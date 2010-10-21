[Индекс номера 161 (24.10.2019)]



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Отблески Универсиады

В Музее Норильска чествовали волонтёров и факелоносцев зимней Универсиады — 2019. Факел эстафеты огня передали на вечное хранение городу.

Норильск принимает заслуженный трофей Напомним, в преддверии Универсиады–2019 в 30 городах России состоялась эстафета огня. В Норильск символическое пламя прибыло 22 января. Общая протяженность маршрута в нашем городе составила 2800 метров, факел по улицам города пронесли 18 человек. Кроме того, на самой Универсиаде работало около 100 добровольцев от подразделений «Норникеля». Благодарственные письма и сувениры волонтёры получили из рук и. о. заместителя директора Заполярного филиала «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам Игоря Щепилова. Он высоко оценил заслуги норильчан, которые приложили немало усилий, чтобы Студенческие игры прошли на достойном уровне. – На старте краевого этапа эстафеты огонь Универсиады побывал на Надеждинском металлургическом заводе имени Б. И. Колесникова, крупнейшем предприятии Заполярного филиала. Там произошло его объединение с огнём металлургических печей. Эта символическая акция отразила вклад нашей компании в подготовку и проведение Игр, — напомнил Игорь Щепилов. В свою очередь заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева, которая и сама участвовала в эстафете огня, вручила каждому норильскому факелоносцу главный символ Универсиады — факел. Она призналась, что её переполняют эмоции, она горда тем, что город и градообразующая компания вместе смогли организовать праздник спорта и молодости. – Сообща мы задали высокую планку, когда первыми в Красноярском крае провели эстафету огня. Оценивая всю значимость волонтёрского движения, самоотдачу факелоносцев и тот заряд энергии, который прошёл огромнейшей волной по всей стране, нужно признать, что это дорогого стоит. Увы, не каждый факелоносец получил собственный факел. Поэтому я хочу поблагодарить «Норникель», который, являясь генеральным партнёром прошедшей Универсиады, решил порадовать норильчан. Я уверена, что с такой сплочённой и дружной командой нам ещё многие проекты по плечу. Что же касается факела, который был передан администрации города, мы передаём его в городской музей, чтобы любой желающий мог увидеть и прикоснуться к нему, — сказала Наталья Коростелева Одним из почётных факелоносцев стал директор школы № 13 Радик Каримов. – Никто из нас не знал, что нам подарят факелы, и, естественно, это событие стало большим подарком. Эмоции просто непередаваемые, и хотя после Универсиады прошло уже немало времени, впечатления до сих пор не покидают меня. Пару дней факел побудет у меня дома, а потом займёт своё место в школе, где я работаю, чтобы дети могли любоваться им и стремиться к новым победам в жизни и спорте, — поделился Радик Каримов.

Михаил Туаев Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Напомним, в преддверии Универсиады–2019 в 30 городах России состоялась эстафета огня. В Норильск символическое пламя прибыло 22 января. Общая протяженность маршрута в нашем городе составила 2800 метров, факел по улицам города пронесли 18 человек. Кроме того, на самой Универсиаде работало около 100 добровольцев от подразделений «Норникеля».Благодарственные письма и сувениры волонтёры получили из рук и. о. заместителя директора Заполярного филиала «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам Игоря Щепилова. Он высоко оценил заслуги норильчан, которые приложили немало усилий, чтобы Студенческие игры прошли на достойном уровне.– На старте краевого этапа эстафеты огонь Универсиады побывал на Надеждинском металлургическом заводе имени Б. И. Колесникова, крупнейшем предприятии Заполярного филиала. Там произошло его объединение с огнём металлургических печей. Эта символическая акция отразила вклад нашей компании в подготовку и проведение Игр, — напомнил Игорь Щепилов.В свою очередь заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева, которая и сама участвовала в эстафете огня, вручила каждому норильскому факелоносцу главный символ Универсиады — факел. Она призналась, что её переполняют эмоции, она горда тем, что город и градообразующая компания вместе смогли организовать праздник спорта и молодости.– Сообща мы задали высокую планку, когда первыми в Красноярском крае провели эстафету огня. Оценивая всю значимость волонтёрского движения, самоотдачу факелоносцев и тот заряд энергии, который прошёл огромнейшей волной по всей стране, нужно признать, что это дорогого стоит. Увы, не каждый факелоносец получил собственный факел. Поэтому я хочу поблагодарить «Норникель», который, являясь генеральным партнёром прошедшей Универсиады, решил порадовать норильчан. Я уверена, что с такой сплочённой и дружной командой нам ещё многие проекты по плечу. Что же касается факела, который был передан администрации города, мы передаём его в городской музей, чтобы любой желающий мог увидеть и прикоснуться к нему, — сказала Наталья КоростелеваОдним из почётных факелоносцев стал директор школы № 13 Радик Каримов.– Никто из нас не знал, что нам подарят факелы, и, естественно, это событие стало большим подарком. Эмоции просто непередаваемые, и хотя после Универсиады прошло уже немало времени, впечатления до сих пор не покидают меня. Пару дней факел побудет у меня дома, а потом займёт своё место в школе, где я работаю, чтобы дети могли любоваться им и стремиться к новым победам в жизни и спорте, — поделился Радик Каримов.

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