
С 1991 года и до последнего времени Юрий Кузнецов работал на участке № 46 по ремонту технологического оборудования плавильного и сушильного цехов медного завода — одном из важных подразделений «Норильскремонта». Зона ответственности Кузнецова и его коллег — ремонты конвейерного транспорта, сушильных барабанов, кранов разных типов, печей Ванюкова. Число работников — почти 150 человек: электрогазосварщики и слесари–ремонтники. Практически каждый имеет не только высокий разряд по основной профессии, но и владеет смежными специальностями: не зря этих людей называют универсалами.
По словам Кирилла Носонова, начальника участка, его ребята могут отремонтировать оборудование любой сложности:
– Главное, чтобы была техническая документация. Все наши специалисты умеют читать чертежи, разбираются в документации, характеристиках оборудования. Время сейчас такое, без знаний никуда. Вот в августе мы ремонтировали транспортёр и рудоспуски в дробильном цехе НОФ. Нелегко было, но интересно... Главное, мы видим: наш труд нужен компании, без ремонтников не обойтись.
– У нас не заскучаешь, мы каждый раз сталкиваемся с чем-то новым, — вторит Юрий Кузнецов. — Например, в 2014 году на отметке + 12500 м произвели сборку охладителя газов «Квенчер» массой 120 тонн, восстановили усиление площадки обслуживания с монтажом накатных путей и механизмов передвижения. А ведь охладитель — это сложнейшая конструкция: пришлось и документацию изучать, и чертежи к местности привязывать.
Работал Кузнецов и с анодными печами. С введением автоматического розлива увеличилась их эффективность, но проще они не стали. Сама печь — это огромный агрегат длиной 14,0 метров, работающий в круглосуточном режиме. Температура в ней — 1500 градусов при плавлении и 1000 при розливе металла. Медеразливочная машина, в свою очередь, представляет собой этакую карусель. Черновую медь разливают в изложницы для получения анодов, которые поступают в цех электролиза меди, при этом сама машина ходит по кругу. Нередко приходилось ремонтировать механизмы съёма анодов, дозирующих ковшей, ревизировать редукторы хода карусели, настраивать ход машины, которая должна работать как часы.
– Мне повезло и с наставниками, и с начальством, и с участком. Надеюсь, что, когда мы, ветераны, уйдём, нас заменят такие же любящие свою профессию ребята, потому что без любви в нашем деле нельзя. Механизмы — они как дети: хоть и железные, но чувствуют заботу и отвечают взаимностью. Поэтому всем коллегам на прощание я желаю не только здоровья, но и творческих успехов, — подводит итог Юрий Иванович.
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Управляя рискамиОсновные задачи центра оценки и управления производственными рисками «Норильскникельремонта» — выявление, оценка и контроль рисков в области промышленной и противопожарной безопасности, охраны труда, дорожного движения и экологии, контрольно–профилактическая работа в цехах и подразделениях.Три года назад, в 2016 году, в «Норильскникельремонте» был создан центр оценки и управления производственными рисками. Заместитель начальника центра Евгений Качура рассказал о его работе:– Решением основных задач занимаются не только специалисты нашего центра, но и руководители и сотрудники структурных подразделений общества под нашим патронажем. Мы считаем своей главной целью нулевой травматизм на производстве, а достигнуть таких показателей можно только при условии тесного взаимодействия с каждым сотрудником «Норильскникельремонта».Специалисты центра регулярно организовывают семинары по внедрению стандарта оценки рисков, плановые и внеплановые проверки соблюдения работниками обязанностей по идентификации опасностей. Кроме того, они разрабатывают реестр идентификации опасностей и рисков. Каждый вид работы разбивается на отдельные операции с детализацией до уровня, где чётко прослеживается связь между выполняемой операцией и опасностью.– Посещая рабочие места, каждый из нас общается с коллегами, подробно рассказывает им о методике проведения динамической оценки рисков, о мероприятиях по визуализации имеющихся рисков и проделанной работе, направленной на их снижение или полное устранение, — продолжает Евгений Качура. — Нам очень помогает наглядный материал проекта «Охота на риски», включающий в себя видеоролики и фотографии. По классификации существует четыре уровня рисков: умеренные, значительные, высокие, критические. На каждый вид риска составляется план мероприятий по его устранению и минимизации. В случае если у подразделений «Норильск-никельремонта» недостаточно полномочий и средств для устранения и минимизации рисков, то вопрос передается на вышестоящий уровень.Как показывает практика, работники легко запоминают теоретические данные, а вот на практике дела обстоят несколько иначе. То есть знать — знают, а грамотно воплотить в жизнь по различным причинам не получается. И наша задача — вовремя подсказать, как вести себя в рискованной ситуации на рабочем месте, объяснить, что ни в коем случае нельзя проходить мимо нарушений техники безопасности, а, наоборот, необходимо принять меры, предупреждающие развитие нежелательных последствий.Начни с себяУ каждого сотрудника центра есть ежегодные творческие планы по повышению уровня производственной безопасности и охраны труда в подразделениях «Норильскникельремонта».Стоит отметить, что общение с работниками о производственных рисках может проходить не только в рабочей обстановке, но также во время дружеских встреч на базах отдыха, совместных занятий спортом или на выездных экскурсиях.– Как показывает практика, в непринуждённой обстановке более эффективно можно обсудить наболевшие темы, достичь понимания или выработать консенсус в спорных ситуациях, — поясняет Евгений Качура. — Неформальные встречи способствуют повышению уровня осведомлённости работников в вопросах, связанных с оценкой рисков. У человека есть возможность получить исчерпывающую информацию по действующим в «Норильскникельремонте» стандартам. Тем самым у работников формируется правильное отношение к нормативным документам, они, уже имея теоретическую подготовку, под другим углом начинают смотреть на производство, легко определяя все имеющиеся опасности, в итоге могут грамотно управлять идентифицированными рисками.Всё это позволяет повысить безопасность и культуру производства. При этом можно одновременно вовлекать в процесс всех работников «Норильскникельремонта», от рабочего до директора. Если человек на своём рабочем месте умеет видеть, оценивать и управлять рисками, значит, он может безопасно выполнять свои обязанности, что важно для безопасности и сохранения здоровья каждого из нас.
Лариса СтецевичФото Дениса КОЖЕВНИКОВАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда