[Индекс номера 161 (24.10.2019)]



Город принял

Норильск теперь – мой дом

Проект, посвящённый специалистам, которые прибыли на Север работать и полюбили Норильск, а город принял их.



Василий Ситников. Врач ультразвуковой диагностики в Норильской межрайонной больнице № 1. Приехал из Томска после окончания Сибирского государственного медицинского университета по приглашению администрации города в 2012 году вместе с супругой Екатериной, она онколог–радиолог– химиотерапевт. Ситниковы планировали поработать здесь пять лет. Идёт уже восьмой год. Оба теперь врачи высшей категории. Уезжать не собираются.

— Когда вы услышали о Норильске впервые? – В 2008 году, на пятом курсе медуниверситета, от своей будущей жены. Катя — коренная норильчанка, я — из Бурятии. Через год, когда решили пожениться, съездили в Норильск: я просил у Катиных родителей её руки. Причём, попав в полярную ночь и чёрную пургу, сделал вывод, что на Крайнем Севере жить не смогу... Как я тогда ошибался! – Почему решили уехать из Томска? – Окончив вуз, пройдя интернатуру и ординатуру в Томске, мы могли остаться там: супругу звали в онкодиспансер, меня — в городскую больницу, но жильём при этом не обеспечивали, да и зарплату предложили 12 тысяч. Мы рассматривали вариант уехать ко мне на родину и работать в селе по программе «Земский доктор», но Екатерине, никогда не жившей в деревне, адаптироваться в тех условиях было бы намного сложнее, чем мне на Севере. К тому же в Норильске всем приглашённым на работу выделяют жильё, подъёмные, а молодые специалисты, которые приезжают сразу же после вуза, в течение пяти лет получают ежемесячные дополнительные выплаты. В общем, хорошенько всё обдумав, решили начать свою трудовую деятельность здесь. И ни разу об этом не пожалели. – Как отреагировали друзья и знакомые на ваше решение податься на Север? – Тесть и тёща, конечно же, очень обрадовались, они и сегодня здесь живут. А вот мои родители были категорически против. Маму больше всего пугала экология: живя на берегу Байкала, она не представляла, каково её сыну будет в промышленном городе, да ещё и так далеко от неё. Сегодня же она рада, что у нас с Катей длительный отпуск и мы успеваем и родственников навестить, и за границей побывать. За восемь лет жизни на Севере объездили много стран. – Ваши первые впечатления. – Я думал, что, после того как побывал здесь зимой и понял смысл выражения «не видать ни зги», меня в августе вряд ли что расстроит. Ан нет... Во–первых, по метеоусловиям Норильска просидели в аэропорту Красноярска 14 часов. Во–вторых, город мне показался серым и неприветливым. Первое желание – сразу же купить билеты и улететь обратно. Пересилив себя, поехал всё–таки в Оганер. Увидев больницу, был приятно впечатлён: практически посреди тундры стоит невообразимо высокое, современное здание, внутри обстановка как в американском кино про медиков. И руководство больницы, и коллеги встретили нас хорошо. В общем, условия труда и доброжелательность норильчан сгладили все неприятные впечатления от климатических особенностей. – Быт удалось наладить? – Первое время мы жили у катиных родителей. Служебное жильё, как и обещали, предложили, но, так как нам было где остановиться, мы могли позволить себе выбирать. В итоге дождались, когда построят новый дом на Комсомольской, 40, с подъёмных обставили одну комнату и кухню, а к рождению ребёнка в 2014 году обустроили и детскую. В общем, всё сложилось так, как мы хотели. Кстати, по рассказам вновь прибывших коллег пришёл к выводу, что сегодня процесс выделения жилья и подъёмных идёт намного быстрее. И суммы единовременной материальной помощи довольно внушительные: от 150 000 до 300 000 рублей, в зависимости от наличия у специалиста квалификационной категории. – Как вам работа? – Мы трудимся в комфортных условиях. Например, у меня свой кабинет, ординаторская, постоянная медсестра, которая понимает специфику работы. И важно, что, несмотря на удалённость города от крупнейших медицинских центров, мы имеем возможность учиться и совершенствоваться — как дистанционно, так и очно. Руководство больницы поддерживает всех врачей, желающих получить новые знания. Например, год назад я целый месяц повышал квалификацию по направлению «УЗИ сосудов» в Барнауле, преподавал нам профессор, написавший на эту тему не один учебник, к нему со всей России на обучение едут. Супруга же, только начав работать в Норильске онкологом, сразу же полетела в Иркутск на первичную переподготовку по специальности «врач–радиолог». Начиная с 2012 года она ежегодно принимает участие в международном конгрессе онкологов, который традиционно проходит в Москве в ноябре. Если за последние семь лет ситуация с ультразвуковой диагностикой стабильна, то в области онкологии произошли заметные изменения: появились препараты, которые значительно улучшают качество жизни раковых больных и продлевают её. И у норильской больницы сегодня есть возможность закупать современные дорогостоящие лекарства, а у норильских врачей — помогать пациентам, которые ещё лет десять назад считались безнадёжными. Кстати, норильские онкобольные имеют возможность выбора: лечиться в нашей больнице или лететь в краевой онкодиспансер. И нередко, выбирая последнее в надежде, что там применяются более современные методы, сталкиваются с тем, что и здесь, и там лечение проходит по одним и тем же стандартам, но у нас медики более внимательны к пациентам. К тому же дома и стены помогают. – Вы можете назвать себя норильчанином? – Да, спустя пять лет я себя именно так стал и называть, и ощущать. Причём, когда мы перешагнули этот рубеж, супруга завела разговор о том, что миссия выполнена и можно уезжать. А я понял, что не хочу ничего менять. Норильск теперь — мой дом. К тому же мы подумываем о втором ребёнке, а здесь нет проблем с устройством в детский сад. И лечимся мы в Норильске, в том числе когда требуется хирургическое вмешательство: здесь и врачи большие профессионалы, и необходимое оборудование имеется. Не зря же многие норильчане, выйдя на пенсию и переехав на материк, поправить здоровье приезжают в нашу больницу. Потому что не могут привыкнуть к тому, что в материковских медучреждениях всё поставлено на поток, а здесь ещё осталось особое отношение к каждому пациенту. Если сравнивать, например, с Бурятией, тут уровень медицины на порядок выше. И это у нас с Катей вызывает гордость. – А от чего пришлось отказаться, переехав в Норильск? – Здесь ярко выражены зима и лето, а вот весна и осень как–то сглажены, и мне их не хватает. Также порой напрягает отсутствие смены дня и ночи. Но, занимаясь любимым делом, имея дружную, счастливую семью, уютный дом, не зацикливаешься на мелких неприятностях. – Любимые места в городе появились? – Узких специалистов в Норильске так мало, а работы так много, что, кроме больницы и дома, мы с супругой практически нигде не бываем. Радуемся, конечно, когда удаётся выбраться в театр, ресторан, кино, на турбазу. Было бы свободное время, а уж провести его в Норильске интересно и с пользой — не проблема. – А чтобы вы хотели и можете сделать для Норильска? – Мы с женой все силы тратим на то, чтобы помочь как можно большему числу норильчан. И сами очень много работаем, и коллег из других городов пытаемся заинтересовать, а тех, кто приезжает, всячески поддерживаем. Я и на это интервью согласился в надежде, что наша с женой история сподвигнет кого–нибудь из материковских медиков прилететь сюда и остаться.

Надежда Сидор Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – В 2008 году, на пятом курсе медуниверситета, от своей будущей жены. Катя — коренная норильчанка, я — из Бурятии. Через год, когда решили пожениться, съездили в Норильск: я просил у Катиных родителей её руки. Причём, попав в полярную ночь и чёрную пургу, сделал вывод, что на Крайнем Севере жить не смогу... Как я тогда ошибался!– Окончив вуз, пройдя интернатуру и ординатуру в Томске, мы могли остаться там: супругу звали в онкодиспансер, меня — в городскую больницу, но жильём при этом не обеспечивали, да и зарплату предложили 12 тысяч. Мы рассматривали вариант уехать ко мне на родину и работать в селе по программе «Земский доктор», но Екатерине, никогда не жившей в деревне, адаптироваться в тех условиях было бы намного сложнее, чем мне на Севере. К тому же в Норильске всем приглашённым на работу выделяют жильё, подъёмные, а молодые специалисты, которые приезжают сразу же после вуза, в течение пяти лет получают ежемесячные дополнительные выплаты. В общем, хорошенько всё обдумав, решили начать свою трудовую деятельность здесь. И ни разу об этом не пожалели.– Тесть и тёща, конечно же, очень обрадовались, они и сегодня здесь живут. А вот мои родители были категорически против. Маму больше всего пугала экология: живя на берегу Байкала, она не представляла, каково её сыну будет в промышленном городе, да ещё и так далеко от неё. Сегодня же она рада, что у нас с Катей длительный отпуск и мы успеваем и родственников навестить, и за границей побывать. За восемь лет жизни на Севере объездили много стран.– Я думал, что, после того как побывал здесь зимой и понял смысл выражения «не видать ни зги», меня в августе вряд ли что расстроит. Ан нет... Во–первых, по метеоусловиям Норильска просидели в аэропорту Красноярска 14 часов. Во–вторых, город мне показался серым и неприветливым. Первое желание – сразу же купить билеты и улететь обратно. Пересилив себя, поехал всё–таки в Оганер. Увидев больницу, был приятно впечатлён: практически посреди тундры стоит невообразимо высокое, современное здание, внутри обстановка как в американском кино про медиков. И руководство больницы, и коллеги встретили нас хорошо. В общем, условия труда и доброжелательность норильчан сгладили все неприятные впечатления от климатических особенностей.– Первое время мы жили у катиных родителей. Служебное жильё, как и обещали, предложили, но, так как нам было где остановиться, мы могли позволить себе выбирать. В итоге дождались, когда построят новый дом на Комсомольской, 40, с подъёмных обставили одну комнату и кухню, а к рождению ребёнка в 2014 году обустроили и детскую. В общем, всё сложилось так, как мы хотели. Кстати, по рассказам вновь прибывших коллег пришёл к выводу, что сегодня процесс выделения жилья и подъёмных идёт намного быстрее. И суммы единовременной материальной помощи довольно внушительные:от 150 000 до 300 000 рублей, в зависимости от наличия у специалиста квалификационной категории.– Мы трудимся в комфортных условиях. Например, у меня свой кабинет, ординаторская, постоянная медсестра, которая понимает специфику работы. И важно, что, несмотря на удалённость города от крупнейших медицинских центров, мы имеем возможность учиться и совершенствоваться — как дистанционно, так и очно. Руководство больницы поддерживает всех врачей, желающих получить новые знания. Например, год назад я целый месяц повышал квалификацию по направлению «УЗИ сосудов» в Барнауле, преподавал нам профессор, написавший на эту тему не один учебник, к нему со всей России на обучение едут. Супруга же, только начав работать в Норильске онкологом, сразу же полетела в Иркутск на первичную переподготовку по специальности «врач–радиолог». Начиная с 2012 года она ежегодно принимает участие в международном конгрессе онкологов, который традиционно проходит в Москве в ноябре.Если за последние семь лет ситуация с ультразвуковой диагностикой стабильна, то в области онкологии произошли заметные изменения: появились препараты, которые значительно улучшают качество жизни раковых больных и продлевают её. И у норильской больницы сегодня есть возможность закупать современные дорогостоящие лекарства, а у норильских врачей — помогать пациентам, которые ещё лет десять назад считались безнадёжными. Кстати, норильские онкобольные имеют возможность выбора: лечиться в нашей больнице или лететь в краевой онкодиспансер. И нередко, выбирая последнее в надежде, что там применяются более современные методы, сталкиваются с тем, что и здесь, и там лечение проходит по одним и тем же стандартам, но у нас медики более внимательны к пациентам. К тому же дома и стены помогают.– Да, спустя пять лет я себя именно так стал и называть, и ощущать. Причём, когда мы перешагнули этот рубеж, супруга завела разговор о том, что миссия выполнена и можно уезжать. А я понял, что не хочу ничего менять. Норильск теперь — мой дом. К тому же мы подумываем о втором ребёнке, а здесь нет проблем с устройством в детский сад. И лечимся мы в Норильске, в том числе когда требуется хирургическое вмешательство: здесь и врачи большие профессионалы, и необходимое оборудование имеется. Не зря же многие норильчане, выйдя на пенсию и переехав на материк, поправить здоровье приезжают в нашу больницу. Потому что не могут привыкнуть к тому, что в материковских медучреждениях всё поставлено на поток, а здесь ещё осталось особое отношение к каждому пациенту. Если сравнивать, например, с Бурятией, тут уровень медицины на порядок выше. И это у нас с Катей вызывает гордость.– Здесь ярко выражены зима и лето, а вот весна и осень как–то сглажены, и мне их не хватает. Также порой напрягает отсутствие смены дня и ночи. Но, занимаясь любимым делом, имея дружную, счастливую семью, уютный дом, не зацикливаешься на мелких неприятностях.– Узких специалистов в Норильске так мало, а работы так много, что, кроме больницы и дома, мы с супругой практически нигде не бываем. Радуемся, конечно, когда удаётся выбраться в театр, ресторан, кино, на турбазу. Было бы свободное время, а уж провести его в Норильске интересно и с пользой — не проблема.– Мы с женой все силы тратим на то, чтобы помочь как можно большему числу норильчан. И сами очень много работаем, и коллег из других городов пытаемся заинтересовать, а тех, кто приезжает, всячески поддерживаем. Я и на это интервью согласился в надежде, что наша с женой история сподвигнет кого–нибудь из материковских медиков прилететь сюда и остаться.

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