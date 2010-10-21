[Индекс номера 161 (24.10.2019)]



Анонс

С сибирским размахом

Музеи Норильска готовятся к ночи искусств «Арктическая Сибириада», приуроченной к 85–летию Красноярского края.

«АРТ–Сибириада» стартует 3 ноября в 18.00 в художественной галерее (ул. Талнахская, 78) вернисажем Василия Сурикова «Традиции сибирской школы». Впервые в Норильске открывается выставка произведений знаменитого мастера, одного из самых выдающихся сибирских художников. Все картины и эскизы — из собрания Красноярского художественного музея им. В. И. Сурикова. Также в галерее будут представлены произведения художников из собрания Музея Норильска, чьи имена связаны с Красноярским художественным училищем им. В. И. Сурикова. Тему сибирских смыслов, мифов и брендов подхватит «КИЧ–Сибириада» в Музее Норильска (Ленинский пр., 14) в 20.00. Здесь откроется выставка «Сибирский неформат» Александра Сурикова — одного из наиболее ярких современных сибирских художников, мастера визуальной поэзии, бук–арта, работающего в традициях дадаизма, неофутуризма и примитивизма. Музейная программа «КИЧ–Сибириады» — это весёлое путешествие по большой сибирской реке, которое приведёт участников в символически важное для каждого сибиряка место. В баню. Вход для гостей с тазиками, в шапках–ушанках и валенках — бесплатно.

Подготовила Мария Васильева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда «АРТ–Сибириада» стартует 3 ноября в 18.00 в художественной галерее (ул. Талнахская, 78) вернисажем Василия Сурикова «Традиции сибирской школы». Впервые в Норильске открывается выставка произведений знаменитого мастера, одного из самых выдающихся сибирских художников. Все картины и эскизы — из собрания Красноярского художественного музея им. В. И. Сурикова. Также в галерее будут представлены произведения художников из собрания Музея Норильска, чьи имена связаны с Красноярским художественным училищем им. В. И. Сурикова.Тему сибирских смыслов, мифов и брендов подхватит «КИЧ–Сибириада» в Музее Норильска (Ленинский пр., 14) в 20.00. Здесь откроется выставка «Сибирский неформат» Александра Сурикова — одного из наиболее ярких современных сибирских художников, мастера визуальной поэзии, бук–арта, работающего в традициях дадаизма, неофутуризма и примитивизма.Музейная программа «КИЧ–Сибириады» — это весёлое путешествие по большой сибирской реке, которое приведёт участников в символически важное для каждого сибиряка место. В баню. Вход для гостей с тазиками, в шапках–ушанках и валенках — бесплатно.

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