[Индекс номера 158 (18.10.2019)]

 Общество 
20 октября — День работников дорожного хозяйства

Дороги на вечной мерзлоте — сложные и капризные конструкции.
На заре Норильска главными транспортными артериями были нитки железнодорожной узкоколейки, протянутые сначала до Валька, а затем и до Дудинки. В самом посёлке асфальтовых площадок и магистралей не было вовсе. На главных внутригородских направлениях проезжую часть мостили обломками местной горной породы, а тротуары делали из досок. Первые настоящие мостовые появились уже в Горстрое: когда заасфальтировали улицу Севастопольскую, погулять по ней приезжали со всего посёлка.
Сеть автодорог Норильского района зарождалась в 1960–х годах, в основном по проектам отдела генплана и транспорта Норильскпроекта. Сначала была построена дорога до Кайеркана, затем до Талнаха. Позднее — трасса в аэропорт и далее — на Дудинку. Дорожное строительство в условиях Норильска требует особых подходов. Главное условие — сохранить под насыпью вечную мерзлоту. А для этого нужно обеспечить хороший водоотвод, правильно рассчитать высоту дамбы и многое другое.
Сегодня строительством, ремонтами и обслуживанием дорог Норильска занимаются специалисты «Норильскавтодора», автотранспортного объединения ЦАТК, а также подрядных организаций «ИЛАН–Норильск», «СМЭП+», «Синтез Н».

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Своя игра 
«ЗСКвест» объединил молодых специалистов из различных подразделений компании «Норникель».

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Дороги на вечной мерзлоте — сложные и капризные конструкции.

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До 15 ноября норильчане могут заявить о желании благоустроить свой двор.

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На строительной площадке физкультурно–оздоровительного комплекса завершаются работы по закрытию теплового контура. Срок сдачи ФОК остаётся прежним — август 2020 года.

Реконструкция 
К стадии отделки подошли строительные работы в двух реконструируемых в Талнахе домах, предназначенных для специалистов Заполярного филиала «Норникеля» и их семей. Уже следующим летом объекты будут готовы к заселению – их сдадут к Дню металлурга.

Промлощадка 
На участке капитального ремонта автотранспорта производственного объединения «Норильсктрансремонт» модернизировали отделение по ремонту и обкатке двигателей автомобилей.

Есть повод 
В третье воскресенье октября отмечается День работников дорожного хозяйства. В Норильске за дороги отвечает муниципальное учреждение «Норильскавтодор», созданное в 2001 году. О том, как обстоят дела в этой отрасли, «Заполярной Правде» рассказал исполняющий обязанности начальника «Норильскавтодора» Александр Аношкин.

Альтернатива 
Проблему, о которой с завидной регулярностью пишут уже не один год почти все российские СМИ, подняли на «Правительственном часе» в Госдуме на прошлой неделе. Речь шла о необходимости запрета строительства жилья без создания социальной инфраструктуры.

Новости:
 18 октября 2019 
21:49 В воскресенье все на открытие школы по паркуру! «Экстремальный Север» расширяет свои границы.
17:15 «Норникель» продемонстрировал промышленникам возможности экзоскелета.
16:49 Состоялась встреча северных молодёжных парламентов.
16:40 Личный состав Норильского ОМВД к зиме готов.
16:25 Норильчанин перевёл мошенникам более 340 тысяч рублей в надежде получить компенсацию за БАДы.
15:52 В это воскресенье исполнится год первому малышу, который родился в норильском перинатальном центре. За это время здесь появились на свет более 2200 ребятишек.
15:31 В начале октября в Норильск из Самары по приглашению руководства театра прилетел артист Александр Герасимчев, он уже репетирует премьерный спектакль «Брат мой».
15:09 Завтра, 19 октября, в 12 часов в Музее Норильска состоится последняя защита дипломов выпускников школы краеведа. Приглашаются все заинтересованные слушатели.
15:07 Объекты и территории культурного наследия Красноярского края будут внесены в единый Росеестр.
14:58 В преддверии юбилея Победы дополнительную материальную поддержку получат более 140 тысяч жителей края.
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