[Индекс номера 157 (17.10.2019)]



Актуально

Держать темп!

Если не снижать набранный сейчас темп, с капитальными ремонтами в Норильске проблем не будет. Такой вывод министр промышленности, энергетики и жилищно–коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев сделал в ходе рабочего визита в наш город.

– В этом году процесс идёт значительно лучше, чем в прошлом, — считает Евгений Афанасьев. — Ситуация изменилась благодаря ряду управленческих решений и утверждению антикризисной программы в фонде регионального оператора. Администрация Норильска, в свою очередь, успешно реализует мероприятия, которые позволяют более эффективно контролировать процесс выполнения работ. Всё это дало положительные результаты — уже принят 41 дом, и есть уверенность, что в этом году в Норильске будет отремонтировано больше ста домов. В Центральном районе министр вместе с главой города Ринатом Ахметчиным, его заместителями, представителями подрядных и субподрядных организаций осмотрел дома, где сейчас по программе капремонтов обновлена кровля — на ул. Комсомольской, 30, Лауреатов, 47, и Богдана Хмельницкого, 19, и системы электроснабжения на ул. Лауреатов, 23. Также Евгений Афанасьев ознакомился с тем, как идёт ремонт нулевых циклов зданий, в частности температурная стабилизация грунтов основания домов № 26 и 28 на улице Бауманской в Талнахе. Отметим, что в Норильске с 2011 года работы по укреплению фундаментов ведутся в том числе в рамках четырёхстороннего соглашения, действие которого завершается в 2020 году. Поскольку данный вид работ невозможно проводить за счёт средств фонда капремонтов, норильские депутаты, встречаясь с министром, выразили опасение относительно того, что с завершением срока действия соглашения столь важные ремонты попросту прекратятся. Парламентарии обратились к Евгению Афанасьеву с просьбой оказать содействие в пролонгировании соглашения. – Я абсолютно согласен с тем, что в первую очередь мы должны сохранять существующие жилые дома, а без укрепления фундаментов, которые в Норильске сильнее подвержены разрушению по тем или иным причинам, это невозможно, — отметил министр. — В связи с этим мы уже начали переговоры с профильными федеральными органами власти о том, что действующее соглашение необходимо продлить, обязательно предусмотрев федеральное софинансирование мероприятий. Причём, на мой взгляд, его действие необходимо распространить не только на Норильск, но и на Таймыр, где имеются схожие проблемы. В соглашении должны быть прописаны те виды работ, которые нельзя выполнить за счёт средств фонда капремонтов. Также депутаты обратились к Евгению Афанасьеву с просьбой проанализировать действующие строительные нормы и правила проектирования, строительства и эксплуатации зданий. Норильские парламентарии считают, что СНиПы жизненно необходимо адаптировать под климатические условия Заполярья. Ещё одна проблема, решением которой сегодня занимаются в министерстве, состоит в том, что не все подрядчики хотят работать на Крайнем Севере: – Нами приняты новые параметры предельной стоимости работ на 2020 год. Они интересны для подрядных организаций, и работа по их привлечению продолжается. Сейчас у нас числится более 460 подрядчиков. Это небольшие, но проверенные организации, — пояснил Евгений Афанасьев. Представители городской администрации и депутаты горсовета поблагодарили министерство и фонд капитальных ремонтов за особое внимание к Норильску и выразили надежду на то, что с учётом достигнутого темпа выполнения работ в среднесрочной перспективе состояние жилищного фонда нашего города удастся значительно улучшить. Говоря о средствах фонда капитального ремонта, Евгений Афанасьев отметил, что накопленные средства нужно использовать своевременно. Если необходимо отремонтировать дом, а сумма на его обновление ещё не собрана, её правильнее взять из общего котла. В Красноярском крае насчитывается 16 территорий с профицитом средств, и именно они в данном случае могут стать донорами. Есть и возможность привлечения федеральных средств, но нужно применять инновационные технологии и методы. – При поддержке фонда содействия реформированию ЖКХ на федеральные средства возможно провести мероприятия по улучшению энергоэффективности — в первую очередь по утеплению фасадов. При этом снижение энергопотребления, соответственно, отразится в платёжках жильцов, — сказал Евгений Афанасьев. Но Федерация покроет не все расходы. Получить можно будет пять миллионов рублей, и только после выполнения работ. В Норильске первой ласточкой станет дом № 5 на улице Анисимова. Как пояснили в компании «ЖКС», обслуживающей этот объект, ранее они уже выходили на муниципалитет с тем, чтобы решить проблему обветшавшего фасада: по плану капремонт ещё не скоро, а люди мёрзнут. Администрация города, в свою очередь, обратилась в министерство промышленности, энергетики и жилищно–коммунального хозяйства Красноярского края. Состояние фасада обсуждалось на специальной комиссии, в результате чего было принято положительное решение о включении здания в краткосрочную программу капитального ремонта 2020–2022 годов. Теперь дело за собственниками, которые должны будут на общем собрании жильцов проголосовать за данный вид работ. Продлит срок службы фасада и сэкономит деньги собственникам жилья ремонт и утепление с помощью технологии «Термолэнд». Технология эта дорогостоящая, в Норильске ещё не применялась, но хорошо зарекомендовала себя в других городах, в том числе и северных — например, в Мурманской области. И. о. заместителя главы Норильска по городскому хозяйству Евгений Войник рассказал, что на сегодняшний день комплекс работ по сохранению устойчивости здания в рамках четырёхстороннего соглашения завершён, а предварительное техническое решение в части предстоящего ремонта уже есть: – Представители организации, которая хорошо владеет данной технологией, посетили Норильск и провели замеры. Постараемся, чтобы до конца следующего года фасад этого дома был обновлён, — подчеркнул Евгений Войник. Помимо этого он отметил, что обследование домов и выявление потребности в ремонте и утеплении фасадов продолжится — для того чтобы в рамках региональной программы выполнить как можно больше. Стоит отметить, что норильские депутаты предложили рассмотреть вопрос применения новых технологий и при ремонте металлических кровель норильских домов, поскольку оцинкованный металл из–за воздействия агрессивной окружающей среды становится недолговечным, а это значительно сокращает межремонтные сроки. Руководитель регионального фонда капремонтов Олег Смирнов пообещал проанализировать возможность применения в ремонте мембранных технологий.

Надежда Сидор Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – В этом году процесс идёт значительно лучше, чем в прошлом, — считает Евгений Афанасьев. — Ситуация изменилась благодаря ряду управленческих решений и утверждению антикризисной программы в фонде регионального оператора. Администрация Норильска, в свою очередь, успешно реализует мероприятия, которые позволяют более эффективно контролировать процесс выполнения работ. Всё это дало положительные результаты — уже принят 41 дом, и есть уверенность, что в этом году в Норильске будет отремонтировано больше ста домов.В Центральном районе министр вместе с главой города Ринатом Ахметчиным, его заместителями, представителями подрядных и субподрядных организаций осмотрел дома, где сейчас по программе капремонтов обновлена кровля — на ул. Комсомольской, 30, Лауреатов, 47, и Богдана Хмельницкого, 19, и системы электроснабжения на ул. Лауреатов, 23.Также Евгений Афанасьев ознакомился с тем, как идёт ремонт нулевых циклов зданий, в частности температурная стабилизация грунтов основания домов № 26 и 28 на улице Бауманской в Талнахе. Отметим, что в Норильске с 2011 года работы по укреплению фундаментов ведутся в том числе в рамках четырёхстороннего соглашения, действие которого завершается в 2020 году. Поскольку данный вид работ невозможно проводить за счёт средств фонда капремонтов, норильские депутаты, встречаясь с министром, выразили опасение относительно того, что с завершением срока действия соглашения столь важные ремонты попросту прекратятся. Парламентарии обратились к Евгению Афанасьеву с просьбой оказать содействие в пролонгировании соглашения.– Я абсолютно согласен с тем, что в первую очередь мы должны сохранять существующие жилые дома, а без укрепления фундаментов, которые в Норильске сильнее подвержены разрушению по тем или иным причинам, это невозможно, — отметил министр. — В связи с этим мы уже начали переговоры с профильными федеральными органами власти о том, что действующее соглашение необходимо продлить, обязательно предусмотрев федеральное софинансирование мероприятий. Причём, на мой взгляд, его действие необходимо распространить не только на Норильск, но и на Таймыр, где имеются схожие проблемы. В соглашении должны быть прописаны те виды работ, которые нельзя выполнить за счёт средств фонда капремонтов.Также депутаты обратились к Евгению Афанасьеву с просьбой проанализировать действующие строительные нормы и правила проектирования, строительства и эксплуатации зданий. Норильские парламентарии считают, что СНиПы жизненно необходимо адаптировать под климатические условия Заполярья.Ещё одна проблема, решением которой сегодня занимаются в министерстве, состоит в том, что не все подрядчики хотят работать на Крайнем Севере:– Нами приняты новые параметры предельной стоимости работ на 2020 год. Они интересны для подрядных организаций, и работа по их привлечению продолжается. Сейчас у нас числится более 460 подрядчиков. Это небольшие, но проверенные организации, — пояснил Евгений Афанасьев.Представители городской администрации и депутаты горсовета поблагодарили министерство и фонд капитальных ремонтов за особое внимание к Норильску и выразили надежду на то, что с учётом достигнутого темпа выполнения работ в среднесрочной перспективе состояние жилищного фонда нашего города удастся значительно улучшить.Говоря о средствах фонда капитального ремонта, Евгений Афанасьев отметил, что накопленные средства нужно использовать своевременно. Если необходимо отремонтировать дом, а сумма на его обновление ещё не собрана, её правильнее взять из общего котла.В Красноярском крае насчитывается 16 территорий с профицитом средств, и именно они в данном случае могут стать донорами. Есть и возможность привлечения федеральных средств, но нужно применять инновационные технологии и методы.– При поддержке фонда содействия реформированию ЖКХ на федеральные средства возможно провести мероприятия по улучшению энергоэффективности — в первую очередь по утеплению фасадов. При этом снижение энергопотребления, соответственно, отразится в платёжках жильцов, — сказал Евгений Афанасьев.Но Федерация покроет не все расходы. Получить можно будет пять миллионов рублей, и только после выполнения работ. В Норильске первой ласточкой станет дом № 5 на улице Анисимова. Как пояснили в компании «ЖКС», обслуживающей этот объект, ранее они уже выходили на муниципалитет с тем, чтобы решить проблему обветшавшего фасада: по плану капремонт ещё не скоро, а люди мёрзнут. Администрация города, в свою очередь, обратилась в министерство промышленности, энергетики и жилищно–коммунального хозяйства Красноярского края. Состояние фасада обсуждалось на специальной комиссии, в результате чего было принято положительное решение о включении здания в краткосрочную программу капитального ремонта 2020–2022 годов. Теперь дело за собственниками, которые должны будут на общем собрании жильцов проголосовать за данный вид работ.Продлит срок службы фасада и сэкономит деньги собственникам жилья ремонт и утепление с помощью технологии «Термолэнд». Технология эта дорогостоящая, в Норильске ещё не применялась, но хорошо зарекомендовала себя в других городах, в том числе и северных — например, в Мурманской области.И. о. заместителя главы Норильска по городскому хозяйству Евгений Войник рассказал, что на сегодняшний день комплекс работ по сохранению устойчивости здания в рамках четырёхстороннего соглашения завершён, а предварительное техническое решение в части предстоящего ремонта уже есть:– Представители организации, которая хорошо владеет данной технологией, посетили Норильск и провели замеры. Постараемся, чтобы до конца следующего года фасад этого дома был обновлён, — подчеркнул Евгений Войник.Помимо этого он отметил, что обследование домов и выявление потребности в ремонте и утеплении фасадов продолжится — для того чтобы в рамках региональной программы выполнить как можно больше.Стоит отметить, что норильские депутаты предложили рассмотреть вопрос применения новых технологий и при ремонте металлических кровель норильских домов, поскольку оцинкованный металл из–за воздействия агрессивной окружающей среды становится недолговечным, а это значительно сокращает межремонтные сроки. Руководитель регионального фонда капремонтов Олег Смирнов пообещал проанализировать возможность применения в ремонте мембранных технологий.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















