[Индекс номера 157 (17.10.2019)]



Прямая линия

Рабочие моменты

В редакции «Заполярной Правды» прошла прямая линия. На вопросы горожан ответил помощник прокурора Норильска Денис Белкин.

Прямые линии в редакции «Заполярной Правды» проводятся регулярно – Обязан ли работодатель предоставлять работнику оплачиваемый учебный отпуск? Вправе ли работодатель отказать в предоставлении отпуска по причине того, что в организации подобная практика не предусмотрена? – Предоставление такого рода отпусков работникам, получающим определённую форму образования (высшее или аспирантура) впервые, предусмотрено Трудовым кодексом РФ. Локальные нормы, принятые у конкретного работодателя, не могут противоречить ему. Так что у работодателя нет права ссылаться на то, что в его организации подобной нормы нет. – Вправе ли работодатель возложить на сотрудника выполнение обязанностей по вакантной ставке? Как это оформляется? – Да, вправе, но с согласия работника. Это оформляется приказом работодателя о совмещении, с которым работник должен ознакомиться. Он вправе отказаться от совмещения в одностороннем порядке в тот момент, когда это перестало его устраивать по тем или иным причинам. Об этом он должен уведомить работодателя заявлением, и в течение трёх дней с этого момента исполнение обязанностей по вакантной ставке должно быть прекращено. – Правомерно ли расторжение трудового договора на основании письменного заявления работника об увольнении по собственному желанию до истечения срока предупреждения? – Работник, увольняющийся по собственному желанию, должен предупредить работодателя об этом не позднее чем за две недели до желаемого момента увольнения, и это время он должен отработать. Но ТК РФ предусматривает, что по соглашению сторон — работника и работодателя — этот срок может быть сокращён, и расторжение трудового договора может быть произведено до истечения двухнедельного срока. – На какие гарантии и компенсации может рассчитывать работник при увольнении с предприятия в связи с сокращением штата? – В соответствии с требованиями ТК РФ при расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или штата работников организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачётом выходного пособия). В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. – Какие вакансии, когда и сколько раз работодатель обязан предложить работнику при увольнении в связи с сокращением? – Увольнение работника в связи с сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учётом состояния его здоровья. Работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности, в том числе вакансии, носящие временный характер (до подбора кандидатуры, на период декретного отпуска основного работника и т. д.). При решении вопроса о переводе на другую работу необходимо также учитывать реальную возможность человека выполнять предлагаемую ему работу с учётом его образования, квалификации и опыта. – Хотя вакансия имелась, мне было отказано в трудоустройстве без объяснения причин. Несостоявшийся работодатель заявил, что не обязан мне ничего объяснять. Законно ли это? – Действующее законодательство запрещает дискриминацию при приёме на работу по любому признаку. ТК РФ устанавливает, что претендент на вакансию вправе обратиться к работодателю с письменной просьбой разъяснить причины отказа. В течение семи дней тот должен такое разъяснение предоставить. – Мне 15 лет, и я уже могу устроиться на работу. Нужно ли спрашивать разрешение у родителей? – Несовершеннолетние (за исключением случаев эмансипации — когда человек признаётся полностью граждански дееспособным до достижения 18 лет, что случается, например, при вступлении в брак в возрасте от 16 лет) должны получить согласие на трудоустройство у родителей или законных представителей. В тему Немало вопросов вызывает процедура увольнения в тех или иных случаях. Один из поступивших в «ЗП» вопросов касался правомерности увольнения при работе по срочному трудовому договору в момент нахождения на больничном по истечении срока трудового договора. По словам Дениса Белкина, в общем порядке в этот период запрещено расторжение договора по инициативе работодателя, но истечения срока трудового договора это не касается. Так что в описанном примере человека можно уволить, даже если он находится на больничном. Один из вопросов касался правомерности увольнения при работе по срочному трудовому договору Нередко норильчане жалуются на отсутствие обособленного норильского подразделения трудовой инспекции. Несколько инспекторов отправляют все заявления в Красноярск. Прокуратура отмечает, что законодательством не установлен норматив по числу трудовых инспекторов на территории или требование об обязательном наличии обособленного подразделения. «Думаю, можно обращаться с ходатайствами в трудовую инспекцию региона либо в правительство края с заявлением о том, что при имеющейся штатной численности и количестве жителей инспекторы не могут эффективно выполнять свои функции в Норильске. Также граждане могут просить об открытии здесь полноценного подразделения. Будет ли просьба удовлетворена, зависит от решения соответствующих структур, потому как — повторюсь — предписаний на этот счёт закон не содержит», — заключил помощник прокурора. Законодательством не установлен норматив по числу трудовых инспекторов на территории На следующей неделе мы опубликуем вторую часть ответов на вопросы норильчан. Денис Белкин пояснит, какие расходы на ребёнка в детском саду или в школе должны оплачивать родители; является ли переселение граждан из аварийного жилья способом улучшения жилищных условий; сколько можно проживать в квартире без регистрации; а также осветит другие важные для горожан темы. Является ли переселение из аварийного жилья улучшением жилищных условий? Узнаем в следующей части прямой линии

Татьяна Зачупейко Фото Михаила Туаева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Предоставление такого рода отпусков работникам, получающим определённую форму образования (высшее или аспирантура) впервые, предусмотрено Трудовым кодексом РФ. Локальные нормы, принятые у конкретного работодателя, не могут противоречить ему. Так что у работодателя нет права ссылаться на то, что в его организации подобной нормы нет.– Да, вправе, но с согласия работника. Это оформляется приказом работодателя о совмещении, с которым работник должен ознакомиться. Он вправе отказаться от совмещения в одностороннем порядке в тот момент, когда это перестало его устраивать по тем или иным причинам. Об этом он должен уведомить работодателя заявлением, и в течение трёх дней с этого момента исполнение обязанностей по вакантной ставке должно быть прекращено.– Работник, увольняющийся по собственному желанию, должен предупредить работодателя об этом не позднее чем за две недели до желаемого момента увольнения, и это время он должен отработать. Но ТК РФ предусматривает, что по соглашению сторон — работника и работодателя — этот срок может быть сокращён, и расторжение трудового договора может быть произведено до истечения двухнедельного срока.– В соответствии с требованиями ТК РФ при расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или штата работников организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачётом выходного пособия). В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.– Увольнение работника в связи с сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учётом состояния его здоровья. Работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности, в том числе вакансии, носящие временный характер (до подбора кандидатуры, на период декретного отпуска основного работника и т. д.). При решении вопроса о переводе на другую работу необходимо также учитывать реальную возможность человека выполнять предлагаемую ему работу с учётом его образования, квалификации и опыта.– Действующее законодательство запрещает дискриминацию при приёме на работу по любому признаку. ТК РФ устанавливает, что претендент на вакансию вправе обратиться к работодателю с письменной просьбой разъяснить причины отказа. В течение семи дней тот должен такое разъяснение предоставить.– Несовершеннолетние (за исключением случаев эмансипации — когда человек признаётся полностью граждански дееспособным до достижения 18 лет, что случается, например, при вступлении в брак в возрасте от 16 лет) должны получить согласие на трудоустройство у родителей или законных представителей.

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