[Индекс номера 158 (18.10.2019)]



Есть повод

По законам отрасли

В третье воскресенье октября отмечается День работников дорожного хозяйства. В Норильске за дороги отвечает муниципальное учреждение «Норильскавтодор», созданное в 2001 году. О том, как обстоят дела в этой отрасли, «Заполярной Правде» рассказал исполняющий обязанности начальника «Норильскавтодора» Александр Аношкин.

Александр Аношкин • 125,5 млн рублей инвестиций запланировал «ИЛАН–Норильск» на сентябрь 2019 г. — июнь 2020 г. Средства пойдут на приобретение автомобильной, дорожной и специальной техники. • Более 200 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, включая выборочный (ямочный) ремонт, отремонтировано летом этого года за счёт средств муниципального дорожного фонда по муниципальным контрактам. • В 2019 году были обустроены 22 дворовые территории, а также проезды к ним и тротуары. – Александр Евгеньевич, с какого времени может начинать отсчёт дорожное хозяйство Норильска в своём нынешнем виде? – Я думаю, справедливо будет вести отсчёт с момента подписания в 2000 году четырёхстороннего соглашения между администрацией Красноярского края, управлением автомобильных дорог по Красноярскому краю, «Норникелем» и администрацией Норильска о финансировании дорожных работ на территории Норильского промышленного района за счёт средств регионального дорожного фонда. От норильского комбината тогда в этот фонд уходил не один миллиард рублей в год, поэтому договорённость о возврате части отчислений на территорию позволила располагать значительными средствами. Старым трассам – новые бордюры – Такие средства подразумевают серьёзную ответственность. Наверняка это породило целый ряд сложностей? – С административной точки зрения, пожалуй, можно сказать и так. Но есть и другая сторона: именно тогда мы перешли на отраслевой принцип финансирования и приёмки дорожных работ. До этого он был ведомственным, что влекло за собой некоторые нестыковки в работе и, как следствие, упущения по качеству, срокам и некоторым другим позициям. В 2004 году в силу ряда причин всё дорожное хозяйство передали в ведение органов местного самоуправления, прошла реорганизация нескольких профильных структур и предприятий. В двух словах: содержание и обслуживание дорожной сети компания передала городу. Нам пришлось переходить к сугубо отраслевым принципам финансирования со всеми вытекающими последствиями, принимать на вооружение новые, опять же, отраслевые стандарты работы, касающиеся производства и приёмки работ, качества материалов и многих других позиций. Чтобы осуществлять всё это на должном уровне, в 2001 году создали наше муниципальное учреждение «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог г. Норильска», сокращённо «Норильскавтодор». Разницу между ведомственными и отраслевыми стандартами можно было увидеть на улице: ведомственная техника в те годы днём работала под нашим наблюдением, а ночью, в отсутствие контроля с нашей стороны, — на скорую руку, по прежним технологиям. Потому что собственные ведомственные интересы были на первом месте. Порой строительство начинается прямо посреди дороги – Да, тут лучше только с собственной техникой. Как вы этот вопрос решили? – Собственных мощностей нам действительно не хватало. Были подрядчики из числа организаций комбината: «Скиф», «СТП», начинал тогда работу «Байкал–2000», – но эти предприятия занимались работами по содержанию и текущему ремонту дорог. О серьёзных проектах или большом строительстве с такими мощностями речи на тот момент идти не могло. Поэтому встал вопрос о привлечении в Норильск какой–то крупной подрядной организации. И её нам порекомендовали красноярские коллеги — теперь мы все хорошо знакомы с компанией «ИЛАН». Укладка асфальта ведётся целым комплексом техники – Норильчане уверены, что это наша, местная фирма. – Не совсем. Компания «ИЛАН» на тот момент работала по всей России и даже в Казахстане, имела большой опыт, в том числе на крупных федеральных трассах — например, таких как Москва — Минск. Помню, какое впечатление на нас произвёл рассказ о том, как они применяют безостановочный метод укладки асфальта для избежания стыков на полотне! Ещё сильнее нас поразило, когда прибывшие специалисты «ИЛАН», как говорится, бросились с места в карьер. С тех пор «ИЛАН–Норильск» является на территории проверенным и надёжным подрядчиком. Они и технику регулярно обновляют, и за качеством следят, и рабочие места у нас создают. Работа кипит даже зимой – Сегодня в городе повсеместно проводятся переоборудование и реконструкция перекрёстков, пешеходных переходов, тротуаров и прочих участков улично–дорожной сети. С чем связано такое рвение? – Ничего особенного. Город приводит улично–дорожную сеть в соответствие с современными государственными стандартами, связанными с безопасностью. Эти нормы, например, требуют ограждения регулируемого пешеходного перехода в обе стороны по тротуару. Этими же требованиями мы руководствуемся, устанавливая светофоры, новое программное обеспечение, дополнительные дорожные знаки. Необходимо работать в строгом соответствии с государственными нормативами. Кстати, дорожные организации ориентируются на них и при выборе противогололёдного материала, вокруг которого в последнее время столько шума. – Всё по строгим стандартам. Неужели в вашей сфере нет места инициативам? – Ну, почему? Мы внимательно изучали вопрос установки тёплых остановок общественного транспорта. Эта практика давно существует у соседей в Сургуте, в некоторых других городах. Решили попробовать в Норильске поставить павильоны в трёх районах и в качестве эксперимента провести их испытания в течение года. Кстати, пока остановки монтировали, получили предложение использовать их для установки камер наружного наблюдения. В общем, жизнь идёт своим чередом, технологии совершенствуются, и мы вместе с ними.

Денис Кожевников Фото Ирины ЯРИНСКОЙ и Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Я думаю, справедливо будет вести отсчёт с момента подписания в 2000 году четырёхстороннего соглашения между администрацией Красноярского края, управлением автомобильных дорог по Красноярскому краю, «Норникелем» и администрацией Норильска о финансировании дорожных работ на территории Норильского промышленного района за счёт средств регионального дорожного фонда. От норильского комбината тогда в этот фонд уходил не один миллиард рублей в год, поэтому договорённость о возврате части отчислений на территорию позволила располагать значительными средствами.– С административной точки зрения, пожалуй, можно сказать и так. Но есть и другая сторона: именно тогда мы перешли на отраслевой принцип финансирования и приёмки дорожных работ. До этого он был ведомственным, что влекло за собой некоторые нестыковки в работе и, как следствие, упущения по качеству, срокам и некоторым другим позициям.В 2004 году в силу ряда причин всё дорожное хозяйство передали в ведение органов местного самоуправления, прошла реорганизация нескольких профильных структур и предприятий. В двух словах: содержание и обслуживание дорожной сети компания передала городу.Нам пришлось переходить к сугубо отраслевым принципам финансирования со всеми вытекающими последствиями, принимать на вооружение новые, опять же, отраслевые стандарты работы, касающиеся производства и приёмки работ, качества материалов и многих других позиций. Чтобы осуществлять всё это на должном уровне, в 2001 году создали наше муниципальное учреждение «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог г. Норильска», сокращённо «Норильскавтодор». Разницу между ведомственными и отраслевыми стандартами можно было увидеть на улице: ведомственная техника в те годы днём работала под нашим наблюдением, а ночью, в отсутствие контроля с нашей стороны, — на скорую руку, по прежним технологиям. Потому что собственные ведомственные интересы были на первом месте.– Собственных мощностей нам действительно не хватало. Были подрядчики из числа организаций комбината: «Скиф», «СТП», начинал тогда работу «Байкал–2000», – но эти предприятия занимались работами по содержанию и текущему ремонту дорог. О серьёзных проектах или большом строительстве с такими мощностями речи на тот момент идти не могло. Поэтому встал вопрос о привлечении в Норильск какой–то крупной подрядной организации. И её нам порекомендовали красноярские коллеги — теперь мы все хорошо знакомы с компанией «ИЛАН».– Не совсем. Компания «ИЛАН» на тот момент работала по всей России и даже в Казахстане, имела большой опыт, в том числе на крупных федеральных трассах — например, таких как Москва — Минск. Помню, какое впечатление на нас произвёл рассказ о том, как они применяют безостановочный метод укладки асфальта для избежания стыков на полотне! Ещё сильнее нас поразило, когда прибывшие специалисты «ИЛАН», как говорится, бросились с места в карьер. С тех пор «ИЛАН–Норильск» является на территории проверенным и надёжным подрядчиком. Они и технику регулярно обновляют, и за качеством следят, и рабочие места у нас создают.– Ничего особенного. Город приводит улично–дорожную сеть в соответствие с современными государственными стандартами, связанными с безопасностью. Эти нормы, например, требуют ограждения регулируемого пешеходного перехода в обе стороны по тротуару. Этими же требованиями мы руководствуемся, устанавливая светофоры, новое программное обеспечение, дополнительные дорожные знаки. Необходимо работать в строгом соответствии с государственными нормативами. Кстати, дорожные организации ориентируются на них и при выборе противогололёдного материала, вокруг которого в последнее время столько шума.– Ну, почему? Мы внимательно изучали вопрос установки тёплых остановок общественного транспорта. Эта практика давно существует у соседей в Сургуте, в некоторых других городах. Решили попробовать в Норильске поставить павильоны в трёх районах и в качестве эксперимента провести их испытания в течение года. Кстати, пока остановки монтировали, получили предложение использовать их для установки камер наружного наблюдения. В общем, жизнь идёт своим чередом, технологии совершенствуются, и мы вместе с ними.

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