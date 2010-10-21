[Индекс номера 157 (17.10.2019)]



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Хотим здесь рожать!

Год назад, 20 октября, в Норильске начал работать уникальный перинатальный центр, самый северный в мире.

Накануне первого дня рождения центра мы провели здесь несколько часов вместе с медиками, мамочками и новорождёнными крохами. С порога сразу понимаешь: попали в особенное, благословенное место. Сопровождавшая нас главная акушерка Оксана Юнина считает, что здесь даже пахнет нежностью... Конечно, сразу начинаешь сравнивать всё увиденное со старым родильным домом на ул. Богдана Хмельницкого, 18, в котором полвека появлялись на белый свет норильчане. У персонала, особенно ветеранов, ностальгия по тому родному месту, где прошла большая часть жизни. Но в новый центр, строительство которого шло так непросто, уже вложено столько труда и души, — вспомнить хотя бы, как год назад всей командой ударно отмывали помещения от пыли и краски. И первые волнения быстро сменились стойким ощущением — лучше места для родов и выхаживания малюток и не придумать. Ура! Человек родился! В операционной, как на космическом корабле. Новейшее оборудование и талантливые руки акушеров творят чудеса Теперь уже все ощутили, как же это важно, что перинатальный центр объединён тёплым переходом с другими службами горбольницы, частью которой он стал. Вскоре после открытия сюда перевели и отделение ухода за новорождёнными второго этапа выхаживания. А раньше так много переживаний было связано с оперативной перевозкой крох из роддома в детскую больницу. Без сомнения, трудные времена в становлении центра позади, и жизнь набирает полные обороты в этом пятиэтажном бело–голубом здании с техэтажом, которое специалисты с восторгом называют космическим учреждением, потому что здесь самое современное оборудование для родовспоможения. Напомним, что первый малыш родился в центре 20 октября 2018 года. С тех пор успешно приняли 2214 родов, из них 174 — преждевременных, всех крошек с любовью выходили. Статистики подсказали, что двоен родилось аж 33, а вот тройни ещё впереди. Годовой счёт между мальчиками и девочками 1110:1104. Рожают в нашем центре и мамочки из Снежногорска, Дудинки и далёких таймырских посёлков. Все услуги и процедуры бесплатны и для женщин из бывших союзных республик. В день нашего посещения до обеда родились три девочки и мальчик, трое — путём кесарева сечения. Инкубатор для выхаживания новорождённых. Старшая медсестра отделения Алла Алексеева с подопечным малышом, который весит всего 1.300 граммов По сияющим просторам нового центра, а он по площади вдвое больше старого роддома, нас сопровождали ветераны — и. о. заместителя главного врача Надежда Иванова и главная акушерка Оксана Юнина. В акушерском отделении, где женщины находятся в комфортабельных палатах максимум на двоих родильниц, наши гиды с удовольствием показали и функциональную кровать для мамы, и кроватку с подогревом для малыша, и ванночку для купания, и индивидуальную душевую, заметив, что у многих и дома таких роскошеств не предвидится. Дорогостоящее оборудование — из Италии, симпатичная и удобная мебель — отечественная. В одной из таких палат новоиспечённая мамочка — дизайнер Лидия Бабич — разрешила полюбоваться своим первенцем Кристиной, которой один день от роду. Лидии, как и её соседке — воспитателю детсада Таисии Араньязовой, родившей третьего сынка, вынуждены были сделать кесарево сечение. Говорят, что на всю жизнь запомнят имя принимавшего роды замечательного врача Натальи Косенко. Женщинам здесь спокойно и уютно, главное — персонал очень отзывчивый. И понравилось настолько, что Таисия собирается вскоре вернуться и за дочкой... «Здравствуй, доченька!» У Лидии Бабич с первенцем Кристиной, как и у других мамочек с детками, есть все условия для счастливого общения И. о. заведующей отделением анестезиологии и реанимации Анастасия Николаева проводила в чудо–палату, где после кесарева сечения отдыхали четыре родильницы. Скоро они увидят своих малюток, заботу о которых пока взяли на себя медицинские «мамочки». По словам врачей, октябрь всегда весьма насыщенный месяц — норильчанки любят рожать в начале осени. Только в сентябре пополнение на 186 малышей. А недавно родился настоящий богатырь весом 4960 граммов, причём мама справилась самостоятельно. Порадовались мы и встрече с известной акушеркой Татьяной Гетмановой, она 30 лет принимает норильчат. Строгая Татьяна немногословна: ей очень нравится в их новом доме, особенно удобно работать в большом родзале. Возраст женщин, которые уже родили в новом центре, — от 15 до 45 лет. А 37–летняя Татьяна Бельтюкова из Дудинки впервые собирается стать мамой к новому году. Уплетая сочное яблоко, нахваливает вкусную и полезную пищу. К слову сказать, особо мобильные люди здесь — это раздатчицы питания, они по пять раз на день возят из кухни горбольницы еду для женщин. А со стен светлого перехода им улыбаются герои фотовыставки Александра Харитонова, которую перевезли из старого роддома. Радуют глаз и пастели художника Юрия Афонова. Добрым традициям вдохновлять мамочек искусством здесь верны. И часовню Святых Петра и Февронии, небесных покровителей семьи и брака, обустроили, и торжественная выписка в новом помещении стала ещё праздничнее. Главная акушерка Оксана Юнина: «В этой палате маме с малышом будет спокойно и уютно! Такому комфорту можно позавидовать и порадоваться». В палате интенсивной терапии в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей замирает сердце — старшая медсестра отделения Алла Алексеева знакомит с тремя крохами, которые находятся под постоянным наблюдением опытного медперсонала. В инкубаторе для выхаживания новорождённых — пупсик весом 1300. Монитор показывает — сердцебиение в норме, спасительный аппарат Боброва подаёт малышу кислород. Это чудо–условия, которые обязательно помогут ребёночку развиваться, пока он не будет готов к выписке. Алла показывает и крошечный памперс с детскую ладошку, и вспоминает своего самого первого подопечного, который весил всего 585 граммов. В акушерское отделение патологии беременных, если есть необходимость, госпитализируют будущих мам от 22-й недели до срока родов. В ожидании сейчас и Татьяна Трисатович, фельдшер детской поликлиники — она ждёт второго сыночка. Старшего родила десять лет назад в любимом старом роддоме, о котором остались самые добрые воспоминания. Но в новом центре, признаётся, ей находиться всё же намного приятнее. Общительная Татьяна делится: – Здесь женщины окружены такой заботой и красотой, удобствами, что диву даёшься, к тому же всё популярно разъясняют по акушерским вопросам. Я буквально обалдела, когда увидела в палате персональный холодильник и телевизор. Похоже, приехала не ребёночка сохранять, а на курорт. И очень радуют виды тундры из окна. Я всё сняла на мобильный и разместила в интернете. Сейчас подруги пишут в соцсетях — хотим здесь рожать!

Ирина Даниленко Фото Дениса Кожевникова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Накануне первого дня рождения центра мы провели здесь несколько часов вместе с медиками, мамочками и новорождёнными крохами. С порога сразу понимаешь: попали в особенное, благословенное место. Сопровождавшая нас главная акушерка Оксана Юнина считает, что здесь даже пахнет нежностью... Конечно, сразу начинаешь сравнивать всё увиденное со старым родильным домом на ул. Богдана Хмельницкого, 18, в котором полвека появлялись на белый свет норильчане. У персонала, особенно ветеранов, ностальгия по тому родному месту, где прошла большая часть жизни. Но в новый центр, строительство которого шло так непросто, уже вложено столько труда и души, — вспомнить хотя бы, как год назад всей командой ударно отмывали помещения от пыли и краски. И первые волнения быстро сменились стойким ощущением — лучше места для родов и выхаживания малюток и не придумать.Теперь уже все ощутили, как же это важно, что перинатальный центр объединён тёплым переходом с другими службами горбольницы, частью которой он стал. Вскоре после открытия сюда перевели и отделение ухода за новорождёнными второго этапа выхаживания. А раньше так много переживаний было связано с оперативной перевозкой крох из роддома в детскую больницу. Без сомнения, трудные времена в становлении центра позади, и жизнь набирает полные обороты в этом пятиэтажном бело–голубом здании с техэтажом, которое специалисты с восторгом называют космическим учреждением, потому что здесь самое современное оборудование для родовспоможения.Напомним, что первый малыш родился в центре 20 октября 2018 года. С тех пор успешно приняли 2214 родов, из них 174 — преждевременных, всех крошек с любовью выходили. Статистики подсказали, что двоен родилось аж 33, а вот тройни ещё впереди. Годовой счёт между мальчиками и девочками 1110:1104. Рожают в нашем центре и мамочки из Снежногорска, Дудинки и далёких таймырских посёлков. Все услуги и процедуры бесплатны и для женщин из бывших союзных республик. В день нашего посещения до обеда родились три девочки и мальчик, трое — путём кесарева сечения.По сияющим просторам нового центра, а он по площади вдвое больше старого роддома, нас сопровождали ветераны — и. о. заместителя главного врача Надежда Иванова и главная акушерка Оксана Юнина. В акушерском отделении, где женщины находятся в комфортабельных палатах максимум на двоих родильниц, наши гиды с удовольствием показали и функциональную кровать для мамы, и кроватку с подогревом для малыша, и ванночку для купания, и индивидуальную душевую, заметив, что у многих и дома таких роскошеств не предвидится. Дорогостоящее оборудование — из Италии, симпатичная и удобная мебель — отечественная. В одной из таких палат новоиспечённая мамочка — дизайнер Лидия Бабич — разрешила полюбоваться своим первенцем Кристиной, которой один день от роду. Лидии, как и её соседке — воспитателю детсада Таисии Араньязовой, родившей третьего сынка, вынуждены были сделать кесарево сечение. Говорят, что на всю жизнь запомнят имя принимавшего роды замечательного врача НатальиКосенко. Женщинам здесь спокойно и уютно, главное — персонал очень отзывчивый. И понравилось настолько, что Таисия собирается вскоре вернуться и за дочкой...И. о. заведующей отделением анестезиологии и реанимации Анастасия Николаева проводила в чудо–палату, где после кесарева сечения отдыхали четыре родильницы. Скоро они увидят своих малюток, заботу о которых пока взяли на себя медицинские «мамочки». По словам врачей, октябрь всегда весьма насыщенный месяц — норильчанки любят рожать в начале осени. Только в сентябре пополнение на 186 малышей. А недавно родился настоящий богатырь весом 4960 граммов, причём мама справилась самостоятельно. Порадовались мы и встрече с известной акушеркой Татьяной Гетмановой, она 30 лет принимает норильчат. Строгая Татьяна немногословна: ей очень нравится в их новом доме, особенно удобно работать в большом родзале.Возраст женщин, которые уже родили в новом центре, — от 15 до 45 лет. А 37–летняя Татьяна Бельтюкова из Дудинки впервые собирается стать мамой к новому году. Уплетая сочное яблоко, нахваливает вкусную и полезную пищу. К слову сказать, особо мобильные люди здесь — это раздатчицы питания, они по пять раз на день возят из кухни горбольницы еду для женщин. А со стен светлого перехода им улыбаются герои фотовыставки Александра Харитонова, которую перевезли из старого роддома. Радуют глаз и пастели художника Юрия Афонова. Добрым традициям вдохновлять мамочек искусством здесь верны. И часовню Святых Петра и Февронии, небесных покровителей семьи и брака, обустроили, и торжественная выписка в новом помещении стала ещё праздничнее.В палате интенсивной терапии в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей замирает сердце — старшая медсестра отделения Алла Алексеева знакомит с тремя крохами, которые находятся под постоянным наблюдением опытного медперсонала. В инкубаторе для выхаживания новорождённых — пупсик весом 1300. Монитор показывает — сердцебиение в норме, спасительный аппарат Боброва подаёт малышу кислород. Это чудо–условия, которые обязательно помогут ребёночку развиваться, пока он не будет готов к выписке. Алла показывает и крошечный памперс с детскую ладошку, и вспоминает своего самого первого подопечного, который весил всего 585 граммов.В акушерское отделение патологии беременных, если есть необходимость, госпитализируют будущих мам от 22-й недели до срока родов. В ожидании сейчас и Татьяна Трисатович, фельдшер детской поликлиники — она ждёт второго сыночка. Старшего родила десять лет назад в любимом старом роддоме, о котором остались самые добрые воспоминания. Но в новом центре, признаётся, ей находиться всё же намного приятнее. Общительная Татьяна делится:– Здесь женщины окружены такой заботой и красотой, удобствами, что диву даёшься, к тому же всё популярно разъясняют по акушерским вопросам. Я буквально обалдела, когда увидела в палате персональный холодильник и телевизор. Похоже, приехала не ребёночка сохранять, а на курорт. И очень радуют виды тундры из окна. Я всё сняла на мобильный и разместила в интернете. Сейчас подруги пишут в соцсетях — хотим здесь рожать!

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