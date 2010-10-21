В Музее Норильска чествовали волонтёров и факелоносцев зимней Универсиады — 2019. Факел эстафеты огня передали на вечное хранение городу.
|Норильск принимает заслуженный трофей
Напомним, в преддверии Универсиады–2019 в 30 городах России состоялась эстафета огня. В Норильск символическое пламя прибыло 22 января. Общая протяженность маршрута в нашем городе составила 2800 метров, факел по улицам города пронесли 18 человек. Кроме того, на самой Универсиаде работало около 100 добровольцев от подразделений «Норникеля».
Благодарственные письма и сувениры волонтёры получили из рук и. о. заместителя директора Заполярного филиала «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам Игоря Щепилова. Он высоко оценил заслуги норильчан, которые приложили немало усилий, чтобы Студенческие игры прошли на достойном уровне.
– На старте краевого этапа эстафеты огонь Универсиады побывал на Надеждинском металлургическом заводе имени Б. И. Колесникова, крупнейшем предприятии Заполярного филиала. Там произошло его объединение с огнём металлургических печей. Эта символическая акция отразила вклад нашей компании в подготовку и проведение Игр, — напомнил Игорь Щепилов.
В свою очередь заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева, которая и сама участвовала в эстафете огня, вручила каждому норильскому факелоносцу главный символ Универсиады — факел. Она призналась, что её переполняют эмоции, она горда тем, что город и градообразующая компания вместе смогли организовать праздник спорта и молодости.
– Сообща мы задали высокую планку, когда первыми в Красноярском крае провели эстафету огня. Оценивая всю значимость волонтёрского движения, самоотдачу факелоносцев и тот заряд энергии, который прошёл огромнейшей волной по всей стране, нужно признать, что это дорогого стоит. Увы, не каждый факелоносец получил собственный факел. Поэтому я хочу поблагодарить «Норникель», который, являясь генеральным партнёром прошедшей Универсиады, решил порадовать норильчан. Я уверена, что с такой сплочённой и дружной командой нам ещё многие проекты по плечу. Что же касается факела, который был передан администрации города, мы передаём его в городской музей, чтобы любой желающий мог увидеть и прикоснуться к нему, — сказала Наталья Коростелева
Одним из почётных факелоносцев стал директор школы № 13 Радик Каримов.
– Никто из нас не знал, что нам подарят факелы, и, естественно, это событие стало большим подарком. Эмоции просто непередаваемые, и хотя после Универсиады прошло уже немало времени, впечатления до сих пор не покидают меня. Пару дней факел побудет у меня дома, а потом займёт своё место в школе, где я работаю, чтобы дети могли любоваться им и стремиться к новым победам в жизни и спорте, — поделился Радик Каримов.Михаил Туаев Фото Ирины ЯРИНСКОЙwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда