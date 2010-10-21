Благоустройство Талнаха ведётся опережающими темпами
Председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Карасёв вместе с парламентариями от Талнаха Владимиром Бондарем, Надеждой Оробинской, Татьяной Скорик и Еленой Тумановой обсудили с начальником территориального управления Михаилом Шевченко дальнейшие планы благоустройства рудной столицы. Он, в свою очередь, напомнил о проведённых за последние два года мероприятиях.
На въезде в Талнах обустроена зона отдыха с игровыми комплексами, фигурами северного оленя и белого медведя. Неподалёку, на ул. Кравца, 10, на средства «Норникеля» возводится пятиэтажный дом для специалистов компании. В районе храма Святой Троицы высадили берёзовую аллею из 60 деревьев. В следующем году здесь планируют установить малые архитектурные формы. Заметно преобразился и пятый микрорайон: оборудованы газоны вдоль дорог, бывшие пустыри превращаются в места отдыха и зелёные зоны. К примеру, в районе первых домов на ул. Энтузиастов установили детский игровой комплекс, а в следующем году планируют оборудовать место отдыха. На пустыре около школы № 33 появился сквер. Полностью завершено благоустройство в районе улиц Маслова и Бауманской: здесь разместили игровой комплекс для детей разных возрастов, установили фонари, урны и скамьи, разбили газоны. Работы выполнены в рамках проекта «Городская среда».
Дмитрий Карасёв отметил, что руководитель Талнахского территориального управления наладил диалог с управляющими компаниями, предпринимателями и предприятиями «Норникеля», расположенными в районе, благодаря чему Талнах стал образцово–показательным районом Норильска.
Михаил Шевченко сообщил, что в 2020 году планирует уделить особое внимание ямочному ремонту въездов во дворы, а также обновлению монумента на площади Победы — его намерены облицевать гранитом. Парламентарии отметили, что надо рассмотреть возможность восстановления фасадов домов в районе площади Горняков, где обустроена зона отдыха. Как пояснила депутат и гендиректор УК «СеверныйБыт» Надежда Оробинская, рассматривается вариант финансирования этих работ за счёт средств регионального фонда капремонтов. По информации пресс–службы НГСДФото Светланы ПОЛУНИНОЙwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда