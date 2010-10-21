В редакции «Заполярной Правды» прошла прямая линия. На вопросы горожан ответил помощник прокурора Норильска Денис Белкин.
|Прямые линии в редакции «Заполярной Правды» проводятся регулярно
– Обязан ли работодатель предоставлять работнику оплачиваемый учебный отпуск? Вправе ли работодатель отказать в предоставлении отпуска по причине того, что в организации подобная практика не предусмотрена?
– Предоставление такого рода отпусков работникам, получающим определённую форму образования (высшее или аспирантура) впервые, предусмотрено Трудовым кодексом РФ. Локальные нормы, принятые у конкретного работодателя, не могут противоречить ему. Так что у работодателя нет права ссылаться на то, что в его организации подобной нормы нет.
– Вправе ли работодатель возложить на сотрудника выполнение обязанностей по вакантной ставке? Как это оформляется?
– Да, вправе, но с согласия работника. Это оформляется приказом работодателя о совмещении, с которым работник должен ознакомиться. Он вправе отказаться от совмещения в одностороннем порядке в тот момент, когда это перестало его устраивать по тем или иным причинам. Об этом он должен уведомить работодателя заявлением, и в течение трёх дней с этого момента исполнение обязанностей по вакантной ставке должно быть прекращено.
– Правомерно ли расторжение трудового договора на основании письменного заявления работника об увольнении по собственному желанию до истечения срока предупреждения?
– Работник, увольняющийся по собственному желанию, должен предупредить работодателя об этом не позднее чем за две недели до желаемого момента увольнения, и это время он должен отработать. Но ТК РФ предусматривает, что по соглашению сторон — работника и работодателя — этот срок может быть сокращён, и расторжение трудового договора может быть произведено до истечения двухнедельного срока.
– На какие гарантии и компенсации может рассчитывать работник при увольнении с предприятия в связи с сокращением штата?
– В соответствии с требованиями ТК РФ при расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или штата работников организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачётом выходного пособия). В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.
– Какие вакансии, когда и сколько раз работодатель обязан предложить работнику при увольнении в связи с сокращением?
– Увольнение работника в связи с сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учётом состояния его здоровья. Работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности, в том числе вакансии, носящие временный характер (до подбора кандидатуры, на период декретного отпуска основного работника и т. д.). При решении вопроса о переводе на другую работу необходимо также учитывать реальную возможность человека выполнять предлагаемую ему работу с учётом его образования, квалификации и опыта.
– Хотя вакансия имелась, мне было отказано в трудоустройстве без объяснения причин. Несостоявшийся работодатель заявил, что не обязан мне ничего объяснять. Законно ли это?
– Действующее законодательство запрещает дискриминацию при приёме на работу по любому признаку. ТК РФ устанавливает, что претендент на вакансию вправе обратиться к работодателю с письменной просьбой разъяснить причины отказа. В течение семи дней тот должен такое разъяснение предоставить.
– Мне 15 лет, и я уже могу устроиться на работу. Нужно ли спрашивать разрешение у родителей?
– Несовершеннолетние (за исключением случаев эмансипации — когда человек признаётся полностью граждански дееспособным до достижения 18 лет, что случается, например, при вступлении в брак в возрасте от 16 лет) должны получить согласие на трудоустройство у родителей или законных представителей.
В темуНемало вопросов вызывает процедура увольнения в тех или иных случаях. Один из поступивших в «ЗП» вопросов касался правомерности увольнения при работе по срочному трудовому договору в момент нахождения на больничном по истечении срока трудового договора. По словам Дениса Белкина, в общем порядке в этот период запрещено расторжение договора по инициативе работодателя, но истечения срока трудового договора это не касается. Так что в описанном примере человека можно уволить, даже если он находится на больничном.
Нередко норильчане жалуются на отсутствие обособленного норильского подразделения трудовой инспекции. Несколько инспекторов отправляют все заявления в Красноярск. Прокуратура отмечает, что законодательством не установлен норматив по числу трудовых инспекторов на территории или требование об обязательном наличии обособленного подразделения. «Думаю, можно обращаться с ходатайствами в трудовую инспекцию региона либо в правительство края с заявлением о том, что при имеющейся штатной численности и количестве жителей инспекторы не могут эффективно выполнять свои функции в Норильске. Также граждане могут просить об открытии здесь полноценного подразделения. Будет ли просьба удовлетворена, зависит от решения соответствующих структур, потому как — повторюсь — предписаний на этот счёт закон не содержит», — заключил помощник прокурора.
|Один из вопросов касался правомерности увольнения при работе по срочному трудовому договору
На следующей неделе мы опубликуем вторую часть ответов на вопросы норильчан. Денис Белкин пояснит, какие расходы на ребёнка в детском саду или в школе должны оплачивать родители; является ли переселение граждан из аварийного жилья способом улучшения жилищных условий; сколько можно проживать в квартире без регистрации; а также осветит другие важные для горожан темы.
|Законодательством не установлен норматив по числу трудовых инспекторов на территории
|Является ли переселение из аварийного жилья улучшением жилищных условий? Узнаем в следующей части прямой линии
Татьяна ЗачупейкоФото Михаила Туаеваwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда