[Индекс номера 158 (18.10.2019)]



Благоустройство

А у нас во дворе

До 15 ноября норильчане могут заявить о желании благоустроить свой двор.

Министерство строительства и ЖКХ Красноярского края на условиях совместного финансирования предоставляет субсидии на реализацию инициатив граждан в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». В Норильске она реализуется уже три года, и за это время было благоустроено 76 дворов, в том числе 12 — этим летом на сумму 33 миллиона рублей. При этом заявок обычно горожанами подаётся больше: в этом году их было 21. – Девять невошедших в программу дворов не будут автоматически перенесены на будущий год. Они не полностью соответствуют установленным критериям, таким как число жителей, их активность, собираемость квартплаты, наличие совета дома, участие в благоустройстве, например в субботниках, — рассказал начальник техотдела управления ЖКХ администрации Норильска Максим Полинкин. Рассмотрение заявки возможно после проведения собрания собственников жилья в доме–заявителе. Им необходимо принять решение о включении в состав общего имущества оборудования, установленного во дворе. Кроме того, собственники помещений вправе включить в состав общего имущества земельный участок, на котором расположен дом, границы которого не определены на основании кадастрового учёта на момент принятия решения. Также на общем собрании необходимо определить уполномоченных, которые будут заниматься вопросами участия в программе. Жители должны быть готовы и к тому, что потребуются финансовые вложения — 2% от сметной стоимости благоустройства двора, если планируется выполнить минимальный перечень работ: асфальтировку, освещение, установку скамеек и урн. При дополнительном перечне добавляются детская или спортивная площадка, озеленение, пешеходные дорожки — выбор за жильцами. В этом году сразу три территории выступили за расширенный список: ул. Завенягина, 6, ул. Кравца, 2, и ул. Маслова, 10. В 2020 году, по предварительным прогнозам, на эту программу будет выделено 22 миллиона рублей. У норильчан есть время подать заявку до 15 ноября. Вся информация о программе есть на официальном сайте города. Инициативные группы могут обращаться в управление городского хозяйства: ул. Севастопольская, 7, 1–й этаж, телефон: 43–70–40. Заявки принимаются либо лично, либо в электронной форме по адресу ugh@norilsk–city.ru.

Татьяна Зачупейко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Министерство строительства и ЖКХ Красноярского края на условиях совместного финансирования предоставляет субсидии на реализацию инициатив граждан в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». В Норильске она реализуется уже три года, и за это время было благоустроено 76 дворов, в том числе 12 — этим летом на сумму 33 миллиона рублей. При этом заявок обычно горожанами подаётся больше: в этом году их было 21.– Девять невошедших в программу дворов не будут автоматически перенесены на будущий год. Они не полностью соответствуют установленным критериям, таким как число жителей, их активность, собираемость квартплаты, наличие совета дома, участие в благоустройстве, например в субботниках, — рассказал начальник техотдела управления ЖКХ администрации Норильска Максим Полинкин.Рассмотрение заявки возможно после проведения собрания собственников жилья в доме–заявителе. Им необходимо принять решение о включении в состав общего имущества оборудования, установленного во дворе. Кроме того, собственники помещений вправе включить в состав общего имущества земельный участок, на котором расположен дом, границы которого не определены на основании кадастрового учёта на момент принятия решения. Также на общем собрании необходимо определить уполномоченных, которые будут заниматься вопросами участия в программе. Жители должны быть готовы и к тому, что потребуются финансовые вложения — 2% от сметной стоимости благоустройства двора, если планируется выполнить минимальный перечень работ: асфальтировку, освещение, установку скамеек и урн. При дополнительном перечне добавляются детская или спортивная площадка, озеленение, пешеходные дорожки — выбор за жильцами.В этом году сразу три территории выступили за расширенный список: ул. Завенягина, 6, ул. Кравца, 2, и ул. Маслова, 10. В 2020 году, по предварительным прогнозам, на эту программу будет выделено 22 миллиона рублей. У норильчан есть время подать заявку до 15 ноября. Вся информация о программе есть на официальном сайте города. Инициативные группы могут обращаться в управление городского хозяйства: ул. Севастопольская, 7, 1–й этаж, телефон: 43–70–40. Заявки принимаются либо лично, либо в электронной форме по адресу ugh@norilsk–city.ru.

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