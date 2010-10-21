[Индекс номера 158 (18.10.2019)]



Общество

20 октября — День работников дорожного хозяйства

Дороги на вечной мерзлоте — сложные и капризные конструкции.

На заре Норильска главными транспортными артериями были нитки железнодорожной узкоколейки, протянутые сначала до Валька, а затем и до Дудинки. В самом посёлке асфальтовых площадок и магистралей не было вовсе. На главных внутригородских направлениях проезжую часть мостили обломками местной горной породы, а тротуары делали из досок. Первые настоящие мостовые появились уже в Горстрое: когда заасфальтировали улицу Севастопольскую, погулять по ней приезжали со всего посёлка. Сеть автодорог Норильского района зарождалась в 1960–х годах, в основном по проектам отдела генплана и транспорта Норильскпроекта. Сначала была построена дорога до Кайеркана, затем до Талнаха. Позднее — трасса в аэропорт и далее — на Дудинку. Дорожное строительство в условиях Норильска требует особых подходов. Главное условие — сохранить под насыпью вечную мерзлоту. А для этого нужно обеспечить хороший водоотвод, правильно рассчитать высоту дамбы и многое другое. Сегодня строительством, ремонтами и обслуживанием дорог Норильска занимаются специалисты «Норильскавтодора», автотранспортного объединения ЦАТК, а также подрядных организаций «ИЛАН–Норильск», «СМЭП+», «Синтез Н».

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда На заре Норильска главными транспортными артериями были нитки железнодорожной узкоколейки, протянутые сначала до Валька, а затем и до Дудинки. В самом посёлке асфальтовых площадок и магистралей не было вовсе. На главных внутригородских направлениях проезжую часть мостили обломками местной горной породы, а тротуары делали из досок. Первые настоящие мостовые появились уже в Горстрое: когда заасфальтировали улицу Севастопольскую, погулять по ней приезжали со всего посёлка.Сеть автодорог Норильского района зарождалась в 1960–х годах, в основном по проектам отдела генплана и транспорта Норильскпроекта. Сначала была построена дорога до Кайеркана, затем до Талнаха. Позднее — трасса в аэропорт и далее — на Дудинку. Дорожное строительство в условиях Норильска требует особых подходов. Главное условие — сохранить под насыпью вечную мерзлоту. А для этого нужно обеспечить хороший водоотвод, правильно рассчитать высоту дамбы и многое другое.Сегодня строительством, ремонтами и обслуживанием дорог Норильска занимаются специалисты «Норильскавтодора», автотранспортного объединения ЦАТК, а также подрядных организаций «ИЛАН–Норильск», «СМЭП+», «Синтез Н».

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