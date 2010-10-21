[Индекс номера 154 (11.10.2019)]



Есть повод

Единственный и неповторимый

Каждая десятая тонна никеля в мире выпущена на Надеждинском металлургическом заводе, который накануне отметил свой юбилей. 10 октября 1979 года, 40 лет назад, госкомиссия подписала акт о приёмке в эксплуатацию его первой очереди — гидрометаллургического производства.

• На НМЗ работают 1956 человек: рабочих — 1609, руководителей, специалистов, служащих — 347. • Заводчане не раз побеждали в конкурсе «Лучшее внутриструктурное подразделение в области информационного и социально–бытового обеспечения персонала ЗФ». В этом году лучшим признан участок розлива файнштейна плавильного цеха № 1. • Успех «Надежды» был определён современными производственными решениями и уникальными технологиями. За 40 лет на заводе было внедрено более 100 изобретений. Несмотря на 40–летний юбилей, про «Надежду» и по сей день говорят: это уникальное, молодое, современное производство, так и оставшееся единственным предприятием подобного рода в России. Почему? Об этом мы попросили рассказать Виталия Муравьёва, главного инженера завода. Центральная площадь «Надежды» – Виталий Васильевич, вы согласны с определением «Надежды» как уникального в своём роде предприятия? – Конечно. Заводу всего 40 лет, но сегодня таких не строят, по крайней мере, у нас в стране. Уникальна «Надежда» и своими масштабами. По площади завод сравним с небольшим российским городком. Что же касается возможностей по переработке концентратов и производству никеля в файнштейне, то в состав НМЗ входят два основных производства: гидрометаллургическое и пирометаллургическое, а также производство кислорода. Система автоматизации позволяет дистанционно управлять основными технологическими процессами: и работой обеднительных электропечей, и взвешенной плавкой, и гидрометаллургией. Поэтому завод по–прежнему остаётся высокоэффективным металлургическим производством, не имеющим аналогов в России. У нас применяются лучшие отечественные технологии и целые линии от западных партнёров: в основном финской фирмы «Оутотек Оу». Такой «Надежда» была и сорок лет назад. Тогда, в начале 1980–х годов, здесь оказались сосредоточены лучшие из доступных металлургических технологий и процессов. Время не стоит на месте, и за прошедшие десятилетия переработка концентратов выросла в два раза, производство файнштейна — в три, а производство никеля в файнштейне — в четыре с половиной раза. Поэтому если описать наш завод в трёх словах, то это будут «уникальность», «современность» и «эффективность». Это те киты, на которых стоит «Надежда». – Назовите самые значимые, на ваш взгляд, изменения, которые произошли с заводом за последние год — два. – Прежде всего это увеличение переработки концентрата до 2 млн 400 тысяч тонн в год. Ещё одна важная веха — перевод всего никельсодержащего сырья на НМЗ в связи с закрытием никелевого завода. Реконструкция и запуск в работу блока разделения воздуха № 1 на кислородной станции завода, совершенно нового участка сушки флюсовых материалов в цехе подготовки сырья и шихты, а также капитальный ремонт дымовой трубы № 1 — тоже очень важные для нас события. Директор комбината Борис Колесников с символическим ключом на пуске второй очереди НМЗ. 1981 год – Какой период вы бы назвали самым сложным в истории завода? – Мне кажется, что самым трудным временем для «Надежды» были первые два года её существования: 1981–1982–й — период становления, когда осваивалась технология взвешенной плавки. Хотя люди, пришедшие на завод, были в металлургии далеко не новичками: многие плавильщики, сушильщики, мастера и инженеры– технологи перешли сюда с других переделов комбината, тем не менее запуск второй очереди завода был очень сложным. Отличительная черта металлургического процесса — непрерывность, поэтому ответственные за производство подчас сутками не выходили за проходную. Но уже в 1982 году «Надежда» выполнила госплан по основным показателям: никелю в сульфидном концентрате и файнштейне, анодной меди и сере. – Какие проекты реализуются на НМЗ сегодня? – Мы провели поэтапную реконструкцию и модернизацию производства, технологических линий в плавильных цехах, увеличили мощности пирометаллургического производства с переработкой всего никелевого сырья Заполярного филиала, расширили разливочные поля участка розлива файнштейна. Провели капитальные ремонты обеднительных электропечей № 1 и № 3 в плавильном цехе № 1. А самое главное, пожалуй, в том, что модернизация и реконструкция газоочистного оборудования всех плавильных агрегатов позволила снизить вредное воздействие на окружающую среду. Закладка первых фундаментов корпусов завода. 1973 год – Каковы перспективы развития «Надежды» и её роль в реализации стратегии развития компании? – Мы были и остаёмся ключевым предприятием в сфере развития металлургии в «Норникеле», основным производителем никеля в файнштейне, обеспечивающим переделы сырьём для производства катодного никеля. Это значит, что производственные мощности «Надежды» будут расти пропорционально увеличению добычи руды и дальнейшему развитию обогащения. Нам предстоит реализовать «Серный проект», а также реконструировать пирометаллургическое производство с увеличением производственных мощностей. – Какой вы видите «Надежду» через десять лет? – Как всегда, флагманом российской металлургии, мощным, высокоэффективным предприятием, где применяются лучшие технологии и обеспечен самый высокий уровень автоматизации и IT–процессов. И где каждый работник нацелен на конечный результат. Металл «Надежды» – Что вы пожелаете заводу и его коллективу? – «Надежде» желаю успехов: в производстве и управлении техпроцессом, охране труда и промышленной безопасности, экологической безопасности и сохранности здоровья каждого работника. А всем коллегам желаю счастья и благополучия. Чтобы работа приносила не только материальное вознаграждение, но и моральное удовлетворение. Уверен, вместе у нас всё получится.

Лариса Стецевич Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА и из архива «Заполярной Правды» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Несмотря на 40–летний юбилей, про «Надежду» и по сей день говорят: это уникальное, молодое, современное производство, так и оставшееся единственным предприятием подобного рода в России. Почему? Об этом мы попросили рассказать Виталия Муравьёва, главного инженера завода.– Конечно. Заводу всего 40 лет, но сегодня таких не строят, по крайней мере, у нас в стране. Уникальна «Надежда» и своими масштабами. По площади завод сравним с небольшим российским городком. Что же касается возможностей по переработке концентратов и производству никеля в файнштейне, то в состав НМЗ входят два основных производства: гидрометаллургическое и пирометаллургическое, а также производство кислорода. Система автоматизации позволяет дистанционно управлять основными технологическими процессами: и работой обеднительных электропечей, и взвешенной плавкой, и гидрометаллургией. Поэтому завод по–прежнему остаётся высокоэффективным металлургическим производством, не имеющим аналогов в России. У нас применяются лучшие отечественные технологии и целые линии от западных партнёров: в основном финской фирмы «Оутотек Оу». Такой «Надежда» была и сорок лет назад. Тогда, в начале 1980–х годов, здесь оказались сосредоточены лучшие из доступных металлургических технологий и процессов. Время не стоит на месте, и за прошедшие десятилетия переработка концентратов выросла в два раза, производство файнштейна — в три, а производство никеля в файнштейне — в четыре с половиной раза. Поэтому если описать наш завод в трёх словах, то это будут «уникальность», «современность» и «эффективность». Это те киты, на которых стоит «Надежда».– Прежде всего это увеличение переработки концентрата до 2 млн 400 тысяч тонн в год. Ещё одна важная веха — перевод всего никельсодержащего сырья на НМЗ в связи с закрытием никелевого завода.Реконструкция и запуск в работу блока разделения воздуха № 1 на кислородной станции завода, совершенно нового участка сушки флюсовых материалов в цехе подготовки сырья и шихты, а также капитальный ремонт дымовой трубы № 1 — тоже очень важные для нас события.– Мне кажется, что самым трудным временем для «Надежды» были первые два года её существования: 1981–1982–й — период становления, когда осваивалась технология взвешенной плавки. Хотя люди, пришедшие на завод, были в металлургии далеко не новичками: многие плавильщики, сушильщики, мастера и инженеры– технологи перешли сюда с других переделов комбината, тем не менее запуск второй очереди завода был очень сложным. Отличительная черта металлургического процесса — непрерывность, поэтому ответственные за производство подчас сутками не выходили за проходную. Но уже в 1982 году «Надежда» выполнила госплан по основным показателям: никелю в сульфидном концентрате и файнштейне, анодной меди и сере.– Мы провели поэтапную реконструкцию и модернизацию производства, технологических линий в плавильных цехах, увеличили мощности пирометаллургического производства с переработкой всего никелевого сырья Заполярного филиала, расширили разливочные поля участка розлива файнштейна. Провели капитальные ремонты обеднительных электропечей № 1 и № 3 в плавильном цехе № 1. А самое главное, пожалуй, в том, что модернизация и реконструкция газоочистного оборудования всех плавильных агрегатов позволила снизить вредное воздействие на окружающую среду.– Мы были и остаёмся ключевым предприятием в сфере развития металлургии в «Норникеле», основным производителем никеля в файнштейне, обеспечивающим переделы сырьём для производства катодного никеля. Это значит, что производственные мощности «Надежды» будут расти пропорционально увеличению добычи руды и дальнейшему развитию обогащения. Нам предстоит реализовать «Серный проект», а также реконструировать пирометаллургическое производство с увеличением производственных мощностей.– Как всегда, флагманом российской металлургии, мощным, высокоэффективным предприятием, где применяются лучшие технологии и обеспечен самый высокий уровень автоматизации и IT–процессов. И где каждый работник нацелен на конечный результат.– «Надежде» желаю успехов: в производстве и управлении техпроцессом, охране труда и промышленной безопасности, экологической безопасности и сохранности здоровья каждого работника. А всем коллегам желаю счастья и благополучия. Чтобы работа приносила не только материальное вознаграждение, но и моральное удовлетворение. Уверен, вместе у нас всё получится.

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