[Индекс номера 158 (18.10.2019)]



Своя игра

Догнать за 60 секунд

«ЗСКвест» объединил молодых специалистов из различных подразделений компании «Норникель».

Ночные улицы добавляли автоквесту экстрима Экстремальный и зубодробильный автоквест прошёл по инициативе молодых специалистов из движения «Лидер» Заполярной строительной компании. Помогал им один из норильских организаторов квестов. Цель игры — сплотить работников различных подразделений, найти общие интересы и увлечения и этим способствовать развитию корпоративной культуры между работниками ЗСК. В квесте приняли участие 14 команд, состав которых варьировался от двух до пяти человек. Старт назначили на 21.30. Сам автоквест предполагал и скоростное движение по ночному городу, и экстрим в полевой части игры, среди старых разрушенных зданий, и зарядку для мозгов. Чтобы перейти с одного уровня на другой, участники должны были на определённых локациях выполнить задания и найти коды, которые позволяли им следовать дальше по маршруту. По признанию одного из участников игры, для него было важно сработаться с коллегами, увидеть, насколько ответственно они подойдут к решению поставленных задач. Скрытые на заброшенных строениях загадки будоражили воображение и стимулировали выброс адреналин в кровь. Завершилась игра поздно ночью награждением команд–призёров. По итогам первое место заняла команда предприятия «Норильский промышленный транспорт» — «Зелёный крокодил». Второе досталось команде медного завода «Дикая Hola». Третье — у энергетиков, команды НТЭК «220 Вольт». Впрочем, довольны были все. Масса незабываемых эмоций и классные фотоснимки остались на память всем участникам автоквеста.

Наталья Черкашина Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Экстремальный и зубодробильный автоквест прошёл по инициативе молодых специалистов из движения «Лидер» Заполярной строительной компании. Помогал им один из норильских организаторов квестов. Цель игры — сплотить работников различных подразделений, найти общие интересы и увлечения и этим способствовать развитию корпоративной культуры между работниками ЗСК.В квесте приняли участие 14 команд, состав которых варьировался от двух до пяти человек. Старт назначили на 21.30. Сам автоквест предполагал и скоростное движение по ночному городу, и экстрим в полевой части игры, среди старых разрушенных зданий, и зарядку для мозгов. Чтобы перейти с одного уровня на другой, участники должны были на определённых локациях выполнить задания и найти коды, которые позволяли им следовать дальше по маршруту. По признанию одного из участников игры, для него было важно сработаться с коллегами, увидеть, насколько ответственно они подойдут к решению поставленных задач. Скрытые на заброшенных строениях загадки будоражили воображение и стимулировали выброс адреналин в кровь.Завершилась игра поздно ночью награждением команд–призёров. По итогам первое место заняла команда предприятия «Норильский промышленный транспорт» — «Зелёный крокодил». Второе досталось команде медного завода «Дикая Hola». Третье — у энергетиков, команды НТЭК «220 Вольт». Впрочем, довольны были все. Масса незабываемых эмоций и классные фотоснимки остались на память всем участникам автоквеста.

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