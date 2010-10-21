[Индекс номера 158 (18.10.2019)]



Промлощадка

По высшему классу

На участке капитального ремонта автотранспорта производственного объединения «Норильсктрансремонт» модернизировали отделение по ремонту и обкатке двигателей автомобилей.

Обкатка двигателей автомобилей после капитального ремонта — один из важных этапов в работе В производственном объединении «Норильсктрансремонт» есть особое подразделение — участок капитального ремонта автотранспорта, который специализируется исключительно на ремонте большегрузных автомобилей, таких как МАЗ и КамАЗ. Как отмечает Максим Фролов, главный инженер по ремонту автотранспорта инженерно–технического центра «Норильсктрансремонт», коллектив участка — слесари по ремонту автомобилей, электрогазосварщики, токари и слесари по ремонту топливной аппаратуры — специалисты высокого класса. – Они ремонтируют двигатели внутреннего сгорания, коробки перемены передач, а также редукторы мостов и других автомобильных агрегатов. Ещё на участке имеется сварочное отделение, где восстанавливают кабины и кузова автомобилей, — поясняет он. – Наша главная задача — быстро и качественно выполнить ремонт автомобильной техники основного нашего заказчика «Норильскпромтранспорта», тем самым обеспечить бесперебойную работу автомобилей на производственных объектах Заполярного филиала, — подключается к разговору Владимир Панич, начальник участка. — Ремонт современных автомобилей — дело непростое. Ужесточение требований к дорожной и экологической безопасности, отвечающих международным стандартам, ведёт к усложнению конструкции автомобилей. Наш заказчик вынужден закупать технику определённого экологического класса, которой необходимы соответствующий ремонт и обслуживание. Этапы большого пути – Обкатка двигателей автомобилей после капитального ремонта — один из важных этапов в нашей работе, — продолжает Максим Фролов. — Если после диагностики неисправностей автомобиля выясняется, что причина «болезни» в двигателе, то тот снимается и полностью разбирается на специальном стенде, дефекты устраняются и двигатель вновь собирается. После чего его обкатывают на специальном стенде ДВС (двигатель внутреннего сгорания. — Прим. авт.). Процесс обкатки двигателей весьма трудоёмкий и занимает восемь часов. Состоит он из трёх этапов: холодная обкатка, горячая и под нагрузкой. Во время холодной устраняются утечки масла, топлива и охлаждающей жидкости, при горячей обкатке и под нагрузкой происходит приработка трущихся поверхностей, а также выявляются дефекты, которые могут возникнуть в процессе ремонта. – До недавнего времени на имеющемся оборудовании производилась горячая обкатка двигателей экологического класса Евро–1, Евро–2, а теперь необходимо обкатывать и двигатели Евро–3, — рассказывает Максим Фролов. — Здесь требуется специальное оборудование, которое очень дорогое. И вот наши работники взялись решить эту задачу: разработали схему работы оборудования, выбрали и заказали необходимые детали, и после нескольких дней работы всё получилось. Теперь, после доукомплектования стенда для обкатки ДВС блоком сопряжения, появилась возможность производить горячую обкатку силовых установок класса Евро–3 с электронными системами управления. Экономический эффект от внедрения колоссальный, но самое главное, что инициатива исходила от самих работников. В ногу со временем – На нашем участке работают специалисты, лучшие во всём Норильском промышленном районе, — гордится своими коллегами Владимир Панич. — Большинство из них совмещают сразу несколько специальностей. Помимо основной профессии они ещё могут и управлять подъёмными сооружениями с пола, быть и стропальщиками, и жестянщиками, и крановщиками. Благодаря нашим неравнодушным работникам, а их у нас большинство, мы постоянно улучшаем процессы производства. – Хотелось бы ещё сказать и про наше сварочное отделение, — продолжает рассказ о модернизации производства на участке Фролов. — В этом году мы для него закупили новое современное оборудование — установку для воздушно–плазменной резки металла. Она позволяет производить раскрой металла с отличным качеством реза и максимально быстро, кроме того, снизились затраты на расходные материалы. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом: прогресс не стоит на месте, и наши мастера идут в ногу со временем. В тему Сложно? Интересно! Специалисты ремонтно–монтажного специализированного треста «Норильскэнергоремонт» завершают работы на городских ТЭЦ. Любая теплоэлектроцентраль — а в Большом Норильске их три — стратегический объект, от которого зависит жизнедеятельность и промышленных предприятий, и северного города в целом. Поэтому ремонтам на ТЭЦ уделяется особое внимание. Ещё в 2017 году в «Норильскэнергоремонт» поступило предложение со стороны НТЭК выполнить ремонты теплообменного оборудования к началу отопительного сезона. Специалисты «НЭР» охотно согласились. В итоге заказчик остался доволен результатом, а ремонтники получили дополнительный объём работ. И вот уже второй год успешно справляются с поставленными задачами. «Для нашего треста ремонты турбинного оборудования — очень важное направление: это и объёмы, и рабочие места, и работа — интересная, ответственная, — говорит Александр Камалетдинов, заместитель начальника специализированного энерго монтажного управления НЭР. — Ремонты на ТЭЦ — очень сложный процесс, потому что приходится иметь дело с высокотехнологичным оборудованием. Так что на первом плане у нас не только оперативность, но и качество». Этим летом на ТЭЦ–3 отремонтировали запорную арматуру и турбоагрегаты № 1, 2 и 4, привели в порядок сетевые насосы, прочистили подогреватели сетевой воды и теперь продолжают ремонт пикового водогрейного котла № 1, который необходимо сдать в эксплуатацию в третьей декаде октября. На ТЭЦ–2 отремонтировали турбоагрегат № 6, а в следующем месяце начнётся капитальный ремонт турбоагрегата № 4. А на ТЭЦ–1 заканчиваются ремонты запорной арматуры, турбинного оборудования и насосных агрегатов. Ремонт турбоагрегатов не только трудоёмкое, но ещё и очень интересное дело, уверяют специалисты НЭР. «Ведь что такое турбоагрегат? Прежде всего — это высокотехнологичное оборудование, у которого необходимо найти дефекты, отремонтировать изношенные детали и установить обратно. И здесь требуются и знания, и умения, и сноровка, и терпение, — словом, всё, что называется профессионализмом», — подчёркивает Александр Камалетдинов. В новом интерьере Для работников управления высоковольтных сетей Норильско–Таймырской энергетической компании после ремонта вновь распахнула свои двери столовая. Ждать окончания ремонта пришлось почти год, но оно того стоило, потому что теперь не только работники управления будут обедать в новых интерьерах, но и повара столовой смогут работать в комфортных условиях и на новом оборудовании. Как рассказал Андрей Ивлев, начальник отдела ремонтов УВВС Норильско–Таймырской энергетической компании, по сути это новый обеденный комплекс: «Старые стены снесли практически до основания, а новые облицевали кафелем, как и полы. Подвесной потолок и двери — из антикоррозийных материалов. Также в столовой теперь современные инженерные коммуникации: водо– и электроснабжение, отопление, канализация, приточно–вытяжная вентиляция, противопожарная сигнализация. Кроме того, установили новое торгово–техническое оборудование: посудомоечные машины, тестомесы, печи, холодильники и прочие кухонные устройства». Стоимость всего комплекса работ, включая материалы, оборудование и мебель, — 37 миллионов рублей. Столовая общей площадью 230 квадратных метров рассчитана на 36 посадочных мест. Все эти улучшения стали возможны благодаря программе «Быт на производстве», за 15 лет действия которой бытовые условия улучшили на 160 объектах, в их числе столовые, спортзалы и актовые залы, гардеробно–душевые блоки, здравпункты.

Лариса Стецевич Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В производственном объединении «Норильсктрансремонт» есть особое подразделение — участок капитального ремонта автотранспорта, который специализируется исключительно на ремонте большегрузных автомобилей, таких как МАЗ и КамАЗ.Как отмечает Максим Фролов, главный инженер по ремонту автотранспорта инженерно–технического центра «Норильсктрансремонт», коллектив участка — слесари по ремонту автомобилей, электрогазосварщики, токари и слесари по ремонту топливной аппаратуры — специалисты высокого класса.– Они ремонтируют двигатели внутреннего сгорания, коробки перемены передач, а также редукторы мостов и других автомобильных агрегатов. Ещё на участке имеется сварочное отделение, где восстанавливают кабины и кузова автомобилей, — поясняет он.– Наша главная задача — быстро и качественно выполнить ремонт автомобильной техники основного нашего заказчика «Норильскпромтранспорта», тем самым обеспечить бесперебойную работу автомобилей на производственных объектах Заполярного филиала, — подключается к разговору Владимир Панич, начальник участка. — Ремонт современных автомобилей — дело непростое. Ужесточение требований к дорожной и экологической безопасности, отвечающих международным стандартам, ведёт к усложнению конструкции автомобилей. Наш заказчик вынужден закупать технику определённого экологического класса, которой необходимы соответствующий ремонт и обслуживание.– Обкатка двигателей автомобилей после капитального ремонта — один из важных этапов в нашей работе, — продолжает Максим Фролов. — Если после диагностики неисправностей автомобиля выясняется, что причина «болезни» в двигателе, то тот снимается и полностью разбирается на специальном стенде, дефекты устраняются и двигатель вновь собирается. После чего его обкатывают на специальном стенде ДВС (двигатель внутреннего сгорания. — Прим. авт.).Процесс обкатки двигателей весьма трудоёмкий и занимает восемь часов. Состоит он из трёх этапов: холодная обкатка, горячая и под нагрузкой. Во время холодной устраняются утечки масла, топлива и охлаждающей жидкости, при горячей обкатке и под нагрузкой происходит приработка трущихся поверхностей, а также выявляются дефекты, которые могут возникнуть в процессе ремонта.– До недавнего времени на имеющемся оборудовании производилась горячая обкатка двигателей экологического класса Евро–1, Евро–2, а теперь необходимо обкатывать и двигатели Евро–3, — рассказывает Максим Фролов. — Здесь требуется специальное оборудование, которое очень дорогое. И вот наши работники взялись решить эту задачу: разработали схему работы оборудования, выбрали и заказали необходимые детали, и после нескольких дней работы всё получилось. Теперь, после доукомплектования стенда для обкатки ДВС блоком сопряжения, появилась возможность производить горячую обкатку силовых установок класса Евро–3 с электронными системами управления. Экономический эффект от внедрения колоссальный, но самое главное, что инициатива исходила от самих работников.– На нашем участке работают специалисты, лучшие во всём Норильском промышленном районе, — гордится своими коллегами Владимир Панич. — Большинство из них совмещают сразу несколько специальностей. Помимо основной профессии они ещё могут и управлять подъёмными сооружениями с пола, быть и стропальщиками, и жестянщиками, и крановщиками. Благодаря нашим неравнодушным работникам, а их у нас большинство, мы постоянно улучшаем процессы производства.– Хотелось бы ещё сказать и про наше сварочное отделение, — продолжает рассказ о модернизации производства на участке Фролов. — В этом году мы для него закупили новое современное оборудование — установку для воздушно–плазменной резки металла. Она позволяет производить раскрой металла с отличным качеством реза и максимально быстро, кроме того, снизились затраты на расходные материалы. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом: прогресс не стоит на месте, и наши мастера идут в ногу со временем.

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