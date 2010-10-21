[Индекс номера 161 (24.10.2019)]



Подробно

Вернись, я всё пойму

Очередная волна уходов детей из дома прокатилась по Норильску. Когда ребёнок, не объясняя ничего, пропадает, родители испытывают шок. Но почему подростки делают это? Попробуем разобраться.

Печальная статистика За девять месяцев 2019 года в Норильске зарегистрировано 23 факта ухода несовершеннолетних из дома, из них один случай — массовый, когда в ночь с 31 декабря на 1 января из приюта одновременно сбежали семеро ребятишек — решили отпраздновать Новый год. Только в сентябре было зафиксировано четыре случая ухода. Чаще всего дом покидают подростки в возрасте 15–17 лет — 19 школьников в 2019 году, далее возрастная группа от 12 до 14 лет — четыре подростка, с 8 до 11 лет — один уход. Мальчики в бега отправляются чаще, чем девочки: в этом году соотношение составило 15 к 13. Дети в равной степени уходят как из благополучных семей, так и из неблагополучных, социальный статус не имеет значения. Среди причин ухода, которые называют инспекторы по делам несовершеннолетних: слабый контроль со стороны родителей или, наоборот, гиперопека, развод, конфликты между членами семьи — отцом и матерью, ребёнком и родителями. Влияют и скандалы в школе, стремление к самостоятельности, отказ подчиняться старшим, нежелание соблюдать режим дня и вовремя возвращаться домой, невнимание родителей к детским проблемам. – В ситуации ухода ребёнка из дома может быть несколько вариантов развития событий, — рассказывает начальник отделения по делам несовершеннолетних Норильского ОМВД Ольга Курунина. — Первый — безвестное отсутствие, когда мы понимаем, что ребёнок не дошёл из пункта А в пункт Б и есть вероятность, что с ним что–то случилось: он не отвечает на телефонные звонки, прошло уже достаточно времени, и возникают реальные опасения за его жизнь и здоровье. Другая ситуация, когда подросток склонен к уходам из дома и бродяжничеству: он постоянно на связи с друзьями, выходит в соцсети и открытым текстом говорит родителям: «Завтра приду, не переживайте» или «Я нагуляюсь, вернусь». В этом случае подросток просто ищет новых ощущений. Вот пример: девочка ночует у знакомых, отвечает на звонки, но не хочет общаться с мамой и жить дома. Ей нужна свобода и независимость. Родители написали заявление в полицию сразу, как только дочь не пришла домой, всячески пытаются помочь полицейским найти её, но... Пока безрезультатно. В этой ситуации удивляет поведение тех взрослых, у которых дома ночует чужой ребёнок. Обычно склонность к бродяжничеству у детей заканчивается с переходным возрастом, — поясняет Ольга Курунина. Конфликт дома или в школе тоже может спровоцировать уход, обычно он бывает спонтанным, на эмоциях. Родители часто обижают детей колкими замечаниями о внешнем виде, одежде, причёске, увлечениях и не замечают этого. Пример тому — недавняя история. Школьник отращивал волосы, чтобы сделать определённую причёску, но мама настаивала на стрижке и, когда аргументы иссякли, просто выстригла прядь, чтобы пришлось идти в парикмахерскую. Мастер всё подровнял, но получилось коротко, а на следующий день ребёнок не дошёл до школы. Стали разбираться и выяснили, что мальчик боялся, что над ним будут смеяться одноклассники, а чёлка давала ему некое ощущение защиты и уверенности в себе. Бывает и так Случаются «потери», которые можно назвать нелепыми, когда как такового ухода и не было. Так, однажды в Норильске родители, отмечая праздник, оставили у знакомых в гостях спящего трёхлетнего сына, а на следующий день заявили в полицию, что ребёнок потерялся — забыли, где оставили. Истории с пропажей воспитанников бывают даже в детских садах: группа собиралась на прогулку, один из малышей быстро оделся и ушёл. Воспитатели среагировали мгновенно, бегунок даже не успел отойти от площадки, как его вернули: он объяснил, что соскучился по маме. Часто дети заигрываются, засиживаются в гостях или увлекаются прогулкой и, когда понимают, что уже поздно, просто боятся, что их будут ругать. А бывает и так, что подросток хочет отомстить или припугнуть родителей: «Вот уйду, и вы поплачете!» Но бывают и по–настоящему трагические истории, как, например, в Талнахе, когда подросток ушёл из дома и покончил жизнь самоубийством. Ольга Курунина рассказывает: если ребёнок не дошёл до школы или секции, нужно брать свежее фото и идти в дежурную часть. Важно вспомнить все события, предшествовавшие уходу. Бывает, что ссора произошла за несколько дней до исчезновения, и вроде все помирились... Но оказывается, у подростка осталась обида. Случается и так, что родители уже написали заявление в полицию, а ребёнок вернулся. Тогда нужно срочно звонить в дежурную часть, чтобы розыск прекратился. На поиски поднимаются много сотрудников полиции: участковые, инспекторы ПДН, уголовный розыск, пешие наряды, автопатрули. Детей ищут не только в Норильске, если есть информация, что у них были деньги, то даже в Дудинке. При первом проявлении проблемы первое, что нужно сделать, — поговорить с ребёнком. Спокойно, без претензий и агрессии. Если ситуация повторилась, тогда идти к психологу, который даст рекомендации и детям, и родителям. Инспекторам ПДН тоже часто приходится играть сложную роль примиряющей стороны. Советы психолога Заведующая отделом психолого–педагогического сопровождения социально–образовательного центра Ирина Гроза считает, что в ситуации с подростками нужно всегда брать паузу, делать вдох и выдох и только после этого говорить или действовать. Не дети плохие — а их поступки. Часто родители не обращают внимание на собственные действия и забывают, что дети их отражение, а потому бывают непоследовательны. Наказание в виде, например, лишения смартфона не решит проблемы, но спровоцирует ещё больший протест. Родитель, отобравший телефон у ребёнка, в первую очередь наказывает себя, лишая связи с ним. Ошибка запрещать ребёнку водить домой друзей. Для пап и мам — это реальная возможность понять, с кем он общается, какая у него компания. Просто оговорите время пребывания друзей в квартире. – Людям, эмоционально вовлечённым в ситуацию, сложно разобраться в проблеме, а специалист поможет взглянуть на неё со стороны. И кстати, сейчас всё больше родителей обращаются за помощью именно к специалисту. Для этого совсем не нужно тащить ребёнка к психологу. Часто бывает достаточно ему сказать: «Пожалуйста, давай сходим со мной, для того чтобы я разобралась. Мне очень это нужно», — добавляет Ирина Гроза. Вас услышат Бесплатную консультацию психологов можно получить в Норильском социально-образовательном центре. Записаться на приём к специалисту можно по телефону 46-89-04 с 9 до 17 часов. Также в Норильске работают телефоны доверия: — экстренной психологической помощи населению: 43-70-77; 8-913-495-97-64. С 1 января они возобновляют работу в круглосуточном режиме; — общероссийский единый детский телефон доверия 8-800-200-01-22.

В тему AMBER Alert — известнейшая в мире программа поиска детей. Она в кратчайшие сроки оповещает о пропаже большое число людей. Для распространения информации используются радиостанции, спутниковые сигналы, телевизионные станции, в том числе кабельные, а также SMS, электронные знаки дорожного регулирования и рекламные щиты. Информационный щит, сообщающий о розыске ребёнка в США ФБР разработало приложение Child ID, предназначенное для хранения в смартфоне родителей основных данных о ребёнке: имя, фамилия, словесное описание и фотография. Это позволяет не тратить время на выяснение информации, если ребёнок потерялся. Приложение имеет встроенную функцию пересылки данных по электронной почте, чтобы полицейские могли быстро получить информацию, распространить её и приступить к поиску. Мобильный идентификатор выглядит так Ещё более тесную форму сотрудничества в деле поиска детей придумали в Китае. По разным оценкам, ежегодно в Поднебесной пропадают от 30 до 60 тысяч несовершеннолетних. Идея применения заключается в том, чтобы использовать страницу «Ошибка 404» в интернете для отображения информации о пропавших. Сообщение в заголовке страницы выглядит так: «Страница не найдена, как не найден...» На месте многоточия вставляется имя разыскиваемого ребёнка. Перейдя на страницу с неверным адресом, пользователи видят его фотографию, информацию о деталях исчезновения и контакты. Ошибка в интернете помогает искать детей Власти Москвы рассматривают идею чипировать детей, приходящих в московские парки. Пока нет чипов, в ход идут маячки, давно ставшие популярными среди родителей. На открытом воздухе они позволяют определять координаты ребёнка с точностью до 2–3 метров, не требуя подзарядки до девяти месяцев. Это позволяет встраивать устройства в игрушки, портфели и одежду, есть даже детские телефоны со встроенными спутниковыми маячками.

Наталья Черкашина Фото с сайта rapsinews.ru/international_publication и с yandex.ru/clck www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда За девять месяцев 2019 года в Норильске зарегистрировано 23 факта ухода несовершеннолетних из дома, из них один случай — массовый, когда в ночь с 31 декабря на 1 января из приюта одновременно сбежали семеро ребятишек — решили отпраздновать Новый год. Только в сентябре было зафиксировано четыре случая ухода. Чаще всего дом покидают подростки в возрасте 15–17 лет — 19 школьников в 2019 году, далее возрастная группа от 12 до 14 лет — четыре подростка, с 8 до 11 лет — один уход. Мальчики в бега отправляются чаще, чем девочки: в этом году соотношение составило 15 к 13. Дети в равной степени уходят как из благополучных семей, так и из неблагополучных, социальный статус не имеет значения.Среди причин ухода, которые называют инспекторы по делам несовершеннолетних: слабый контроль со стороны родителей или, наоборот, гиперопека, развод, конфликты между членами семьи — отцом и матерью, ребёнком и родителями. Влияют и скандалы в школе, стремление к самостоятельности, отказ подчиняться старшим, нежелание соблюдать режим дня и вовремя возвращаться домой, невнимание родителей к детским проблемам.– В ситуации ухода ребёнка из дома может быть несколько вариантов развития событий, — рассказывает начальник отделения по делам несовершеннолетних Норильского ОМВД Ольга Курунина. — Первый — безвестное отсутствие, когда мы понимаем, что ребёнок не дошёл из пункта А в пункт Б и есть вероятность, что с ним что–то случилось: он не отвечает на телефонные звонки, прошло уже достаточно времени, и возникают реальные опасения за его жизнь и здоровье.Другая ситуация, когда подросток склонен к уходам из дома и бродяжничеству: он постоянно на связи с друзьями, выходит в соцсети и открытым текстом говорит родителям: «Завтра приду, не переживайте» или «Я нагуляюсь, вернусь». В этом случае подросток просто ищет новых ощущений. Вот пример: девочка ночует у знакомых, отвечает на звонки, но не хочет общаться с мамой и жить дома. Ей нужна свобода и независимость. Родители написали заявление в полицию сразу, как только дочь не пришла домой, всячески пытаются помочь полицейским найти её, но... Пока безрезультатно. В этой ситуации удивляет поведение тех взрослых, у которых дома ночует чужой ребёнок. Обычно склонность к бродяжничеству у детей заканчивается с переходным возрастом, — поясняет Ольга Курунина.Конфликт дома или в школе тоже может спровоцировать уход, обычно он бывает спонтанным, на эмоциях. Родители часто обижают детей колкими замечаниями о внешнем виде, одежде, причёске, увлечениях и не замечают этого. Пример тому — недавняя история. Школьник отращивал волосы, чтобы сделать определённую причёску, но мама настаивала на стрижке и, когда аргументы иссякли, просто выстригла прядь, чтобы пришлось идти в парикмахерскую. Мастер всё подровнял, но получилось коротко, а на следующий день ребёнок не дошёл до школы. Стали разбираться и выяснили, что мальчик боялся, что над ним будут смеяться одноклассники, а чёлка давала ему некое ощущение защиты и уверенности в себе.Случаются «потери», которые можно назвать нелепыми, когда как такового ухода и не было. Так, однажды в Норильске родители, отмечая праздник, оставили у знакомых в гостях спящего трёхлетнего сына, а на следующий день заявили в полицию, что ребёнок потерялся — забыли, где оставили.Истории с пропажей воспитанников бывают даже в детских садах: группа собиралась на прогулку, один из малышей быстро оделся и ушёл. Воспитатели среагировали мгновенно, бегунок даже не успел отойти от площадки, как его вернули: он объяснил, что соскучился по маме.Часто дети заигрываются, засиживаются в гостях или увлекаются прогулкой и, когда понимают, что уже поздно, просто боятся, что их будут ругать. А бывает и так, что подросток хочет отомстить или припугнуть родителей: «Вот уйду, и вы поплачете!» Но бывают и по–настоящему трагические истории, как, например, в Талнахе, когда подросток ушёл из дома и покончил жизнь самоубийством.Ольга Курунина рассказывает: если ребёнок не дошёл до школы или секции, нужно брать свежее фото и идти в дежурную часть. Важно вспомнить все события, предшествовавшие уходу. Бывает, что ссора произошла за несколько дней до исчезновения, и вроде все помирились... Но оказывается, у подростка осталась обида. Случается и так, что родители уже написали заявление в полицию, а ребёнок вернулся. Тогда нужно срочно звонить в дежурную часть, чтобы розыск прекратился. На поиски поднимаются много сотрудников полиции: участковые, инспекторы ПДН, уголовный розыск, пешие наряды, автопатрули. Детей ищут не только в Норильске, если есть информация, что у них были деньги, то даже в Дудинке.При первом проявлении проблемы первое, что нужно сделать, — поговорить с ребёнком. Спокойно, без претензий и агрессии. Если ситуация повторилась, тогда идти к психологу, который даст рекомендации и детям, и родителям. Инспекторам ПДН тоже часто приходится играть сложную роль примиряющей стороны.Заведующая отделом психолого–педагогического сопровождения социально–образовательного центра Ирина Гроза считает, что в ситуации с подростками нужно всегда брать паузу, делать вдох и выдох и только после этого говорить или действовать. Не дети плохие — а их поступки. Часто родители не обращают внимание на собственные действия и забывают, что дети их отражение, а потому бывают непоследовательны.Наказание в виде, например, лишения смартфона не решит проблемы, но спровоцирует ещё больший протест. Родитель, отобравший телефон у ребёнка, в первую очередь наказывает себя, лишая связи с ним. Ошибка запрещать ребёнку водить домой друзей. Для пап и мам — это реальная возможность понять, с кем он общается, какая у него компания. Просто оговорите время пребывания друзей в квартире.– Людям, эмоционально вовлечённым в ситуацию, сложно разобраться в проблеме, а специалист поможет взглянуть на неё со стороны. И кстати, сейчас всё больше родителей обращаются за помощью именно к специалисту. Для этого совсем не нужно тащить ребёнка к психологу. Часто бывает достаточно ему сказать: «Пожалуйста, давай сходим со мной, для того чтобы я разобралась. Мне очень это нужно», — добавляет Ирина Гроза.Бесплатную консультацию психологов можно получить в Норильском социально-образовательном центре. Записаться на приём к специалисту можно по телефону 46-89-04 с 9 до 17 часов.Также в Норильске работают телефоны доверия:— экстренной психологической помощи населению: 43-70-77; 8-913-495-97-64. С 1 января они возобновляют работу в круглосуточном режиме;— общероссийский единый детский телефон доверия 8-800-200-01-22.AMBER Alert — известнейшая в мире программа поиска детей. Она в кратчайшие сроки оповещает о пропаже большое число людей. Для распространения информации используются радиостанции, спутниковые сигналы, телевизионные станции, в том числе кабельные, а также SMS, электронные знаки дорожного регулирования и рекламные щиты.ФБР разработало приложение Child ID, предназначенное для хранения в смартфоне родителей основных данных о ребёнке: имя, фамилия, словесное описание и фотография. Это позволяет не тратить время на выяснение информации, если ребёнок потерялся. Приложение имеет встроенную функцию пересылки данных по электронной почте, чтобы полицейские могли быстро получить информацию, распространить её и приступить к поиску.Ещё более тесную форму сотрудничества в деле поиска детей придумали в Китае. По разным оценкам, ежегодно в Поднебесной пропадают от 30 до 60 тысяч несовершеннолетних. Идея применения заключается в том, чтобы использовать страницу «Ошибка 404» в интернете для отображения информации о пропавших. Сообщение в заголовке страницы выглядит так: «Страница не найдена, как не найден...» На месте многоточия вставляется имя разыскиваемого ребёнка. Перейдя на страницу с неверным адресом, пользователи видят его фотографию, информацию о деталях исчезновения и контакты.Власти Москвы рассматривают идею чипировать детей, приходящих в московские парки. Пока нет чипов, в ход идут маячки, давно ставшие популярными среди родителей. На открытом воздухе они позволяют определять координаты ребёнка с точностью до 2–3 метров, не требуя подзарядки до девяти месяцев. Это позволяет встраивать устройства в игрушки, портфели и одежду, есть даже детские телефоны со встроенными спутниковыми маячками.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















