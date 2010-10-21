[Индекс номера 161 (24.10.2019)]



Прямая линия

Ваше право

В редакции «Заполярной Правды» прошла прямая линия. На вопросы читателей ответил помощник прокурора Норильска Денис Белкин. Сегодня мы публикуем вторую часть ответов (первая — в № 157 за 17 октября).

На прямую линию с помощником прокурора от горожан поступило более 20 вопросов — У меня две квартиры в собственности, в одной я зарегистрирован, сколько времени можно проживать во второй квартире без регистрации? – Зависит от того, где находятся эти квартиры. Если на территории одного субъекта страны и в одной человек зарегистрирован, в другой он может проживать без регистрации сколь угодно долго. Если квартиры расположены в разных субъектах, то проживать без регистрации во второй квартире нельзя. Срок для получения постоянной регистрации — семь дней после прибытия, а временная оформляется в том случае, если гражданин находится по месту пребывания более 90 дней. – Считается ли переселение граждан из аварийного жилья способом улучшения жилищных условий? – Законодательство не содержит формального определения того, что является улучшением жилищных условий — нет исчерпывающего перечня случаев, которые под этим подразумеваются. В общем смысле переселение из аварийного дома в здание, не имеющее деформаций, уже является таковым, ведь качество жилья улучшается. Так что тут всё зависит от конкретной ситуации. – Что делать, если открыт выход на чердак и управляющая компания никак не реагирует на неоднократные жалобы по этому поводу? – В соответствии с правилами ремонта и содержания жилого фонда чердачные и подвальные помещения в многоквартирных домах должны быть заперты. Если эта норма нарушается и обращения в УК не дают результата, адресуйте жалобы в органы муниципального жилищного контроля или регионального жилищного надзора. На территории Норильска это УЖКХ администрации города и служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края соответственно. Обращение там должно быть рассмотрено в течение 30 дней с момента его регистрации, которая в свою очередь проводится в течение трёх дней с момента поступления жалобы. – Не нарушаются ли права пациентов при объединении поликлиник, и может ли прокуратура провести соответствующую проверку? – Если граждане считают, что при объединении поликлиник были ущемлены их права, снизилось качество медицинских услуг, они могут обратиться в Росздравнадзор, чтобы он провёл проверку. В законе нет запрета на объединение юрлиц, равно как нет предписания для поликлиник находиться по конкретным адресам. Так что если иных тонкостей нет, нарушение требований законодательства здесь усмотреть сложно. – Освобождены ли пенсионеры от уплаты налога за жилое помещение, которым владеют на праве собственности? – Да, освобождены, но от уплаты только за один объект. Если у пенсионера несколько квартир, только за одну он может не уплочивать налог. За остальные же аплатит в полном объёме. Следует помнить, что ежегодно необходимо подавать соответствующее заявление в налоговую инспекцию. – Какие расходы на ребёнка в детском саду или школе родители должны оплачивать? – Среднее полное образование в нашей стране бесплатное, и всё, что не входит в государственный стандарт — скажем, питание — оплачивается родителями. А вот оплата уборщицы и охраны по общему правилу включено в расходы самого юрлица, и возлагать их на родителей учеников образовательное учреждение не имеет права. Если вы не согласны с какими–то действиями школы, обратитесь письменно к её руководителю, если ответ не устроит, обжаловать его можно в вышестоящем органе, которым в нашем городе является управление общего и дошкольного образования администрации Норильска. Другой вопрос, если сами родители желают получать какую–то услугу сверх нормативной, предположим, дополнительную охрану, и школа или садик согласны с этим. В таком случае услуга оплачивается. – Я хочу поехать за границу с ребёнком, но не могу получить согласие своего бывшего супруга (отца ребёнка) на выезд, поскольку его местонахождение мне неизвестно. Как быть в данной ситуации? – Напомню, разрешение требуется при каждом выезде, сделать его «с запасом» на несколько лет нельзя. Если местонахождение второго родителя неизвестно, он не участвует в жизни ребёнка и не оказывает помощи, то его могут лишить родительских прав. Но вообще российское законодательство не требует согласия второго родителя на вывоз ребёнка. Трудности возникают, если второй родитель подаёт в органы миграционного контроля заявление о том, что он возражает против выезда ребёнка за пределы страны. Ещё одна проблема — с встречающей стороны: у многих государств очень строгие правила пересечения границы с несовершеннолетними, и таможенники могут воспрепятствовать въезду ребёнка.

В тему Денис Белкин прокомментировал ситуацию с вывозом мусора в Норильске. Жители жаловались, что летом мусор вывозился нерегулярно, и спрашивали, кто должен обустроить мусорные площадки. По словам помощника прокурора, они должны обустраиваться органами местного самоуправления. «Что до работы регоператора по обращению с ТКО (твёрдыми коммунальными отходами), вопрос надо адресовать ему. Если тот не выполняет условия договора — вывозит не весь объём отходов или нарушает периодичность вывоза — потребители вправе составить акт, который следует направить в контролирующий орган. В нашем регионе это министерство экологии и рационального природопользования. Если нарушение было, регоператор будет привлечён к ответственности», — отметил помощник прокурора. У нас работу регоператора по обращению с ТКО контролирует министерство экологии и рационального природопользования Несколько вопросов касались полномочий силовых структур. Горожане спрашивали: «Имеют ли право сотрудники полиции произвести обыск в квартире, если хозяин отсутствует?». Денис Белкин пояснил, что в соответствии с Уголовно–процессуальным кодексом РФ обыск в жилом помещении проводится с согласия проживающих там лиц, но есть и исключения. Без согласия можно провести обыск в ситуациях, не требующих отлагательства: если, к примеру, есть основания полагать, что в этой квартире находятся важные для уголовного дела доказательства, которые при отсутствии незамедлительного обыска будут утрачены. Тогда при обыске составляется протокол, он направляется в суд для проверки законности действий сотрудников правоохранительных органов, по результатам которой выносится соответствующее постановление. Гражданин имеет право его обжаловать. Несколько вопросов касались полномочий силовых структур Ещё один вопрос касался случаев, когда полицейским нельзя выступать свидетелями. По словам Дениса Белкина, не может быть свидетелем участник уголовного судопроизводства, если ранее он проводил по этому делу следственные или оперативно–разыскные мероприятия, ведь у него может быть заинтересованность в исходе дела. «С другой стороны, судебная практика предполагает, что и в таком случае полицейских можно допрашивать, но только по обстоятельствам проведённых ими действий. То есть законодательство и судебная практика не содержат безусловного запрета на привлечение сотрудников полиции в качестве свидетелей», — подытожил наш собеседник Денис Белкин также рассказал о том, когда полицейские не могут выступать свидетелями по делу

Татьяна Зачупейко Фото Михаила ТУАЕВА и Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Зависит от того, где находятся эти квартиры. Если на территории одного субъекта страны и в одной человек зарегистрирован, в другой он может проживать без регистрации сколь угодно долго. Если квартиры расположены в разных субъектах, то проживать без регистрации во второй квартире нельзя. Срок для получения постоянной регистрации — семь дней после прибытия, а временная оформляется в том случае, если гражданин находится по месту пребывания более 90 дней.– Законодательство не содержит формального определения того, что является улучшением жилищных условий — нет исчерпывающего перечня случаев, которые под этим подразумеваются. В общем смысле переселение из аварийного дома в здание, не имеющее деформаций, уже является таковым, ведь качество жилья улучшается. Так что тут всё зависит от конкретной ситуации.– В соответствии с правилами ремонта и содержания жилого фонда чердачные и подвальные помещения в многоквартирных домах должны быть заперты. Если эта норма нарушается и обращения в УК не дают результата, адресуйте жалобы в органы муниципального жилищного контроля или регионального жилищного надзора. На территории Норильска это УЖКХ администрации города и служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края соответственно. Обращение там должно быть рассмотрено в течение 30 дней с момента его регистрации, которая в свою очередь проводится в течение трёх дней с момента поступления жалобы.– Если граждане считают, что при объединении поликлиник были ущемлены их права, снизилось качество медицинских услуг, они могут обратиться в Росздравнадзор, чтобы он провёл проверку. В законе нет запрета на объединение юрлиц, равно как нет предписания для поликлиник находиться по конкретным адресам. Так что если иных тонкостей нет, нарушение требований законодательства здесь усмотреть сложно.– Да, освобождены, но от уплаты только за один объект. Если у пенсионера несколько квартир, только за одну он может не уплочивать налог. За остальные же аплатит в полном объёме. Следует помнить, что ежегодно необходимо подавать соответствующее заявление в налоговую инспекцию.– Среднее полное образование в нашей стране бесплатное, и всё, что не входит в государственный стандарт — скажем, питание — оплачивается родителями. А вот оплата уборщицы и охраны по общему правилу включено в расходы самого юрлица, и возлагать их на родителей учеников образовательное учреждение не имеет права. Если вы не согласны с какими–то действиями школы, обратитесь письменно к её руководителю, если ответ не устроит, обжаловать его можно в вышестоящем органе, которым в нашем городе является управление общего и дошкольного образования администрации Норильска.Другой вопрос, если сами родители желают получать какую–то услугу сверх нормативной, предположим, дополнительную охрану, и школа или садик согласны с этим. В таком случае услуга оплачивается.– Напомню, разрешение требуется при каждом выезде, сделать его «с запасом» на несколько лет нельзя. Если местонахождение второго родителя неизвестно, он не участвует в жизни ребёнка и не оказывает помощи, то его могут лишить родительских прав. Но вообще российское законодательство не требует согласия второго родителя на вывоз ребёнка. Трудности возникают, если второй родитель подаёт в органы миграционного контроля заявление о том, что он возражает против выезда ребёнка за пределы страны. Ещё одна проблема — с встречающей стороны: у многих государств очень строгие правила пересечения границы с несовершеннолетними, и таможенники могут воспрепятствовать въезду ребёнка.Денис Белкин прокомментировал ситуацию с вывозом мусора в Норильске. Жители жаловались, что летом мусор вывозился нерегулярно, и спрашивали, кто должен обустроить мусорные площадки. По словам помощника прокурора, они должны обустраиваться органами местного самоуправления. «Что до работы регоператора по обращению с ТКО (твёрдыми коммунальными отходами), вопрос надо адресовать ему. Если тот не выполняет условия договора — вывозит не весь объём отходов или нарушает периодичность вывоза — потребители вправе составить акт, который следует направить в контролирующий орган. В нашем регионе это министерство экологии и рационального природопользования. Если нарушение было, регоператор будет привлечён к ответственности», — отметил помощник прокурора.Несколько вопросов касались полномочий силовых структур. Горожане спрашивали: «Имеют ли право сотрудники полиции произвести обыск в квартире, если хозяин отсутствует?». Денис Белкин пояснил, что в соответствии с Уголовно–процессуальным кодексом РФ обыск в жилом помещении проводится с согласия проживающих там лиц, но есть и исключения. Без согласия можно провести обыск в ситуациях, не требующих отлагательства: если, к примеру, есть основания полагать, что в этой квартире находятся важные для уголовного дела доказательства, которые при отсутствии незамедлительного обыска будут утрачены. Тогда при обыске составляется протокол, он направляется в суд для проверки законности действий сотрудников правоохранительных органов, по результатам которой выносится соответствующее постановление. Гражданин имеет право его обжаловать.Ещё один вопрос касался случаев, когда полицейским нельзя выступать свидетелями. По словам Дениса Белкина, не может быть свидетелем участник уголовного судопроизводства, если ранее он проводил по этому делу следственные или оперативно–разыскные мероприятия, ведь у него может быть заинтересованность в исходе дела. «С другой стороны, судебная практика предполагает, что и в таком случае полицейских можно допрашивать, но только по обстоятельствам проведённых ими действий. То есть законодательство и судебная практика не содержат безусловного запрета на привлечение сотрудников полиции в качестве свидетелей», — подытожил наш собеседник

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