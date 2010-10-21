[Индекс номера 161 (24.10.2019)]



ЧП

Потрясение

Трагедия, произошедшая во вторник на руднике «Таймырский», всколыхнула весь город. Гибель трёх горняков потрясла норильчан.

Следственный отдел по г. Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть трёх лиц. По предварительной версии следствия, около 17 часов 22 октября на руднике «Таймырский» двое работников предприятия спустились на глубину 1345 метров — в горную вентиляционную выработку транспортного заезда, чтобы проверить её состояние. Через несколько часов, когда мужчины не вернулись, на их поиски пошёл горный мастер. В дальнейшем на связь перестали выходить все трое, и в выработку отправили группу, которая обнаружила тела трёх мужчин без признаков насильственной смерти. Возраст погибших — 40, 45 и 49 лет. В ходе предварительного расследования уголовного дела проведён осмотр места происшествия, назначена медицинская судебная экспертиза тел погибших, на предприятии запрошена техническая документация. Проводятся допросы свидетелей и очевидцев, в том числе работников рудника и сотрудников военизированного горноспасательного отряда. Трагедию прокомментировал первый вице–президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко: – Погибли три руководителя — это и. о. главного механика шахты Сергей Куликов, работник проектного офиса Кирилл Кириллов и горный мастер Евгений Квасов. Все имели достаточный опыт работы. При выходе на место происшествия установлено, что трагедия не связана с горно–геологическими условиями и технологическими процессами. Выработка была тупиковая, давно покинутая, и пострадавшие, по всей видимости, получили удушье из-за недостаточного содержания кислорода в атмосфере. Все пробы, по предварительным данным, показывают, что газов от двигателей внутреннего сгорания или от производства взрывных работ не обнаружено. В компании создана внутренняя комиссия, которая также будет расследовать причины и обстоятельства случившегося. Николай Уткин, директор Заполярного филиала «Норникеля»: – В настоящий момент проводятся все необходимые мероприятия по выяснению причин происшествия. Все расходы по захоронению погибших, в том числе по вывозу на материк, проезду членов семьи к месту захоронения и обратно, будут оплачены за счёт средств компании. По результатам расследования будут произведены выплаты в размере до двух миллионов рублей. Также компания «Норникель» выплатит всю полагающуюся как по законодательству, так и по коллективному договору материальную помощь. Кроме того, семьям погибших будет оказана дополнительная материальная поддержка от Заполярного филиала «Норникеля».

Подготовил Николай Кондрашов Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Следственный отдел по г. Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть трёх лиц.По предварительной версии следствия, около 17 часов 22 октября на руднике «Таймырский» двое работников предприятия спустились на глубину 1345 метров — в горную вентиляционную выработку транспортного заезда, чтобы проверить её состояние. Через несколько часов, когда мужчины не вернулись, на их поиски пошёл горный мастер. В дальнейшем на связь перестали выходить все трое, и в выработку отправили группу, которая обнаружила тела трёх мужчин без признаков насильственной смерти. Возраст погибших — 40, 45 и 49 лет.В ходе предварительного расследования уголовного дела проведён осмотр места происшествия, назначена медицинская судебная экспертиза тел погибших, на предприятии запрошена техническая документация. Проводятся допросы свидетелей и очевидцев, в том числе работников рудника и сотрудников военизированного горноспасательного отряда.Трагедию прокомментировал первый вице–президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко:– Погибли три руководителя — это и. о. главного механика шахты Сергей Куликов, работник проектного офиса Кирилл Кириллов и горный мастер Евгений Квасов. Все имели достаточный опыт работы.При выходе на место происшествия установлено, что трагедия не связана с горно–геологическими условиями и технологическими процессами. Выработка была тупиковая, давно покинутая, и пострадавшие, по всей видимости, получили удушье из-за недостаточного содержания кислорода в атмосфере.Все пробы, по предварительным данным, показывают, что газов от двигателей внутреннего сгорания или от производства взрывных работ не обнаружено.В компании создана внутренняя комиссия, которая также будет расследовать причины и обстоятельства случившегося.Николай Уткин, директор Заполярного филиала «Норникеля»:– В настоящий момент проводятся все необходимые мероприятия по выяснению причин происшествия.Все расходы по захоронению погибших, в том числе по вывозу на материк, проезду членов семьи к месту захоронения и обратно, будут оплачены за счёт средств компании.По результатам расследования будут произведены выплаты в размере до двух миллионов рублей. Также компания «Норникель» выплатит всю полагающуюся как по законодательству, так и по коллективному договору материальную помощь. Кроме того, семьям погибших будет оказана дополнительная материальная поддержка от Заполярного филиала «Норникеля».

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