[Индекс номера 158 (18.10.2019)]



Альтернатива

Дом, в котором мы растём

Проблему, о которой с завидной регулярностью пишут уже не один год почти все российские СМИ, подняли на «Правительственном часе» в Госдуме на прошлой неделе. Речь шла о необходимости запрета строительства жилья без создания социальной инфраструктуры.







Стандарт станет обязательным С предложением подготовить законопроект, исключающий возможность застройки без создания социальной инфраструктуры, на заседании в Госдуме выступил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «Когда у нас прекратится застройка микрорайонов, где отсутствуют школы, поликлиники, детские сады, скверы, места для отдыха горожан? Мы готовы со своей стороны инициировать законодательное решение. Нам хотелось бы, чтобы мы это сделали вместе», — цитирует его обращение к заместителю председателя правительства России Виталию Мутко Федеральное агентство новостей. Вице–премьер РФ в свою очередь пояснил, что в своё время был принят стандарт комплексной застройки и освоения территорий, и если сейчас его исполнение носит рекомендательный характер, то с 2021 года он станет обязательным. Причём проектам, которые реализуются по такому стандарту, государство будет отдавать приоритет при подписании соглашений о софинансировании.





Чёткая задача Подробнее о том, как проходил «Правительственный час», рассказала РГ. В ходе обсуждения выполнения национального проекта «Жильё и городская среда», который призван помочь миллионам россиян значительно улучшить жилищные условия, прозвучала цифра: до 2024 года необходимо увеличить объём ввода новой недвижимости до 120 млн кв. метров в год, избежать появления обманутых дольщиков, расселить аварийный фонд. В то же время председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на следующий момент: мало просто сдать жильё — необходимо обеспечить его социальной инфраструктурой. Причём для введения стандарта комплексной застройки целесообразно принять федеральный закон. Подзаконных актов может быть недостаточно. «Бывает так, что жильё сдают, а средства на школу и поликлинику ищите сами, — пояснил спикер. — А тех, кто решения принимал, уже нет». В связи с этим нужно принять закон, который поставит перед регионами чёткую задачу, считает он. В результате «к 2021 году не будет микрорайонов, где не строятся садики и школы». Кроме того, необходимо обязательно «закрепить» в каждом сдаваемом микрорайоне помещение под опорный пункт участкового полицейского и обеспечить его жильём, добавил председатель Госдумы. В законе о комплексной застройке также следует прописать требование подводить к домам газ, свет, воду, дороги. Всё это позволит перейти от сдаваемых бетонных коробок к стандартам городов будущего, считает Володин. Он заверил, что депутаты инициируют внесение соответствующего законопроекта. Другая важная тема — нельзя «втыкать» дом в уже существующий микрорайон, в и без того перегруженную инфраструктуру. «Давайте примем решение запретить точечную застройку, — предложил Володин, — чтобы высотки не уродовали исторические центры... Сохраним наши города». Госдума согласилась с предложением подготовить проект постановления по решению вопросов комплексной застройки и точечного строительства. Депутаты собираются согласовать подходы с кабмином — с тем, чтобы до конца года инициировать законопроекты. Для этого планируется создать рабочую группу, в рамках которой планируется обсудить с кабмином широкий спектр вопросов в жилищной сфере, включая и проблему обманутых дольщиков.





А где же школа? О том, насколько остро стоит вопрос на повестке дня, можно убедиться, обратившись к региональным СМИ. Не секрет, что сегодня во многих городах России в самые кратчайшие сроки возводятся жилые микрорайоны, а необходимая инфраструктура впоследствии формируется в течение нескольких лет. О подобной ситуации в Ростове, к примеру, на днях рассказал «Ъ». Дело дошло до судебного разбирательства: департамент имущественно–земельных отношений Ростова подал иск на строительную компанию, с которой ещё в 2012 году был заключён договор аренды земельного участка для жилищного строительства. Как следует из документа, в 2014 году этот участок был разделён, и за застройщиком закрепили обязанность построить общеобразовательное учреждение. В мае 2019 года компания обратилась в департамент с просьбой расторгнуть договор аренды участка, но получила отказ: власти потребовали выполнить обязательства по строительству школы и подали иск в суд. И это, к слову, не единичный случай. Как сообщает «Ъ», ранее власти Ростова неоднократно жаловались на нежелание застройщиков возводить объекты социальной инфраструктуры. Издание приводит цифры со ссылкой на пресс–службу городской администрации: до 2025 года в Ростове в рамках национального проекта «Образование» должно быть построено 19 школ, однако для 13 объектов ещё даже не найдены участки. Отмечается, что это может стать серьёзной проблемой в реализации нацпроекта. «Крупные игроки на рынке, которые дорожат своим имиджем, всегда идут на строительство больниц, школ и детских садов. А если муниципалитет всё–таки судится с застройщиком, это означает, что последний вряд ли сможет снова зайти на местный рынок и получить разрешение на строительство», — приводит мнение одного из экспертов строительной отрасли «Коммерсантъ». Однако до тех пор, пока вопрос не урегулирован на государственном уровне, суд вряд ли встанет на сторону муниципалитета из–за отсутствия способа заставить компанию начать строительство, отмечают специалисты. Свой взгляд Елена Попова, журналист, внештатный автор «ЗП» Новость о том, что новостройки обяжут сдавать с социальными объектами, внушает оптимизм. Мои родственники, девять лет назад купившие квартиру в одном из районов Красноярска, наверняка обрадуются. Во дворе их дома, куда они в своё время приехали из Норильска, почти сразу же обустроили детские площадки и начали возводить садик. Потом выяснилось: долгожданное дошкольное учреждение — частное, плата – 20 тысяч рублей в месяц. Ближайший государственный садик – в 20 минутах езды. Из общественного транспорта только маленький пазик с весьма ограниченным маршрутом. А такси – удовольствие дорогое. Норильск, где в пешей доступности было всё: школы и детсады, кружки и секции, вспоминался, как сказка. Что изменилось за эти годы в Красноярске? Рядом с многоэтажкой моих родственников как по волшебству выросли новые дома. Однако по–прежнему здесь нет ни школы, ни государственного детского сада, ни супермаркетов. Нет даже нормального автобусного сообщения с центром города. Я хорошо понимаю эмоции жительницы краевой столицы, пожаловавшейся президенту во время прямой линии на нехватку садов и школ в микрорайоне Солнечный. Красноярские власти — надо отдать им должное — проблему признали, пообещав перевести земли в собственность мэрии, провести слушания, начать проектировать школу и детский сад, зелёную зону. Но ведь не всем россиянам так повезло! Хотя, безусловно, не всё в этом случае зависит от муниципалитета: формальных оснований для того, чтобы заставить застройщика возводить «социалку», у властей нет. Особенно если земля находится в собственности девелопера. Почему же компании отказываются от строительства инфраструктуры, ведь, по идее, это может стать серьёзным конкурентным преимуществом для большинства из них? Застройщики отмечают, что социальные объекты убыточны в отличие от жилья. Поэтому логично сначала обеспечить приток денежных средств, снизив изначальные инвестиции. И пока объём проданных квартир небольшой, проект не генерирует достаточного денежного потока для строительства объектов инфраструктуры. Брать же для этого кредит в самом начале означает, что всё время, пока идёт проект, необходимо этот кредит обслуживать, что может сделать стройку нерентабельной. Поэтому практически все девелоперы сначала возводят жильё и только потом занимаются инфраструктурой. В лучшем случае это делается параллельно, и то только крупными компаниями, обладающими солидным объёмом собственных, а не заёмных средств. Новая система финансирования жилищного строительства, с 1 июля предполагающая полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков и перекладывающая бремя строительства соцобъектов на государство, не улучшает ситуацию. Наоборот. У регионов пока нет источников финансирования для этого направления. Где их взять? И какую роль в этом случае должны играть застройщики? Ответы на эти вопросы, хочется верить, найдут наши парламентарии.

Фото из личного архива Елены ПОПОВОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда С предложением подготовить законопроект, исключающий возможность застройки без создания социальной инфраструктуры, на заседании в Госдуме выступил председатель нижней палаты парламента ВячеславВолодин. «Когда у нас прекратится застройка микрорайонов, где отсутствуют школы, поликлиники, детские сады, скверы, места для отдыха горожан? Мы готовы со своей стороны инициировать законодательное решение. Нам хотелось бы, чтобы мы это сделали вместе», — цитирует его обращение к заместителю председателя правительства России Виталию Мутко Федеральное агентство новостей.Вице–премьер РФ в свою очередь пояснил, что в своё время был принят стандарт комплексной застройки и освоения территорий, и если сейчас его исполнение носит рекомендательный характер, то с 2021 года он станет обязательным. Причём проектам, которые реализуются по такому стандарту, государство будет отдавать приоритет при подписании соглашений о софинансировании.Подробнее о том, как проходил «Правительственный час», рассказала РГ. В ходе обсуждения выполнения национального проекта «Жильё и городская среда», который призван помочь миллионам россиян значительно улучшить жилищные условия, прозвучала цифра: до 2024 года необходимо увеличить объём ввода новой недвижимости до 120 млн кв. метров в год, избежать появления обманутых дольщиков, расселить аварийный фонд.В то же время председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на следующий момент: мало просто сдать жильё — необходимо обеспечить его социальной инфраструктурой. Причём для введения стандарта комплексной застройки целесообразно принять федеральный закон. Подзаконных актов может быть недостаточно. «Бывает так, что жильё сдают, а средства на школу и поликлинику ищите сами, — пояснил спикер. — А тех, кто решения принимал, уже нет». В связи с этим нужно принять закон, который поставит перед регионами чёткую задачу, считает он. В результате «к 2021 году не будет микрорайонов, где не строятся садики и школы».Кроме того, необходимо обязательно «закрепить» в каждом сдаваемом микрорайоне помещение под опорный пункт участкового полицейского и обеспечить его жильём, добавил председатель Госдумы. В законе о комплексной застройке также следует прописать требование подводить к домам газ, свет, воду, дороги. Всё это позволит перейти от сдаваемых бетонных коробок к стандартам городов будущего, считает Володин. Он заверил, что депутаты инициируют внесение соответствующего законопроекта.Другая важная тема — нельзя «втыкать» дом в уже существующий микрорайон, в и без того перегруженную инфраструктуру. «Давайте примем решение запретить точечную застройку, — предложил Володин, — чтобы высотки не уродовали исторические центры... Сохраним наши города».Госдума согласилась с предложением подготовить проект постановления по решению вопросов комплексной застройки и точечного строительства. Депутаты собираются согласовать подходы с кабмином — с тем, чтобы до конца года инициировать законопроекты. Для этого планируется создать рабочую группу, в рамках которой планируется обсудить с кабмином широкий спектр вопросов в жилищной сфере, включая и проблему обманутых дольщиков.О том, насколько остро стоит вопрос на повестке дня, можно убедиться, обратившись к региональным СМИ. Не секрет, что сегодня во многих городах России в самые кратчайшие сроки возводятся жилые микрорайоны, а необходимая инфраструктура впоследствии формируется в течение нескольких лет. О подобной ситуации в Ростове, к примеру, на днях рассказал «Ъ».Дело дошло до судебного разбирательства: департамент имущественно–земельных отношений Ростова подал иск на строительную компанию, с которой ещё в 2012 году был заключён договор аренды земельного участка для жилищного строительства. Как следует из документа, в 2014 году этот участок был разделён, и за застройщиком закрепили обязанность построить общеобразовательное учреждение. В мае 2019 года компания обратилась в департамент с просьбой расторгнуть договор аренды участка, но получила отказ: власти потребовали выполнить обязательства по строительству школы и подали иск в суд.И это, к слову, не единичный случай. Как сообщает «Ъ», ранее власти Ростова неоднократно жаловались на нежелание застройщиков возводить объекты социальной инфраструктуры. Издание приводит цифры со ссылкой на пресс–службу городской администрации: до 2025 года в Ростове в рамках национального проекта «Образование» должно быть построено 19 школ, однако для 13 объектов ещё даже не найдены участки. Отмечается, что это может стать серьёзной проблемой в реализации нацпроекта.«Крупные игроки на рынке, которые дорожат своим имиджем, всегда идут на строительство больниц, школ и детских садов. А если муниципалитет всё–таки судится с застройщиком, это означает, что последний вряд ли сможет снова зайти на местный рынок и получить разрешение на строительство», — приводит мнение одного из экспертов строительной отрасли «Коммерсантъ».Однако до тех пор, пока вопрос не урегулирован на государственном уровне, суд вряд ли встанет на сторону муниципалитета из–за отсутствия способа заставить компанию начать строительство, отмечают специалисты.

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