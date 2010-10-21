[Индекс номера 157 (17.10.2019)]



Проекты

До пяти и старше

В Норильске появятся два фронт-офиса «Норникеля» и может быть восстановлено кафе на месте знаменитого в прошлом «От двух до пяти».

«Красноярские столбы» до... ...и после Вперёд в прошлое Проект реконструкции магазина с кафетерием «Раздолье» (Ленинский пр., 30) был рассмотрен на градостроительном совете Норильска. Как пояснил представитель заказчика — компании «Мозаика плюс» — Михаил Волгин, это уже пятый или шестой проект кафе. По замыслу авторов, на первом этаже здания разместят магазин, на втором появится заведение общепита. По словам Михаила Волгина, проектировщики ориентируются на восстановление старого кафе «От двух до пяти» с его интересной архитектурой, ставшей в своё время символом Норильска. Строительство, по оценке экспертов, займёт не меньше двух лет. Но назвать дату начала реконструкции сложно: всё зависит от инвестиций. – Планируется построить здание, равное по высоте соседним жилым домам, на существующем ростверке (под кирпичной пристройкой), создав симметрию со зданием на Ленинском пр., 40, и закрыв периметр Театральной площади. Другой вариант — возвести новый ростверк, если обследование несущих конструкций покажет, что в результате растепления произошла деградация грунта. Сегодня часть здания, где расположен кафетерий, отделена от соседних жилых домов деформационными швами, но они связаны через нулевой этаж. За ростверками обоих домов надо следить, так что этот проект позволяет улучшить эксплуатацию и уже имеющихся зданий, и вновь возводимого, — отметил Михаил Волгин. Глава Норильска Ринат Ахметчин обратил внимание на высотную линейку будущего здания, его архитектурную стилистику и колористику, которые должны совпадать с общим решением площади: – Хорошо, что проект предполагает витражные окна: посетителям будет открываться прекрасный вид. Я бы обратил внимание ещё на рекламные телебаннеры наверху здания, которые и освещают площадь, и смотрятся эффектно. К тому же они будут симметричны экранам, размещённым на противоположном здании. В свою очередь заместитель главы города Андрей Малков заметил, что для кафе важно сделать мощную вытяжку — жители соседних домов не должны чувствовать кухонные запахи. Напомним, до 1990–х годов в этом здании находилось детское кафе, открывшееся в сентябре 1966 года. Своё название — «От двух до пяти» — оно получило от одноименной книги Корнея Чуковского. В июле 1975 года кафе закрылось на год, чтобы открыться в новом виде. Норильские художественно–производственные мастерские разработали интерьер, в котором дерево заменили керамикой. В «От двух до пяти» установили мягкую мебель, на первом этаже посетителей встречали сова Соня и белка Машенька. В 1999 году из детского кафе сделали супермаркет. Центр для удобства Ещё один проект, представленный на градсовете, уже воплощается в жизнь. В здании ресторана «Красноярские столбы» (Ленинский пр., 41) появится фронт–офис общего центра обслуживания «Норникеля». Подразделение центра появится и в Талнахе, по адресу ул. Горняков, 12, где сейчас идёт капремонт здания. Центр обслуживания будет предоставлять сотрудникам компании необходимый комплекс услуг. Здесь, как в МФЦ, можно будет взять необходимую справку, сдать проездные документы, решить кадровые вопросы — словом, всё, что сегодня люди вынуждены получать в нескольких точках, говорит руководитель дирекции по непромышленному строительству ЗФ «Норникеля» Павел Непутин. Здание на Ленинском пр., 41, было сдано в эксплуатацию в 1963–м, сегодня на трёх его этажах ведётся ремонт, который перепрофилирует помещение из точки общепита в деловой офис. По словам Павла Непутина, при капремонте не будет затронута ни одна несущая стена, не меняется ни конструктив помещений, ни планировка. Компоновка здания позволит разместить до 60 сотрудников офиса. Сейчас выполнены демонтажные работы, установлены новые витражные окна, заменена кровля, ведутся фасадные работы. На аналогичной стадии и работы в трёхэтажном талнахском здании бывшего кафе «Красные Камни», позже — детского клуба «Остров Сокровищ». Оно расположено практически вплотную к проезжей части. Облицовочная часть вентилируемого фасада здания сыграет защитно–декоративную роль, она монтируется на небольшом расстоянии от стены. Воздушная прослойка между стеной и устанавливаемыми фасадными панелями обеспечивает дополнительную теплоизоляцию помещения. Поскольку объект находится в зоне жилой застройки, сейчас требуется изменить вид разрешённого использования земельного участка на зону делового, общественного и коммерческого назначения, а также вид разрешённого использования здания на офисное. Публичные слушания по этому вопросу назначены на 25 октября. Сдать офисы планируется в первом квартале будущего года, на второй–третий намечено благоустройство прилегающих территорий: – Мы разработаем проект совместно с администрацией. В Талнахе, например, планируется обустроить небольшую парковку, поскольку здание стоит близко к проезжей части, — заключил Павел Непутин. В свою очередь, руководитель талнахского территориального управления — замглавы по району Талнах Михаил Шевченко отметил, что появление центра обслуживания и парковки завершит благоустройство бывшего пустыря в этом районе. Поспособствовала тому и окраска близлежащих домов.

Татьяна Зачупейко Фото из архива и презентации ГС www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Проект реконструкции магазина с кафетерием «Раздолье» (Ленинский пр., 30) был рассмотрен на градостроительном совете Норильска. Как пояснил представитель заказчика — компании «Мозаика плюс» — Михаил Волгин, это уже пятый или шестой проект кафе. По замыслу авторов, на первом этаже здания разместят магазин, на втором появится заведение общепита. По словам Михаила Волгина, проектировщики ориентируются на восстановление старого кафе «От двух до пяти» с его интересной архитектурой, ставшей в своё время символом Норильска. Строительство, по оценке экспертов, займёт не меньше двух лет. Но назвать дату начала реконструкции сложно: всё зависит от инвестиций.– Планируется построить здание, равное по высоте соседним жилым домам, на существующем ростверке (под кирпичной пристройкой), создав симметрию со зданием на Ленинском пр., 40, и закрыв периметр Театральной площади. Другой вариант — возвести новый ростверк, если обследование несущих конструкций покажет, что в результате растепления произошла деградация грунта. Сегодня часть здания, где расположен кафетерий, отделена от соседних жилых домов деформационными швами, но они связаны через нулевой этаж. За ростверками обоих домов надо следить, так что этот проект позволяет улучшить эксплуатацию и уже имеющихся зданий, и вновь возводимого, — отметил Михаил Волгин.Глава Норильска Ринат Ахметчин обратил внимание на высотную линейку будущего здания, его архитектурную стилистику и колористику, которые должны совпадать с общим решением площади:– Хорошо, что проект предполагает витражные окна: посетителям будет открываться прекрасный вид. Я бы обратил внимание ещё на рекламные телебаннеры наверху здания, которые и освещают площадь, и смотрятся эффектно.К тому же они будут симметричны экранам, размещённым на противоположном здании.В свою очередь заместитель главы города Андрей Малков заметил, что для кафе важно сделать мощную вытяжку — жители соседних домов не должны чувствовать кухонные запахи.Напомним, до 1990–х годов в этом здании находилось детское кафе, открывшееся в сентябре 1966 года. Своё название — «От двух до пяти» — оно получило от одноименной книги Корнея Чуковского. В июле 1975 года кафе закрылось на год, чтобы открыться в новом виде. Норильские художественно–производственные мастерские разработали интерьер, в котором дерево заменили керамикой. В «От двух до пяти» установили мягкую мебель, на первом этаже посетителей встречали сова Соня и белка Машенька. В 1999 году из детского кафе сделали супермаркет.Ещё один проект, представленный на градсовете, уже воплощается в жизнь. В здании ресторана «Красноярские столбы» (Ленинский пр., 41) появится фронт–офис общего центра обслуживания «Норникеля». Подразделение центра появится и в Талнахе, по адресу ул. Горняков, 12, где сейчас идёт капремонт здания.Центр обслуживания будет предоставлять сотрудникам компании необходимый комплекс услуг. Здесь, как в МФЦ, можно будет взять необходимую справку, сдать проездные документы, решить кадровые вопросы — словом, всё, что сегодня люди вынуждены получать в нескольких точках, говорит руководитель дирекции по непромышленному строительству ЗФ «Норникеля» Павел Непутин.Здание на Ленинском пр., 41, было сдано в эксплуатацию в 1963–м, сегодня на трёх его этажах ведётся ремонт, который перепрофилирует помещение из точки общепита в деловой офис.По словам Павла Непутина, при капремонте не будет затронута ни одна несущая стена, не меняется ни конструктив помещений, ни планировка. Компоновка здания позволит разместить до 60 сотрудников офиса. Сейчас выполнены демонтажные работы, установлены новые витражные окна, заменена кровля, ведутся фасадные работы. На аналогичной стадии и работы в трёхэтажном талнахском здании бывшего кафе «Красные Камни», позже — детского клуба «Остров Сокровищ». Оно расположено практически вплотную к проезжей части. Облицовочная часть вентилируемого фасада здания сыграет защитно–декоративную роль, она монтируется на небольшом расстоянии от стены. Воздушная прослойка между стеной и устанавливаемыми фасадными панелями обеспечивает дополнительную теплоизоляцию помещения. Поскольку объект находится в зоне жилой застройки, сейчас требуется изменить вид разрешённого использования земельного участка на зону делового, общественного и коммерческого назначения, а также вид разрешённого использования здания на офисное. Публичные слушания по этому вопросу назначены на 25 октября.Сдать офисы планируется в первом квартале будущего года, на второй–третий намечено благоустройство прилегающих территорий:– Мы разработаем проект совместно с администрацией. В Талнахе, например, планируется обустроить небольшую парковку, поскольку здание стоит близко к проезжей части, — заключил Павел Непутин.В свою очередь, руководитель талнахского территориального управления — замглавы по району Талнах Михаил Шевченко отметил, что появление центра обслуживания и парковки завершит благоустройство бывшего пустыря в этом районе. Поспособствовала тому и окраска близлежащих домов.

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