[Индекс номера 161 (24.10.2019)]



Конференция

Арктик–тур: количество мест ограниченно

Председатель Норильского городского Совета Александр Пестряков выступил на международной конференции «Природный туризм: глобальный вызов и открытие России» в Сочи.

Зона ответственности Спикер норильского парламента участвовал в конференции не впервые. В прошлом году он обсуждал с экспертным сообществом особенности экотуризма в Арктической зоне России. В этот раз Александр Пестряков продолжил тему в докладах «Роль органов местного самоуправления Норильска в развитии туристско–рекреационного кластера «Арктический»» и «Социально ответственный туризм (СОТ) в Арктике»: – Экотуризм и СОТ должны стать лейтмотивом развития туризма в Арктике в целом, в Норильске и на Таймыре в частности. Здесь важно найти правильный баланс между государственным и муниципальным регулированием всех аспектов туристской деятельности и государственными льготами для представителей бизнеса, которые готовы развивать туризм, вкладывая значительные средства в улучшение инфраструктуры региона. В настоящее время у муниципалитетов достаточно полномочий, чтобы развивать туризм на своих территориях, вовлекая в этот процесс бизнес–сообщество и некоммерческие организации. В качестве примера Александр Пестряков привёл проект создания Центра экологического социально ответственного туризма «Красные Камни», который был презентован 4 августа этого года. Он реализуется региональным отделением Российского союза промышленников и предпринимателей при поддержке компании «Норникель» и ещё более чем 20 партнёров, в том числе социальных предпринимателей. На грантовые средства создаётся инфраструктура в начале плато Путорана около водопада Красные Камни недалеко от Норильска. Проект некоммерческий и делается на энтузиазме местных сообществ. Обустроена площадка, настил для палаток, построена беседка, сделана навигация по маршрутам, строятся экотропы, установлены баки для мусора, расчищено место под глэмпинги. Совершенствуя «нормы» Городские власти не только содействуют в организации событийного туризма. В настоящее время в горсовете рассматривают проект создания муниципальной особо охраняемой природной территории (ООПТ). Это необходимо для того, чтобы контролировать территорию ущелья Красные Камни и нести за неё ответственность, но при этом иметь возможность «спрашивать» с туристов. Как бы ни старались муниципалитеты самостоятельно развивать туризм, минимизируя риски для сохранения хрупкой арктической экосистемы, без помощи государства обойтись не получится. Именно поэтому за последний год горсовет совместно с отделениями Российского союза промышленников и предпринимателей направил в различные органы власти и субъекты турбизнеса предложения для предотвращения возможного роста негативной нагрузки на окружающую среду в связи с развитием туризма. Вот некоторые из них: – разработать нормы использования сухопутных и морских ООПТ, провести расчёты экологических рисков и сформировать перечень мероприятий для их минимизации и предотвращения загрязнения прибрежных и морских территорий Арктической зоны РФ; – разработать механизмы передачи полномочий по управлению морскими и прибрежными территориями Арктической зоны РФ на уровень региональных органов государственной власти и местного самоуправления с условием обязательного финансирования таких мероприятий из бюджета; – проводить расчёты экологических рисков и путей их минимизации при разработке туристических маршрутов в Арктике силами туроператоров, установить лимиты, пределы количества посещений туристов по каждому региону и ООПТ Арктической зоны РФ; – сформировать систему поддержки экологического туризма в Арктической зоне, в том числе и меры экономического стимулирования субъектов малого предпринимательства; – создавать новые региональные и муниципальные особо охраняемые природные территории в Арктике в связи с активизацией освоения природных ресурсов компаниями нефтегазового сектора, а также с ростом потока туристов и необходимостью защиты арктической природы; – включать проекты СОТ в программы местных сообществ (НКО) и корпоративного волонтёрства. По указу президента Александр Пестряков заручился поддержкой членов экспертного сообщества, сообщив им о внесенном недавно предложении к проекту Указа президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года». В частности, предложен пункт о централизации и повышении качества действующих туристических комплексов и маршрутов в Арктике, что подразумевает повышение ответственности бизнеса перед территориями присутствия. – В Арктической зоне России сложности в развитии туризма связывают с несистемной работой субъектов рынка без поддержки государства. Несмотря на огромный потенциал, большинство регионов только приступает к реализации своих туристических возможностей. Считаю, что реализация предложенных мер позволит сохранить баланс между экономическим развитием регионов Арктической зоны РФ и сохранением природного потенциала, — отметил Александр Пестряков. В настоящее время по итогам международной конференции разрабатывается резолюция, направленная на создание условий для профессионального диалога в сфере развития туризма между заинтересованными лицами, формирование профильных экспертных групп и организацию информационного обмена между территориями.

Николай Кондрашов Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Спикер норильского парламента участвовал в конференции не впервые. В прошлом году он обсуждал с экспертным сообществом особенности экотуризма в Арктической зоне России. В этот раз Александр Пестряков продолжил тему в докладах «Роль органов местного самоуправления Норильска в развитии туристско–рекреационного кластера «Арктический»» и «Социально ответственный туризм (СОТ) в Арктике»:– Экотуризм и СОТ должны стать лейтмотивом развития туризма в Арктике в целом, в Норильске и на Таймыре в частности. Здесь важно найти правильный баланс между государственным и муниципальным регулированием всех аспектов туристской деятельности и государственными льготами для представителей бизнеса, которые готовы развивать туризм, вкладывая значительные средства в улучшение инфраструктуры региона.В настоящее время у муниципалитетов достаточно полномочий, чтобы развивать туризм на своих территориях, вовлекая в этот процесс бизнес–сообщество и некоммерческие организации. В качестве примера Александр Пестряков привёл проект создания Центра экологического социально ответственного туризма «Красные Камни», который был презентован 4 августа этого года. Он реализуется региональным отделением Российского союза промышленников и предпринимателей при поддержке компании «Норникель» и ещё более чем 20 партнёров, в том числе социальных предпринимателей. На грантовые средства создаётся инфраструктура в начале плато Путорана около водопада Красные Камни недалеко от Норильска. Проект некоммерческий и делается на энтузиазме местных сообществ. Обустроена площадка, настил для палаток, построена беседка, сделана навигация по маршрутам, строятся экотропы, установлены баки для мусора, расчищено место под глэмпинги.Городские власти не только содействуют в организации событийного туризма. В настоящее время в горсовете рассматривают проект создания муниципальной особо охраняемой природной территории (ООПТ). Это необходимо для того, чтобы контролировать территорию ущелья Красные Камни и нести за неё ответственность, но при этом иметь возможность «спрашивать» с туристов.Как бы ни старались муниципалитеты самостоятельно развивать туризм, минимизируя риски для сохранения хрупкой арктической экосистемы, без помощи государства обойтись не получится. Именно поэтому за последний год горсовет совместно с отделениями Российского союза промышленников и предпринимателей направил в различные органы власти и субъекты турбизнеса предложения для предотвращения возможного роста негативной нагрузки на окружающую среду в связи с развитием туризма. Вот некоторые из них:– разработать нормы использования сухопутных и морских ООПТ, провести расчёты экологических рисков и сформировать перечень мероприятий для их минимизации и предотвращения загрязнения прибрежных и морских территорий Арктической зоны РФ;– разработать механизмы передачи полномочий по управлению морскими и прибрежными территориями Арктической зоны РФ на уровень региональных органов государственной власти и местного самоуправления с условием обязательного финансирования таких мероприятий из бюджета;– проводить расчёты экологических рисков и путей их минимизации при разработке туристических маршрутов в Арктике силами туроператоров, установить лимиты, пределы количества посещений туристов по каждому региону и ООПТ Арктической зоны РФ;– сформировать систему поддержки экологического туризма в Арктической зоне, в том числе и меры экономического стимулирования субъектов малого предпринимательства;– создавать новые региональные и муниципальные особо охраняемые природные территории в Арктике в связи с активизацией освоения природных ресурсов компаниями нефтегазового сектора, а также с ростом потока туристов и необходимостью защиты арктической природы;– включать проекты СОТ в программы местных сообществ (НКО) и корпоративного волонтёрства.Александр Пестряков заручился поддержкой членов экспертного сообщества, сообщив им о внесенном недавно предложении к проекту Указа президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года». В частности, предложен пункт о централизации и повышении качества действующих туристических комплексов и маршрутов в Арктике, что подразумевает повышение ответственности бизнеса перед территориями присутствия.– В Арктической зоне России сложности в развитии туризма связывают с несистемной работой субъектов рынка без поддержки государства. Несмотря на огромный потенциал, большинство регионов только приступает к реализации своих туристических возможностей. Считаю, что реализация предложенных мер позволит сохранить баланс между экономическим развитием регионов Арктической зоны РФ и сохранением природного потенциала, — отметил Александр Пестряков.В настоящее время по итогам международной конференции разрабатывается резолюция, направленная на создание условий для профессионального диалога в сфере развития туризма между заинтересованными лицами, формирование профильных экспертных групп и организацию информационного обмена между территориями.

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