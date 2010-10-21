[Индекс номера 158 (18.10.2019)]

 Проекты 
Полпути пройдено

На строительной площадке физкультурно–оздоровительного комплекса завершаются работы по закрытию теплового контура. Срок сдачи ФОК остаётся прежним — август 2020 года.
Объект возводится на въезде в Центральный район в районе дома № 6а по улице 50 лет Октября на средства «Норникеля». Компания выделила на это более 1,7 млрд рублей. Новое спортсооружение станет основной тренировочной базой мини–футбольного клуба «Норильский никель», выступающего в Суперлиге. Помимо игр профессиональных клубов в нём будут проводиться и любительские состязания, в том числе по баскетболу, волейболу и бадминтону, а также спартакиады филиалов и РОКС компании, тренировки детско–юношеских команд. Там появятся три зала для фитнеса, кардиозал и зал для силовых занятий, конференц–зал, судейские комнаты и кафе.
По словам начальника отдела строительного контроля дирекции по непромышленному строительству Заполярного филиала «Норникеля» Николая Землянского, самым сложным оказалось обустройство нулевого цикла: свайные основания пришлось устанавливать на уже существующие. Над этой задачей строители бились с августа 2018 года по март 2019–го. Сейчас на объекте закрывают тепловой контур — монтируют стеновые сэндвич–панели, чтобы создать нужный температурный режим для дальнейшей работы по инженерным сетям и внутренней отделке. К ним приступят уже в декабре. На площадке трудятся 151 рабочий и 14 итээровцев, строительство ведётся круглосуточно силами промышленной строительно–монтажной компании — генерального подрядчика, имеющего большой опыт работы в условиях Крайнего Севера.
– Зима и весна внесли небольшие коррективы в наши планы: было много снега, что мешало процессу, поэтому внутри графика кое–что изменилось. Но срок сдачи физкультурно–оздоровительного комплекса не отдалился. Нами уже пройдена половина пути, и основные трудности остались позади, — сообщил Николай Землянский.
Примечательно, что трёх-этажный спортивный комплекс общей площадью более 10 600 кв. м планируется оснастить самой современной лечебной аппаратурой для восстановления спортсменов, а также приборами допинг–контроля, что позволит принимать на нём и международные соревнования. Трибуны арены смогут вместить примерно 1200 человек на посадочных местах, а в дни важных игр ещё дополнительное количество болельщиков на балконах. Немаловажно и то, что ФОК будет доступен для маломобильных групп населения: здание оборудуют специальными подъёмниками и лифтами.

Михаил Туаев
Фото Владимира Макушкина
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