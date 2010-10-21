[Индекс номера 161 (24.10.2019)]



Невредно знать

150 киловатт онлайн

В управлении жилищно–коммунального хозяйства администрации Норильска прошёл обучающий семинар–совещание по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям с максимальной мощностью до 150 кВт». На нём рассмотрели особенности предоставления этой услуги в электронном виде.

Разговор касался собственников жилья, чьи квартиры выведены из жилого фонда и предназначены для установки более энергоёмкого по сравнению с бытовыми приборами оборудования, в том числе с целью оказания бытовых услуг. Для этого требуется специальное технологическое подключение к электросетям мощностью до 150 кВт. Необходимость специального обучения для квалифицированного оформления и пользования данной услугой предписывается Распоряжением правительства РФ № 147–р. В 2019 году в адрес МУП «КОС» поступило 233 заявки на данный вид присоединения, из них 114 — на временное для проведения сезонных ремонтных работ. Заключено 193 договора, выполнено 150 заявок на восстановление документов. Как показывает практика, проходить процедуры жителям Норильска легче с помощью интернета. На официальных сайтах сетевых организаций в личном кабинете можно подать заявку на технологическое присоединение, получить и заключить договор с использованием электронной подписи. Личный кабинет создаётся по кнопке «Регистрация» на основной странице сайта В дальнейшем для входа в личный кабинет необходимо нажать на главной странице кнопку «Войти» и ввести логин и пароль. Бланки всех форм заявок размещены на сайте Заявители — юридические лица или индивидуальные предприниматели – должны подписать документы в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Заявитель несёт ответственность за достоверность и полноту документов, прилагаемых к заявке в электронном виде, в соответствии с законодательством Российской Федерации. На сайте АО «НТЭК» Также заявитель имеет право подать заявку в любой удобной для него форме: лично, по почте или нарочным. Сетевая организация в течение 3 дней рассматривает заявку и прилагаемые документы, оповещает потребителя о недостающих документах. Если все документы в наличии, заявка регистрируется. В «Личном кабинете» на сайте есть возможность отследить ход выполнения работ по заявке поэтапно. В случае если заявитель указывает на сайте о своих намерениях о технологическом присоединении к электрическим сетям, но при этом не направляет заявку и не прилагает документы, ему направляется развёрнутый ответ с указанием расположения на сайте типовых форм заявок и нормативной документации. Ошибок в оформлении можно избежать, если заранее обратиться за консультацией к специалистам. Бюро электроснабжения МУП «КОС» располагается по адресу: ул. Нансена, 18а. Телефон 46–92–23, часы работы — с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. К специалистам предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК» можно обращаться по телефонам: 25–36–24, 25–36–62. Часы работы — с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 13 до 14 часов. В администрации Норильска консультации даёт начальник отдела электроэнергетики и автоматизации управления жилищно–коммунального хозяйства Антон Павлович Кривощёков, телефон 43–70–40 (добавочный 2570). Часы работы — с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

Денис Кожевников www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Разговор касался собственников жилья, чьи квартиры выведены из жилого фонда и предназначены для установки более энергоёмкого по сравнению с бытовыми приборами оборудования, в том числе с целью оказания бытовых услуг. Для этого требуется специальное технологическое подключение к электросетям мощностью до 150 кВт. Необходимость специального обучения для квалифицированного оформления и пользования данной услугой предписывается Распоряжением правительства РФ № 147–р.В 2019 году в адрес МУП «КОС» поступило 233 заявки на данный вид присоединения, из них 114 — на временное для проведения сезонных ремонтных работ. Заключено 193 договора, выполнено 150 заявок на восстановление документов. Как показывает практика, проходить процедуры жителям Норильска легче с помощью интернета. На официальных сайтах сетевых организаций в личном кабинете можно подать заявку на технологическое присоединение, получить и заключить договор с использованием электронной подписи. Личный кабинет создаётся по кнопке «Регистрация» на основной странице сайта http://mupkosnorilsk.ru путём внесения данных в интерактивные формы, после чего проводится проверка и подтверждается согласие на обработку персональных данных. Для завершения регистрации необходимо перейти по ссылке в письме, направленном на адрес электронной почты, указанный при регистрации.В дальнейшем для входа в личный кабинет необходимо нажать на главной странице кнопку «Войти» и ввести логин и пароль. Бланки всех форм заявок размещены на сайте http://mupkosnorilsk.ru : «Домашняя/Потребителям/Электроснабжение/Технологическое присоединение/Типовые формы документов/Формы заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям».Заявители — юридические лица или индивидуальные предприниматели – должны подписать документы в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Заявитель несёт ответственность за достоверность и полноту документов, прилагаемых к заявке в электронном виде, в соответствии с законодательством Российской Федерации.На сайте АО «НТЭК» https://www.oao–ntek.ru/index.php/tekhnologicheskoe–prisoedinenie/inf–o–prisoedenenii.html заявку может разместить любой потребитель: физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, независимо от величины присоединяемой мощности. Важно, что при расчёте стоимости технологического присоединения на калькуляторе, расположенном на сайте, виден лишь предварительный результат. Окончательный расчёт можно получить только после разработки технических условий, в которых будут прописаны мероприятия технологического присоединения.Также заявитель имеет право подать заявку в любой удобной для него форме: лично, по почте или нарочным. Сетевая организация в течение 3 дней рассматривает заявку и прилагаемые документы, оповещает потребителя о недостающих документах. Если все документы в наличии, заявка регистрируется. В «Личном кабинете» на сайте есть возможность отследить ход выполнения работ по заявке поэтапно.В случае если заявитель указывает на сайте о своих намерениях о технологическом присоединении к электрическим сетям, но при этом не направляет заявку и не прилагает документы, ему направляется развёрнутый ответ с указанием расположения на сайте типовых форм заявок и нормативной документации.Ошибок в оформлении можно избежать, если заранее обратиться за консультацией к специалистам. Бюро электроснабжения МУП «КОС» располагается по адресу: ул. Нансена, 18а. Телефон 46–92–23, часы работы — с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. К специалистам предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК» можно обращаться по телефонам: 25–36–24, 25–36–62. Часы работы — с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 13 до 14 часов. В администрации Норильска консультации даёт начальник отдела электроэнергетики и автоматизации управления жилищно–коммунального хозяйства Антон Павлович Кривощёков, телефон 43–70–40 (добавочный 2570). Часы работы — с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

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