[Индекс номера 157 (17.10.2019)]



Вопрос недели

Что облегчает жизнь родителям?

Возможности центра окрыляют. От таких мелочей, как благоустроенные персональные гардеробы, до оборудованных по последнему слову родзалов и палат.



Евгения Шенделова, молодая бабушка четырёхлетнего Святополка: – Наличие бабушек. Многие молодые мамы и папы боятся признаться себе (но больше — окружающим), что они смертельно устали. Ведь ребёнок — это не только счастье. Это круглосуточная работа. И именно бабушки и дедушки дают родителям выдохнуть. Чем старше ребёнок, тем больше времени он может провести вне отчего дома. Родители успевают отдохнуть. Это идёт на пользу не только мамам и папам. Отдохнувшие родители — это счастье для всех. А если бабушка берёт на себя ещё и уроки, ей цены нет.

Олеся Алексеенко, мама троих детей: – Хорошо, когда заботу о детях можно разделить с бабушками и дедушками. Кроме того, в помощь родителям придумано много всяких приспособлений: шезлонги, люльки, электро-качельки, манежи, подвесные музыкальные игрушки и т.д. Они способны отвлечь малыша, пока маме нужно сделать домашние дела. Очень полезны радио– и видеоняни. В последние годы в социальных сетях и популярном мессенджере появилось немало групп по интересам. И здесь родители объединяются, делятся опытом, важной информацией: от номера телефона аварийки до расписания приёма педиатров, — организовывают выгодные совместные закупки, ищут детям сопровождающих в отпуск, обмениваются ненужными вещами и даже местами в саду.

Олеся Диденко, молодой педагог–психолог: – Мне кажется, сегодня помочь родителям могут различные современные технологии, интернет, где можно найти различные статьи по воспитанию детей. Сейчас издаётся много методической литературы, дидактических материалов. К тому же в большинстве населённых пунктов, в том числе и в Норильске, открываются различные детские центры, где работают педагоги и психологи. Главное, на мой взгляд, не увлекаться помощью извне, а всё–таки полагаться на собственную интуицию и любовь к своему ребёнку. Помнить, что каждый ребёнок — индивидуальность, и даже в младенчестве он уже личность со своим характером, потребностями и запросами. Родителям прежде всего необходимо учиться слышать своё дитя и уметь правильно реагировать. Все его капризы — это сигнал взрослым о том, что ему плохо. Поэтому, я считаю, что главная задача родителей — не облегчить свою жизнь, а сделать своего ребёнка счастливым.

Светлана Полунина, мама девочки–подростка: – На мой взгляд, родительство облегчать не нужно — это же не боль. Но чтобы чувствовать себя комфортно в роли мамы или папы, надо прежде всего понять, что ребёнок — это самостоятельная личность, у которой свои предпочтения, чувства и мысли. Не надо из него лепить, как из пластилина, собственное подобие. Быт современных родителей, безусловно, облегчён всякими изобретениями и гаджетами, но, пока вы не самодостаточны, это всё не поможет. Заботиться о ребёнке нужно, но делать его центром вселенной – неправильно. Важно научиться делегировать ему какие–то домашние дела — с современными приспособлениями это довольно легко. Кроме того, необходимо прививать детям ответственность за их действия и поступки. Очень помогают в воспитании домашние животные — маленькому человеку крайне важно почувствовать себя хоть немного взрослым и тоже о ком–то заботиться. И самое главное — любите своего ребёнка, дружите с ним, доверяйте ему, старайтесь проводить вместе свободное время. И тогда родительство будет в радость.

Елена, начинающая бабушка: – Современным родителям жизнь облегчает в первую очередь технический прогресс и постоянное обновление рынка средств ухода за детьми. Памперсы и трусики, всевозможные соски–пустышки–бутылочки–поильники, специальные зубо-прорезыватели и гели, которые снимают болезненность дёсен, радионяни и всевозможные развивающие игрушки и комплексы, лёгкие и манёвренные коляски и многое другое. Я уж не говорю про стиральные машины, которые теперь есть даже в самой захудалой избе. Ну, и не забываем про бабушек и дедушек. Говорит эксперт Надежда Иванова, и. о. заместителя главного врача по акушерству и гинекологии межрайонной городской больницы № 1. – Акушером–гинекологом я работаю уже четверть века, а 1 ноября будет 15 лет с тех пор, как приступила к работе в Норильском родильном доме. Дело своё очень люблю, считаю счастливым и наиважнейшим для людей. Знаю, что в Норильске ходили не самые оптимистичные разговоры во время сложного и весьма затянувшегося по разным причинам периода строительства перинатального центра, и мы переживали — что там ждёт впереди? Но перспективы и возможности, в которых мы убедились после переезда, поверьте, окрыляют. От таких, казалось бы, мелочей, как благоустроенные персональные гардеробы для каждого отделения на первом этаже, до превосходных, оборудованных по последнему слову родзалов и палат. Бывает, что кто–то чем–то недоволен, например, после трудных родов у некоторых женщин остаётся неприятный осадок. Но чаще говорят искреннее спасибо, загляните хотя бы в группу «Мамочки» в соцсетях. Мировое сообщество акушеров-гинекологов волнует вопрос, связанный с увеличением количества операций кесарева сечения. В Норильске таких операций — 40 процентов. Но это тенденция по всей стране, в Европе, а в Китае вообще до 80 процентов женщин проходят через эту операцию. Мы постоянно получаем приказы из Минздрава о необходимости снизить этот процент. Самая главная наша проблема — дефицит врачей. Сейчас у нас около 320 сотрудников. Штат укомплектован акушерами–гинекологами всего на 60 процентов, а детскими и взрослыми анестезиологами–реаниматологами — на 40 процентов. За минувший год новые специалисты не приехали, а некоторые врачи перебрались в крупные города, где более комфортные условия для проживания. А вот укомплектованность средним медперсоналом — стопроцентная. И в зарплате люди не потеряли, а с 1 октября ждут новые оклады. Мы рады, что с нами по–прежнему такие зубры родовспоможения, как акушер–гинеколог Светлана Куликова, другие замечательные ветераны. С Татьяной Владимировной Ласточкиной сотрудничаем по линии центра «Милосердие» по президентскому гранту в помощь мамочкам, у которых родились недоношенные дети. А заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Наталья Николаевна Свешникова, на хрупкие плечи которой лёг весь груз переезда и становления, сейчас в отпуске, чему мы очень рады, она заслужила самый лучший отдых. Признаюсь, как бы сейчас ни было хорошо и интересно работать, мы скучаем по строму зданию роддома. Наши старшие акушерки и сестры-хозяйки там часто бывают, идёт списание непригодного к использованию оборудования и мебели. Кому будет принадлежать это здание, пока решается, но нам бы очень хотелось, чтобы новые хозяева его любили и помнили о его столь важной для Норильска истории. Рады, что в новом году к нам переедут наши аисты, которые теперь будут встречать у входа в перинатальный центр.

Фото Дениса Кожевникова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Наличие бабушек. Многие молодые мамы и папы боятся признаться себе (но больше — окружающим), что они смертельно устали. Ведь ребёнок — это не только счастье. Это круглосуточная работа. И именно бабушки и дедушки дают родителям выдохнуть. Чем старше ребёнок, тем больше времени он может провести вне отчего дома. Родители успевают отдохнуть. Это идёт на пользу не только мамам и папам. Отдохнувшие родители — это счастье для всех. А если бабушка берёт на себя ещё и уроки, ей цены нет.– Хорошо, когда заботу о детях можно разделить с бабушками и дедушками. Кроме того, в помощь родителям придумано много всяких приспособлений: шезлонги, люльки, электро-качельки, манежи, подвесные музыкальные игрушки и т.д. Они способны отвлечь малыша, пока маме нужно сделать домашние дела. Очень полезны радио– и видеоняни. В последние годы в социальных сетях и популярном мессенджере появилось немало групп по интересам. И здесь родители объединяются, делятся опытом, важной информацией: от номера телефона аварийки до расписания приёма педиатров, — организовывают выгодные совместные закупки, ищут детям сопровождающих в отпуск, обмениваются ненужными вещами и даже местами в саду.– Мне кажется, сегодня помочь родителям могут различные современные технологии, интернет, где можно найти различные статьи по воспитанию детей. Сейчас издаётся много методической литературы, дидактических материалов. К тому же в большинстве населённых пунктов, в том числе и в Норильске, открываются различные детские центры, где работают педагоги и психологи. Главное, на мой взгляд, не увлекаться помощью извне, а всё–таки полагаться на собственную интуицию и любовь к своему ребёнку. Помнить, что каждый ребёнок — индивидуальность, и даже в младенчестве он уже личность со своим характером, потребностями и запросами. Родителям прежде всего необходимо учиться слышать своё дитя и уметь правильно реагировать. Все его капризы — это сигнал взрослым о том, что ему плохо. Поэтому, я считаю, что главная задача родителей — не облегчить свою жизнь, а сделать своего ребёнка счастливым.– На мой взгляд, родительство облегчать не нужно — это же не боль. Но чтобы чувствовать себя комфортно в роли мамы или папы, надо прежде всего понять, что ребёнок — это самостоятельная личность, у которой свои предпочтения, чувства и мысли. Не надо из него лепить, как из пластилина, собственное подобие. Быт современных родителей, безусловно, облегчён всякими изобретениями и гаджетами, но, пока вы не самодостаточны, это всё не поможет. Заботиться о ребёнке нужно, но делать его центром вселенной – неправильно. Важно научиться делегировать ему какие–то домашние дела — с современными приспособлениями это довольно легко. Кроме того, необходимо прививать детям ответственность за их действия и поступки. Очень помогают в воспитании домашние животные — маленькому человеку крайне важно почувствовать себя хоть немного взрослым и тоже о ком–то заботиться. И самое главное — любите своего ребёнка, дружите с ним, доверяйте ему, старайтесь проводить вместе свободное время. И тогда родительство будет в радость.– Современным родителям жизнь облегчает в первую очередь технический прогресс и постоянное обновление рынка средств ухода за детьми. Памперсы и трусики, всевозможные соски–пустышки–бутылочки–поильники, специальные зубо-прорезыватели и гели, которые снимают болезненность дёсен, радионяни и всевозможные развивающие игрушки и комплексы, лёгкие и манёвренные коляски и многое другое. Я уж не говорю про стиральные машины, которые теперь есть даже в самой захудалой избе. Ну, и не забываем про бабушек и дедушек.

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