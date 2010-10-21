[Индекс номера 157 (17.10.2019)]

 Благоустройство 
Тепло и светло

Монтаж трёх тёплых остановок в Центральном районе, Талнахе и Кайеркане завершится до конца этой недели.
Для остановок использованы антивандальные стёкла
О необходимости установки в городе отапливаемых павильонов на остановках говорят давно. Изучив опыт других городов, норильчане, закупая павильоны, сразу предусмотрели ряд нюансов. Например, двери оснастили автоматическим механизмом открывания.
Общая стоимость тёплых остановок составляет 6,2 миллиона рублей. Их устанавливают на Ленинском проспекте, 33, возле ул. Спортивной, 4, и ул. Победы, 9. Сейчас работы практически завершены, подрядчики выполняют пусконаладку. Внутри новые павильоны будут оснащены нагревателями, тепловой завесой, лавочками с подогревом, стендом для объявлений, светодиодной подсветкой и цифровыми видеокамерами, запись с которых будет в онлайн–режиме передаваться в единую дежурную диспетчерскую службу. Снаружи уже установлены урны. Для остановок использованы антивандальные стёкла, которые способны выдержать серьёзные нагрузки.
Как рассказал начальник сметно–договорного отдела «Норильскавтодора» Александр Изотов, по результатам зимней эксплуатации тёплых павильонов, а также с учётом отзывов горожан будет приниматься решение о приобретении дополнительных остановочных пунктов.
Представитель подрядчика Александр Шали сообщил, что проблем с монтажом остановок нет, павильоны практически готовы, осталось только подключить электричество и запустить их в эксплуатацию. На них будет распространяться пятилетний гарантийный срок, в течение которого недостатки, возникающие в процессе эксплуатации, будут устраняться за счёт подрядчика.

Наталья Черкашина
Фото Натальи ЧЕРКАШИНОЙ
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