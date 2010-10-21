[Индекс номера 157 (17.10.2019)]



Время местное

Соседи по детству

В проект «Время местное» мы приглашаем норильчан, чьи истории неразрывно связаны с нашим городом. Наша сегодняшняя гостья — Любовь Анатольевна Музыченко, живущая в Норильске 71 год.

С родителями и братом. 1953 год – Мой отец — Анатолий Викторович — был комсоргом, взял членские взносы в долг, чтобы сводить девчонок в кино... За это он был сослан в Норильлаг в 1939 году. Мама — Елизавета Сергеевна — приехала в Норильск в 1946–м к своей тётке. К тому времени отец своё уже отсидел и работал в шахте, недалеко от Нулевого пикета. Я родилась в 1948 году. Когда в шахте участились аварии, мама попросила отца найти другую работу. Он выучился на машиниста паровоза и устроился в локомотивное депо. Жили мы рядом с ВЭС–2 в балке № 465(1). Любовь Анатольевна Музыченко Дрова для печки и стружку для набивки подушек брали на зоне, в столярке. Мама давала мне длинный и широкий мешок, который называли «матрасовкой», и я шла с ним к заключённым. Родители говорили, что они политические и бояться их не надо. А мы ничего и никого не боялись, да и некогда было размышлять, с малолетства по хозяйству помогали: убирали снег, нянчились с грудничками, ходили за водой к колонке, стирали (кстати, чтобы бельё было белоснежным, добавляли в воду... золу). Охранник без проблем пропускал меня за ворота. Приду в столярку — там жарко, мужики с меня пальто снимут, посадят за длинный стол, руки отогреют своим дыханием: хоть и недалеко идти – наш балок от зоны был третьим – всё равно успевала замёрзнуть. Набьют мне карманы печеньем, карамельками, в руки дадут маленькое сморщенное яблочко. Охранник заглянет: «Когда уже выйдешь?», а заключённые неспеша дрова складывают, чтобы подольше со мной пообщаться: у всех были дети, по которым они скучали. «Дочка, ты и завтра приходи», — скажут и заполнят мешок лишь наполовину. Донесут его до ворот, а там уже соседские мальчишки поджидают — усадят меня сверху и везут по снегу. У дома кричат: «Тёть Лиз, принимай свою козявку!». Помогут дрова в хату занести. Мать мальчишек чем–нибудь угостит. Очень дружно тогда жили: чужих детей не было, все свои. На зону я ходила до 1959 года. Заключёнными была сделана и моя единственная игрушка — тряпичная куколка. В маленьком деревянном магазинчике недалеко от дома продавали мясо, хлеб, сахар, конфеты. Кашу не ели – крупы не было. На всю жизнь запомнила длиннющие толстые макароны — жёлтые, типа сегодняшних яичных, их перед приготовлением приходилось разламывать. Любила я сушёную картошку: её замачивали в воде на ночь, отжимали от воды и жарили. Сушёными были также лук, морковка, свёкла. Основные продукты, муку например, получали по талонам. Папе давали рабочую карточку на всех членов семьи — нас у родителей к концу 1950–х уже трое было, мама не работала. Молоко продавалось в замороженном виде, в кругах: положишь его в тазик, накроешь чистой тряпочкой и ждёшь, когда разморозится. Я, пока мама не видела, сверху сливки слизывала. Мамин брат на фоне балка. 1957 год Самое яркое детское воспоминание — Новый год. Отец возил меня на утренники в локомотивное депо, кинотеатр «Луч» и в клуб шахтёров на Нулевом пикете. Я всегда была Снежинкой — костюм мама шила из марли. (2) Утром 31 декабря мы просыпались от запаха хвои, потому что папа ночью ставил в ведро с песком живую ёлку, купленную у Дома пионеров или универмага «Талнах»(3). На работе отцу давали три шикарных новогодних подарка. В бумажном пакете лежали: мандаринка, яблоко, грецкие орехи, фундук, шоколадные конфеты и печенье. Мы их не съедали, а обматывали нитками и вешали на ёлку. Паровоз, машинистом которого был отец В 1959 году наша семья переехала на улицу Завенягина, 13, в «квартал вечного лета»(4). Чтобы получить новое жильё, родители «отрабатывали часы» — выносили строительный мусор, красили окна и двери. И до 1967 года мы впятером жили в однокомнатной квартире — родители смогли «наработать» лишь на такую жилплощадь. После восьмого класса мне пришлось искать работу. Хотела пойти учеником кассира или продавца – на магазине висело объявление о наборе, – но мне отказали. Зато взяли учеником токаря в ремонтный цех локомотивного депо. Я ведь в школе посещала уроки труда не только для девочек, где занималась кройкой и шитьём, но и для мальчиков, а у них было токарное дело. И какие я только детали не вытачивала на станке «Удмуртик», очень мне это было интересно! Но из–за проблем со здоровьем долго токарем не проработала. За свою жизнь я сменила несколько мест работы, квартир, дважды была замужем... Неизменными остались любовь к городу, в котором я родилась, и желание в нём жить. Да и как уедешь: родители здесь похоронены, брат, муж... Незачем уезжать. В балке. Встреча нового, 1955 года В деталях Норильск. 1957 год 1 Жили мы в районе ВЭС–2, в балке № 465... ВЭС–2 — вторая временная электростанция Норильска. Рядом с ней стихийно возникал самострой. По воспоминаниям очевидцев, деревянные балки стояли вплотную друг к другу: в некоторых двери были не только на улицу, но и к соседям, их завешивали холстом. Под потолком — небольшое окно. Освещала длинную узкую комнату керосиновая лампа — жили в потёмках. Топили дровяные печи. Зимой балки частенько заносило снегом. И по утрам жильцы вылезали в окно и поочерёдно откапывали свои и соседние балки. 2 Костюм Снежинки мама шила мне из марли... Уже готовое платье пропитывали специальным раствором, каким обрабатывали Дедов Морозов и Снегурочек из папье–маше, чтобы предотвратить возгорание. Раствор этот норильчане брали в «пожарке». Ещё костюм опускали в воду с крахмалом и, достав, тут же наносили блеск «Белый снег», который продавался в магазине. Чтобы блёстки лучше прилипали, влажную ткань проглаживали. Платье выходило жёстким и блестящим, а юбка была похожей на балетную пачку. Корону вырезали из картона, обклеивали марлей и наносили на неё крошку из разбитых ёлочных игрушек. 3 Ёлку папа покупал рядом с универмагом «Талнах»... Первоначально открывшийся в 1952 году магазин был просто «Универмагом». Старые норильчане хорошо помнят вышитый значок «ЦУМ» на халатиках продавщиц. В правом крыле продавали канцелярию, электротовары, швейные изделия, подарки, в центральном зале — ткани, а в левом крыле располагался первый «Детский мир». В 1960 году универмаг стал магазином № 16. А в 1963 году в честь нового спутника Норильска универмаг стал «Талнахом». 4 В 1959 году мы переехали на улицу Завенягина, в «квартал вечного лета»... Пять замкнутых дворов на улице Завенягина на планах архитекторов назывались «квартал № 29». А «кварталом вечного лета» он стал потому, что в планах было накрыть дворы–колодцы прозрачными куполами. Сохранять тепло внутри дворов и ограждать их от внешнего мира должны были арки с воротами, а через проходные подъезды жильцы могли попасть из одного крытого двора в другой, не выходя на улицу. Под куполами предусматривались спортплощадки и газоны, а на первых этажах домов — магазины, парикмахерские, столовые, детские сады, обувные мастерские, углехранилища — в общем, всё для нужд населения. Но стеклянные купола так и остались в воображении архитекторов. А вот замкнутый контур дворов действительно играет роль ветро– и снегозащитного барьера, как и предполагалось. По мнению специалистов, скорость ветра здесь снижается в среднем на 60 процентов.

Надежда Сидор Фото из архива Любови Музыченко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Мой отец — Анатолий Викторович — был комсоргом, взял членские взносы в долг, чтобы сводить девчонок в кино... За это он был сослан в Норильлаг в 1939 году. Мама — Елизавета Сергеевна — приехала в Норильск в 1946–м к своей тётке. К тому времени отец своё уже отсидел и работал в шахте, недалеко от Нулевого пикета. Я родилась в 1948 году. Когда в шахте участились аварии, мама попросила отца найти другую работу. Он выучился на машиниста паровоза и устроился в локомотивное депо. Жили мы рядом с ВЭС–2 в балке № 465().Дрова для печки и стружку для набивки подушек брали на зоне, в столярке. Мама давала мне длинный и широкий мешок, который называли «матрасовкой», и я шла с ним к заключённым. Родители говорили, что они политические и бояться их не надо. А мы ничего и никого не боялись, да и некогда было размышлять, с малолетства по хозяйству помогали: убирали снег, нянчились с грудничками, ходили за водой к колонке, стирали (кстати, чтобы бельё было белоснежным, добавляли в воду... золу). Охранник без проблем пропускал меня за ворота. Приду в столярку — там жарко, мужики с меня пальто снимут, посадят за длинный стол, руки отогреют своим дыханием: хоть и недалеко идти – наш балок от зоны был третьим – всё равно успевала замёрзнуть. Набьют мне карманы печеньем, карамельками, в руки дадут маленькое сморщенное яблочко. Охранник заглянет: «Когда уже выйдешь?», а заключённые неспеша дрова складывают, чтобы подольше со мной пообщаться: у всех были дети, по которым они скучали. «Дочка, ты и завтра приходи», — скажут и заполнят мешок лишь наполовину. Донесут его до ворот, а там уже соседские мальчишки поджидают — усадят меня сверху и везут по снегу. У дома кричат: «Тёть Лиз, принимай свою козявку!». Помогут дрова в хату занести. Мать мальчишек чем–нибудь угостит. Очень дружно тогда жили: чужих детей не было, все свои. На зону я ходила до 1959 года. Заключёнными была сделана и моя единственная игрушка — тряпичная куколка.В маленьком деревянном магазинчике недалеко от дома продавали мясо, хлеб, сахар, конфеты. Кашу не ели – крупы не было. На всю жизнь запомнила длиннющие толстые макароны — жёлтые, типа сегодняшних яичных, их перед приготовлением приходилось разламывать. Любила я сушёную картошку: её замачивали в воде на ночь, отжимали от воды и жарили. Сушёными были также лук, морковка, свёкла. Основные продукты, муку например, получали по талонам. Папе давали рабочую карточку на всех членов семьи — нас у родителей к концу 1950–х уже трое было, мама не работала. Молоко продавалось в замороженном виде, в кругах: положишь его в тазик, накроешь чистой тряпочкой и ждёшь, когда разморозится. Я, пока мама не видела, сверху сливки слизывала.Самое яркое детское воспоминание — Новый год. Отец возил меня на утренники в локомотивное депо, кинотеатр «Луч» и в клуб шахтёров на Нулевом пикете. Я всегда была Снежинкой — костюм мама шила из марли. () Утром 31 декабря мы просыпались от запаха хвои, потому что папа ночью ставил в ведро с песком живую ёлку, купленную у Дома пионеров или универмага «Талнах»(). На работе отцу давали три шикарных новогодних подарка. В бумажном пакете лежали: мандаринка, яблоко, грецкие орехи, фундук, шоколадные конфеты и печенье. Мы их не съедали, а обматывали нитками и вешали на ёлку.В 1959 году наша семья переехала на улицу Завенягина, 13, в «квартал вечного лета»(). Чтобы получить новое жильё, родители «отрабатывали часы» — выносили строительный мусор, красили окна и двери. И до 1967 года мы впятером жили в однокомнатной квартире — родители смогли «наработать» лишь на такую жилплощадь. После восьмого класса мне пришлось искать работу. Хотела пойти учеником кассира или продавца – на магазине висело объявление о наборе, – но мне отказали. Зато взяли учеником токаря в ремонтный цех локомотивного депо. Я ведь в школе посещала уроки труда не только для девочек, где занималась кройкой и шитьём, но и для мальчиков, а у них было токарное дело. И какие я только детали не вытачивала на станке «Удмуртик», очень мне это было интересно! Но из–за проблем со здоровьем долго токарем не проработала. За свою жизнь я сменила несколько мест работы, квартир, дважды была замужем... Неизменными остались любовь к городу, в котором я родилась, и желание в нём жить. Да и как уедешь: родители здесь похоронены, брат, муж... Незачем уезжать.

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