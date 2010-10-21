[Индекс номера 161 (24.10.2019)]



Вопрос недели

От чего уходят дети?

Побег или уход детей — это чаще всего протест против обстоятельств. Это может быть связано как с чрезмерной опекой, так и с запретом на самовыражение.



Марина Андриюк, журналист: – В своё время я сама уходила из дома — полгода жила у подруги — и точно знаю, почему это происходит, что движет подростками–бунтарями. Уходят они из–за недоверия к родителям, отсутствия тепла и понимания, жёсткой опеки и чрезмерного контроля. И делать что–то, когда ребёнку исполнилось 13–14 лет, уже поздно. Надо с раннего возраста выстраивать с ним такие отношения, чтобы он знал: что бы ни случилось, близкие поймут, помогут, поддержат. И тогда в трудном возрасте подросток со своими проблемами пойдёт в первую очередь к родителям, а не к друзьям–товарищам, не будет искать спасения в чужих домах.

Амир, студент: – Уверен, что главная причина здесь — отсутствие близости в семье. Вроде всё в порядке, но все живут автономно, не делятся переживаниями, ничего не обсуждают. Знаете, я не верю, когда люди говорят: «Мама хорошая, папа просто чудный, в кого сын или дочь такие оторвы?» Ребёнок впитывает то, что видит рядом. А ближе всего ему семья. И в ней его либо не замечают, либо родители на людях демонстрируют социально желательное поведение, а друг с другом или по отношению к ребёнку — неприемлемое, такое, какое общество осудило бы. Это отражается на детях. Если у человека дома всё ладно и его понимают, он не будет искать добра от добра. Я сам как–то в детстве хотел уйти из дома — очень разозлился на родителей. Не могу сказать, что у меня с ними сложились близкие отношения, потому в 19 я, не колеблясь, выбрал самостоятельную жизнь.

Антон Сергеев, работник рудника: – Когда я был маленький, очень любил читать про путешествия. А книга «Два капитана» меня так впечатлила, что я решил сбежать на Север: открывать новые земли, искать затерянные экспедиции, но представил, что будет с бабушкой, и передумал. У неё уже тогда болело сердце, и она бы этого просто не пережила. Да и мне бы не поздоровилось. А если серьёзно, когда в семье крепкие отношения и детям уделяют внимание, они никогда не побегут из дома. Сегодня в некоторых семьях люди живут сами по себе, и никто никому не нужен. Многие скажут, что жизнь нынче суматошная, нужно много работать, чтобы прокормить семью. Так она и раньше не легче была. Я родился в середине 1990–х, тогда взрослым несладко приходилось. У нас дома все трудились не покладая рук, ещё и подрабатывали, чтобы свести концы с концами, но мы с сестрой всегда знали, что всё это ради нас, что мы нужны и бабушке с дедушкой, и маме с тётей, и они всегда будут за нас и с нами.

Татьяна Пучканёва, руководитель отдела религиозного образования Норильской епархии: – Дети сбегают, когда им недостаёт родительской любви, понимания, заботы. Необходимо находить время, чтобы разговаривать со своим ребёнком, интересоваться его настроением. Очень важно знать, чем живёт ваше чадо. И постараться ему объяснить, что ты не хочешь лезть в душу, что оно тебе дорого. Если же дошло до отчуждения, то надо приложить все силы, чтобы вернуть доверие маленького человека. Увлечь его игрой или отправиться в путешествие, где он узнает много интересного. Очень важна работа с психологом, и к священнику как верующий человек советую прийти на исповедь. Опытный пастырь поможет разобраться в причинах того, что творится с ребёнком. Но всегда надо начинать с себя. Уход детей из дома — это прежде всего родительские ошибки.

Ирина Даниленко, спецкор «Заполярной Правды»: – Однажды, возвращаясь поздно домой, у порога своей квартиры обнаружила мальчика лет шести–семи. Он мирно спал на холодном полу! Разбудила его, отвела в ближайшее отделение милиции. Специалисты из отдела по работе с несовершеннолетними объяснили мне, что ребёнок уже не первый рез уходит из дома, у него синдромом бродяжничества, и с этим ничего поделать нельзя. И такое бывает примерно у пяти процентов детей. Их всегда тянет уйти из дома. Сам же мальчик сказал нам, что пошёл искать маму, которая якобы ушла в магазин и долго не возвращалась. Моя же знакомая в детстве сбегала, потому что её мать мытарила за... редкие четвёрки, ведь девчонка была отличницей. И ещё меня поразил фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь», в нём есть страшная правда, почему дети уходят и... погибают. Любому злу всегда одна причина — не–лю–бовь.

Говорит эксперт Ирина Гроза, заведующая отделом психолого–педагогического сопровождения социально–образовательного центра – Дети уходят туда, где их поймут, где они найдут поддержку и понимание, а взрослые не причинят боль. Туда, где родители не насаждают двойные стандарты, говоря одно, а делая другое. Например, на словах взрослые декларируют, что дорогу нужно переходить только на зелёный свет, а идут на красный. Или, что курить вредно, но сами не бросают. Обычно дети уходят в подростковые компании или находят взрослых, которые принимают и не поучают их. В большинстве случаев «бегунки» начинают пропадать с десяти лет. До этого возраста ребёнок чаще теряется или засиживается в гостях. Всплеск уходов из дома происходит в 12–13 лет, когда начинается гормональная перестройка организма, проявляется стремление к независимости. В это время детям важно определить зону ответственности и дать право на самостоятельные решения. Например, от твоей учёбы зависит выбор дальнейшей профессии, а если ты пошёл погулять после школы, то должен успеть сделать уроки до 23 часов. Нет маловажных детских проблем! Ребёнок любую мелочь переживает глобально и сильно расстраивается. Становится хуже, когда ему не с кем поделиться. Первые симпатии и чувства — это не мелочи. Насмешки и издевательства ровесников — это серьёзно. Изменение внешности и попытки принять себя новым — очень непросто. Находиться на грани, когда ты уже не ребёнок, но ещё не взрослый, — стресс, который и врагу не пожелаешь! Нужно внимательно относиться к детям, их переживаниям и просьбам, разговаривать с ними. В диалоге рождается доверие между родителями и ребёнком, у которого бывают перепады настроения и эмоциональные всплески, он может быть невыносим, но родители изначально старше, мудрее, а значит, терпеливее и терпимее. Начинайте диалог с ребёнком не с фразы «ты должен», а с просьбы «объясни мне, пожалуйста, я не совсем понимаю...» Когда он говорит о своём поступке или проблеме, обходитесь без оценок «плохо» или «хорошо». Это уже случилось, и теперь для вас двоих важно понять, как жить дальше. Побег или уход детей — это протест против обстоятельств. Он может быть связан с чрезмерной опекой, с запретом на самовыражение: иметь свой стиль одежды, слушать музыку, которая нравится, дружить с кем хочет. Ребёнок может сопротивляться высоким требованиям мамы и папы — хорошо учиться, быть первым в спорте, заниматься языками, посещать студию вокала — притом что дети не всегда могут оправдать эти ожидания. Поводом для ухода из дома может стать невнимание близких, когда кажется, что недостаточно любят: развод родителей или появление младшего ребёнка. Причиной бывают школьные конфликты, когда родитель встал на сторону учителя, а также наказание и насилие, как физическое, так и моральное. Наказание должно быть адекватным проступку. Уход носит демонстративный характер, ребёнок убегает туда, где родители его найдут и пожалеют. Так он привлекает внимание. Родителям нужно уделять внимание чаду хотя бы 15–20 минут в день. Если доверие утрачено, то нужно начать говорить с ним. Не наседать с вопросами о жизни, а постепенно, переходя от дежурных фраз к главному. Очень помогает, когда родитель первым начинает рассказывать о своих переживаниях.

Фото из архива Ирины Грозы www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – В своё время я сама уходила из дома — полгода жила у подруги — и точно знаю, почему это происходит, что движет подростками–бунтарями. Уходят они из–за недоверия к родителям, отсутствия тепла и понимания, жёсткой опеки и чрезмерного контроля. И делать что–то, когда ребёнку исполнилось 13–14 лет, уже поздно. Надо с раннего возраста выстраивать с ним такие отношения, чтобы он знал: что бы ни случилось, близкие поймут, помогут, поддержат. И тогда в трудном возрасте подросток со своими проблемами пойдёт в первую очередь к родителям, а не к друзьям–товарищам, не будет искать спасения в чужих домах.– Уверен, что главная причина здесь — отсутствие близости в семье. Вроде всё в порядке, но все живут автономно, не делятся переживаниями, ничего не обсуждают. Знаете, я не верю, когда люди говорят: «Мама хорошая, папа просто чудный, в кого сын или дочь такие оторвы?» Ребёнок впитывает то, что видит рядом. А ближе всего ему семья. И в ней его либо не замечают, либо родители на людях демонстрируют социально желательное поведение, а друг с другом или по отношению к ребёнку — неприемлемое, такое, какое общество осудило бы. Это отражается на детях. Если у человека дома всё ладно и его понимают, он не будет искать добра от добра. Я сам как–то в детстве хотел уйти из дома — очень разозлился на родителей. Не могу сказать, что у меня с ними сложились близкие отношения, потому в 19 я, не колеблясь, выбрал самостоятельную жизнь.– Когда я был маленький, очень любил читать про путешествия. А книга «Два капитана» меня так впечатлила, что я решил сбежать на Север: открывать новые земли, искать затерянные экспедиции, но представил, что будет с бабушкой, и передумал. У неё уже тогда болело сердце, и она бы этого просто не пережила. Да и мне бы не поздоровилось. А если серьёзно, когда в семье крепкие отношения и детям уделяют внимание, они никогда не побегут из дома. Сегодня в некоторых семьях люди живут сами по себе, и никто никому не нужен. Многие скажут, что жизнь нынче суматошная, нужно много работать, чтобы прокормить семью. Так она и раньше не легче была. Я родился в середине 1990–х, тогда взрослым несладко приходилось. У нас дома все трудились не покладая рук, ещё и подрабатывали, чтобы свести концы с концами, но мы с сестрой всегда знали, что всё это ради нас, что мы нужны и бабушке с дедушкой, и маме с тётей, и они всегда будут за нас и с нами.– Дети сбегают, когда им недостаёт родительской любви, понимания, заботы. Необходимо находить время, чтобы разговаривать со своим ребёнком, интересоваться его настроением. Очень важно знать, чем живёт ваше чадо. И постараться ему объяснить, что ты не хочешь лезть в душу, что оно тебе дорого. Если же дошло до отчуждения, то надо приложить все силы, чтобы вернуть доверие маленького человека. Увлечь его игрой или отправиться в путешествие, где он узнает много интересного. Очень важна работа с психологом, и к священнику как верующий человек советую прийти на исповедь. Опытный пастырь поможет разобраться в причинах того, что творится с ребёнком. Но всегда надо начинать с себя. Уход детей из дома — это прежде всего родительские ошибки.– Однажды, возвращаясь поздно домой, у порога своей квартиры обнаружила мальчика лет шести–семи. Он мирно спал на холодном полу! Разбудила его, отвела в ближайшее отделение милиции. Специалисты из отдела по работе с несовершеннолетними объяснили мне, что ребёнок уже не первый рез уходит из дома, у него синдромом бродяжничества, и с этим ничего поделать нельзя. И такое бывает примерно у пяти процентов детей. Их всегда тянет уйти из дома. Сам же мальчик сказал нам, что пошёл искать маму, которая якобы ушла в магазин и долго не возвращалась. Моя же знакомая в детстве сбегала, потому что её мать мытарила за... редкие четвёрки, ведь девчонка была отличницей. И ещё меня поразил фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь», в нём есть страшная правда, почему дети уходят и... погибают. Любому злу всегда одна причина — не–лю–бовь.

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