[Индекс номера 158 (18.10.2019)]



Реконструкция

Всё построим, будем жить

К стадии отделки подошли строительные работы в двух реконструируемых в Талнахе домах, предназначенных для специалистов Заполярного филиала «Норникеля» и их семей. Уже следующим летом объекты будут готовы к заселению – их сдадут к Дню металлурга.

В настоящее время на предприятиях минерально–сырьевого и обогатительного комплексов компании, расположенных в Талнахе, существует потребность в жилье приблизительно для 500 работников. Именно столько кандидатов на получение квартиры по договору коммерческого найма было зарегистрировано на 1 сентября 2018 года. Ежегодная потребность в жилых помещениях для молодых специалистов, участников программы «Профессиональный старт» и специалистов с опытом работы по программе «Содействие и привлечение» составляет 114 мест. При этом прогноз на 2019–2020 годы — более 300 мест. Для решения проблемы обеспечения работников Заполярного филиала ведомственным жильём в Талнахе принято решение о реконструкции и достройке незавершённого девятиэтажного четырёхподъездного дома на улице Кравца, 10, и реконструкции пятиэтажного трёхсекционного нежилого здания на улице Таймырской, 6. С высотного дома строителям пришлось снимать четыре этажа — для большей этажности имеющиеся шахты лифта не соответствовали современным строительным требованиям. По словам специалистов, пять этажей по новым техническим стандартам достаточно для дома без лифта. Были также проведены очистка подполья и гидроизоляция кровли. Сейчас в здании устанавливаются пластиковые окна и балконные блоки. До конца октября строители планируют закрыть тепловой контур, проложить наружные инженерные сети, а также начать общестроительные работы по внутренней отделке здания. Уже завезены материалы для наружной отделки — здесь будет вентилируемый фасад, проведена частичная перепланировка внутреннего пространства. Согласно проекту, в доме данной серии располагаются квартиры от 1–комнатной до 5–комнатной. Именно эта планировка, по замыслу компании, будет удобной для семейных специалистов. К следующему лету Заполярный филиал получит 75 готовых квартир общей площадью 6723 кв. м, отделанных под ключ и даже, как заверили строители, с занавесками. В нежилом здании на ул. Таймырской, 6, планируется создать гостиницу квартирного типа с комнатами–студиями. Здесь уже проведена перепланировка внутренних помещений: демонтированы перегородки, ведутся кладочные работы, ремонтируется кровля, идёт монтаж внутренних и наружных коммуникаций, устанавливаются пластиковые окна. Общая площадь гостиницы — 3325 кв. м, включая 94 однокомнатные квартиры–студии площадью до 36 кв. м. На первом этаже здания разместятся спортивный зал, конференц–зал, игровая зона, мини–кинотеатр, коворкинг–зона. И дом для семейных специалистов, и гостиница расположены в одном районе, в непосредственной близости от объектов социальной инфраструктуры. Удачным примером строительства жилья для специалистов Заполярного филиала стал проект возведения трёхэтажного дома в Центральном районе Норильска, на Ленинском проспекте, 47/3. Сейчас здесь уже несколько лет проживают порядка 126 специалистов компании. На общей площади в 1434 кв.м разместилось 63 квартиры–студии, работники компании имеют возможность оформить регистрацию по месту проживания и платят за жильё по специальному тарифу — 5000 рублей в месяц. Проект в Талнахе стал логичным продолжением программы обеспечения жильем специалистов компании.

Планируемые затраты на реконструкцию и достройку дома на ул. М. Кравца, 10, — 400 млн рублей, на реконструкцию нежилого здания на ул. Таймырской, 6, — 260 млн рублей.

В тему Золотая идея «Норникель» взял на Minex Russia 2019 золото и бронзу. R&D–подразделение компании – цифровая лаборатория – заняло призовые места на конкурсе Mine Digital, который состоялся на горно–геологическом форуме Minex Russia 2019. Первое место компания получила за проект «Система фиксации рудозасоряющих элементов на конвейере обогатительных фабрик». Цифровая лаборатория использовала элементы искусственного интеллекта для оперативного отслеживания на конвейере нерудных материалов, которые при попадании в дробильный барабан приводят к поломке оборудования и порезам конвейерной ленты. Проект прошёл пилотную стадию на Талнахской обогатительной фабрике в Заполярном филиале и готовится к внедрению во всех подразделениях «Норникеля», включая Кольскую ГМК. Бронзовая награда вручена компании за проект «Интеллектуальное хвостохранилище», которое включает в себя все современные технологии мониторинга. Ядром проекта является анализ спутниковых данных, собранных с помощью радиолокации. Анализ позволяет отслеживать потенциальные смещения породы с миллиметровой точностью, повысить частоту мониторинга движения дамб. Инициатором проекта выступила Кольская ГМК. Цифровая лаборатория «Норникеля» создана в конце 2017 года. R&D–подразделение использует технологии «Индустрии 4.0» для оперативного решения нестандартных производственных задач. Среди пилотируемых технологий — искусственный интеллект (нейронные сети), промышленный интернет вещей, VR, беспилотные летательные аппараты (БПЛА, или дроны), экзоскелеты, роботы–маркшейдеры и т. д. Помимо внутреннего применения «Норникель» планирует также коммерциализировать решения цифровой лаборатории. Совет безопасности «Норникель» принял участие в пятом заседании клуба «Безопасность информации в промышленности». Участники, а это представители ведущих промышленных компаний России, обсудили актуальные международные тенденции в сфере обеспечения информационной безопасности и роль бизнеса в формировании безопасной киберсреды. Ключевым дискуссионным вопросом повестки заседания стало обсуждение практики и перспектив эффективного взаимодействия бизнеса и государства в целях обеспечения надёжной защиты корпоративных информационных ресурсов. Старший вице–президент по развитию государственно–частного партнёрства компании «Норникель» Владислав Гасумянов в своём выступлении подчеркнул, что российские компании частного сектора экономики являются не только исполнителями требований действующего законодательства, но и ключевыми драйверами формирования собственно правового поля. Это даёт возможность отечественному бизнесу непосредственно влиять и на становление международной повестки в сфере информационной безопасности. – Только посредством объединения усилий государства, бизнеса и общества мы сможем добиться прогресса в вопросе создания безопасной киберсреды и выработать единый подход к модели ответственного поведения в киберпространстве: у государства имеются необходимые рычаги и полномочия, у бизнеса — ресурсы и экспертиза, у общества — институты. Это партнёрство должно основываться на принципах взаимной заинтересованности. Бизнес может выступить инициатором создания некой фундаментальной среды кибербезопасности, и эта инициатива, безусловно, привлечёт внимание и поддержку государства, что обеспечит сильный и эффективный альянс, — пояснил Гасумянов. Продолжая тему, глава департамента защиты информации и IT–инфраструктуры «Норникеля», директор БИП–Клуба Дмитрий Григорьев отметил, что пятое заседание Клуба является знаковым: – Данная площадка доказала свою состоятельность и эффективность в условиях, когда «Индустрия 4.0.» задаёт новые стандарты ведения бизнеса и межкорпоративного взаимодействия. Участие в клубе даёт компаниям–членам не только возможность обмениваться экспертизой по актуальным вопросам обеспечения информационной безопасности своей критической инфраструктуры, но и ориентир для выстраивания долгосрочных внутренних стратегий в условиях ускоренной цифровизации экономики. В ходе второй части мероприятия, носившей прикладной характер, «Норникель» поделился с членами Клуба опытом использования систем автоматического анализа состояния сети. После чего участники заседания обсудили особенности мониторинга внутренних сетей крупных предприятий и основные проблемы, которые возникают на данном направлении.

Денис Кожевников Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В настоящее время на предприятиях минерально–сырьевого и обогатительного комплексов компании, расположенных в Талнахе, существует потребность в жилье приблизительно для 500 работников. Именно столько кандидатов на получение квартиры по договору коммерческого найма было зарегистрировано на 1 сентября 2018 года.Ежегодная потребность в жилых помещениях для молодых специалистов, участников программы «Профессиональный старт» и специалистов с опытом работы по программе «Содействие и привлечение» составляет 114 мест. При этом прогноз на 2019–2020 годы — более 300 мест. Для решения проблемы обеспечения работников Заполярного филиала ведомственным жильём в Талнахе принято решение о реконструкции и достройке незавершённого девятиэтажного четырёхподъездного дома на улице Кравца, 10, и реконструкции пятиэтажного трёхсекционного нежилого здания на улице Таймырской, 6.С высотного дома строителям пришлось снимать четыре этажа — для большей этажности имеющиеся шахты лифта не соответствовали современным строительным требованиям. По словам специалистов, пять этажей по новым техническим стандартам достаточно для дома без лифта.Были также проведены очистка подполья и гидроизоляция кровли. Сейчас в здании устанавливаются пластиковые окна и балконные блоки. До конца октября строители планируют закрыть тепловой контур, проложить наружные инженерные сети, а также начать общестроительные работы по внутренней отделке здания. Уже завезены материалы для наружной отделки — здесь будет вентилируемый фасад, проведена частичная перепланировка внутреннего пространства.Согласно проекту, в доме данной серии располагаются квартиры от 1–комнатной до 5–комнатной. Именно эта планировка, по замыслу компании, будет удобной для семейных специалистов.К следующему лету Заполярный филиал получит 75 готовых квартир общей площадью 6723 кв. м, отделанных под ключ и даже, как заверили строители, с занавесками.В нежилом здании на ул. Таймырской, 6, планируется создать гостиницу квартирного типа с комнатами–студиями. Здесь уже проведена перепланировка внутренних помещений: демонтированы перегородки, ведутся кладочные работы, ремонтируется кровля, идёт монтаж внутренних и наружных коммуникаций, устанавливаются пластиковые окна.Общая площадь гостиницы — 3325 кв. м, включая 94 однокомнатные квартиры–студии площадью до 36 кв. м. На первом этаже здания разместятся спортивный зал, конференц–зал, игровая зона, мини–кинотеатр, коворкинг–зона.И дом для семейных специалистов, и гостиница расположены в одном районе, в непосредственной близости от объектов социальной инфраструктуры.Удачным примером строительства жилья для специалистов Заполярного филиала стал проект возведения трёхэтажного дома в Центральном районе Норильска, на Ленинском проспекте, 47/3. Сейчас здесь уже несколько лет проживают порядка 126 специалистов компании. На общей площади в 1434 кв.м разместилось 63 квартиры–студии, работники компании имеют возможность оформить регистрацию по месту проживания и платят за жильё по специальному тарифу — 5000 рублей в месяц. Проект в Талнахе стал логичным продолжением программы обеспечения жильем специалистов компании.

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